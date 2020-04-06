Wax Candle

El asesor negocia por niveles. Es decir, los niveles se establecen en la configuración del EA: morning es a partir de qué momento se calcularán los niveles, evening es hasta qué momento se realizarán los cálculos, y es durante este período de tiempo que el EA calculará los máximos y mínimos del cierre y la apertura de las barras, y solo después de eso abrirá las órdenes pendientes de parada una por encima del máximo para comprar y otra por debajo del mínimo para vender. El parámetro nottrade en la configuración del asesor es responsable del tiempo hasta qué hora el asesor abrirá sus órdenes pendientes. El consejero no tiene stoploss. El asesor abre una orden contraria para cerrar la anterior, si el precio va en pérdida. El consejero abre exactamente en el medio, entre los niveles máximo y mínimo. Abre esta orden con un lote aumentado. ¿Por qué? Hay un detalle tal que cuanto mayor sea el lote de la orden contraria, más rápido la orden contraria cerrará el principal en el beneficio indicado también en la configuración del asesor para cerrar las órdenes. Pero, si la orden contraria no alcanza el cierre y el precio en el mercado volverá a retroceder desde la orden contraria, el asesor comenzará a abrir una red de órdenes contrarias que ayudaría a cerrar la orden principal.

Algo pensé y agregué stoploss y agregué un panel para el comercio manual de órdenes pendientes a este EA. Es decir, en la configuración, será posible activar el asesor automático o el panel manual. El Stop loss también se puede configurar manualmente, y puede confiar en el asesor automático, que también pone el Stop loss para elegir en la configuración de un nivel u otro, dependiendo de la situación y la naturaleza. También se agregó una modificación al asesor, el arrastre de stoploss, pero en el comercio manual no está presente y aquí, cuando el comercio manual tendrá que recurrir al arrastre de su terminal.

Configuración del asesor experto:

TRADING > > - > - este parámetro es donde se encuentran:

COUNTER_TRADING-este parámetro inicia el trabajo del asesor sin stoploss, en los retrocesos del precio de apertura de la orden a pérdida, a una distancia determinada en la configuración abre una orden contraria, cuyo lote puede y debe aumentarse para que cierre la orden contraria con una ganancia.

STOP_LOSS_TRADING-inicia el EA con stoploss automático de los niveles a elegir.

MANUAL_STOPLOSS-ejecuta el asesor donde puede instalar stoploss usted mismo en el manual

MANUAL_TRADING-inicia el asesor en modo manual a través del panel, donde usted decidirá qué hacer.

//---

Lots - este parámetro es responsable del volumen de la posición abierta.

Magic1 - estos son los números mágicos del asesor experto para el comercio automatizado

Magic2 es un asesor de números mágico para el comercio automático

Las órdenes normales son números mágicos de EA para el comercio manual.

Las órdenes Stop son números mágicos de EA para el comercio manual.

Las órdenes de límite son números mágicos de EA para el comercio manual.

StopLoss-parámetro para la entrada manual de stoploss.

//---

AutoStopLoss - esta opción es donde se encuentran:

OPENING_LEVEL - este parámetro colocará automáticamente una parada para la orden pendiente en el nivel desde el cual se colocó esta orden pendiente. Es decir, stoploss será igual a la distancia que establezca para establecer una orden pendiente desde el nivel.

CENTR_STOPLOSS - este parámetro colocará el stoploss en el nivel medio.

OPPOSITE_LEVEL-este parámetro colocará automáticamente el stoploss en el nivel opuesto para la orden pendiente.

OPPOSITE_ORDER-este parámetro establecerá el stoploss un poco más lejos, en algún lugar 20 puntos del nivel opuesto.

//---

Slippage es un cambio para abrir una orden.

bprice es la distancia. A qué distancia se abrirá la orden de compra pendiente del nivel.

sprice es la distancia. A qué distancia se abrirá la orden de venta pendiente desde el nivel.

//---

morning es el comienzo de donde el asesor comenzará a formar mínimos y máximos.

evening es el final donde el asesor dejará de formar mínimos y máximos y comenzará a colocar órdenes de Stop pendientes a la distancia especificada por usted de los niveles. (la distancia de los niveles es bprice y sprice) 

nottrade es cuando el asesor dejará de abrir órdenes pendientes.

//---

Luego vienen los colores para los niveles y luego creo que va a entender por sí mismo dónde y de qué color es un nivel en particular.

//---

CounterPurchase-este parámetro es responsable de aumentar el lote para la orden de compra contraria.

CounterSale: este parámetro es responsable de aumentar el lote para una orden de venta contraria.

IncreasingTheLotForACounterPurchase: este parámetro es responsable de aumentar el lote de órdenes posteriores si el precio de la orden de compra contraria va a perder. (Si establece 1-uno, entonces el lote no aumentará y lo hará).

IncreasingTheLotForACounterSale: este parámetro es responsable de aumentar el lote de órdenes posteriores si el precio de la orden de venta contraria va a perder. (Si establece 1-uno, entonces el lote no aumentará y lo hará).

//---

TrallOrder-este parámetro incluye órdenes Thrall. Si es verdadero, entonces arrastre, y si es falso, entonces no arrastre.

PlusPoints es la distancia de arrastre desde el precio actual.

TralingStep es la distancia desde el precio actual para cerrar una orden en beneficio.

MyClos es el volumen de todas las órdenes que alcanzan el cual todas las órdenes se cerrarán con el beneficio especificado en este parámetro.

//----

El asesor experto se mostró bien en el par de divisas XAUUSD.

Productos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Asesores Expertos
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC OtmScalp EA V1 - El Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC Oferta por tiempo limitado: Solo $499 (Precio original: $1200 - ¡Próximo aumento de precio!) ¿Por qué elegir OtmScalp EA V1? Ganancias diarias consistentes - Diseñado para scalping agresivo pero controlado 3 versiones especializadas - Optimizado para pares EUR, oro (XAU/USD) y bitcoin (BTC/USD) Operación 100% automática - Funciona 24/5 sin intervención manual Gestión int
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Asesores Expertos
Se trata de un sistema de trading automático de 24 horas basado en el algoritmo de comportamiento colectivo de autómatas adaptativos (un tipo de algoritmos de autoaprendizaje de inteligencia artificial) que no requiere intervención manual y no utiliza indicadores ni métodos de trading conocidos. El principio del EA es recordar y analizar cada paso. Un paso es un movimiento del precio para un cierto número (BaseStep) de puntos hacia arriba o hacia abajo. La profundidad de la memoria (cuántos paso
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Asesores Expertos
El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader LOTE MÁXIMO : 100 Lotes (US$10.000.000) por OPERACIÓN/POSICIÓN ¡TOTALMENTE PROBADO, COMPROBADO Y VERIFICADO EN UNA CUENTA REAL! ¡PRUEBE LA DEMO! La versión de Trader Experimentado y Gestor Global de Dinero. 89% Porcentaje de Operaciones Ganadas. 32.679% de Ganancia o ROI en 2 Días de Operación. Factor de ganancia 3.59 Duración media de la operación 1h 22m. El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader es fácil de usar. Tiene La Ventaja De Retira
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El término "EA Pendiente de la Media Móvil" probablemente se refiere a un concepto relacionado con el trading y el análisis técnico, particularmente en el contexto del uso de Asesores Expertos (EAs) en plataformas de trading como MetaTrader. He aquí una explicación de cada parte del término: EA (Asesor Experto) : Un EA es un programa de software utilizado en MetaTrader y otras plataformas de negociación para automatizar estrategias de negociación. Los operadores pueden crear o comprar EAs para e
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Asesores Expertos
Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que no se puede backtest este EA en MT4
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Dispone de un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Asesores Expertos
Quiero darle a su atención un asesor único, único y único en su tipo. Donde puede crear su propia estrategia a partir de conjuntos de indicadores, patrones, patrones de velas, dirección de regresión (tendencia) y varias funciones personalizables (cuadrícula, trailing, re-trazo, etc.). Funciones del asesor: 1. Posibilidad de habilitar una de las direcciones buy / sell / buy_sell 2. Lote fijo o porcentaje del depósito 3. Tr-en pips o indicador de onda  4. SL-en pips o indicador de onda  5.
Mk R
Can Pei Pu
Asesores Expertos
MK_R Se basa en patrones contrarios para EURUSD. Básicamente, entrará usando la condición de 1 onda de compra y 6 de venta de la ley de Granville. El EA no utiliza indicadores, rejilla, martingala, arbitraje. El EA ha demostrado ser rentable en los seis meses de 2020 y es particularmente adecuado para el mercado actual EURUSD desde mediados de diciembre de 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe es M5. EA necesita gráfico M1, gráfico M5, gráfico M15, gráfico H1, g
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Asesores Expertos
Super rejilla novena generación (noveno) es otro tipo de rejilla EA en esta población enorme sistema de divisas, esta EA no utilizar ningún indicador para evitar cualquier señalización falsa para abrir o cerrar órdenes de posición. Este EA se abrirá pendiente de parada de orden y el límite en la primera vez EA ejecutar, a continuación, mantener todo orden abierto con forma única para equilibrar la cuenta de margen libre y hacer que el crecimiento de la equidad. Este EA tiene un sistema único no
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Asesores Expertos
Mon Scalper - Experto en Scalping de Ruptura de Doble Línea de Tendencia Mon Scalper es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única de doble línea de tendencia para identificar tendencias fuertes y puntos de ruptura, ejecutando operaciones automáticamente basadas en las condiciones del mercado. ¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Laun
Otros productos de este autor
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Utilidades
Hola a todos.  Quiero contarles, un poco, sobre este panel para el comercio en el mercado financiero de divisas. El panel está escrito en el lenguaje de programación MQL4 y está diseñado para ayudar a abrir órdenes de mercado en ciertas posiciones. Funciona tanto con órdenes normales como con pendientes. Es decir, abre órdenes de venta y compra, como Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. Y también abre la red de órdenes pendientes y, incluyendo las órdenes grid, es decir, de inmedi
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Este EA utiliza Moving Average con ciertos parámetros para abrir órdenes. La primera transacción que siempre va a abrir en la compra, pero, en ciertas configuraciones, puede abrir transacciones sólo en la venta. Para cerrar las órdenes, utiliza el beneficio para lograr el cual cerrará todas las órdenes y comenzará su trabajo de nuevo. Por ahora, funciona como una martingala y como un creador de redes. extern double Lots                = 0.20 ; - Con este parámetro, que es el valor de la moneda e
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
El asesor de Breaking Trend abre la primera posición solo para comprar una orden. A continuación, se ve, si el precio va en una pérdida, a una cierta distancia de la pérdida, se pone diferido Stop order Sell a la venta con un lote aumentado, lo que cubriría la pérdida y fijar las ganancias en el cierre de las órdenes de compra y venta. Y luego todo el comercio ocurre de hecho con esta lógica. Esta es la configuración del asesor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - est
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Este asesor es en realidad martingala y trabaja con arrastre solo para órdenes de COMPRA (para comprar) con Magic1. Para todos los demás oders, el arrastre no funciona. Dependiendo del parámetro EnteringMarket, el asesor experto abrirá las órdenes son menos frecuentes o más frecuentes. Esto depende de la distancia de los promedios móviles entre sí y cuanto mayor sea esa distancia, más la orden de compra se abrirá con menos frecuencia. El significado de la estrategia es simple: se Abre una orden
MartinZ
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Este es un asesor ordinario que trabaja en el sistema Martingale. Coloca órdenes en función de la intersección del precio promedio. Aquí hay que decir que el precio de cierre con ganancias después de la apertura de la segunda y posteriores órdenes, por ejemplo, en la venta, se mide en puntos y no cuenta. Es decir, usted mismo tendrá que expulsar al asesor en el probador de estrategias y preparar su configuración correctamente para uno u otro par de divisas, etc. activos proporcionados a usted po
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
El asesor trabaja en el sistema Martingale. Las transacciones se abre en el gráfico de la media Móvil. Para la apertura utiliza PERIOD M15 y diferentes período de cálculo del precio y con diferentes cambios. Aquí hay que decir que el precio de cierre con ganancias después de la apertura de la segunda y posteriores órdenes, por ejemplo, en la venta, se mide en puntos y no cuenta. Es decir, usted mismo tendrá que expulsar al asesor en el probador de estrategias y preparar su configuración correcta
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Aquí, este asesor no tiene números mágicos. Una especie de desventaja, ya que no será posible abrir dos o más asesores en el mismo terminal, ya que se interfieren entre sí. Pero en diferentes terminales eso no va a pasar. En el código en sí, están allí, ya que el asesor experto funciona y usa en su lógica números de orden exclusivamente mágicos. Es decir, es parte de la lógica del trabajo de los asesores y sin ella ni cómo. Al ingresar al mercado, el asesor utiliza una gran lectura de diferentes
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Este asesor es la continuación de la primera, pero, se abre muchas veces más órdenes. ¿Por qué? Porque le he añadido control de la búsqueda de tendencia con órdenes pendientes. Es decir, recuerda en qué dirección se mueve el precio y, dónde y por qué abrió la Última orden... y as í, este asesor siempre va en la dirección correcta. El único inconveniente es si no lo configura correctamente y lo hace funcionar con esas configuraciones. También considera el promedio del precio actual y llega a cual
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
La lógica del trabajo de este asesor es muy común. Para ingresar al mercado, utiliza promedios móviles Con diferentes valores y sobre la base de estas proporciones se abre, siempre se abre la primera transacción de compra. Y a partir de ella y su comportamiento construye el siguiente modelo de su comportamiento. A saber... en el EA no se utiliza el beneficio y el Stop loss, sino que se cierran órdenes para lograr un cierto beneficio con una indicación en la configuración, que no es menor... tal
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilidades
Este es un panel común que pone una red de órdenes de compra y venta. Cierra este asesor de órdenes para el beneficio definido en la configuración. Luego, hay un parámetro y se llama Ladder que incluye que la distancia entre las órdenes comienzan a aumentar en los puntos especificados por el parámetro ladder (aquí, en la configuración principal está en 10 puntos) significa la segunda orden en 10 puntos, la tercera orden en 20 puntos, la cuarta orden en 40 puntos, etc. Entonces, ¿qué hay en est
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
El asesor negocia en función de la configuración... agresivamente no es agresivo, aquí cómo lo configura, por lo que comerciará. ¿Qué hay que destacar en la particularidad de su estrategia? Y el hecho de que el asesor abre transacciones así... Si abre una transacción Buy para comprar de acuerdo con los parámetros especificados, luego a través de ciertos puntos en la configuración, si tan pronto como hay una señal para vender Sell, entonces debajo de las órdenes Buy para comprar, abrirá transacci
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Este asesor sobre la idea de martingala, pero no exactamente martingala. Al principio, quería ocultar su lógica, pero, voy a introducir el hecho de que con la configuración todavía parcialmente tendrá que revelar sus características y en un lugar tendrá que especificar sus parámetros que los compradores no tienen confusión en la lógica, ya que los programadores, en mi opinión, difieren un poco de la gente común en su lógica de pensamiento, y, precisamente por eso, personalmente, voy a tratar de
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
¿Por qué cobertura? Porque este asesor con su estrategia intentará mantener sus inversiones invertidas. Es por esto que este asesor no usa stoploss y su estrategia está dirigida exclusivamente a ganar, y en situaciones críticas que ocurren en el mercado de divisas, él, al abrir transacciones, intentará preservar su capital. En el gráfico de captura de pantalla para el par de divisas XAUUSD, puede ver exactamente en qué momento el asesor entró en un estado de cobertura y trató de mantener el capi
That Day
Iurii Kuksov
Indicadores
El indicador es común en su creación. Calcula los máximos, mínimos y los correlaciona con el precio promedio. Su único encanto es que relaciona los parámetros del día pasado con los parámetros del día presente, y es por eso que lo llamé "ese día". Fue desarrollado para el período de tiempo del gráfico H1 - hora. Y es en él que se comporta correctamente. En la configuración es fácil Parámetro: length determina el precio promedio. Parámetro: prim especifica qué precio utilizará el indicador para c
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Indicadores
Este indicador es un tipo de estrategia que, con la ayuda de líneas, construye esas u otras lecturas de velas que ayudarán al comerciante en sus cálculos y operaciones. El indicador en sí es el promedio móvil habitual, que se pinta en dos colores: claro y oscuro, y, por lo tanto, muestra al comerciante la naturaleza del comportamiento del mercado en la situación actual en este momento y, dependiendo de la lectura del color, indica qué operaciones en esta etapa del tiempo son las mejores para a
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
El asesor calcula los grandes jugadores en el mercado, llega a la conclusión de que los grandes jugadores están listos para hacer apuestas y en este momento el asesor abre dos órdenes de Stop pendientes para comprar y vender con stoploss, ya que un gran jugador en el mercado puede no ser uno y que en qué dirección tirar de la manta no se sabe?!, por lo que es deseable, stoploss establecer el mínimo, ya que si el precio actual se invierte y un gran jugador pondrá todo en la victoria, es mejor cer
Your Accountant
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Esta vez voy a proporcionar un asesor que se encargará de scalping. Sí, sí, es el scalping, ya que en su estrategia de otra manera. Scalping, principalmente, se dedica al gráfico de horas H1, pero puede ponerlo en otros períodos. Pero en el gráfico diario no funcionará, ya que su trabajo se calcula de acuerdo con las velas, de acuerdo con las velas diarias, que en el gráfico diario todo es solo uno y el asesor no tiene por qué bailar. En la configuración del asesor hay parámetros Morning y Eveni
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario