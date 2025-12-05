Wax Candle

Il consulente commercia per livelli. Cioè, nelle impostazioni del consulente, i livelli sono impostati: mattina-questo è il momento in cui verranno calcolati i livelli, sera - questo è il momento in cui verranno effettuati i calcoli, ed è durante questo periodo di tempo che il consulente calcolerà gli alti e bassi della chiusura e dell'apertura delle barre, e solo dopo aprirà gli ordini in sospeso uno sopra il massimo per l'acquisto e uno sotto il minimo per la vendita. L'opzione nottrade nelle impostazioni del consulente è responsabile per il tempo fino a che ora il consulente aprirà i suoi ordini in sospeso. Il consigliere non ha stoploss. Il consulente apre un contro-ordine per chiudere il precedente se il prezzo è in perdita. Counselord Advisor si apre esattamente nel mezzo, tra i livelli massimo e minimo. Apre questo ordine con un lotto aumentato. Perché? C'è un tale dettaglio che maggiore è il lotto del contro-ordine, più velocemente il contro-ordine chiuderà il principale nel profitto indicato anche nelle impostazioni del consulente per la chiusura degli ordini. Ma se il contro-ordine non raggiunge la chiusura e il prezzo sul mercato tornerà a tornare dal contro-ordine, il consulente inizierà ad aprire una rete di contro-ordini per aiutare a chiudere l'ordine principale.