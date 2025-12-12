Wax Candle

Der Berater handelt nach Ebenen. Das heißt, in den Einstellungen des Beraters werden die Stufen eingestellt: morning ist, ab welcher Zeit die Levels berechnet werden, evening ist, bis wann die Berechnungen durchgeführt werden, und während dieser Zeit berechnet der Berater die Höhen und Tiefen des Schließens und Öffnens der Balken, und erst danach öffnet er die ausstehenden Stop-Orders, eine über dem Maximum für den Kauf und eine unter dem Minimum für den Verkauf. Der Nottrade-Parameter in den Expert Advisor-Einstellungen ist für die Zeit verantwortlich, bis zu welcher Stunde der Expert Advisor seine ausstehenden Aufträge öffnet. Der Berater hat keinen Stoploss. Der Berater öffnet eine Gegenbestellung, um die vorherige zu schließen, wenn der Preis mit Verlust geht. Der Berater öffnet eine Gegenbestellung genau in der Mitte, zwischen dem Maximum und dem Minimum. Er öffnet diese Order mit einem vergrößerten Los. Warum? Es gibt ein Detail, dass je größer die Menge der Gegenbestellung ist, desto schneller wird die Gegenbestellung den Hauptgewinn schließen, der auch in den Einstellungen des Beraters zum Schließen von Aufträgen angegeben ist. Aber wenn die Gegenbestellung die Schließung nicht erreicht und der Marktpreis wieder von der Gegenbestellung zurückgeht, beginnt der Berater, ein Netzwerk von Gegenbestellungen zu öffnen, um die Hauptbestellung zu schließen.

Ich habe etwas nachgedacht und einen Stopploss hinzugefügt und diesem Berater ein Panel für den manuellen Handel mit Pending Orders hinzugefügt. Das heißt, in den Einstellungen können Sie entweder einen automatischen Berater oder ein manuelles Dashboard aktivieren. Ein Stop-Loss kann auch manuell selbst eingestellt werden, und Sie können einem automatischen Berater vertrauen, der den Stop-Loss auch in den Einstellungen von einem bestimmten Level auswählt, abhängig von der Situation und dem Temperament. Es wurde auch eine Änderung im Berater hinzugefügt, ein Stopploss-Schleppnetz, aber es ist im manuellen Handel nicht vorhanden und hier wird es beim manuellen Handel notwendig sein, sich an den Schleppnetz Ihres Terminals zu wenden.

IBerater-Einstellungen:

TRADING >>-> - dieser Parameter ist, wo sich befinden:

COUNTER_TRADING - Dieser Parameter startet die Arbeit des Beraters ohne Stoploss, bei Rollbacks vom Eröffnungspreis der Order mit Verlust, in einer bestimmten Entfernung öffnet er eine Gegenbestellung, deren Los erhöht werden kann und muss, damit er die Gegenbestellung gewinnbringend schließt.

STOP_LOSS_TRADING - startet den Expert Advisor mit automatischen Stoploss von den Ebenen zur Auswahl.

MANUAL_STOPLOSS - startet einen Berater, in dem Sie den Stoploss selbst manuell installieren können

MANUAL_TRADING - Berater startet im manuellen Modus über das Bedienfeld, wo Sie selbst entscheiden was Sie tun.

//---

Lots - dieser Parameter ist verantwortlich für den Umfang der offenen Positionen.

Magic1 - das Magische Zimmer Advisor für den automatischen Handel

Magic2 ist die magische Zahl des Beraters für den automatischen Handel

Konventionelle order - das Magische Zimmer des Beraters für den manuellen Handel.

Stop Orders - das Magische Zimmer des Beraters für den manuellen Handel.

Eine Limit-order - das Magische Zimmer des Beraters für den manuellen Handel.

StopLoss ist ein Parameter für die manuelle Eingabe eines Stoplosses.

//---

AutoStopLoss - Dieser Parameter ist, wo sich:

OPENING_LEVEL - Dieser Parameter stellt automatisch einen Stopp für eine ausstehende Order auf der Ebene ein, von der diese ausstehende Order ausgestellt wurde. Das heißt, der Stopploss entspricht der Entfernung, die Sie festlegen, um eine ausstehende Order vom Level zu setzen.

CENTR_STOPLOSS - Mit dieser Option wird ein Stopploss auf mittlerer Ebene gesetzt.

OPPOSITE_LEVEL - Dieser Parameter stellt automatisch einen Stopploss auf der gegenüberliegenden Ebene für eine ausstehende Order aus.

OPPOSITE_ORDER - Dieser Parameter setzt den Stopploss etwas weiter, irgendwo um 20 Punkte auf der gegenüberliegenden Ebene.

//---

Slippage ist eine Verschiebung, um eine Order zu öffnen.

bprice ist die Entfernung. In welcher Entfernung öffnet sich die ausstehende Kauforder von der Ebene.

sprice ist die Entfernung. In welcher Entfernung öffnet sich die ausstehende Verkaufsorder vom Level.

//---

morning ist der Anfang von wo der Berater beginnt, Tiefs und Höhen zu bilden.

evening ist das Ende, an dem der Berater aufhört, Tiefs und Hochs zu bilden, und beginnt, ausstehende Stop-Orders in der von Ihnen angegebenen Entfernung von den Ebenen auszustellen. (die Entfernung von den Ebenen ist bprice und sprice)

nottrade ist, wenn der Berater aufhört, ausstehende Aufträge zu öffnen.

//---

Als nächstes kommen die Farben für die Ebenen und dann denke ich, dass Sie selbst herausfinden werden, wo und welche Farbe das eine oder andere Niveau ist.

//---

CounterPurchase - Dieser Parameter ist verantwortlich für die Erhöhung des Loses für eine Gegenkauforder.

CounterSale - Diese Option ist verantwortlich für die Erhöhung des Loses für eine Gegenverkaufsorder.

IncreasingTheLotForACounterPurchase - Dieser Parameter ist verantwortlich für die Erhöhung der Menge nachfolgender Orders, wenn der Preis der Gegenkauforder mit einem Verlust verläuft. (Wenn Sie eine 1 - Einheit festlegen, wird das Los nicht erhöht und wird es sein).

IncreasingTheLotForACounterSale - Dieser Parameter ist verantwortlich für die Erhöhung der Menge nachfolgender Orders, wenn der Preis der Gegenverkaufsorder mit einem Verlust verläuft. (Wenn Sie eine 1 - Einheit festlegen, wird das Los nicht erhöht und wird es sein).

//---

TrallOrder - Dieser Parameter aktiviert den Thrall von Aufträgen. Wenn true, schleppen Sie es, und wenn false, schleppen Sie es nicht.

PlusPoints ist die Entfernung des Schleppnetzes vom aktuellen Preis.

TralingStep ist die Entfernung vom aktuellen Preis, um eine Order in einen Gewinn zu schließen.

MyClos ist das Volumen aller Aufträge, nach dem alle Aufträge mit dem in diesem Parameter angegebenen Gewinn geschlossen werden.

//----

Der Berater zeigte sich gut auf das Währungspaar XAUUSD.