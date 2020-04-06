Wax Candle

전문가 고문은 레벨별로 거래합니다. 즉,레벨은 고문의 설정에서 설정됩니다:레벨이 계산 될 때 아침,저녁은 계산이 수행 될 때이며,이 기간 동안 고문은 폐쇄 및 개방 바의 최고점과 최저점을 계산하며,그 후에 만 주문 보류 중지를 엽니 다 최대보다 한 번 구매 및 판매하여 최소 이하. 조언자의 설정에서 무역 매개 변수는 조언자가 대기 중인 주문을 열 때까지 시간을 담당합니다. 고문은 정지 손실이 없습니다. 전문가 자문가는 가격이 손실되면 이전 주문을 닫기 위해 반대 명령을 내립니다. 고문은 최대 레벨과 최소 레벨 사이의 중간에 정확히 카운터 주문을 엽니 다. 그는 이 순서를 더 많은 것으로 열었습니다. 왜? 여기에 이러한 세부 사항이 있습니다.카운터 오더의 롯이 클수록 카운터 오더는 주문을 닫는 조언자의 설정에서도 표시된 이익에 대한 주요 주문을 닫습니다. 그러나 카운터 오더가 닫히지 않고 시장 가격이 카운터 오더에서 다시 롤백되면 고문은 주요 주문을 닫는 데 도움이되는 카운터 오더 네트워크를 열기 시작합니다.

나는 무언가에 대해 생각하고 정지 손실을 추가하고이 전문 고문에 보류중인 주문의 수동 거래에 대한 패널을 추가했습니다. 즉,설정에서 자동 관리자 또는 수동 패널을 활성화 할 수 있습니다. 정지 손실은 자신에 의해 수동으로 설정할 수 있습니다,또는 당신은 또한 상황과 분위기에 따라,한 수준 또는 다른의 설정에서 선택할 수있는 정지 손실을 설정하는 자동 전문가 고문에 의존 할 수 있습니다. 수정은 또한 고문에 추가되었습니다,손실 조업을 중지,하지만 수동 거래에 존재하지 않습니다,여기,수동 거래와,당신은 당신의 터미널의 트롤로 전환해야합니다.

어드바이저 설정:

거래>>->-이 매개 변수는:

카운터 거래-이 매개 변수는 손실에서 주문의 개시 가격에서 롤백에 정지 손실없이 고문을 시작,설정에서 일정 거리에 카운터 주문을 엽니 다,이 이익과 카운터 순서를 닫을 수 있도록 많이 증가해야 할 수 있습니다.

정지_손실_거래-선택할 수있는 수준에서 자동 정지 손실을 가진 전문가 고문을 시작합니다.

수동 스톱플로스-스톱플로스를 직접 수동으로 설치할 수 있는 전문가 어드바이저를 시작합니다

당신이 무엇을 스스로 결정합니다 대시 보드를 통해 수동 모드에서 전문가 고문을 시작합니다.

//---

로트-이 매개 변수는 열린 위치의 볼륨을 담당합니다.

매직 1-이들은 자동 거래에 대한 전문가 고문의 마법의 숫자입니다

매직 2 는 자동 거래에 대한 전문가 고문의 마법의 숫자입니다

일반 주문은 수동 거래에 대한 전문가 고문의 마법 번호입니다.

정지 주문은 수동 거래에 대한 전문가 고문의 마법의 숫자입니다.

제한 주문은 수동 거래에 대한 전문가 고문의 마법 번호입니다.

정지 손실은 수동으로 정지 손실을 입력하는 매개 변수입니다.

//---

오토스토플로스는 이 매개 변수입니다.:

열기_레벨-이 매개 변수는 이 보류 중인 주문이 배치된 수준에서 보류 중인 주문에 대한 정지 손실을 자동으로 설정합니다. 즉,정지 손실은 레벨에서 보류중인 주문을 설정 한 거리와 같습니다.

이 매개 변수는 정지 손실을 평균 수준으로 설정합니다.

반대_레벨-이 매개 변수는 보류중인 주문에 대해 반대 레벨에서 정지 손실을 자동으로 설정합니다.

반대 _주문-이 매개 변수는 정지 손실을 조금 더 설정하여 반대 수준으로 약 20 점을 설정합니다.

//---

미끄러짐은 주문을 열기 위한 이동입니다.

가격은 거리. 보류중인 구매 주문은 레벨에서 어떤 거리에서 열립니까?

스프라이스는 거리입니다. 보류중인 판매 주문은 레벨에서 어떤 거리에서 열립니까?

//---

아침은 전문 고문이 최저치와 최고를 형성하기 시작하는 시작입니다.

이 응용 프로그램은 당신이 원하는 모든 것을 찾을 수 있습니다. (레벨과의 거리는 가격 및 스프라이스입니다)

무역은 고문이 대기 중인 주문을 열지 않는 경우입니다.

//---

다음 레벨에 대한 색상이며,여기 난 당신이 특정 레벨이 어디에 어떤 색상 자신을 위해 알아낼 것 같아요.

//---

카운터 구매-이 매개 변수는 카운터 구매 주문에 대한 로트를 늘리는 역할을합니다.

카운터 판매-이 매개 변수는 카운터 판매 주문에 대한 로트 증가를 담당합니다.

증가전자 구매-이 매개 변수는 카운터 구매 주문 가격이 손실 된 경우 후속 주문을 많이 늘릴 책임이 있습니다. (당신이 1 단위를 설정하는 경우,많은 증가하지 않습니다 그렇게 할 것입니다).

증가전자 판매-이 매개 변수는 카운터 판매 주문 가격이 손실 된 경우 후속 주문을 많이 늘릴 책임이 있습니다. (당신이 1 단위를 설정하는 경우,많은 증가하지 않습니다 그렇게 할 것입니다).

//---

주문 추적-이 매개 변수는 주문 추적을 가능하게합니다. 사실이라면 트롤,거짓이라면 트롤하지 마십시오.

플러스포인트는 트롤의 현재 가격으로부터의 거리입니다.

트레일링 스텝은 현재 가격에서 주문을 수익으로 마무리하는 거리입니다.

마이클로스는 모든 주문의 볼륨으로,이 매개 변수에 지정된 수익으로 모든 주문이 종료됩니다.

//----

전문가 고문은 통화 쌍에 대해 잘 수행했습니다.