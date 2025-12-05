Wax Candle

Danışman seviyelere göre ticaret yaparanışman seviyelere göre ticaret yapar. Yani, danışman ayarlarında seviyeler belirlenir: sabah - bu, seviyelerin hesaplanmasının ne zamandan itibaren yapılacağı, akşam - bu, hesaplamaların ne zamana kadar yapılacağı ve bu süre zarfında danışman, çubukların kapanması ve açılmasının maksimum ve minimumlarını hesaplayacak ve ancak bundan sonra, biri alım için maksimumun üstünde, biri satış için minimumun altında n seviyelere göre ticaret yapar. Yani, danışman ayarlarında seviyeler belirlenir: sabah - bu, seviyelerin hesaplanmasının ne zamandan itibaren yapılacağı, akşam - bu, hesaplamaların ne zamana kadar yapılacağı ve bu süre zarfında danışman, çubukların kapanması ve açılmasının maksimum ve minimumlarını hesaplayacak ve ancak bundan sonra, biri alım için maksimumun üstünde, biri satış için minimumun altında bekleyen durdurma emirlerini açacaktır. Uzman Danışman ayarlarındaki notrade parametresi, Uzman Danışman'ın bekleyen emirlerini saat kaça kadar açacağını belirler. Uzman Danışman'ın stoploss'u yoktur. Danışman, fiyat zarara uğrarsa bir öncekini kapatmak için karşı emri açar. Danışman, karşı emri tam olarak ortada, maksimum ve minimum seviyeler arasında açar. Bu emri artan lotla açıyor. Nedenanışman, fiyat zarara uğrarsa bir öncekini kapatmak için karşı emri açar. Danışman, karşı emri tam olarak ortada, maksimum ve minimum seviyeler arasında açar. Bu emri artan lotla açıyor. Neden? Burada bir ayrıntı var, o da karşı emrin lotu ne kadar büyükse, karşı emrin ana emri o kadar hızlı kapatacağıdır. Bu, emirleri kapatmak için danışmanın ayarlarında da belirtilen karda. Ancak, karşı emir kapanmazsa ve piyasadaki fiyat tekrar karşı emirden geri düşerse, danışman ana emri kapatmaya yardımcı olmak için karşı emir ağını açmaya başlayacaktır.