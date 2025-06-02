Hidden Cycles

5

Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal

Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $).

¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad.

La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige...


Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo:

Deje que el mercado se ajuste a la Geometría de los Ciclos Ocultos - no al revés.

La mayoría de los indicadores se basan en una fórmula artificial. A menudo se retrasan, fallan con el tiempo o necesitan una reoptimización constante.

Hidden Cycles es diferente. Es el primer y único indicador MT4 basado en la proporción universal y la relación perfecta - la estructura invisible que gobierna todo el comportamiento del mercado.

Inspirado en las ideas de Fibonacci, Gann y Murrey - y construido como algo completamente nuevo - Hidden Cycles revela automáticamente la geometría actual y activa de cualquier mercado, sin optimización, ajuste de curvas o ajuste de parámetros.


Para qué sirve:

- Detectar oscilaciones y retrocesos con confianza
- Anticipar el agotamiento de la tendencia y las rupturas
- Revelar el verdadero ritmo y la estructura oculta de cualquier mercado
- Combinar la geometría a corto, medio y largo plazo para una claridad inigualable
- Funciona en cualquier instrumento y cualquier marco temporal (Nota: AUTO_Square_Mode sólo en M15, H1, H4, D1)

4 potentes modos:

1. Modo cuadrícula
Dibuja niveles horizontales limpios a partir de cualquier tamaño de paso personalizado (por ejemplo, números redondos, zonas personales o marcadores de investigación).

2. Modo Auto Grid
Ignora la entrada manual - calcula el ritmo basado en el cierre del último día. Le muestra automáticamente el espaciado natural entre niveles del mercado actual.

3. Modo Cuadrado
Defina manualmente las dimensiones de precio y tiempo. Ideal para analizar rangos personalizados o backtesting de un periodo específico.

4. AUTO_Square_Mode (Corazón del Indicador)
Deje que el indicador defina automáticamente la geometría de precio y tiempo - basado en una de las seis áreas de referencia:

Área de Referencia Uso En TF
Último Día M15
Última semana H1
Último mes H4
Último trimestre D1
Último semestre D1
Último año D1

Importante: AUTO_Square_Mode sólo funciona en M15, H1, H4, D1.

Geometría oculta - Integrada:

Ciclos Ocultos Niveles
Detecta automáticamente todos los niveles horizontales importantes - mayor, menor y bebé - en cada momento.

Líneas inclinadas de tendencia
Vea líneas inclinadas dinámicas. Ideal para detectar retrocesos, oscilaciones, rupturas y retests.

Carriles de Acción
Visualice el patrón de tendencia y las zonas diagonales de soporte/resistencia. También ayuda a detectar finales de tendencia.

Ciclos Ocultos Triángulo
El precio tiende a permanecer dentro de este triángulo ~70% del tiempo. Esté atento a los retrocesos fuera del triángulo o a las rupturas a través de él.

Anillos de decisión
Los mercados prefieren fluir, no dudar.
Por eso el precio evita los anillos de tamaño medio el 70% de las veces, y los anillos interiores más pequeños aún más.
Utilícelos para detectar oscilaciones y retrocesos.

Líneas temporales
Potentes líneas verticales que ayudan a predecir oscilaciones y retrocesos, con una precisión del 70%.

Volume Diff %
Compara el volumen de la última vela cerrada con el de la última - se muestra en directo en el gráfico. ¿Un pico de ±25% o más? Una reversión puede estar cerca.

"Balance"
La etiqueta Balance marca el punto medio del cuerpo de la última vela, actuando como un nivel de soporte o resistencia a corto plazo - mejor utilizado en los marcos de tiempo H4 y D1.

5 Medias Móviles incorporadas personalizables
Elija el método, el tipo de precio, el estilo, el color y mucho más.

Personalización:

Todo se puede ajustar a su gusto:

  • Colores

  • Estilos y anchos de línea

  • Tamaños de fuente

  • Posiciones y tamaños en el gráfico

  • etc.
Detalles técnicos:

  • Funciona en todos los instrumentos (Forex, acciones, cripto, índices...)

  • Funciona en todos los plazos(AUTO_Square_Mode sólo en M15, H1, H4, D1)

  • Sin repintado

  • Sin retrasos

  • Rápido y cómodo

  • Botones en el gráfico para mostrar/ocultar instantáneamente cualquier característica
    Más información:

    Visite el blog oficial de Hidden Cycles en MQL5 para obtener información más detallada, configuraciones comerciales y documentación completa.(https://www.mql5.com/en/blogs/post/762327)



    Comentarios 1
    anjane201
    885
    anjane201 2025.06.14 17:02 
     

    I been using this indicator for a week and i am truly amazed with the effort and the knowledge that has been invested on this master piece. Lev is amazing to work with, trust me you he is always there to help you out with the smallest of things until you get everything in place , back to the indicator what caught my eye was the author saying " not someone's algorithm" there are no fancy arrows no great graphics just a scenic way of seeing markets, this is ahead of perhaps any other indicator i strongly recommend this to anyone who is happy to learn and earn cos this needs you to understand before you realize its potential, thank you Lev this indicator is here to stay for a long long time !

    Productos recomendados
    Blahtech Market Profile
    Blahtech Limited
    4.53 (15)
    Indicadores
    Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
    Wave Wolf MT4
    Andrei Salanevich
    Indicadores
    El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
    BoxChart MT4
    Evgeny Shevtsov
    4.4 (5)
    Indicadores
    El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona a la perfección en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se
    AW Candle Patterns MT4
    AW Trading Software Limited
    Indicadores
    El indicador de patrones de velas AW es una combinación de un indicador de tendencia avanzado combinado con un potente escáner de patrones de velas. Es una herramienta útil para reconocer y resaltar los treinta patrones de velas más fiables. Además, es un analizador de tendencias actual basado en barras de colores con un       panel de tendencias de múltiples marcos de tiempo que se puede cambiar de tamaño y posicionar. Una capacidad única para ajustar la visualización de patrones según el filtr
    Infinity Trend Pro
    Yaroslav Varankin
    1 (1)
    Indicadores
    Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
    Candles Indicator
    Mikhail Gudyrin
    Indicadores
    A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. Se utilizó una traducción automática de la descripción del producto en inglés. Pedimos disculpas por posibles imprecisiones. Un sistema de visualización de patrones de acción de precios de velas japonesas favoritas. Una vez adjunto, el indicador marcará automáticamente los siguientes patrones en el gráfico: Barra de Pinocho (pinbar) - una barra de cuerpo pequeño con una 'nariz' larga, un
    QuantumEdge Trader
    Hossam Ali Ahmed Ali
    Indicadores
    QuantumEdge Trader v1.0 Señales de precisión impulsadas por IA para operadores serios QuantumEdge Trader es un indicador inteligente y fiable que proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA utilizando el análisis avanzado del mercado y la detección de tendencias. Diseñado para M1 a M60 marcos de tiempo, es ideal para scalping y estrategias intradía. --- Características principales: No Repaint - Las señales nunca cambian después de aparecer. Filtros de tendencia inteligentes p
    Gioteen Volatility Index MT4
    Farhad Kia
    Indicadores
    Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
    PZ Harmonacci Patterns
    PZ TRADING SLU
    3.17 (6)
    Indicadores
    Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
    PZ Cup and Handle
    PZ TRADING SLU
    Indicadores
    El patrón de copa y asa es una formación técnica de precios que se asemeja a una copa y un asa, donde la copa tiene la forma de una "U" y el asa tiene una ligera deriva hacia abajo. El lado derecho del patrón -el mango- es más pequeño que el lado izquierdo -cup-, y no retrocede más del 50% desde la parte superior. Puede ser tanto una continuación como un patrón de inversión. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Señales comerciales cl
    EZZ Zig Zag MT4
    Paulo Rocha
    5 (1)
    Indicadores
    EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
    PABT Pattern Indicator
    Gleb Balashevich
    Indicadores
    Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
    Fourteen plus nine TD Sequential
    MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
    Indicadores
    Catorce más nueve ¿Para qué sirve? Aplicar el TD Secuencial de Tom DeMark sirve para identificar un punto de precio en el que una tendencia alcista o bajista se agota y se invierte. . ¿Cuáles son los principales componentes del TD Sequential? TD Sequential tiene dos partes - TD Setup y TD Countdown. La primera fase de TD Sequential comienza con un TD Setup y se completa con un 9 count. Cuando la cuenta de 9 se completa, es en ese punto, una pausa de precios, retroceso de precios, o inversión es
    VR Grid
    Vladimir Pastushak
    5 (3)
    Indicadores
    El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
    FREE
    Alpha Trend Mt4 Signs
    Guang Jun Huang
    Indicadores
    Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
    Candle Countdown With Alerts
    Georgiy Gazaryan
    Indicadores
    Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
    Owl smart levels
    Sergey Ermolov
    4.24 (37)
    Indicadores
    Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
    Market Trend Catcher
    Alexander Fedosov
    Indicadores
    El indicador Market Trend Catcher analiza la duración de los movimientos tendenciales y, con un cierto desarrollo de la tendencia actual, ofrece puntos de entrada al mercado en forma de flechas con objetivos de beneficios recomendados. El indicador es muy fácil de usar y no requiere mucha información para entender cómo funciona. Tiene un mínimo de ajustes y es transparente a la hora de entender el principio de su funcionamiento, mostrando completamente la información en base a la cual toma decis
    Blahtech Supply Demand
    Blahtech Limited
    4.58 (36)
    Indicadores
    Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
    Master 360 Circle Chart With Arrows
    Francesco Rubeo
    5 (1)
    Indicadores
    ¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
    RSI Divergence Hunter
    Alberto Boada
    Indicadores
    Las divergencias son una de las señales más poderosas en el análisis técnico, pero son difíciles de detectar a simple vista en tiempo real. RSI Divergence Hunter escanea el mercado automáticamente en busca de estas discrepancias entre el precio y el impulso. ¿Qué es una divergencia? - Alcista: El precio hace un mínimo más bajo, pero el RSI hace un mínimo más alto. (Señal de compra). - Bajista: El precio hace un máximo más alto, pero el RSI hace un máximo más bajo. (Señal de venta). CARACTERÍS
    Nirvana prop controler MT4
    Aiireza Arjmandi Nezhad
    Indicadores
    Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
    Gann Angles end Box
    Kirill Borovskii
    Indicadores
    Este indicador es, sin duda, la mejor variación de los ángulos de Gann entre otros. Permite a los operadores que utilizan métodos de Gann calcular automáticamente los ángulos de Gann para el instrumento negociado. La escala se calcula automáticamente cuando el indicador se adjunta al gráfico. Al cambiar de marco temporal, el indicador recalcula la escala para el marco temporal actual. Además, puede introducir sus propias escalas para los ángulos de Gann. Puede introducir sus propias escalas para
    Th3Eng PipFinite signals
    Ahmed Farag
    5 (3)
    Indicadores
    El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
    SupplyDemandZoneLines
    Ning Liu
    Indicadores
    Indicadores clave de precios de la zona de oferta y demanda fondo El sistema busca automáticamente áreas de oferta y demanda en la línea K y dibuja líneas de precios clave en tiempo real. Los comerciantes pueden realizar operaciones basándose en las líneas de negociación de precios. Características principales El sistema busca automáticamente las áreas de oferta y demanda en la línea K. El sistema también dibujará líneas de precios clave en tiempo real, y los traders podrán operar en función de
    Daily Candle Predictor
    Oleg Rodin
    5 (11)
    Indicadores
    Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
    Noize Absorption Index MT4
    Ekaterina Saltykova
    5 (1)
    Indicadores
    Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
    Cosmic Diviner X Planet
    Olena Kondratenko
    4 (2)
    Indicadores
    Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
    Rainbow Price Visualizer
    Vincent Jose Proenca
    Indicadores
    Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
    Supply Demand WTC
    Stefano Cocconi
    Indicadores
    Comprobar mi producto Contacta conmigo para descubrir todos mis servicios Las zonas de oferta y demanda son una de las cosas más básicas que aprende un operador de Forex principiante. Estas zonas son tan importantes que el precio reacciona a ellas incluso después de años desde que se desarrollaron por primera vez. Y con el indicador de zonas de oferta y demanda, un operador de Forex puede no tener que preocuparse de dibujar todas estas zonas históricas una tras otra. El indicador de zonas de
    Los compradores de este producto también adquieren
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (101)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indicadores
    Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indicadores
    Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indicadores
    Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indicadores
    Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
    WaveTheoryFully automatic calculation
    Kaijun Wang
    5 (3)
    Indicadores
    ¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
    Buy Sell Arrow Swing MT4
    Sahib Ul Ahsan
    Indicadores
    ¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
    Shogun Trade
    Yuki Miyake
    Indicadores
    [Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.64 (11)
    Indicadores
    Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
    Dynamic Scalper System
    Vitalyi Belyh
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
    Nihilist and ForexAlien Indicator
    TRADERWE FOREX SL
    Indicadores
    El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
    IQ Gold Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (4)
    Indicadores
    Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
    ACB Breakout Arrows
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    4.15 (34)
    Indicadores
    El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
    Adaptive Volatility Range
    Stanislav Konin
    5 (3)
    Indicadores
    El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
    Entry Points Pro
    Yury Orlov
    4.62 (172)
    Indicadores
    Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
    RelicusRoad Pro
    Relicus LLC
    4.63 (106)
    Indicadores
    ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
    NAM Order Blocks
    NAM TECH GROUP, CORP.
    3.67 (3)
    Indicadores
    Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
    ZhiBiJuJi MT4
    Qiuyang Zheng
    4 (2)
    Indicadores
    El sistema de análisis de indicadores ZhiBiJuJi utiliza un poderoso bucle interno para llamar a sus propios indicadores externos, y luego llama al análisis antes y después del ciclo. El cálculo de los datos de este sistema de análisis de indicadores es muy complicado (llamar antes y después del ciclo), por lo que se reduce la histéresis de la señal y se logra la precisión de la predicción de avance. Este indicador se puede utilizar en todos los ciclos en MT4, y es más adecuado para 15 minutos, 3
    OrderFlow Absorption
    Chi Sum Poon
    Indicadores
    OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
    Smart Price Action Concepts
    Issam Kassas
    4.75 (12)
    Indicadores
    Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
    Rtc ML Ai Predictor MT4
    Muhammad Faisal Sagala
    Indicadores
    Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
    BB Reversal Arrows
    Vitalyi Belyh
    Indicadores
    El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
    Full Scalping Signal
    Leandro Bernardez Camero
    Indicadores
    FullScalping es un indicador que no repinta ni dibuja hacia atrás , especialmente diseñado para generar entradas de scalping CONSTANTES en cualquier mercado. ¡Perfecto para traders agresivos que buscan acción continua! Únete al canal para estar al día con información exclusiva y actualizaciones: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Notarás que da señales en casi cada vela , ya sea confirmando la tendencia o señalando retrocesos clave. Es como tener un radar que te guía constantemen
    ECM Channel MT4
    Paulo Rocha
    Indicadores
    ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
    GoldRush Trend Arrow Signal
    Kirk Lee Holloway
    5 (2)
    Indicadores
    Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
    Quantum Trend Sniper Indicator MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.69 (42)
    Indicadores
    Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
    Delta Volume Indicator
    Azeez Abdul Jimoh
    Indicadores
    Presentamos el indicador de perfil de volumen Delta - ¡Desate rienda suelta al poder de la precisión institucional! Indicador técnico: ¿Está preparado para operar como los profesionales? El Indicador de Perfil de Volumen Delta no es una herramienta ordinaria. Es un indicador de alta precisión y vanguardia que pone en sus manos el poder de la negociación de nivel institucional. Este indicador único analiza la distribución del volumen delta en tiempo real, revelando los desequilibrios ocultos de c
    Elliott Wave Trend MT4
    Young Ho Seo
    4 (7)
    Indicadores
    Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
    Filtro:
    anjane201
    885
    anjane201 2025.06.14 17:02 
     

    I been using this indicator for a week and i am truly amazed with the effort and the knowledge that has been invested on this master piece. Lev is amazing to work with, trust me you he is always there to help you out with the smallest of things until you get everything in place , back to the indicator what caught my eye was the author saying " not someone's algorithm" there are no fancy arrows no great graphics just a scenic way of seeing markets, this is ahead of perhaps any other indicator i strongly recommend this to anyone who is happy to learn and earn cos this needs you to understand before you realize its potential, thank you Lev this indicator is here to stay for a long long time !

    Lev Vladimirovic Marushkin
    2034
    Respuesta del desarrollador Lev Vladimirovic Marushkin 2025.06.14 17:32
    Dear Anjane, Thank you so much for your wonderful and detailed 5-star review. It is an absolute pleasure to have customers like you. I am especially happy that you recognized the core philosophy of the indicator – that it's about providing a "scenic way of seeing markets," not just fancy arrows. Your understanding that this tool is for traders who are "happy to learn" is exactly the spirit in which it was created. Thank you again for your trust and your very kind words about my support. I wish you the greatest success on your trading journey! All the best,
    Lev
    Respuesta al comentario