Golden Trend Pulse

5

Golden Trend Pulse - indicador de tendencia desarrollado específicamente para el oro, también aplicable a los mercados de criptomonedas y acciones. El indicador está diseñado para determinar con precisión las tendencias del mercado utilizando métodos analíticos avanzados. La herramienta combina el análisis multifactorial de la dinámica de precios y el filtrado adaptativo del ruido del mercado, garantizando una gran precisión en la identificación de puntos clave de entrada y salida. Gracias a su sistema inteligente, el indicador maneja eficazmente la variabilidad del mercado, minimizando las señales falsas y mejorando la eficiencia de las operaciones.

Ventajas

  1. Alta precisión de las señales:
    A través del análisis multiparamétrico, el indicador permite identificar con precisión los puntos de entrada y salida, minimizando las señales falsas.

  2. Adaptabilidad a las condiciones del mercado:
    El indicador se ajusta dinámicamente a los cambios en la volatilidad del mercado, proporcionando señales precisas en diferentes mercados y plazos.

  3. Filtrado de señales multinivel:
    Un sistema de verificación integrado mejora la fiabilidad de las señales, reduciendo el riesgo de falsos positivos.

  4. Personalización:
    El indicador ofrece la posibilidad de personalizar los parámetros para varios mercados (Forex, criptodivisas, mercados de valores), lo que lo convierte en una herramienta universal para cualquier operador.

  5. Optimizaciónpara varios tipos de mercado:
    El indicador puede operar en mercados volátiles (por ejemplo, criptodivisas) y mercados en tendencia (por ejemplo, Forex) gracias a su optimización integrada para cada situación.

  6. Alertas y notificaciones:
    El indicador admite todo tipo de alertas, incluidas notificaciones de escritorio, alertas por correo electrónico y notificaciones push a dispositivos móviles.

Principios de funcionamiento

Núcleo del sistema:

  • Algoritmo multiparamétrico de análisis de tendencias:
    Analiza y adapta los parámetros en función de la situación del mercado, garantizando precisión y fiabilidad.

  • Adaptación dinámica a la volatilidad del mercado:
    Ajusta automáticamente los parámetros a los cambios del mercado.

  • Análisis de autocorrelación de patrones de precios:
    Evalúa los movimientos recurrentes de los precios para prever nuevas tendencias.

  • Filtrado inteligente de señales falsas:
    Los filtros incorporados reducen la probabilidad de señales falsas.

Módulos clave

  1. Módulo de tendencias:

    • Suavizado adaptativo mediante EMA para una respuesta suave a la tendencia.
    • Ajuste dinámico de los periodos en función de la actividad del mercado.

  2. Módulo de volatilidad:

    • ATR modificado con adaptación dinámica a la volatilidad del mercado.
    • Parámetro c

  3. Módulo de señales:

    • Verificación de señales multinivel para mejorar la precisión.
    • Identificación inteligente de los puntos de inversión para tomar decisiones a tiempo.
    • Evaluación de la intensidad de la señal para filtrar fluctuaciones menores.

Modos del indicador

  1. Modo Flexible (Modo Adaptativo):
    Se adapta instantáneamente a los cambios de tendencia, aumentando la sensibilidad a los movimientos de los precios, lo que lo hace ideal para los mercados volátiles.

  2. Modo de seguimiento (modo inercial):
    Diseñado para un funcionamiento estable en mercados tendenciales. La reacción suavizada a las fluctuaciones de los precios reduce la influencia del ruido del mercado y mantiene las posiciones dentro de una tendencia.

Recomendaciones de configuración y uso

Mercado Forex

  • Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD):
    • Plazos: M30-H1-H4-D1
    • Periodo MA: 12-21-33 (100-160 para trading posicional).
    • Periodo ATR: 5-9-14-16.
    • Multiplicador ATR: 1.0-1.2-1.7.

Mercado de criptomonedas

  • Plazos: H1-H4-D1
    • Periodo MA: 15-30 (60-100 para trading posicional).
    • Periodo ATR: 5-16-18.
    • Multiplicador ATR: 1.5-1.7.

Mercado de valores

  • Plazos: H1-H4-D1-W1
    • Periodo MA: 8-10-30 (90-120 para operaciones posicionales).
    • Periodo ATR: 9-12-14.
    • Multiplicador ATR: 0.8-1.0-1.5-1.7.

Conclusión

Golden Trend Pulse es un indicador de alta calidad perfectamente adecuado tanto para operadores principiantes como experimentados que valoran la precisión y la adaptabilidad. Utilizando un enfoque de múltiples capas para el análisis de mercado y ajustes flexibles, el indicador permite respuestas rápidas a los cambios en las condiciones del mercado y minimiza los errores en las decisiones comerciales.


Comentarios 1
jabautista
4046
jabautista 2025.03.03 16:55 
 

Solid indicator and great customer service!

Productos recomendados
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Asesores Expertos
Harvest FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECIS
FREE
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT COG Robot es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en el Indicador KT COG . El indicador COG fue presentado originalmente por John F. Ehlers en la edición de mayo de 2002 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El EA dispara una operación larga cuando la línea COG cruza por encima de la línea de señal y se dispara una operación corta cuando la línea COG cruza por debajo de la línea de señal. Filtración adaptativa Nuestro algoritmo de filtrado adaptativo combina l
Forex Seeker
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Forex Seeker UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PREC
FREE
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Adjustable Fractals" es una versión avanzada del indicador fractal, ¡una herramienta de trading muy útil! - Como sabemos, el indicador fractal estándar de mt4 no tiene ninguna configuración, lo que resulta muy incómodo para los traders. - Adjustable Fractals ha resuelto ese problema: tiene todas las configuraciones necesarias: - Período ajustable del indicador (valores recomendados: por encima de 7). - Distancia ajustable de los máximos y mínimos del precio. - Diseño ajustable de las flechas
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Presentamos Order Blocks Breaker , una nueva forma de identificar y aprovechar los bloques de órdenes en su estrategia de trading. Después de desarrollar múltiples herramientas de bloques de órdenes con conceptos únicos, estoy orgulloso de presentar esta herramienta que lleva las cosas al siguiente nivel. A diferencia de las herramientas anteriores, Order Blocks Breaker no sólo identifica los bloques de órdenes, sino que también destaca los Breaker Order Blocks, áreas clave donde es probable que
VandoraFX Gold
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
VANDORA FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PREC
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
Chinetti pip collector XL
Andrey Kozak
Indicadores
El colector de pepitas Chinetti XL es un completo sistema de comercio llave en mano. Si un comerciante aún no tiene su propio sistema de negociación, puede aplicar el colector de pepitas XL de Chinetti al comercio. Operar con este indicador es muy sencillo. Incluso un principiante en Forex puede manejarlo. Reglas comerciales: espere a que el indicador comience a dibujar una línea azul. Esto significa que la tendencia de precios comienza ahora. Ahora estamos esperando que el indicador analice e
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indicadores
El indicador de color R 2EMA para MT4 proporciona señales comerciales sólidas basadas en el cruce de 2 EMA. Puntos clave Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA verdes, crea una señal comercial de compra. Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA rojos, crea una señal comercial de venta. El indicador R 2EMA Color Forex hace que sea aún más fácil determinar cuándo es el momento de comprar y vender Se produce una señal de compra cuando las 2 líneas de EMA se vu
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4 Descripción Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico. Características : - Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal - Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal - Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario - Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas - Optimizable: Los
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Asesores Expertos
AUTO3M Pro MT4   es un Asesor Experto automático para tendencias, cobertura y filtrado de noticias. Estrategia   con   MACE, medias móviles, OBV, STD, ATR . STD   se usa principalmente para seguir tendencias. Estocástico   (línea principal y señal) para órdenes pendientes de compra/venta. Fibonacci   define take profit, soporte y resistencia. Funciona en   VPS , todos los timeframe (recomendado   D1 ). Versión para   MT5: Auto3M Pro MT5 . Características: Sin martingala Stop loss y take profit f
Ichimotor
Vijaya Kumar Hegde
5 (1)
Indicadores
Ichimotor es un indicador personalizado basado en tendencias que combina la Nube de Ichimoku y Alligator Características Indicador basado en tendencias No repinta Sin señales falsas Funciona en todos los marcos temporales Aplicable en Forex, Índices y Acciones Parámetros de entrada Mostrar indicador después de la prueba : Verdadero/Falso Emitir una alerta : Verdadero/Falso Enviar un correo electrónico : Verdadero/Falso Enviar una notificación : Verdad/Falso Señales Las señales se generan cuan
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Dispone de un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
El indicador muestra qué pares de operaciones, estrategias, robots y señales que utiliza son rentables y cuáles no. Las estadísticas de las operaciones y el gráfico de saldo se muestran en la divisa de la cuenta y en pips - para cambiar simplemente haga clic en el gráfico. botón "$"(arriba a la izquierda) - minimizar/expandir y mover el panel de indicadores botón ">"(abajo a la derecha) - ampliar y volver al tamaño original Estadísticas de las operaciones 1 línea - saldo de la cuenta, beneficio
Vanexio
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
VANEXIO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTAR LAS INVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON BENEFICIOS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECISAS
FREE
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
Argo Gridosaur MT4
Encho Enev
Asesores Expertos
El Argo Gridosaur es un simple pero fiable Grid trading expert, que está optimizado para trabajar principalmente con los pares de divisas GBPUSD, EURGBP, pero también se puede utilizar con: EURUSD, USDCAD . Diseñado para terminales MT5 y MT4. Los principales indicadores - RSI y WPR, que utiliza son suficientes para determinar la naturaleza del movimiento futuro a corto plazo. Se utiliza un sistema de recuperación inteligente, que permite la apertura de más de una orden. El experto es adecuado ta
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
¡COMPRE EL INDICADOR Y OBTENGA UN NUEVO EA EXCLUSIVO GRATIS COMO BONO! INDICADOR FLECHAS ITALO es el mejor indicador de reversión jamás creado, ¿y por qué? El uso de zonas extremas de inversión en el mercado para mostrar las flechas y los números de Fibonacci para la toma de beneficios, también con un panel que muestra toda la información acerca de las señales en el gráfico, el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 8 años de experiencia en forex y
Otros productos de este autor
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Reversal Zones Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Reversal Zones Pro es un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio verdadero del movimiento del precio desde los límites inferior a superior y muestra visualmente las zonas potenciales directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos importantes de inversión de la tendencia. Características principales: Identificación de zonas de inversión: El indicador muestra visual
Gold Scalper System MT5
Stanislav Konin
Indicadores
The official release price      is $65      only for the first   10 ejemplares , el siguiente precio es de 125 dólares Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Pro incorporado para el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de soporte y resistencia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Gold Scalper System MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
The official release price    is $65  only for the first   10   copies,  (   only    3  copies left ). Próximo precio: $125 Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Pro incorporado para el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de sop
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI - un avance absoluto en el mundo del desarrollo de indicadores, que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. No sólo detecta patrones de inversión, sino que también evalúa las ineficiencias del mercado, generando señales de trading muy precisas. Gracias a un modelo híbrido que utiliza el análisis de la acción del precio, Volúmenes, Volatilidad, VWAP, y Volumen AVG %, el indicador se adapta fácilmente
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] - es una poderosa herramienta para identificar cambios de tendencia clave. AVR - muestra con precisión el Rango Medio de Volatilidad Real teniendo en cuenta el precio Medio Ponderado por Volumen. El indicador le permite adaptarse a absolutamente cualquier volatilidad del mercado mediante el cálculo de la volatilidad media durante un cierto período de tiempo - esto proporciona un indicador estable de las operaciones positivas. Gracias a esto , el Rango de Vola
Block Master Pro
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El indicador Block Master Pro está diseñado para identificar visualmente zonas del gráfico en las que es probable que se concentren volúmenes significativos de los principales participantes del mercado. Estas áreas, conocidas como bloques de órdenes, representan rangos de precios en los que los grandes participantes colocan sus órdenes, lo que podría indicar una inversión del precio y un movimiento en la dirección opuesta. Principales características: Identificación de bloques de órdenes: Block
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) es un potente e innovador indicador de impulso basado en la volatilidad, diseñado para identificar con precisión los principales cambios de tendencia. Desarrollado utilizando un algoritmo especial que proporciona una construcción clara del rango medio de volatilidad, sin redibujar sus valores y no los modifica. El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado y ajusta dinámicamente la anchura del rango de la banda, dependiendo de las condiciones actua
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI es un innovador avance en el desarrollo de indicadores que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. Gracias a su modelo híbrido, que utiliza el análisis de la acción del precio, el volumen, la volatilidad, el VWAP y el % de volumen AVG, el indicador se adapta fácilmente a cualquier condición de mercado. Reversal Pattern AI ha sido desarrollado durante varios años y ha sido sometido a extensas pruebas
Quantum Profile System MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Quantum Profile System es un sistema de trading profesional completo con algoritmos avanzados, que combina todo lo necesario para un trading seguro y estable. Este indicador fusiona el análisis de la dirección de la tendencia, la concentración de volumen en niveles clave, la adaptación dinámica a la volatilidad del mercado y la generación de señales de trading sin retrasos ni repintados. Quantum Profile System integra un Perfil de Volumen de Regresión Lineal con un canal de tendencia adaptativo
Ultimate Volatility Insight
Stanislav Konin
Indicadores
Ultimate Volatility Insight es una herramienta altamente profesional para analizar y comprender plenamente la actividad del mercado basada en un ATR avanzado con algoritmos y fórmulas de cálculo mejorados. El indicador ayuda a los operadores a evaluar con precisión la dinámica del mercado, identificar los niveles clave de soporte y resistencia, y gestionar eficazmente los riesgos. Ultimate Volatility Insight funciona sólo con datos reales utilizando estadísticas en tiempo real. El indicador se h
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores- y encontrar puntos de entrada precisos basados en las acciones de los principales participantes del mercado. Esta herramienta representa un estilo único de análisis basado en la relación entre los volúm
Patriot EA
Stanislav Konin
Asesores Expertos
Patriot EA es un sistema de malla avanzado con un rendimiento mejorado. Patriot EA utiliza una tecnología sofisticada para gestionar eficazmente las posiciones no rentables. Cuando se produce una serie de órdenes perdedoras, se activa un algoritmo de cierre de posiciones no rentables. El Asesor Experto divide las órdenes en varias mallas independientes, cerrando la orden de largo alcance (no rentable) promediando secuencialmente parte de las órdenes con un determinado Take Profit. Una serie de
Volume Pro Mt 4
Stanislav Konin
Indicadores
Volume PRO es un indicador innovador y modernizado para analizar los volúmenes de negociación, que constituye una versión avanzada de las herramientas de análisis tradicionales. Este indicador de alta tecnología permite a los operadores supervisar eficazmente la actividad comercial sin necesidad de realizar cálculos complejos. Muestra los ticks del intervalo de tiempo seleccionado correspondiente al marco temporal seleccionado en forma de histograma acumulativo dinámico, que se actualiza en tiem
Scalper Inside Volume Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Scalper Inside Volume Pro es un sistema de trading profesional que combina múltiples indicadores para calcular una señal compuesta global. Se basa en un algoritmo centrado en el volumen, el índice Money Flow y el concepto Smart Money. El indicador tiene en cuenta los puntos de oscilación estructurales en los que se producen las inversiones de precios. Scalper Inside Volume Pro proporciona todas las herramientas necesarias para el éxito del scalping. Este completo sistema de negociación es adecua
Bull and Bear Zones
Stanislav Konin
Indicadores
El indicador Bull and Bear Zones está diseñado específicamente para la identificación automática y la visualización de las zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Su algoritmo exclusivo le permite mostrar no sólo las zonas ya probadas por el mercado, sino también las zonas objetivo potenciales que aún no se han probado. El indicador rastrea los rangos en los que se observa un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Principales características: Identificación automática de
Adaptive Reversal Star
Stanislav Konin
Indicadores
Por favor, póngase en contacto conmigo después de su compra completa de grandes bonos. El Asesor Experto Adaptive Reversal Star y un indicador adicional de regalo Info Panel le están esperando. Adaptive Reversal Star es un indicador de nueva generación con un algoritmo adaptativo avanzado , que realiza un seguimiento adicional de los posibles puntos de reversión y compara los valores de la volatilidad actual del mercado al formar las señales principales del indicador.Proporciona señales precisa
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Adaptive Reversal Star es un indicador de nueva generación con un algoritmo adaptativo avanzado , que rastrea adicionalmente los posibles puntos de reversión y compara los valores de la volatilidad actual del mercado al formar las señales principales del indicador.Proporciona señales precisas en tiempo real sin retrasos y redibujos.Adaptive Reversal Star no requiere ninguna configuración compleja y cálculos adicionales, sólo tiene que configurarlo en el marco de tiempo deseado y seleccionar el p
Golden Trend Pulse MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Golden Trend Pulse - indicador de tendencia desarrollado específicamente para el oro, también aplicable a los mercados de criptomonedas y acciones. El indicador está diseñado para determinar con precisión las tendencias del mercado utilizando métodos analíticos avanzados. La herramienta combina el análisis multifactorial de la dinámica de precios y el filtrado adaptativo del ruido del mercado, garantizando una gran precisión en la identificación de puntos clave de entrada y salida. Gracias a su
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Reversal Zones Pro - un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio real del movimiento del precio desde los límites inferiores a los superiores y muestra visualmente las posibles zonas de inversión directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos de inflexión cruciales en el mercado. Características principales: Identificación de zonas de inversión: El indicador destaca
Filtro:
jabautista
4046
jabautista 2025.03.03 16:55 
 

Solid indicator and great customer service!

Respuesta al comentario