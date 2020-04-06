BreakingTrend

El asesor de Breaking Trend abre la primera posición solo para comprar una orden. A continuación, se ve, si el precio va en una pérdida, a una cierta distancia de la pérdida, se pone diferido Stop order Sell a la venta con un lote aumentado, lo que cubriría la pérdida y fijar las ganancias en el cierre de las órdenes de compra y venta. Y luego todo el comercio ocurre de hecho con esta lógica.

Esta es la configuración del asesor:

-- LOT --- extern double lots = 0.2 ; - esta opción es responsable de comprar el lote cuando se abre la primera posición, órdenes de compra. extern double MultiplyingLotForFirstTime = 3.0 ; - este parámetro responde a qué número se incrementará (multiplicará), lote inicial para la compra que abriría una orden pendiente para la venta, que pagaría las pérdidas en el Oder abierto para la compra y cuando se alcanza un cierto beneficio, cerrar todas las órdenes(para comprar y la venta), que se encuentran en el mercado y participan en la licitación. Una especie de: esta es la estrategia de este asesor: Abrir órdenes solo para comprar, y poner pendientes órdenes de venta, donde normalmente el comerciante pone su Stop-loss y si el precio va a perder desde el primer abierto las órdenes, entonces el comerciante tiene la oportunidad de ganar en esta pérdida. En teoría, esta función OrderCloseBy está en el lenguaje MQL4, pero no todos los corredores permiten su uso en el comercio. Aquí el lote se multiplica por 3.0 y será igual a 0.6 lotes al comprar una orden de Stop pendiente para la venta, y el parámetro TheFirstOrderToClose mostrará en qué a la distancia de la primera orden de compra abierta, se abrirá una orden de venta pendiente si el precio actual se sobrepasará esta barrera establecida por usted, en la que está permitiendo que sus pérdidas establezcan esta distancia. La orden de venta pendiente en sí se abrirá más 50 puntos desde la distancia especificada por usted en este parámetro. extern double IncreasingLotForSecondTime = 4.0 ; - este parámetro responde a qué número se incrementará el actual lote (0.6) y ya será igual a 2.4 lotes con una orden pendiente abierta a la venta y si, de repente, el precio actual cambia de nuevo su la dirección, la tendencia y comenzará a traer una pérdida ya abierta orden de venta, pero con todo esto, compensará su la pérdida de la primera orden de compra abierta, a continuación, vamos a tratar de abrir una orden de Stop pendiente para comprar que si se alcanza un cierto beneficio, que se especifica en el parámetro closelotprofit todas las órdenes que tenemos en el mercado se cerrarían y comenzaríamos nuestra táctica de nuevo. Es necesario. observe que el parámetro closelotprofit funciona desde el parámetro especificado y puede ser mayor que el especificado, pero no menor parámetro. La orden de compra de Stop pendiente se abrirá a la distancia especificada por el parámetro TheSecondOrderToClose, al alcanzar el cual el precio actual abrirá una orden de Stop pendiente para comprar en 500 puntos de la actual los precios y se calculará para la fluctuación repentina del mercado en el crecimiento de los precios de compra, lo que abriría y cerraría de inmediato todas las órdenes que tenemos en el mercado para comenzar su estrategia comercial de nuevo. Distancia TheSecondOrderToClose indicado desde una orden de venta pendiente abierta más 500 puntos. extern double IncreasingLotForThirdTime = 3.0 ; - bueno, si todo va mal aquí, y todo va a ser diferente a la nuestra, entonces esta opción será responsable de aumentar el lote actual para la venta y que intentaremos descubrir a distancia de la primera la posición abierta para la compra y, el lote será igual a 7.2 lotes en venta. P. S.: hay que tener en cuenta una particularidad: las órdenes se pueden colocar en un lote grande, pero esto no es un hecho que se abrirán en el mercado. extern double IncreasingLotForFourthTime = 5.0 ; - bueno, este parámetro, ya se puede decir, un salvavidas para asesor y que aumentará el lote actual en el número especificado y será igual a 36.0 lotes para abrir una orden de compra. Y este el parámetro interactúa con el parámetro The Fourth Order to Close que indica la distancia desde la primera orden abierta para la venta y está diseñado para abrir la orden de compra de cierre y cerrar todas las órdenes y al mismo tiempo cambiar una tendencia para el comercio posterior que podría comenzar de nuevo. --- ORDER OPENING DISTANCE --- extern int TheFirstOrderToClose = 100 ; - este parámetro es responsable de la distancia para abrir una orden de Stop de venta más 50 puntos de la primera orden de compra abierta. extern int TheSecondOrderToClose = 150 ; - este parámetro es responsable de abrir una orden de compra más de Stop pendiente 500 puntos de una orden de venta Stop ya abierta. extern int TheThirdOrderToClose = 200 ; - este parámetro se utiliza para abrir una orden de venta y se calcula la distancia desde la primera orden de compra abierta y que se encuentra en mercado. extern int TheFourthOrderToClose = 5800 ; - este parámetro es responsable de abrir la Última orden del asesor, cuando a la que se abrirá una orden de compra para cerrar todas las órdenes están en el mercado y cambiar la tendencia para comenzar a operar operaciones de nuevo. --- THE DISTANCE FOR PENDING ORDERS --- input int SellingToCloseAPurchase = 50; distancia apertura de la primera orden pendiente de venta para cerrar una orden de compra input int PurchaseToCloseTwoOrders = 100; distancia de apertura de la segunda orden pendiente de compra, para cerrar las órdenes de compra y venta --- CLOSE --- input int morning = 0; a partir de qué hora se cerrarán las órdenes pendientes de compra input int evening = 4; a partir de qué hora dejarán de cerrarse las órdenes pendientes de compra extern double closelotprofit = 0.01 ; - este parámetro es responsable del beneficio por el cual se cerrarán todas las órdenes en el mercado y abierto por este asesor. P. s: aquí hay que notar tal característica que cuando el precio de la orden fluctúa se cerrará más el parámetro especificado, pero no menos. Es decir, si especifica 10.0, entonces mientras la suma de las órdenes abiertas en el mercado no será igual a 10.0 las órdenes no se cerrarán. Pero, si el precio de mercado fluctúa, la suma de las órdenes será igual a: 10.01, 11.0, 12.0, 13.0 20.0, etc. cerrado. Es decir, el parámetro indica que las órdenes se cerrarán no menos que este parámetro. Es decir, si la suma de las órdenes será 9.99, entonces las órdenes no se cerrarán. -- TREND LINE --- enum TREND - estas son enumeraciones de parámetros que indican el período para el cual se calculará la tendencia. { Period_M1 = PERIOD_M1 , Period_M5 = PERIOD_M5 , Period_M15 = PERIOD_M15 , Period_M30 = PERIOD_M30 , Period_H1 = PERIOD_H1 , Period_H4 = PERIOD_H4 , Period_D1 = PERIOD_D1 , Period_W1 = PERIOD_W1 , Period_MN1 = PERIOD_MN1 }; input TREND trendline; - en este parámetro, solo indicará en qué período calculará tendencia para el trabajo del asesor y la apertura de la primera orden. extern int Last = 1 ; - este parámetro indica el precio mínimo de la barra. Aquí aparece la Última barra y su precio mínimo. Si pones 0-cero, el cálculo se realizará al precio actual. extern int First = 20 ; - este parámetro indica el precio mínimo de la barra. Aquí aparece la vigésima barra y su precio mínimo. Si pones 0-cero, el cálculo se realizará al precio actual. P. S: aquí hay que señalar que el asesor comienza a trabajar en una tendencia a la baja. Pero se puede hacer lo que será y por tendencia alcista para comenzar a operar. ¿Cómo? Cambiar los valores. Donde hay una unidad para poner veinte, y donde hay veinte para poner una unidad. --- MAGIC NUMBER --- extern int magic1 = 111 ; - este es el número mágico de la primera orden. extern int magic2 = 123 ; - este es el número mágico de la segunda orden. extern int magic3 = 124 ; - este es el número mágico de la tercera orden. extern int magic4 = 125 ; - este es el número mágico de la cuarta orden.



