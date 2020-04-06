Your Accountant

Esta vez voy a proporcionar un asesor que se encargará de scalping. Sí, sí, es el scalping, ya que en su estrategia de otra manera. Scalping, principalmente, se dedica al gráfico de horas H1, pero puede ponerlo en otros períodos. Pero en el gráfico diario no funcionará, ya que su trabajo se calcula de acuerdo con las velas, de acuerdo con las velas diarias, que en el gráfico diario todo es solo uno y el asesor no tiene por qué bailar. En la configuración del asesor hay parámetros Morning y Evening que son responsables del tiempo de trabajo del asesor, de qué y a qué hora el asesor negociará. ¿Por qué un contador? Porque tendrás que calcular un poco la diferencia, que dependerá de tus deseos. El paciente gana es un hecho. La estrategia del asesor es fácil y clara como un día blanco. Y no pienses que lo inventé yo. Lo más probable es que, y aquí asumo que muchos conocen esta estrategia, ya que muchos corredores prohíben colocar una gran cantidad de órdenes pendientes y establecen un límite en las órdenes pendientes. Y no estoy bromeando. Solo lo mostré e implementé en el asesor experto, programáticamente, una especie de estrategia de propagación. Es decir, se colocan dos órdenes pendientes a una cierta distancia del precio actual, una de ellas Buy Stop, y la otra Sell Limit, o Sell Stop, y la otra BUY Limit... . Y, por supuesto, con Stop Loss y aquí está la distancia desde el cierre de una orden de Stop loss, y la otra con ganancias y la deducción de las ganancias de la pérdida, y será su ganancia final. En base a esto, es necesario tratar escrupulosamente la configuración del asesor y calcular todo cuidadosamente. Y, por supuesto, ejecutar este asesor, que le traerá su beneficio. En las capturas de pantalla, mostraré cómo durante 3 años con la ayuda de este asesor, teniendo todo en su cuenta de 500 dólares, será posible ganar un millón de dólares. Martingale no tiene este asesor, pero hay un aumento en el lote, cuando el asesor duplica el saldo(capital) de su cuenta y, para desactivarlo, es necesario en la configuración, en el parámetro: IncreaseLot para poner cero - 0.

En las capturas de pantalla, en tres pares de divisas: GBPJPY, GBPUSD y USDJPY, mostré cómo es posible con la ayuda de este asesor durante tres años ganar un millón de dólares en cada par individualmente, inicialmente con solo quinientos dólares en la cuenta. En la configuración del asesor, en el campo _ _ Symbol, deberá especificar necesariamente la ventana del par de divisas en el terminal; esto debe hacerse para que no haya conflictos entre los asesores. Aquí entendí que es posible regular el proceso de Cuántos asesores estarán disponibles para el comprador después de la compra. Dejo el número 5 por defecto.

El par de divisas XAUUSD - ' esta es una historia separada y aquí el asesor ganó más de 12 millones de dólares en 3 años. Para este par de divisas, estoy en la configuración de aumentar todas las distancias y, por ejemplo, si en el par de divisas GBPUSD Stop loss es igual a 50 puntos, entonces en el par XAUUSD hago Stop loss en 500 puntos, es decir, multiplico todo por 10 y veo qué sucederá. Allí, en la captura de pantalla, también mostré la configuración del asesor durante 3 años en este par de divisas y los ingresos del trabajo de este asesor en este par de divisas XAUUSD...

PD: ayer, cuando hice capturas de pantalla y eché a un asesor de pares de divisas, noté que los pares de divisas donde hay una moneda japonesa casi dan poco beneficio debido al hecho de que no hay grandes compradores donde se podría utilizar Thrall órdenes en el punto de equilibrio y no es malo ganar en una transacción y al final noté, cuando cuando se realizó un probador con el par de divisas GBPJPY, que resulta que el mercado de divisas japonés se mueve en su mayor parte de la bolsa de valores estadounidense a la bolsa de valores asiática y durante el año pasado puse allí la hora de negociación desde las 5 de la mañana. ¿Y qué vi? Sí, el hecho de que tenía razón y todos los grandes jugadores estaban en el bolsillo del asesor y aquí, en lugar de un millón, obtuvo ganancias de más de dos millones en un año...



