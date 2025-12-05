Wax Candle

Il consulente commercia per livelli. Cioè, nelle impostazioni del consulente, i livelli sono impostati: mattina-questo è il momento in cui verranno calcolati i livelli, sera - questo è il momento in cui verranno effettuati i calcoli, ed è durante questo periodo di tempo che il consulente calcolerà gli alti e bassi della chiusura e dell'apertura delle barre, e solo dopo aprirà gli ordini in sospeso uno sopra il massimo per l'acquisto e uno sotto il minimo per la vendita. L'opzione nottrade nelle impostazioni del consulente è responsabile per il tempo fino a che ora il consulente aprirà i suoi ordini in sospeso. Il consigliere non ha stoploss. Il consulente apre un contro-ordine per chiudere il precedente se il prezzo è in perdita. Counselord Advisor si apre esattamente nel mezzo, tra i livelli massimo e minimo. Apre questo ordine con un lotto aumentato. Perché? C'è un tale dettaglio che maggiore è il lotto del contro-ordine, più velocemente il contro-ordine chiuderà il principale nel profitto indicato anche nelle impostazioni del consulente per la chiusura degli ordini. Ma se il contro-ordine non raggiunge la chiusura e il prezzo sul mercato tornerà a tornare dal contro-ordine, il consulente inizierà ad aprire una rete di contro-ordini per aiutare a chiudere l'ordine principale.
Ciao a tutti.  Voglio dirti un po ' di questo pannello per il trading sul mercato dei cambi finanziari. Il pannello è scritto nel linguaggio di programmazione MQL4 ed è progettato per aiutare ad aprire ordini di mercato su posizioni specifiche. Funziona sia con gli ordini ordinari che con quelli in sospeso. Cioè, apre ordini di vendita e acquisto come Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. E apre anche una rete di ordini in sospeso e, inclusi gli ordini grid, ovvero, ordini in sospe
This Expert Advisor uses Moving Average with certain parameters to open orders. He will always open the first deal to buy, but, with certain settings, he can only open deals to sell. To close orders, he uses a profit after which he will close all orders and start his work again. So far, it works as a Martingale and as a networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the value of the currency at which you will to trade, the Expert Advisor begins its work.
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
Questo Advisor è in realtà una martingala e lavora con tralling solo per gli ordini di acquisto (acquisto) con Magic1. Per tutti gli altri oder, tralling non funziona. A seconda del parametro enteringmarket Advisor si aprirà gli ordini sono più rari o più frequenti. Dipende dalla distanza delle medie mobili l'una dall'altra e maggiore è la distanza l'ordine di acquisto verrà aperto meno frequentemente. Il significato della strategia è semplice: si apre un ordine di acquisto e, a seconda di come
Questo è un normale consulente che lavora sul sistema Martingale. Emette ordini in base all'intersezione del prezzo medio. Qui dobbiamo dire che il prezzo di Chiusura con profitto dopo l'apertura del secondo e successivi ordini, ad esempio, su la vendita è misurata in punti e non conta. Cioè, tu stesso dovrai scacciare il consulente nel tester di strategia e preparare le sue impostazioni correttamente per una particolare coppia di valute, ecc beni forniti a voi dal vostro broker. extern Double L
Il consulente lavora sul sistema Martingale. Transazioni si apre secondo il programma Moving Average. Per l'apertura utilizza PERIOD M15 e diverso periodo di calcolo del prezzo e con spostamento diverso. Qui dobbiamo dire che il prezzo di Chiusura con profitto dopo l'apertura del secondo e successivi ordini, ad esempio, su la vendita è misurata in punti e non conta. Cioè, tu stesso dovrai scacciare il consulente nel tester di strategia e preparare le sue impostazioni correttamente per una partic
Qui, questo consigliere non ha numeri magici. Una specie è uno svantaggio, poiché non sarà possibile aprire due o più consiglieri nello stesso terminale, in quanto interferiranno tra loro. Ma su terminali diversi questo non accadrà. Il codice stesso li ha, poiché il consulente funziona e utilizza nella sua logica numeri di ordine esclusivamente magici. Cioè, fa parte della logica del lavoro dei Consulenti e senza di essa né come. Quando si entra nel mercato, il consulente utilizza una grande ind
Questo consulente è una continuazione del primo, ma, si apre molte volte più ordini. Perché? Perché gli ho aggiunto controllo della ricerca di tendenza con ordini in sospeso. Cioè, ricorda in quale direzione si muove il prezzo e, dove e perché ha aperto l'ultimo mandato... e in questo modo questo consulente si muove sempre nella giusta direzione. La sua unica mancanza di ricchezza è se non lo configuri correttamente e lo fai funzionare con queste impostazioni. Considera anche la media del prezzo
La logica del lavoro di questo consulente è molto comune. Per entrare nel mercato, utilizza le medie mobili Moving Average con valori diversi e sulla base di questi rapporti si apre, si apre sempre la prima transazione di acquisto. E già sulla base di lei e del suo comportamento costruisce il seguente modello del suo comportamento. Vale a dire... il consulente non utilizza take profit e stop loss, ma chiude gli ordini per raggiungere un certo profitto con un'indicazione nelle impostazioni che no
Questo è un pannello comune che espone una rete di ordini di acquisto e vendita. Chiude questo consulente per l'ordine di profitto definito nelle impostazioni. Quindi, c'è un parametro e si chiama Ladder che include che la distanza tra gli ordini inizia ad aumentare di punti specificati dal parametro ladder (qui, nelle impostazioni principali è di 10 punti) significa un secondo ordine di 10 punti, un terzo ordine di 20 punti, un quarto ordine di 40 punti, ecc. Quindi, cosa c'è in questo consul
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
Il consulente commercia in base alle impostazioni... aggressivo non non aggressivo-qui come lo configuri, quindi commercerà. Cosa deve essere evidenziato nella caratteristica della sua strategia? E il fatto che il consulente apre le transazioni in questo modo... Se apre una transazione Buy per l'acquisto in base ai parametri specificati, quindi attraverso determinati punti nelle impostazioni, se non appena c'è un segnale per vendere Sell, quindi al di sotto degli ordini Buy per l'acquisto, aprir
Questo consulente sull'idea di Martingale, ma non proprio Martingale. All'inizio volevo nascondere la sua logica, ma introdurrò che avrei dovuto rivelare parzialmente le sue caratteristiche con le impostazioni e in un posto avrei dovuto specificare i suoi parametri in modo che gli acquirenti non avessero confusione nella logica,poiché i programmatori, a mio parere, sono un po ' diversi dalla gente comune nella loro logica di pensiero, e, per questo, personalmente, cercherò Inizierò con il fatt
Perché la copertura? Perché questo consulente, con la sua strategia, cercherà di mantenere il tuo investimento investito. È per questo che questo consulente non usa stoploss e la sua strategia è finalizzata esclusivamente alla vittoria, e in situazioni critiche che si verificano nel mercato dei cambi, lui, aprendo transazioni, cercherà di preservare il tuo capitale. Il grafico dello screenshot sulla coppia di valute XAUUSD mostra esattamente a che punto il consulente è entrato in uno stato di co
L'indicatore è normale nella sua creazione. Calcola alti, bassi e li mette in relazione con il prezzo medio. L'unica cosa della sua bellezza è che mette in relazione i parametri del giorno passato con quelli del giorno presente ed è per questo che l'ho chiamato "quel giorno". È stato sviluppato per il periodo di tempo del grafico H1 - hour. Ed è su di esso che si comporta correttamente. Nelle impostazioni è leggero parametro: length determina il prezzo medio. Il parametro: prim indica quale prez
Questo indicatore è una sorta di strategia che, con l'aiuto delle linee, costruisce quelle o altre letture di candele che aiuteranno il trader nei suoi calcoli e nel commercio. L'indicatore stesso è un normale media mobile, che è dipinto in due colori: chiaro e scuro, e quindi mostra al trader la natura del comportamento del mercato nella situazione attuale in un dato momento e, a seconda della lettura del colore, indica quali operazioni in questa fase del tempo sono meglio aperte: o per l'acq
