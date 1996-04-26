Drop and Volatility Shield Monitor

Drop & Volatility Shield Monitor - Barra de estado de Volatilidad/Spread (MT4)

Visión general

Drop & Volatility Shield Monitor es un indicador de visualización de gráficos MT4 que convierte las condiciones actuales del mercado en una simple barra de estado de color en la parte superior del gráfico.

No genera entradas ni coloca, modifica o cierra órdenes.
En su lugar, destaca cuando las condiciones son:

  • NORMAL (verde) - condiciones regulares

  • FRÍO (rojo) - alta volatilidad, caídas bruscas o diferencial anormal (zona de enfriamiento)

  • RECOV (naranja) - recuperándose tras un shock (precaución extra)

  • [FREEZE] tag - momentos cortos de "no hacer nada" tras una serie de barras M1 bajistas

Esta herramienta fue diseñada como una capa adicional de conciencia para el comercio a corto plazo (especialmente en XAUUSD), y se puede utilizar en cualquier símbolo y marco de tiempo con entradas ajustadas.

Lo que se ve en el gráfico

En la parte superior central del gráfico verá una barra de estado de una línea, por ejemplo:

Drop Shield: NORMAL | ATRx1.05 | Spr: 0.30/0.60

  • Drop Shield: estado actual → NORMAL / COOL / RECOV

  • [FREEZE]: se añade cuando las condiciones a corto plazo se consideran inestables

  • ATRx1.xx: ATR M1 actual dividido por su valor de referencia (por ejemplo, x2.50 = 2.5× normal)

  • Spr: spread actual en USD y su umbral de spread máximo configurado

El color de la etiqueta cambia según el estado:

  • Verde = NORMAL

  • Rojo = FRÍO

  • Naranja = RECOV

De un vistazo puede ver si las condiciones son tranquilas, volátiles o se están recuperando después de una sacudida.

¿A quién va dirigido?

  • Scalpers y day traders en M1-M15

  • Traders que utilicen la gestión de posiciones tipo grid / averaging

  • Usuarios de EA que desean un simple "semáforo" de las condiciones del mercado

  • Cualquiera que quiera ver rápidamente cuando la volatilidad o el spread se vuelven anormales

Este indicador puede ser útil en torno a eventos programados, durante picos inesperados o cuando los diferenciales se amplían repentinamente.

Cómo funciona (lógica básica)

1) Filtro de caída (DropTF + DropThreshold_USD)

  • Utiliza un marco temporal de caída configurable (por defecto: M15).

  • En cada barra cerrada de DropTF, comprueba la diferencia entre los dos últimos cierres.

  • Si el precio cayó más que DropThreshold_USD, el estado cambia a COOL.

Ejemplo:
DropTF = M15, DropThreshold_USD = 10,0
→ Si M15 cierra 10 USD por debajo de la barra anterior, se activa COOL.

2) Filtro de volatilidad basado en ATR (ATR_Period, ATR_BaseBars, ATR_CoolMultiplier)

  • Calcula ATR en M1 con periodo ATR_Period.

  • Construye una "línea base ATR" usando las últimas velas ATR_BaseBars M1.

  • Muestra el ratio ATRx1.xx = ATR actual / ATR base.

  • Si este ratio está por encima de ATR_CoolMultiplier, el escudo cambia a COOL.

Ejemplo:
ATRx2,50 significa que la volatilidad es 2,5× superior a la habitual → COOL.

3) Spread gate (SpreadMax_USD)

  • Supervisa el Ask - Bid en USD.

  • Si el spread es mayor que SpreadMax_USD, el escudo pasa a COOL, incluso si las velas parecen tranquilas.

4) RECOV y FREEZE

  • Después de permanecer en COOL durante BarCoolSeconds, el escudo pasa a RECOV (recuperación).

  • Si RequireRebound = true, NORMAL se restablece sólo cuando:

    • los últimos cierres M1 muestran un pequeño rebote (velas alcistas),

    • el spread vuelve a estar por debajo de SpreadMax_USD,

    • el precio de cierre está por encima de EMA20 + ReboundOffset_USD.

  • Si RequireRebound = false, el escudo pasa de COOL → NORMAL automáticamente una vez transcurrido el tiempo de enfriamiento.

Cuando se detectan 3 velas M1 bajistas consecutivas, se aplica un corto periodo FREEZE de FreezeSeconds y se añade "[FREEZE]" al texto de estado.
Esto resalta momentos muy cortos de "no intervención" después de un movimiento rápido.

Uso típico

scalping manual / day trading

  • NORMAL (verde): opere su estrategia como de costumbre

  • FRÍO (rojo): evite nuevas entradas o reduzca el riesgo

  • RECOV (naranja): las condiciones están mejorando → inicie entradas más pequeñas y confirme la estabilidad

Funcionamiento del EA (supervisión visual)

Al ejecutar EAs que añaden posiciones, puede utilizar el escudo como un tablero visual y decidir si:

  • pausar las nuevas entradas,

  • reducir el tamaño de los lotes,

  • o esperar hasta que las condiciones vuelvan a ser NORMALES.

El indicador en sí no controla ningún EA.

Parámetros de entrada

(Todas las entradas utilizan nombres en inglés).

Drop / lógica básica

  • UseDropFilter - activar/desactivar la lógica del filtro (verdadero/falso)

  • DropTF - marco de tiempo utilizado para detectar caídas repentinas (se recomienda M15)

  • DropThreshold_USD - caída del USD entre dos cierres en DropTF para activar COOL

  • BarCoolSeconds - segundos mínimos para permanecer en COOL después de un disparo

  • FreezeSeconds - tiempo de FREEZE después de 3 barras M1 bajistas consecutivas

Filtros ATR (volatilidad)

  • ATR_Period - periodo ATR en M1 (por defecto: 14)

  • ATR_BaseBars - número de barras M1 pasadas para el ATR base (por defecto: 100)

  • ATR_CoolMultiplier - umbral de ratio para activar COOL (p.ej. 2.5 = 2.5× línea base)

Puerta de margen

  • SpreadMax_USD - margen máximo permitido en USD antes de pasar a COOL

Condiciones de recuperación (RECOV → NORMAL)

  • RequireRebound - si es true, espera a las condiciones de rebote; si es false, vuelve automáticamente tras el tiempo de enfriamiento

  • ReboundOffset_USD - cuánto por encima de la EMA20 debe estar el precio para considerar válido el rebote

Pantalla / UI

  • PanelTopCenter - muestra la barra de estado en la parte superior central

  • PanelCorner - esquina del gráfico cuando PanelTopCenter = false

  • PanelXDistance / PanelYDistance - desplazamiento de píxeles

  • MinimalMode - true: barra mínima de 1 línea, false: 2 líneas (añade detalles)

  • ColorNormal / ColorCool / ColorRecov / ColorTextBase - colores de las etiquetas

  • PanelFontSize - tamaño de fuente

Valores por defecto recomendados (ejemplo para XAUUSD, M1-M15)

  • DropTF = M15

  • DropThreshold_USD = 10.0

  • ATR_Period = 14

  • ATR_BaseBars = 100

  • ATR_CoolMultiplier = 2.5

  • SpreadMax_USD = 0.60

  • BarCoolSeconds = 300

  • FreezeSeconds = 60

  • ReboundOffset_USD = 0.50

  • MinimalMode = true

Si COOL se activa con demasiada frecuencia, aumente DropThreshold_USD y/o ATR_CoolMultiplier.
Si rara vez se convierte en COOL, reducir estos valores ligeramente.

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Tipo: Indicador personalizado (no coloca ni gestiona operaciones)

  • Símbolos: cualquiera (ajustado para XAUUSD, ajustable para FX/CFD)

  • Marcos temporales: cualquiera (diseñado para monitorización M1-M15)

Descargo de responsabilidad

Esta es una herramienta de monitorización visual, no un sistema de trading automático.
No garantiza beneficios ni evita pérdidas. Siempre pruebe primero en una cuenta demo y ajuste los parámetros para su broker, símbolo y perfil de riesgo.

Utilícelo como una capa adicional de conocimiento junto con su propia estrategia y gestión de riesgos.


