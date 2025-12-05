Wax Candle

Le conseiller négocie par niveau. C'est - à - dire, dans les paramètres du conseiller, les niveaux sont définis: matin-c'est à quel moment les niveaux seront calculés, evening-c'est à quel moment les calculs seront effectués, et c'est pendant cette période que le conseiller calculera les hauts et les bas de la fermeture et de l'ouverture des barres, et seulement après cela, il ouvrira les ordres d'arrêt en attente un au-dessus du maximum pour l'achat et un en dessous du minimum pour la vente. Le paramètre nottrade dans les paramètres du conseiller est responsable du temps jusqu'à quelle heure le conseiller ouvrira ses ordres en attente. Le conseiller n'a pas de stoploss. Le conseiller ouvre un contre-ordre pour clôturer le précédent si le prix est à perte. Counter order conseiller ouvre exactement au milieu, entre les niveaux maximum et minimum. Il ouvre cet ordre avec un lot augmenté. Pourquoi ? Il y a un tel détail que plus le lot d'un contre-ordre est grand, plus le contre-ordre fermera rapidement le principal dans le profit spécifié également dans les paramètres du conseiller pour la clôture des ordres. Mais, si le contre-ordre n'atteint pas la clôture et le prix sur le marché va à nouveau revenir sur le contre-ordre, le conseiller va commencer à ouvrir un réseau de contre-ordres qui aiderait à fermer l'ordre principal.
Bonjour à tous.  Je veux vous dire, un peu, à propos de ce panneau pour le commerce sur le marché des changes financiers. Le panneau est écrit dans le langage de programmation MQL4 et est conçu pour aider à ouvrir des ordres de marché sur des positions spécifiques. Cela fonctionne, à la fois avec des ordres normaux et avec des ordres en attente. C'est-à-dire, ouvre des ordres de vente et d'achat, tels que Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. Et ouvre également un réseau d'ordres e
This Expert Advisor uses Moving Average with certain parameters to open orders. He will always open the first deal to buy, but, with certain settings, he can only open deals to sell. To close orders, he uses a profit after which he will close all orders and start his work again. So far, it works as a Martingale and as a networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the value of the currency at which you will to trade, the Expert Advisor begins its work.
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
Ce conseiller est en fait une martingale et ne fonctionne que pour les ordres d'achat AVEC Magic1. Pour tous les autres Oder, le tralling ne fonctionne pas. En fonction du paramètre EnteringMarket, le conseiller ouvrira les mandats sont moins fréquents, ou plus fréquents. Cela dépend de la distance des moyennes mobiles les unes des autres et plus cette distance est grande, plus l'ordre d'achat sera ouvert moins souvent. Le sens de la stratégie est simple: un ordre d'achat est Ouvert, et déjà en
C'est un conseiller ordinaire travaillant sur le système martingale. Expose les ordres en fonction de l'intersection du prix moyen. Ici, il faut dire que le cours de clôture avec un bénéfice après l'ouverture du deuxième et des ordres suivants, par exemple, sur la vente est mesurée en points et ne compte pas. C'est-à-dire que vous devrez vous-même chasser le conseiller dans le testeur de stratégie et préparer ses paramètres correctement à l'une ou l'autre paire de devises, etc. courtier. extern
Le conseiller travaille sur le système martingale. Il ouvre sur le calendrier Moving Average. Pour ouvrir utilise PERIOD M15 et différents la période de calcul du prix et avec un changement différent. Ici, il faut dire que le cours de clôture avec un bénéfice après l'ouverture du deuxième et des ordres suivants, par exemple, sur la vente est mesurée en points et ne compte pas. C'est-à-dire que vous devrez vous-même chasser le conseiller dans le testeur de stratégie et préparer ses paramètres cor
Ici, ce conseiller n'a pas de numéros magiques. Une sorte-c'est un inconvénient, car il ne sera pas possible ouvrez deux ou plusieurs conseillers dans le même terminal, car ils vont interférer les uns avec les autres. Mais sur différents terminauxcela ne se produira pas. Dans le code lui-même, ils le sont, car le conseiller fonctionne et utilise dans sa logique numéros d'ordre exclusivement magiques. C'est-à-dire-cela fait partie de la logique du travail des conseillers et sans elle ni comment.
Ce conseiller est la suite de la première, mais, il ouvre plusieurs fois plus de mandats. Pourquoi ? Parce que je lui ai Ajouté contrôler la recherche de tendance avec des ordres en attente. Autrement dit, il se souvient dans quelle direction le prix se déplace et, où et pourquoi il a ouvert le dernier mandat... et de cette façon, ce conseiller va toujours dans la bonne direction. Le seul inconvénient est que vous ne le configurez pas correctement et que vous le faites fonctionner avec ces param
La logique du travail de ce conseiller est très ordinaire. Pour entrer sur le marché, il utilise des moyennes mobiles Moving Average avec des valeurs différentes et sur la base de ces ratios ouvre, ouvre toujours la première transaction d'achat. Et déjà sur la base d'elle et de son comportement construit le modèle suivant de son comportement. A savoir... dans le conseiller n'utilise pas Take profit et Stop Loss, mais ferme les ordres pour atteindre un certain bénéfice avec l'indication dans les
C'est un panneau commun qui expose un réseau d'ordres d'achat et de vente. Ferme cet ordre de conseiller sur le bénéfice défini dans les paramètres. Ensuite, il y a un paramètre et appelé Ladder qui comprend que la distance entre les ordres commencent à augmenter par les points spécifiés par le paramètre ladder (ici, dans les paramètres de base est de 10 points) signifie le deuxième ordre de 10 points, le troisième ordre de 20 points, le quatrième ordre de 40 points, etc. Ensuite, ce qui est i
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
Le conseiller négocie en fonction des paramètres... agressif n'est pas agressif - ici, comment vous le configurez, alors il va commercer. Que faut-il mettre en évidence dans sa stratégie? Et le fait que le conseiller ouvre la transaction comme ça... Si vous ouvrez une transaction d'achat sur les paramètres spécifiés, puis à travers certains éléments dans les paramètres, si dès qu'il y aura un signal de vente de vente, puis en dessous des ordres d'achat, il ouvrira une transaction de vente. Et ex
Ce conseiller est sur l'idée de martingale, mais pas tout à fait martingale. Au début, je voulais cacher sa logique,mais je vais entrer dans le fait que je suis avec les paramètres encore en partie à révéler ses caractéristiques et en un seul endroit devra spécifier ses paramètres que les acheteurs n'ont pas de confusion dans la logique, comme les programmeurs, à mon avis, un peu différent des gens ordinaires par leur logique de la pensée, et c'est pour cela, personnellement, je vais essayer de
Pourquoi la couverture? Parce que ce conseiller avec sa stratégie va essayer de garder votre investissement investi. C'est pour cette raison que ce conseiller n'utilise pas stoploss et sa stratégie vise uniquement à gagner, et dans les situations critiques qui se produisent sur le marché des changes, il, en ouvrant la transaction, va essayer de garder votre capital. Sur le graphique de la capture d'écran sur la paire de devises XAUUSD, vous pouvez voir exactement à quel moment le conseiller est
L'indicateur est ordinaire dans sa création. Il calcule les hauts, les bas et les compare au prix moyen. La seule chose dont il est beau, c'est qu'il compare les paramètres du jour passé avec ceux du jour présent et c'est pour cela que je l'ai appelé "ce jour-là". Il a été développé pour une période de temps h1 - heure. Et c'est sur lui qu'il se comporte correctement. Dans les paramètres, il est facile le Paramètre: length détermine le prix moyen. Le paramètre: prim spécifie le prix que l'indica
Cet indicateur est une sorte de stratégie qui, à l'aide de lignes, construit ceux ou d'autres lectures de bougies qui aideront le commerçant dans ses calculs et le commerce. L'indicateur lui-même est la moyenne Mobile habituelle, qui est colorée en deux couleurs: clair et foncé, et montre ainsi au trader la nature du comportement du marché dans la situation actuelle à un moment donné et, en fonction de la lecture de la couleur, indique quelles transactions à ce stade du temps est le mieux ouve
