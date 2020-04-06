Wizard Collects Cones

El asesor calcula los grandes jugadores en el mercado, llega a la conclusión de que los grandes jugadores están listos para hacer apuestas y en este momento el asesor abre dos órdenes de Stop pendientes para comprar y vender con stoploss, ya que un gran jugador en el mercado puede no ser uno y que en qué dirección tirar de la manta no se sabe?!, por lo que es deseable, stoploss establecer el mínimo, ya que si el precio actual se invierte y un gran jugador pondrá todo en la victoria, es mejor cerrar la orden perdedora de inmediato, que luego incurrir en ciertas pérdidas. La flecha del asesor experto o la varita mágica del faquir en el gráfico del terminal muestra la dirección de la tendencia, una especie de predice eventos en qué dirección se desarrollará la tendencia diaria o dónde se espera que se rompa con el precio actual. El asesor se muestra bien en el par de divisas: XAUUSD y con un saldo de 10000 dólares en 10 años hace un capital de más de 4 millones de dólares, mientras que el asesor negocia un lote de 5.0 lotes o 5 dólares por transacción(orden). En base a esto, podemos decir que, si todo se divide por 10, entonces con un capital en dólares 1000 y con una tasa de lote 0.5 por orden, en años 10 puede ganar más de dólares 400000. Y también, sabiendo todo esto y teniendo a sí mismo, digamos dos de estos asesores, uno se puede ejecutar con 10000 dólares, acumular más de 100000 y poner el asesor para negociar no 5.0 lote por transacción, y para empezar 1.0 lote por transacción y ver qué y cómo va a suceder. Además, el asesor muestra buenos resultados en el par de divisas GBPJPY. Además, el asesor experto tiene una buena modificación de las órdenes, de hecho, lo mismo que la modificación de las órdenes en el propio terminal. Pero, en la configuración hay un parámetro: trall-que se establece como falso y si lo habilita, el precio stoploss se moverá detrás del precio actual a una cierta distancia que se establecerá en la configuración del asesor experto y solo con una gran volatilidad en el mercado, con un salto brusco del precio actual contra la tendencia actual, el precio actual saltará al stoploss y cerrará la orden. A algunos no les gusta este paso de stoploss detrás del precio, en particular, no me gusta y, por lo tanto, hice una modificación normal de stoploss como en el terminal. En general, descargue la demo, verifique, escriba consejos, reclamos, etc.

Además, el asesor tiene un panel de comercio manual.

Configuración del asesor experto:

tradpar tiene dos parámetros 1. COUNTER_TRADING responde al asesor principal.

MANUAL_TRADING es responsable del comercio manual a través del panel.

Magic1 y Magic2 son números mágicos de EA. Y los siguientes tres parámetros son números mágicos para el comercio manual.

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS - esta opción es responsable de establecer el Stop loss en manual.

AUTOMATIC_STOPLOSS - esta opción establecerá automáticamente Stop loss. Aquí todo dependerá de la inclinación de la tendencia, cuanto mayor sea la tendencia, mayor será el Stop loss.

StopLoss-este parámetro sólo establece Stop loss en manual

bprice-este parámetro es responsable de la distancia a la que se colocará la orden de compra pendiente de Stop desde el precio actual.

sprice-este parámetro es responsable de la distancia a la que se colocará la orden de Stop pendiente de venta desde el precio actual.

morning - este parámetro es responsable por el asesor de cuándo y desde cuándo comenzaremos a calcular si hay grandes jugadores en el mercado o no?! y tan pronto como los calculemos, inmediatamente abriremos dos órdenes de Stop pendientes y esperaremos suerte.

evening-este parámetro es responsable de cuando dejamos de calcular los grandes jugadores en el mercado.

TrallOrder incluye órdenes de arrastre

PlusPoints es la distancia desde el precio actual - a qué distancia desde el precio actual hasta el precio de apertura de la orden tendrá que ejecutar el Thrall de la orden.

TrallStep es la distancia desde el precio de apertura de la orden hasta el precio Stop loss por debajo del cual el precio actual cerrará la orden con una ganancia.

trall-este parámetro incluye Thrall, que se movería a una cierta distancia más allá del precio actual, pero no por debajo de la distancia especificada en TrallStep.

MyClos-este parámetro cierra las órdenes si sus ganancias alcanzan este parámetro especificado.

deleteevening - este parámetro es responsable del tiempo en que el asesor cerrará las órdenes pendientes, si las hay en el mercado.





PD: allí, En las capturas de pantalla del par de divisas GBPJPY en la configuración del asesor, puede ver cómo cambio la configuración del asesor y los ingresos cambian.

Por lo tanto, los ingresos dependerán de la configuración del asesor.