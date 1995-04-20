Market Structure ICT MT4

Indicador Market Structure ICT

1. Estructura de Mercado Automatizada La mayor ventaja es reducir los errores de la interpretación subjetiva.

  • Identificación precisa de tendencias: Identifica automáticamente BOS (Ruptura de Estructura) para la continuación de la tendencia y CHoCH (Cambio de Carácter) para reversiones.

  • Clasificación de Swings: El usuario puede elegir el tipo de estructura (corto, medio o largo plazo), ideal tanto para Scalpers como para Swing Traders.

2. Panel de Control Profesional (Dashboard) No es necesario cambiar de pantalla para verificar otros marcos temporales.

  • Análisis de un vistazo: El panel muestra el estado de todos los marcos temporales (M1 a W1) en una sola pantalla.

  • Sistema de Puntuación: Resume el Sesgo General (Overall Bias) (ej. "Fuertemente Alcista" o "Mixto") sumando puntos de los marcos temporales menores.

  • Frescura de la Tendencia: Alerta si una ruptura (BOS) es "Reciente" (Fresh Break) o antigua.

3. Visualización MTF en el Gráfico Una función poderosa para encontrar puntos de entrada precisos.

  • Ver el panorama general en gráficos pequeños: Puede abrir un gráfico M5 pero ordenar al indicador que dibuje estructuras de H1 o H4 directamente sobre él.

  • Beneficio: Le ayuda a operar en marcos temporales bajos sin perder la dirección y a identificar soportes/resistencias mayores al instante.

4. Sistema de Alertas Inteligente

  • No pierda ninguna oportunidad: Soporta alertas emergentes (Popup) y notificaciones Push al móvil.

  • Filtrado de señales: Configurable para alertar solo cuando ocurren rupturas de estructura en los marcos temporales que le interesan.


