Bull and Bear Zones

El indicador Bull and Bear Zones está diseñado específicamente para la identificación automática y la visualización de las zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Su algoritmo exclusivo le permite mostrar no sólo las zonas ya probadas por el mercado, sino también las zonas objetivo potenciales que aún no se han probado. El indicador rastrea los rangos en los que se observa un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Principales características:

  • Identificación automática de zonas de soporte y resistencia: El indicador calcula los niveles clave y los muestra en el gráfico como zonas donde el mercado muestra la mayor actividad.

  • Previsión de posibles zonas objetivo: El indicador no sólo identifica niveles ya probados, sino que también crea zonas que el mercado aún no ha experimentado. Esto permite a los operadores prepararse con antelación para posibles rupturas.

  • Seguimiento del equilibrio entre la oferta y la demanda: El indicador analiza los rangos en los que se observa un desequilibrio significativo entre compradores y vendedores, identificando niveles clave que influyen en los futuros movimientos de los precios.

  • Marcado de rupturas de zonas clave: En caso de ruptura de zonas importantes, el indicador marca automáticamente estos niveles en el gráfico, advirtiendo a los operadores de posibles movimientos fuertes de los precios.

Funciones principales y ajustes:

  • Panel profesional: El panel muestra información crucial sobre las zonas actuales:

    • Niveles de rango
    • Distancia entre niveles
    • Formación de nuevas zonas y las zonas actuales formadas
    • Niveles medios importantes dentro de las zonas. Toda la información se duplica también directamente en el gráfico, proporcionando a los operadores un análisis visual exhaustivo.

  • Botón deencendido/apagado: El indicador tiene un botón de encendido/apagado directamente en el gráfico, lo que permite a los usuarios activar o desactivar rápidamente el indicador sin cambiar la configuración. El botón dispone de ajustes avanzados:

    • Posición en el gráfico
    • Configuración del texto (fuente, color)
    • Ajuste del tamaño y de la paleta de colores

  • Tipos de notificación:

    • Precio que entra en una zona específica
    • Formación de nuevas zonas de soporte/resistencia
    • Eliminación de zonas antiguas

    Alertas sonoras: El indicador admite todo tipo de alertas, incluidas las notificaciones push a dispositivos móviles.

  • Modo Multi Timeframe (MTF): Este modo permite aplicar el indicador a múltiples marcos temporales simultáneamente, lo que lo hace ideal para el análisis multi-marco temporal. Por ejemplo, puede utilizar el indicador en gráficos H1, H4 y D1 para obtener señales más precisas y comprender la tendencia general en diferentes intervalos de tiempo.

Aplicación del indicador:

El indicador Bull and Bear Zones es una herramienta versátil para diversas estrategias y mercados. Es ideal para:

  • Estrategias de seguimiento de tendencias (Breakouts): Ayuda a los operadores a identificar rupturas de niveles clave y continuación de tendencia tras la ruptura de zonas de soporte o resistencia.

  • Estrategias contra-tendencia (Reversiones): Ayuda a identificar puntos de cambio de tendencia cuando el precio vuelve a zonas clave de soporte o resistencia.

Recomendaciones de uso:

  • Pares de divisas: El indicador es adecuado para todo tipo de mercados, incluidos Forex, metales, CFD y criptodivisas.

  • Plazos:

    • M15: Ideal para operaciones intradía.
    • M30 - H1: Adecuado para señales más precisas en análisis.
    • H4 - D1: Para operaciones a medio plazo y posiciones más largas.

Estrategias y su aplicación:

  1. Estrategia de ruptura:

    • Utilice esta estrategia al principio de las sesiones bursátiles, cuando entran en el mercado grandes flujos de liquidez (por ejemplo, durante la apertura de las sesiones europea o estadounidense).
    • Es importante tener en cuenta la volatilidad y el rango medio de precios (ATR) para comprender hasta dónde podría moverse el precio tras una ruptura.

  2. Estrategia de reversión:

    • Utilice esta estrategia durante un retesteo o cuando el precio vuelva a visitar zonas. La repetición de la prueba de una zona podría indicar un cambio de tendencia.
    • Si el precio supera el 80% del rango medio del instrumento, podría ser una señal clara para entrar en una posición.
    • Evite entrar en operaciones cuando las zonas clave hayan sido probadas varias veces (más de 3 veces), ya que esto podría indicar un posible nivel de ruptura.

Conclusión:

El indicador Bull and Bear Zones es una poderosa herramienta para analizar los niveles de mercado e identificar los puntos de entrada y salida. Con su algoritmo único, los operadores no sólo pueden analizar las zonas probadas, sino también predecir los niveles clave que el mercado aún tiene que probar. El indicador es ideal para su uso tanto en estrategias de seguimiento de tendencia como de contra-tendencia, proporcionando a los operadores señales fiables y herramientas útiles para el análisis y la negociación a través de diferentes marcos temporales.


Productos recomendados
Local Time Bar and Clock for MT4
Norio Takahashi
Indicadores
Los diferentes horarios de los servidores de cada broker pueden suponer una pesada carga cuando se opera en periodos cortos. Este indicador muestra la información comercial mínima necesaria para ganar de un vistazo. La ventana secundaria muestra la hora local, y el gráfico principal muestra no sólo la hora local, -Símbolo -Periodo -BarEndTime -Spred -HoraTokio -Hora de Londres -Hora de Nueva York -HoraServidor y así sucesivamente... La visualización de la información en el gráfico pr
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
Rait Patterns PinBar
Tatiana Zvereva
Indicadores
Moderno indicador de patrones PinBar de la estrategia de trading RAIT. Funciona en tendencia y sin ella. Tiene ajustes de marco de tiempo para mostrar. Puede establecer el número de barras para mostrar el indicador en el gráfico. Se utilizan varios patrones PinBar. El indicador se utiliza preferentemente en el marco de tiempo de una hora y por encima, pero funciona por debajo . Patrones: PinBar, InsPinBar, PinInside. Se muestra con una sola flecha.
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Ultimate Pattern Builder Indicator
NIKO TORI
Indicadores
El último indicador de construcción de patrones Le permite construir cualquier patrón con hasta 3 velas (+ cuarto especial). Este indicador es especial porque puede crear cualquier patrón que desee, modificando el cuerpo y ambas mechas por separado según sus necesidades. Si alguna vez has querido crear tus propios patrones , o simplemente ajustar cualquier patrón popular conocido, entonces esto es perfecto para ti. Con este indicador usted puede aprender a construir velas, probarlo en el probad
FREE
MasterArrow
Pavel Krysanov
5 (1)
Indicadores
Las entradas y salidas correctas del mercado son esenciales para cualquier operador de Forex. El indicador MasterArrow aborda esta cuestión. No tiene elementos redundantes y sólo dibuja flechas de compra/venta. La flecha hacia arriba es una señal de COMPRA, mientras que la flecha hacia abajo es una señal de VENTA. El indicador es fácil de configurar. Cambie el parámetro Fuerza para configurar la frecuencia de las señales. El producto se basa en indicadores estándar (MA, RSI, ATR, etc.). Pero tam
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
GGP Squeeze Momentum Alert MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Indicadores
El indicador GGP Squeeze Momentum MT4 es una herramienta de volatilidad y momentum diseñada para ayudar a los operadores a optimizar su rendimiento comercial y proporcionar a los operadores información procesable para tomar decisiones comerciales bien informadas . Este indicador es una conversión a MT4 del indicador Squeeze Momentum de "LazyBear " en el sitio web Trading View y se han añadido algunos métodos de alerta para proporcionar alertas en tiempo real cuando se genera una señal de tradin
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
RD Trend Forex
Ruben David Santana Rodriguez
Indicadores
Indicador Forex de tendencias , puede emplearse en cualquier timeframe aunque lo recomiendo en periodos de 4 horas , puede añadirse a tu estrategia o crear una estrategia con el . Las señales son las siguientes , se entra en largos cuando el indicador cambia a color azul , por el contrario se entrará en cortos cuando el indicador cambie su color a rojo , el stop loss se coloca en la ultima oscilacion alto\bajo del precio y el take profit minimo a 1:1 aunque yo recomendaria 2:1 , eso es elección
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Before
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Before predice el movimiento más probable del precio a corto plazo basándose en cálculos matemáticos complejos. La mayoría de los indicadores estándar utilizados habitualmente en las estrategias de negociación se basan en cálculos bastante sencillos. Esto no significa que no hubiera matemáticos destacados en el mundo en el momento de su creación. Lo que ocurre es que en aquella época aún no existían los ordenadores, o su potencia no era suficiente para la ejecución secuencial de o
Magical Scalper EA
Muhammad Nouman
Asesores Expertos
Magical Scalper EA es el sistema de cuadrícula avanzada que ya funciona en cuentas reales durante años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como la mayoría de la gente hace) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando la cuadrícula. En su lugar, utiliza la mecánica real del mercado para obtener beneficios. Características: Configuración de un gráf
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
El indicador muestra qué pares de operaciones, estrategias, robots y señales que utiliza son rentables y cuáles no. Las estadísticas de las operaciones y el gráfico de saldo se muestran en la divisa de la cuenta y en pips - para cambiar simplemente haga clic en el gráfico. botón "$"(arriba a la izquierda) - minimizar/expandir y mover el panel de indicadores botón ">"(abajo a la derecha) - ampliar y volver al tamaño original Estadísticas de las operaciones 1 línea - saldo de la cuenta, beneficio
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
SmartStrategy
Pavel Krysanov
Indicadores
El indicador de estrategia inteligente es un sistema comercial que le permite analizar el mercado en términos de varios aspectos del análisis técnico. El primero de ellos es un canal de precios, que se construye automáticamente y permite al comerciante ver la dirección principal del movimiento de precios. También permite analizar el mercado utilizando una estrategia de canal (ruptura y rebote de las líneas del canal). El bloque 2 es el sistema SAR, que da información general sobre los micromov
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Demark mtf
Sergey Fionin
Indicadores
El indicador muestra patrones De Mark y da señales de negociación en forma de flechas y alertas. Muestra líneas De Mark en el historial de cotizaciones. Tiene un multiframe., Puede mostrar patrones DeMark de timeframes superiores en timeframes inferiores. Tiene una función conmutable para mostrar fractales. Las señales de trading van acompañadas de alertas sonoras, así como su envío a correo y dispositivos móviles.
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Asesores Expertos
Enorme 70% de Halloween Venta por 24 horas solamente! EA BLACK LION es un asesor experto que es la verdadera definición de un scalper donde es capaz de detectar los movimientos de divergencia real en el mercado de divisas. Es altamente sofisticado porque puede detectar potenciales patrones de reversión o continuación. Los patrones de divergencia en tiempo real se muestran visualmente en su gráfico MT4. (Esto es un cambio de juego porque realmente ve la estrategia delante de usted) Utiliza un s
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicadores
La herramienta perfecta para Scalng en los mercados de divisas Puede operar tanto de señal a señal y el uso de tomar ganancias ¡ El algoritmo no utiliza Zigzag ! ¡ No redibuja ! Este es un instrumento de canal que utiliza una media móvil como filtro. Media móvil Hay 2 parámetros para los ajustes Periodo Ma = Media Móvil de 5 periodos Canal 1.0 distancia de las líneas del canal desde el gráfico Price Signal Filter - cálculo de la apertura de la señal y el filtro Hay un conjunto completo de Alerta
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicadores
Insider Scalper Binary Esta herramienta está diseñada para el comercio de opciones binarias. para giros cortos temporales. para hacer un trato vale el momento de recibir la señal y solo 1 vela si es m1 entonces solo por un minuto y asi de acuerdo con el timeframe. para obtener mejores resultados, es necesario seleccionar bien volátil charts.... pares de divisas recomendados eur | usd, usd | jpy .... el indicador ya está configurado, sólo tiene que añadirlo al gráfico y operar .... El indica
Elliott Wave Ind
Mikita Borys
2.33 (3)
Indicadores
Una ventaja que te falta para convertirte en un profesional. ¡Sigue el sistema paso a paso que detecta los movimientos más poderosos! Examine los modelos de mercado que ofrecen la oportunidad de obtener ganancias significativas basadas en una estrategia probada y probada. Aproveche su importante ventaja ¡Tienes acceso a un indicador único en su tipo que te llevará al siguiente nivel! ¡Escribe todas las preguntas en mensajes privados! Los beneficios que obtienes Algoritmo único basado en el
Elliot Waves Tracker
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 Taurus All4 es un indicador de alto rendimiento, le indicará la fuerza de la tendencia y podrá observar la fuerza de la vela. Nuestro indicador tiene más de 4 confirmaciones de tendencia. Es muy simple y fácil de usar. Modos de Confirmación Confirmaciones de tendencia en velas: Cuando la vela cambia a verde claro la tendencia es alta. Cuando la vela cambia a rojo claro la tendencia es bajista. Cuando la vela cambia a rojo oscuro la tendencia es baja. Línea de tendencia Confirmacio
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
¡COMPRE EL INDICADOR Y OBTENGA UN NUEVO EA EXCLUSIVO GRATIS COMO BONO! INDICADOR FLECHAS ITALO es el mejor indicador de reversión jamás creado, ¿y por qué? El uso de zonas extremas de inversión en el mercado para mostrar las flechas y los números de Fibonacci para la toma de beneficios, también con un panel que muestra toda la información acerca de las señales en el gráfico, el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 8 años de experiencia en forex y
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicadores
ACTUALMENTE 31% DE DESCUENTO Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta. Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas. ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar operaciones po
Otros productos de este autor
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Reversal Zones Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Reversal Zones Pro es un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio verdadero del movimiento del precio desde los límites inferior a superior y muestra visualmente las zonas potenciales directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos importantes de inversión de la tendencia. Características principales: Identificación de zonas de inversión: El indicador muestra visual
Gold Scalper System MT5
Stanislav Konin
Indicadores
The official release price      is $65      only for the first   10 ejemplares , el siguiente precio es de 125 dólares Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Pro incorporado para el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de soporte y resistencia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Gold Scalper System MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
The official release price    is $65  only for the first   10   copies,  (   only    3  copies left ). Próximo precio: $125 Gold Scalper System es un sistema de trading multifuncional que combina una estrategia de ruptura de niveles clave de liquidez con confirmación y un módulo Smart DOM Pro incorporado para el análisis de la profundidad del mercado. El sistema identifica zonas de acumulación de órdenes limitadas, rastrea la actividad en los niveles de sop
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI - un avance absoluto en el mundo del desarrollo de indicadores, que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. No sólo detecta patrones de inversión, sino que también evalúa las ineficiencias del mercado, generando señales de trading muy precisas. Gracias a un modelo híbrido que utiliza el análisis de la acción del precio, Volúmenes, Volatilidad, VWAP, y Volumen AVG %, el indicador se adapta fácilmente
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] - es una poderosa herramienta para identificar cambios de tendencia clave. AVR - muestra con precisión el Rango Medio de Volatilidad Real teniendo en cuenta el precio Medio Ponderado por Volumen. El indicador le permite adaptarse a absolutamente cualquier volatilidad del mercado mediante el cálculo de la volatilidad media durante un cierto período de tiempo - esto proporciona un indicador estable de las operaciones positivas. Gracias a esto , el Rango de Vola
Block Master Pro
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El indicador Block Master Pro está diseñado para identificar visualmente zonas del gráfico en las que es probable que se concentren volúmenes significativos de los principales participantes del mercado. Estas áreas, conocidas como bloques de órdenes, representan rangos de precios en los que los grandes participantes colocan sus órdenes, lo que podría indicar una inversión del precio y un movimiento en la dirección opuesta. Principales características: Identificación de bloques de órdenes: Block
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) es un potente e innovador indicador de impulso basado en la volatilidad, diseñado para identificar con precisión los principales cambios de tendencia. Desarrollado utilizando un algoritmo especial que proporciona una construcción clara del rango medio de volatilidad, sin redibujar sus valores y no los modifica. El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado y ajusta dinámicamente la anchura del rango de la banda, dependiendo de las condiciones actua
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI es un innovador avance en el desarrollo de indicadores que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. Gracias a su modelo híbrido, que utiliza el análisis de la acción del precio, el volumen, la volatilidad, el VWAP y el % de volumen AVG, el indicador se adapta fácilmente a cualquier condición de mercado. Reversal Pattern AI ha sido desarrollado durante varios años y ha sido sometido a extensas pruebas
Quantum Profile System MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Quantum Profile System es un sistema de trading profesional completo con algoritmos avanzados, que combina todo lo necesario para un trading seguro y estable. Este indicador fusiona el análisis de la dirección de la tendencia, la concentración de volumen en niveles clave, la adaptación dinámica a la volatilidad del mercado y la generación de señales de trading sin retrasos ni repintados. Quantum Profile System integra un Perfil de Volumen de Regresión Lineal con un canal de tendencia adaptativo
Ultimate Volatility Insight
Stanislav Konin
Indicadores
Ultimate Volatility Insight es una herramienta altamente profesional para analizar y comprender plenamente la actividad del mercado basada en un ATR avanzado con algoritmos y fórmulas de cálculo mejorados. El indicador ayuda a los operadores a evaluar con precisión la dinámica del mercado, identificar los niveles clave de soporte y resistencia, y gestionar eficazmente los riesgos. Ultimate Volatility Insight funciona sólo con datos reales utilizando estadísticas en tiempo real. El indicador se h
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores- y encontrar puntos de entrada precisos basados en las acciones de los principales participantes del mercado. Esta herramienta representa un estilo único de análisis basado en la relación entre los volúm
Golden Trend Pulse
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Golden Trend Pulse - indicador de tendencia desarrollado específicamente para el oro, también aplicable a los mercados de criptomonedas y acciones. El indicador está diseñado para determinar con precisión las tendencias del mercado utilizando métodos analíticos avanzados. La herramienta combina el análisis multifactorial de la dinámica de precios y el filtrado adaptativo del ruido del mercado, garantizando una gran precisión en la identificación de puntos clave de entrada y salida. Gracias a su
Patriot EA
Stanislav Konin
Asesores Expertos
Patriot EA es un sistema de malla avanzado con un rendimiento mejorado. Patriot EA utiliza una tecnología sofisticada para gestionar eficazmente las posiciones no rentables. Cuando se produce una serie de órdenes perdedoras, se activa un algoritmo de cierre de posiciones no rentables. El Asesor Experto divide las órdenes en varias mallas independientes, cerrando la orden de largo alcance (no rentable) promediando secuencialmente parte de las órdenes con un determinado Take Profit. Una serie de
Volume Pro Mt 4
Stanislav Konin
Indicadores
Volume PRO es un indicador innovador y modernizado para analizar los volúmenes de negociación, que constituye una versión avanzada de las herramientas de análisis tradicionales. Este indicador de alta tecnología permite a los operadores supervisar eficazmente la actividad comercial sin necesidad de realizar cálculos complejos. Muestra los ticks del intervalo de tiempo seleccionado correspondiente al marco temporal seleccionado en forma de histograma acumulativo dinámico, que se actualiza en tiem
Scalper Inside Volume Pro
Stanislav Konin
Indicadores
Scalper Inside Volume Pro es un sistema de trading profesional que combina múltiples indicadores para calcular una señal compuesta global. Se basa en un algoritmo centrado en el volumen, el índice Money Flow y el concepto Smart Money. El indicador tiene en cuenta los puntos de oscilación estructurales en los que se producen las inversiones de precios. Scalper Inside Volume Pro proporciona todas las herramientas necesarias para el éxito del scalping. Este completo sistema de negociación es adecua
Adaptive Reversal Star
Stanislav Konin
Indicadores
Por favor, póngase en contacto conmigo después de su compra completa de grandes bonos. El Asesor Experto Adaptive Reversal Star y un indicador adicional de regalo Info Panel le están esperando. Adaptive Reversal Star es un indicador de nueva generación con un algoritmo adaptativo avanzado , que realiza un seguimiento adicional de los posibles puntos de reversión y compara los valores de la volatilidad actual del mercado al formar las señales principales del indicador.Proporciona señales precisa
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Adaptive Reversal Star es un indicador de nueva generación con un algoritmo adaptativo avanzado , que rastrea adicionalmente los posibles puntos de reversión y compara los valores de la volatilidad actual del mercado al formar las señales principales del indicador.Proporciona señales precisas en tiempo real sin retrasos y redibujos.Adaptive Reversal Star no requiere ninguna configuración compleja y cálculos adicionales, sólo tiene que configurarlo en el marco de tiempo deseado y seleccionar el p
Golden Trend Pulse MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Golden Trend Pulse - indicador de tendencia desarrollado específicamente para el oro, también aplicable a los mercados de criptomonedas y acciones. El indicador está diseñado para determinar con precisión las tendencias del mercado utilizando métodos analíticos avanzados. La herramienta combina el análisis multifactorial de la dinámica de precios y el filtrado adaptativo del ruido del mercado, garantizando una gran precisión en la identificación de puntos clave de entrada y salida. Gracias a su
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Reversal Zones Pro - un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio real del movimiento del precio desde los límites inferiores a los superiores y muestra visualmente las posibles zonas de inversión directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos de inflexión cruciales en el mercado. Características principales: Identificación de zonas de inversión: El indicador destaca
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario