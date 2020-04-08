Fibonacci Trend Marker

Marcador de Tendencia Fibonacci - es un indicador de tendencia que analiza el comportamiento de la vela actual en relación con el rango Alto-Bajo (HL) de velas anteriores utilizando los niveles de retroceso Fibonacci. Realiza un seguimiento visual de la fuerza de la tendencia, señalando un posible debilitamiento o inversión a través de un cambio en el color de la vela.


Características:

  • Diseñado para operadores centrados en la tendencia, ayuda a identificar rápidamente los cambios de tendencia basándose en los niveles de Fibonacci.
  • Eficaz en cualquier marco temporal con suficiente volatilidad del mercado, cuando una secuencia de 3-5 velas forma un movimiento claro.
  • El tamaño de las velas se ajusta automáticamente a la escala del gráfico, asegurando una correcta visualización al hacer zoom.
  • Alta sensibilidad a los cambios de tendencia, impulsado por el análisis en tiempo real de la vela actual, lo hace ideal para scalping en M1 y M5 marcos de tiempo.

¿Cómo operar?

Entrada: Abra una posición después de que la vela cerrada anterior cambie de color. Por ejemplo, si una vela cierra en azul después de una roja, esto indica una tendencia alcista: abra una operación de compra.
Salida: Cierre la posición cuando el color de la vela anterior se invierta o al alcanzar un objetivo, como 1-2 velas en la dirección de la tendencia, dependiendo de la volatilidad del mercado.
El color de la vela actual (sin cerrar) puede cambiar con las cotizaciones de los precios, lo que es especialmente útil para los especuladores, ya que permite cerrar las operaciones antes de que se complete la vela.

Ajustes:

  1. Periodo - Establece el número de velas anteriores para el cálculo (por ejemplo, 3, 5, 10).
  2. Nivel Fibo - Define el nivel de retroceso permitido de la vela actual basado en Fibonacci (0,236, 0,382, etc.). Los valores más altos retrasan la señal de cambio de tendencia.
  3. Color de vela - Permite personalizar los colores de las señales alcistas y bajistas.


