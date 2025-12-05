Wax Candle

Le conseiller négocie par niveau. C'est - à - dire, dans les paramètres du conseiller, les niveaux sont définis: matin-c'est à quel moment les niveaux seront calculés, evening-c'est à quel moment les calculs seront effectués, et c'est pendant cette période que le conseiller calculera les hauts et les bas de la fermeture et de l'ouverture des barres, et seulement après cela, il ouvrira les ordres d'arrêt en attente un au-dessus du maximum pour l'achat et un en dessous du minimum pour la vente. Le paramètre nottrade dans les paramètres du conseiller est responsable du temps jusqu'à quelle heure le conseiller ouvrira ses ordres en attente. Le conseiller n'a pas de stoploss. Le conseiller ouvre un contre-ordre pour clôturer le précédent si le prix est à perte. Counter order conseiller ouvre exactement au milieu, entre les niveaux maximum et minimum. Il ouvre cet ordre avec un lot augmenté. Pourquoi ? Il y a un tel détail que plus le lot d'un contre-ordre est grand, plus le contre-ordre fermera rapidement le principal dans le profit spécifié également dans les paramètres du conseiller pour la clôture des ordres. Mais, si le contre-ordre n'atteint pas la clôture et le prix sur le marché va à nouveau revenir sur le contre-ordre, le conseiller va commencer à ouvrir un réseau de contre-ordres qui aiderait à fermer l'ordre principal.