Wax Candle

El asesor negocia por niveles. Es decir, los niveles se establecen en la configuración del EA: morning es a partir de qué momento se calcularán los niveles, evening es hasta qué momento se realizarán los cálculos, y es durante este período de tiempo que el EA calculará los máximos y mínimos del cierre y la apertura de las barras, y solo después de eso abrirá las órdenes pendientes de parada una por encima del máximo para comprar y otra por debajo del mínimo para vender. El parámetro nottrade en la configuración del asesor es responsable del tiempo hasta qué hora el asesor abrirá sus órdenes pendientes. El consejero no tiene stoploss. El asesor abre una orden contraria para cerrar la anterior, si el precio va en pérdida. El consejero abre exactamente en el medio, entre los niveles máximo y mínimo. Abre esta orden con un lote aumentado. ¿Por qué? Hay un detalle tal que cuanto mayor sea el lote de la orden contraria, más rápido la orden contraria cerrará el principal en el beneficio indicado también en la configuración del asesor para cerrar las órdenes. Pero, si la orden contraria no alcanza el cierre y el precio en el mercado volverá a retroceder desde la orden contraria, el asesor comenzará a abrir una red de órdenes contrarias que ayudaría a cerrar la orden principal.

Algo pensé y agregué stoploss y agregué un panel para el comercio manual de órdenes pendientes a este EA. Es decir, en la configuración, será posible activar el asesor automático o el panel manual. El Stop loss también se puede configurar manualmente, y puede confiar en el asesor automático, que también pone el Stop loss para elegir en la configuración de un nivel u otro, dependiendo de la situación y la naturaleza. También se agregó una modificación al asesor, el arrastre de stoploss, pero en el comercio manual no está presente y aquí, cuando el comercio manual tendrá que recurrir al arrastre de su terminal.

Configuración del asesor experto:

TRADING > > - > - este parámetro es donde se encuentran:

COUNTER_TRADING-este parámetro inicia el trabajo del asesor sin stoploss, en los retrocesos del precio de apertura de la orden a pérdida, a una distancia determinada en la configuración abre una orden contraria, cuyo lote puede y debe aumentarse para que cierre la orden contraria con una ganancia.

STOP_LOSS_TRADING-inicia el EA con stoploss automático de los niveles a elegir.

MANUAL_STOPLOSS-ejecuta el asesor donde puede instalar stoploss usted mismo en el manual

MANUAL_TRADING-inicia el asesor en modo manual a través del panel, donde usted decidirá qué hacer.

//---

Lots - este parámetro es responsable del volumen de la posición abierta.

Magic1 - estos son los números mágicos del asesor experto para el comercio automatizado

Magic2 es un asesor de números mágico para el comercio automático

Las órdenes normales son números mágicos de EA para el comercio manual.

Las órdenes Stop son números mágicos de EA para el comercio manual.

Las órdenes de límite son números mágicos de EA para el comercio manual.

StopLoss-parámetro para la entrada manual de stoploss.

//---

AutoStopLoss - esta opción es donde se encuentran:

OPENING_LEVEL - este parámetro colocará automáticamente una parada para la orden pendiente en el nivel desde el cual se colocó esta orden pendiente. Es decir, stoploss será igual a la distancia que establezca para establecer una orden pendiente desde el nivel.

CENTR_STOPLOSS - este parámetro colocará el stoploss en el nivel medio.

OPPOSITE_LEVEL-este parámetro colocará automáticamente el stoploss en el nivel opuesto para la orden pendiente.

OPPOSITE_ORDER-este parámetro establecerá el stoploss un poco más lejos, en algún lugar 20 puntos del nivel opuesto.

//---

Slippage es un cambio para abrir una orden.

bprice es la distancia. A qué distancia se abrirá la orden de compra pendiente del nivel.

sprice es la distancia. A qué distancia se abrirá la orden de venta pendiente desde el nivel.

//---

morning es el comienzo de donde el asesor comenzará a formar mínimos y máximos.

evening es el final donde el asesor dejará de formar mínimos y máximos y comenzará a colocar órdenes de Stop pendientes a la distancia especificada por usted de los niveles. (la distancia de los niveles es bprice y sprice)

nottrade es cuando el asesor dejará de abrir órdenes pendientes.

//---

Luego vienen los colores para los niveles y luego creo que va a entender por sí mismo dónde y de qué color es un nivel en particular.

//---

CounterPurchase-este parámetro es responsable de aumentar el lote para la orden de compra contraria.

CounterSale: este parámetro es responsable de aumentar el lote para una orden de venta contraria.

IncreasingTheLotForACounterPurchase: este parámetro es responsable de aumentar el lote de órdenes posteriores si el precio de la orden de compra contraria va a perder. (Si establece 1-uno, entonces el lote no aumentará y lo hará).

IncreasingTheLotForACounterSale: este parámetro es responsable de aumentar el lote de órdenes posteriores si el precio de la orden de venta contraria va a perder. (Si establece 1-uno, entonces el lote no aumentará y lo hará).

//---

TrallOrder-este parámetro incluye órdenes Thrall. Si es verdadero, entonces arrastre, y si es falso, entonces no arrastre.

PlusPoints es la distancia de arrastre desde el precio actual.

TralingStep es la distancia desde el precio actual para cerrar una orden en beneficio.

MyClos es el volumen de todas las órdenes que alcanzan el cual todas las órdenes se cerrarán con el beneficio especificado en este parámetro.

//----

El asesor experto se mostró bien en el par de divisas XAUUSD.