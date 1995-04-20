El indicador Bull and Bear Zones está diseñado específicamente para la identificación automática y la visualización de las zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Su algoritmo exclusivo le permite mostrar no sólo las zonas ya probadas por el mercado, sino también las zonas objetivo potenciales que aún no se han probado. El indicador rastrea los rangos en los que se observa un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Principales características:

Identificación automática de zonas de soporte y resistencia : El indicador calcula los niveles clave y los muestra en el gráfico como zonas donde el mercado muestra la mayor actividad.

Previsión de posibles zonas objetivo : El indicador no sólo identifica niveles ya probados, sino que también crea zonas que el mercado aún no ha experimentado. Esto permite a los operadores prepararse con antelación para posibles rupturas.

Seguimiento del equilibrio entre la oferta y la demanda : El indicador analiza los rangos en los que se observa un desequilibrio significativo entre compradores y vendedores, identificando niveles clave que influyen en los futuros movimientos de los precios.

Marcado de rupturas de zonas clave: En caso de ruptura de zonas importantes, el indicador marca automáticamente estos niveles en el gráfico, advirtiendo a los operadores de posibles movimientos fuertes de los precios.

Funciones principales y ajustes:

Panel profesional : El panel muestra información crucial sobre las zonas actuales: Niveles de rango Distancia entre niveles Formación de nuevas zonas y las zonas actuales formadas Niveles medios importantes dentro de las zonas. Toda la información se duplica también directamente en el gráfico, proporcionando a los operadores un análisis visual exhaustivo.

Botón de encendido/apagado : El indicador tiene un botón de encendido/apagado directamente en el gráfico, lo que permite a los usuarios activar o desactivar rápidamente el indicador sin cambiar la configuración. El botón dispone de ajustes avanzados: Posición en el gráfico Configuración del texto (fuente, color) Ajuste del tamaño y de la paleta de colores

Tipos de notificación : Precio que entra en una zona específica Formación de nuevas zonas de soporte/resistencia Eliminación de zonas antiguas Alertas sonoras : El indicador admite todo tipo de alertas, incluidas las notificaciones push a dispositivos móviles.

Modo Multi Timeframe (MTF): Este modo permite aplicar el indicador a múltiples marcos temporales simultáneamente, lo que lo hace ideal para el análisis multi-marco temporal. Por ejemplo, puede utilizar el indicador en gráficos H1, H4 y D1 para obtener señales más precisas y comprender la tendencia general en diferentes intervalos de tiempo.

Aplicación del indicador:

El indicador Bull and Bear Zones es una herramienta versátil para diversas estrategias y mercados. Es ideal para:

Estrategias de seguimiento de tendencias (Breakouts) : Ayuda a los operadores a identificar rupturas de niveles clave y continuación de tendencia tras la ruptura de zonas de soporte o resistencia.

Estrategias contra-tendencia (Reversiones): Ayuda a identificar puntos de cambio de tendencia cuando el precio vuelve a zonas clave de soporte o resistencia.

Recomendaciones de uso:

Pares de divisas : El indicador es adecuado para todo tipo de mercados, incluidos Forex, metales, CFD y criptodivisas.

Plazos : M15 : Ideal para operaciones intradía. M30 - H1 : Adecuado para señales más precisas en análisis. H4 - D1 : Para operaciones a medio plazo y posiciones más largas.



Estrategias y su aplicación:

Estrategia de ruptura: Utilice esta estrategia al principio de las sesiones bursátiles, cuando entran en el mercado grandes flujos de liquidez (por ejemplo, durante la apertura de las sesiones europea o estadounidense).

Es importante tener en cuenta la volatilidad y el rango medio de precios (ATR) para comprender hasta dónde podría moverse el precio tras una ruptura. Estrategia de reversión: Utilice esta estrategia durante un retesteo o cuando el precio vuelva a visitar zonas. La repetición de la prueba de una zona podría indicar un cambio de tendencia.

Si el precio supera el 80% del rango medio del instrumento, podría ser una señal clara para entrar en una posición.

Evite entrar en operaciones cuando las zonas clave hayan sido probadas varias veces (más de 3 veces), ya que esto podría indicar un posible nivel de ruptura.

Conclusión:

El indicador Bull and Bear Zones es una poderosa herramienta para analizar los niveles de mercado e identificar los puntos de entrada y salida. Con su algoritmo único, los operadores no sólo pueden analizar las zonas probadas, sino también predecir los niveles clave que el mercado aún tiene que probar. El indicador es ideal para su uso tanto en estrategias de seguimiento de tendencia como de contra-tendencia, proporcionando a los operadores señales fiables y herramientas útiles para el análisis y la negociación a través de diferentes marcos temporales.



