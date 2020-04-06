Wax Candle

专家顾问按级别进行交易。 也就是说，级别是在顾问的设置中设置的：早上是计算级别的时候，晚上是计算的时候，在这段时间内，顾问将计算收盘和开盘的高点和低点，然后才会通过买入和卖出低于最低点的止损挂单来打开高于最高点的止损挂单。 顾问设置中的nottrade参数负责顾问打开挂单的时间。 顾问没有止损。 如果价格处于亏损状态，专家顾问会打开一个柜台订单来关闭前一个订单。 顾问在最大和最小水平之间的中间打开一个反订单. 他打开这个订单的数量增加了。 为啥? 这里有这样一个细节，即柜台订单的手数越大，柜台订单就越快地将主要订单关闭到关闭订单顾问设置中指定的利润。 但如果对单没有达到收盘价，市场价格再次从对单回滚，顾问将开始打开一个对单网络，以帮助关闭主单。

我想了一些事情，并添加了一个止损，并添加了一个面板手动交易挂单到这个专家顾问。 换句话说，您可以在设置中启用自动顾问或手动面板。 止损也可以自己手动设置，或者您可以依靠自动智能交易系统，它还可以根据情况和情绪在一个级别或另一个级别的设置中设置止损以供选择。 一个修改也被添加到顾问，止损拖钓，但它不是不存在于手动交易，在这里，与手动交易，你将不得不转向你的终端的拖网。

顾问设置:





交易>>->-此参数是:

COUNTER_TRADING-此参数在没有止损的情况下启动EA，在从亏损订单的开盘价回滚时，在设置中的某个距离处，它打开一个计数器订单，该计数器订单的数量可以而且应该增加，以便它以利润关闭计数器订单。

STOP_LOSS_TRADING-从可供选择的水平启动具有自动止损的Ea交易。

MANUAL_STOPLOSS-启动专家顾问，您可以手动安装stoploss

MANUAL_TRADING-通过仪表板以手动模式启动Ea交易，在那里您将自己决定要做什么。

//---

手数-这个参数负责打开位置的体积.

Magic1-这些是自动交易专家顾问的神奇数字

Magic2是自动交易专家顾问的神奇数字

常规订单是手动交易专家顾问的神奇数字.

止损订单是手动交易专家顾问的神奇数字.

限价单是手动交易专家顾问的神奇数字.

止损是手动输入止损的参数。

//---

AutoStopLoss是这个参数，其中:

OPENING_LEVEL-此参数将自动设置挂单的止损在挂单的水平。 也就是说，止损将等于您设置的放置一个挂单的距离水平。

CENTR_STOPLOSS-此参数将止损设置为平均水平。

OPPOSITE_LEVEL-此参数将自动为挂单设置相反水平的止损。

OPPOSITE_ORDER-此参数会将止损设置得更远一点，大约20点到相反的水平。

//---

滑点是打开订单的转变。

bprice是距离。 挂起的买入订单将在多大距离打开?

sprice是距离。 挂起的卖出订单将在多大距离打开?

//---

早上是专家顾问开始形成低点和高点的开始。

晚上是EA将停止形成低点和高点的结束，并将开始放置挂起的停止订单在您指定的距离水平。 （从水平的距离是bprice和sprice）

nottrade是指顾问停止打开挂单。

//---

接下来是水平的颜色，在这里我想你会自己弄清楚一个特定的水平在哪里和什么颜色。

//---

CounterPurchase-此参数负责增加柜台采购订单的批次。

CounterSale-此参数负责增加反卖订单的手数。

IncreasingTheLotForACounterPurchase-如果柜台采购订单的价格处于亏损状态，此参数负责增加后续订单的手数。 （如果你设置1个单位，地段不会增加，并会继续这样做）。

IncreasingTheLotForACounterSale-如果柜台卖单的价格处于亏损状态，此参数负责增加后续订单的手数。 （如果你设置1个单位，地段不会增加，并会继续这样做）。

//---

TrallOrder-此参数启用订单跟踪。 如果为真，则拖网，如果为假，则不拖网。

PlusPoints是拖网与当前价格的距离。

TralingStep是从当前价格到将订单关闭为利润的距离。

MyClos是所有订单的交易量，在达到之后，所有订单将以该参数中指定的利润关闭。

//----

专家顾问在XAUUSD货币对上表现良好。