Market Structure ICT MT4

Indicador Market Structure ICT

1. Estructura de Mercado Automatizada La mayor ventaja es reducir los errores de la interpretación subjetiva.

Identificación precisa de tendencias: Identifica automáticamente BOS (Ruptura de Estructura) para la continuación de la tendencia y CHoCH (Cambio de Carácter) para reversiones.

Clasificación de Swings: El usuario puede elegir el tipo de estructura (corto, medio o largo plazo), ideal tanto para Scalpers como para Swing Traders.

2. Panel de Control Profesional (Dashboard) No es necesario cambiar de pantalla para verificar otros marcos temporales.

Análisis de un vistazo: El panel muestra el estado de todos los marcos temporales (M1 a W1) en una sola pantalla.

Sistema de Puntuación: Resume el Sesgo General (Overall Bias) (ej. "Fuertemente Alcista" o "Mixto") sumando puntos de los marcos temporales menores.

Frescura de la Tendencia: Alerta si una ruptura (BOS) es "Reciente" (Fresh Break) o antigua.

3. Visualización MTF en el Gráfico Una función poderosa para encontrar puntos de entrada precisos.

Ver el panorama general en gráficos pequeños: Puede abrir un gráfico M5 pero ordenar al indicador que dibuje estructuras de H1 o H4 directamente sobre él.

Beneficio: Le ayuda a operar en marcos temporales bajos sin perder la dirección y a identificar soportes/resistencias mayores al instante.

4. Sistema de Alertas Inteligente