Hidden Cycles
- Indicadores
- Lev Vladimirovic Marushkin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo:
La mayoría de los indicadores se basan en una fórmula artificial. A menudo se retrasan, fallan con el tiempo o necesitan una reoptimización constante.
Hidden Cycles es diferente. Es el primer y único indicador MT4 basado en la proporción universal y la relación perfecta - la estructura invisible que gobierna todo el comportamiento del mercado.Inspirado en las ideas de Fibonacci, Gann y Murrey - y construido como algo completamente nuevo - Hidden Cycles revela automáticamente la geometría actual y activa de cualquier mercado, sin optimización, ajuste de curvas o ajuste de parámetros.
Para qué sirve:
- Detectar oscilaciones y retrocesos con confianza
- Anticipar el agotamiento de la tendencia y las rupturas
- Revelar el verdadero ritmo y la estructura oculta de cualquier mercado
- Combinar la geometría a corto, medio y largo plazo para una claridad inigualable
- Funciona en cualquier instrumento y cualquier marco temporal (Nota: AUTO_Square_Mode sólo en M15, H1, H4, D1)
4 potentes modos:
1. Modo cuadrícula
Dibuja niveles horizontales limpios a partir de cualquier tamaño de paso personalizado (por ejemplo, números redondos, zonas personales o marcadores de investigación).
2. Modo Auto Grid
Ignora la entrada manual - calcula el ritmo basado en el cierre del último día. Le muestra automáticamente el espaciado natural entre niveles del mercado actual.
3. Modo Cuadrado
Defina manualmente las dimensiones de precio y tiempo. Ideal para analizar rangos personalizados o backtesting de un periodo específico.
4. AUTO_Square_Mode (Corazón del Indicador)
Deje que el indicador defina automáticamente la geometría de precio y tiempo - basado en una de las seis áreas de referencia:
|Área de Referencia
|Uso En TF
|Último Día
|M15
|Última semana
|H1
|Último mes
|H4
|Último trimestre
|D1
|Último semestre
|D1
|Último año
|D1
Importante: AUTO_Square_Mode sólo funciona en M15, H1, H4, D1.
Geometría oculta - Integrada:
Ciclos Ocultos Niveles
Detecta automáticamente todos los niveles horizontales importantes - mayor, menor y bebé - en cada momento.
Líneas inclinadas de tendencia
Vea líneas inclinadas dinámicas. Ideal para detectar retrocesos, oscilaciones, rupturas y retests.
Carriles de Acción
Visualice el patrón de tendencia y las zonas diagonales de soporte/resistencia. También ayuda a detectar finales de tendencia.
Ciclos Ocultos Triángulo
El precio tiende a permanecer dentro de este triángulo ~70% del tiempo. Esté atento a los retrocesos fuera del triángulo o a las rupturas a través de él.
Anillos de decisión
Los mercados prefieren fluir, no dudar.
Por eso el precio evita los anillos de tamaño medio el 70% de las veces, y los anillos interiores más pequeños aún más.
Utilícelos para detectar oscilaciones y retrocesos.
Líneas temporales
Potentes líneas verticales que ayudan a predecir oscilaciones y retrocesos, con una precisión del 70%.
Volume Diff %
Compara el volumen de la última vela cerrada con el de la última - se muestra en directo en el gráfico. ¿Un pico de ±25% o más? Una reversión puede estar cerca.
"Balance"
La etiqueta Balance marca el punto medio del cuerpo de la última vela, actuando como un nivel de soporte o resistencia a corto plazo - mejor utilizado en los marcos de tiempo H4 y D1.
5 Medias Móviles incorporadas personalizables
Elija el método, el tipo de precio, el estilo, el color y mucho más.
Todo se puede ajustar a su gusto:
-
Colores
-
Estilos y anchos de línea
-
Tamaños de fuente
-
Posiciones y tamaños en el gráfico
- etc.
-
Funciona en todos los instrumentos (Forex, acciones, cripto, índices...)
-
Funciona en todos los plazos(AUTO_Square_Mode sólo en M15, H1, H4, D1)
-
Sin repintado
-
Sin retrasos
-
Rápido y cómodo
- Botones en el gráfico para mostrar/ocultar instantáneamente cualquier característica
Visite el blog oficial de Hidden Cycles en MQL5 para obtener información más detallada, configuraciones comerciales y documentación completa.(https://www.mql5.com/en/blogs/post/762327)
I been using this indicator for a week and i am truly amazed with the effort and the knowledge that has been invested on this master piece. Lev is amazing to work with, trust me you he is always there to help you out with the smallest of things until you get everything in place , back to the indicator what caught my eye was the author saying " not someone's algorithm" there are no fancy arrows no great graphics just a scenic way of seeing markets, this is ahead of perhaps any other indicator i strongly recommend this to anyone who is happy to learn and earn cos this needs you to understand before you realize its potential, thank you Lev this indicator is here to stay for a long long time !