Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo:

Deje que el mercado se ajuste a la Geometría de los Ciclos Ocultos - no al revés.





La mayoría de los indicadores se basan en una fórmula artificial. A menudo se retrasan, fallan con el tiempo o necesitan una reoptimización constante.

Hidden Cycles es diferente. Es el primer y único indicador MT4 basado en la proporción universal y la relación perfecta - la estructura invisible que gobierna todo el comportamiento del mercado.



Para qué sirve: - Detectar oscilaciones y retrocesos con confianza

- Anticipar el agotamiento de la tendencia y las rupturas

- Revelar el verdadero ritmo y la estructura oculta de cualquier mercado

- Combinar la geometría a corto, medio y largo plazo para una claridad inigualable

- Funciona en cualquier instrumento y cualquier marco temporal (Nota: AUTO_Square_Mode sólo en M15, H1, H4, D1) 4 potentes modos: 1. Modo cuadrícula

Dibuja niveles horizontales limpios a partir de cualquier tamaño de paso personalizado (por ejemplo, números redondos, zonas personales o marcadores de investigación). 2. Modo Auto Grid

Ignora la entrada manual - calcula el ritmo basado en el cierre del último día. Le muestra automáticamente el espaciado natural entre niveles del mercado actual. 3. Modo Cuadrado

Defina manualmente las dimensiones de precio y tiempo. Ideal para analizar rangos personalizados o backtesting de un periodo específico. 4. AUTO_Square_Mode (Corazón del Indicador)

Deje que el indicador defina automáticamente la geometría de precio y tiempo - basado en una de las seis áreas de referencia:

Área de Referencia Uso En TF Último Día M15 Última semana H1 Último mes H4 Último trimestre D1 Último semestre D1 Último año D1

Importante: AUTO_Square_Mode sólo funciona en M15, H1, H4, D1. Geometría oculta - Integrada: Ciclos Ocultos Niveles

Detecta automáticamente todos los niveles horizontales importantes - mayor, menor y bebé - en cada momento. Líneas inclinadas de tendencia

Vea líneas inclinadas dinámicas. Ideal para detectar retrocesos, oscilaciones, rupturas y retests. Carriles de Acción

Visualice el patrón de tendencia y las zonas diagonales de soporte/resistencia. También ayuda a detectar finales de tendencia. Ciclos Ocultos Triángulo

El precio tiende a permanecer dentro de este triángulo ~70% del tiempo. Esté atento a los retrocesos fuera del triángulo o a las rupturas a través de él. Anillos de decisión

Los mercados prefieren fluir, no dudar.

Por eso el precio evita los anillos de tamaño medio el 70% de las veces, y los anillos interiores más pequeños aún más.

Utilícelos para detectar oscilaciones y retrocesos. Líneas temporales

Potentes líneas verticales que ayudan a predecir oscilaciones y retrocesos, con una precisión del 70%. Volume Diff %

Compara el volumen de la última vela cerrada con el de la última - se muestra en directo en el gráfico. ¿Un pico de ±25% o más? Una reversión puede estar cerca.

"Balance"

La etiqueta Balance marca el punto medio del cuerpo de la última vela, actuando como un nivel de soporte o resistencia a corto plazo - mejor utilizado en los marcos de tiempo H4 y D1. 5 Medias Móviles incorporadas personalizables

Elija el método, el tipo de precio, el estilo, el color y mucho más. Personalización:



Todo se puede ajustar a su gusto:

Colores

Estilos y anchos de línea



Tamaños de fuente

Posiciones y tamaños en el gráfico

etc.

Detalles técnicos: Funciona en todos los instrumentos (Forex, acciones, cripto, índices...)

Funciona en todos los plazos (AUTO_Square_Mode sólo en M15, H1, H4, D1 )

Sin repintado

Sin retrasos

Rápido y cómodo

Botones en el gráfico para mostrar/ocultar instantáneamente cualquier característica Más información:



Visite el blog oficial de Hidden Cycles en MQL5 para obtener información más detallada, configuraciones comerciales y documentación completa.(https://www.mql5.com/en/blogs/post/762327)





Inspirado en las ideas de Fibonacci, Gann y Murrey - y construido como algo completamente nuevo - Hidden Cycles revela automáticamente la geometría actual y activa de cualquier mercado, sin optimización, ajuste de curvas o ajuste de parámetros.