Expert Advisorはレベルごとに取引されます。 つまり、レベルはアドバイザーの設定で設定されます。朝はレベルが計算されるとき、夕方は計算が実行されるときであり、アドバイザーが終値と始値の高値と安値を計算するのはこの期間中であり、その後は最大値より上のストップ保留中の注文を開き、最小値より下の1つを売ります。 アドバイザーの設定のnottradeパラメータは、アドバイザーが保留中の注文を開くまでの時間を担当します。 アドバイザーにはストップロスはありません。 Expert Advisorは、価格が損失している場合に前の注文を閉じるためにカウンター注文を開きます。 アドバイザーは、最大レベルと最小レベルの間の中央に正確にカウンター注文を開きます。 彼は増加したロットでこの注文を開きます。 どうして？ ここでは、カウンター注文のロットが大きいほど、カウンター注文が注文を閉じるためのアドバイザーの設定にも示されている利益に主なものを閉じます。 しかし、カウンター注文が終値に達しず、市場価格がカウンター注文から再びロールバックされた場合、アドバイザーはメイン注文を閉じるのに役立つカウンター注文のネットワークを開き始めます。

私は何かについて考え、ストップロスを追加し、このExpert Advisorに保留中の注文の手動取引のためのパネルを追加しました。 つまり、設定で自動アドバイザまたは手動パネルのいずれかを有効にすることができます。 ストップロスは、自分で手動で設定することも、状況や気分に応じて、あるレベルまたは別の設定で選択するストップロスを設定する自動Expert Advisorに依 変更はまた、アドバイザーに追加されました,損失トローリングを停止,それは手動取引に存在しないではありません,ここで,手動取引で,あなたは、端末のトロール網に有効にする必要があります.あなたはそれを行うことができます,あなたはそれを行うことができます,あなたはそれを行うことができます.

アドバイザの設定:

取引>>->-このパラメータはどこにありますか:

COUNTER_TRADING-このパラメータは、ストップロスなしでEAを開始し、損失での注文の始値からのロールバックで、設定内の特定の距離で、カウンター注文を開きます。

STOP_LOSS_TRADING-選択するレベルから自動ストップロスを持つExpert Advisorを起動します。

MANUAL_STOPLOSS-Stoplossを手動でインストールできるExpert Advisorを起動します

MANUAL_TRADING-ダッシュボードからExpert Advisorを手動モードで起動し、何をすべきかを自分で決定します。

//---

ロット-このパラメータは、オープンポジションのボリュームを担当します。

Magic1-これらは、自動取引のためのExpert Advisorの魔法の数字です

Magic2は、自動取引のためのExpert Advisorの魔法の数字です

通常の注文は、手動取引のためのExpert Advisorの魔法の数字です。

ストップ注文は、手動取引のためのExpert Advisorの魔法の数字です。

指値注文は、手動取引のためのExpert Advisorの魔法の数字です。

StopLossは、ストップロスを手動で入力するためのパラメータです。

//---

AutoStopLossはこのパラメータで、:

OPENING_LEVEL-このパラメータは、この保留中の注文が置かれたレベルで、保留中の注文のストップロスを自動的に設定します。 つまり、ストップロスは、レベルから保留中の注文を配置するように設定した距離に等しくなります。

CENTR_STOPLOSS-このパラメータは、ストップロスを平均レベルに設定します。

OPPOSITE_LEVEL-このパラメータは、保留中の注文の反対のレベルでストップロスを自動的に設定します。

OPPOSITE_ORDER-このパラメータは、ストップロスをもう少し設定し、約20ポイントを反対のレベルに設定します。

//---

スリッページは、注文を開くためのシフトです。

bpriceは距離です。 保留中の買い注文はレベルからどのくらいの距離で開かれますか？

spriceは距離です。 保留中の売り注文は、レベルからどのくらいの距離で開きますか？

//---

朝は、Expert Advisorが安値と高値を形成し始めるところから始まります。

夕方は、EAが安値と高値を形成するのをやめ、レベルから指定された距離で保留中のストップ注文を開始する終わりです。 （レベルからの距離はbpriceとspriceです）

nottradeは、アドバイザーが保留中の注文を開くのを停止するときです。

//---

次のレベルのための色であり、ここで私はあなたがどこで、どのような色、特定のレベルがある自分のために把握しますと思います。

//---

CounterPurchase-このパラメータは、カウンター発注のロットを増やす役割を果たします。

CounterSale-このパラメータは、カウンター売り注文のロットを増やす役割を果たします。

IncreasingTheLotForACounterPurchase-このパラメータは、カウンター発注書の価格が損失している場合に、後続の注文のロットを増やす役割を果たします。 （1台を設定した場合、ロットは増加せず、そうし続けます）。

IncreasingTheLotForACounterSale-このパラメータは、カウンター売り注文の価格が損失している場合に、後続の注文のロットを増やす役割を果たします。 （1台を設定した場合、ロットは増加せず、そうし続けます）。

//---

TrallOrder-このパラメータは注文追跡を有効にします。 Trueの場合はトロールし、falseの場合はトロールしないでください。

PlusPointsは、現在の価格からのトロール網の距離です。

TralingStepは、注文を利益に閉じるための現在の価格からの距離です。

MyClosはすべての注文の量であり、到達した後、このパラメータで指定された利益ですべての注文がクローズされます。

//----

Expert AdvisorはXAUUSD通貨ペアで好調に推移しました。