Wax Candle

Советник торгует по уровням. То есть, в настройках советника выставляются уровни: morning - это с какого времени будет производится расчет уровней, evening - это до какого времени будут производится расчеты, и, именно за этот промежуток времени советник произведет расчет максимумов и минимумов закрытия и открытия баров, и только после этого откроет стоповые отложенные ордера один выше максимума на покупку и один ниже минимума на продажу. Параметр nottrade в настройках советника отвечает за время до какого часа советник будет открывать свои отложенные ордера. У советника нет стоплосса. Советник открывает встречный ордер для закрытия предыдущего, если цена идет в убыток. Встречный ордер советник открывает ровно по середине, между максимум и минимум уровней. Открывает он этот ордер с увеличенным лотом. Почему? Тут есть такая деталь, что чем больше лот встречного ордера, тем быстрее встречный ордер закроет основной в прибыль указанную тоже в настройках советника для закрытия ордеров. А вот, если встречный ордер не достигнет закрытия и цена на рынке опять пойдет в откат от встречного ордера, то советник начнет открывать сеть встречных ордеров что бы помочь закрыть основной ордер.

Что-то я подумал и добавил стоплосс и добавил в этот советник панель для ручной торговли отложенными ордерами. То есть, в настройках можно будет включить или автоматического советника или ручную панель. Стоп-лосс тоже можно будет установить самому в вручную, а можно доверится автоматическому советнику, который выставляет стоплосс тоже на выбор в настройках от того или иного уровня, в зависимости от ситуации и от нрава. Так же в советник добавлена модификация, траллинг стоплосса, но в ручной торговле она не не присутствует и тут, при ручной торговле придется обратится к траллу вашего терминала.

Настройки советника:

TRADING >>-> - этот параметр, где находятся:

COUNTER_TRADING - этот параметр запускает работу советника без стоплосса, на откатах от цены открытия ордера в убыток, на определенном в настройках расстоянии открывает встречный ордер, лот которого можно и нужно увеличить что бы он закрыл встречный ордер с прибылью.

STOP_LOSS_TRADING - запускает советник с автоматическими стоплоссами от уровней на выбор.

MANUAL_STOPLOSS - запускает советника где стоплосс вы сможете установить сами в ручную

MANUAL_TRADING - запускает советника в ручном режиме через панель, где вы сами будете решать что вам делать.

//---

Lots - этот параметр отвечает за объем открытой позиции.

Magic1 - это магические номера советника для автоматической торговли

Magic2 - это магические номера советника для автоматической торговли

Обычные ордера - это магические номера советника для ручной торговли.

Стоповые ордера - это магические номера советника для ручной торговли.

Лимитные ордера - это магические номера советника для ручной торговли.

StopLoss - параметр для ручного ввода стоплосса.

//---

AutoStopLoss - этот параметр, где находятся:

OPENING_LEVEL - этот параметр автоматически выставит стоплосс для отложенного ордера на уровне от которого был выставлен этот отложенный ордер. То есть, стоплосс будет равен расстоянию которое вы установите для установки отложенного ордера от уровня.

CENTR_STOPLOSS - этот параметр выставит стоплосс на среднем уровне.

OPPOSITE_LEVEL - этот параметр автоматически выставит стоплосс на противоположном уровне для отложенного ордера.

OPPOSITE_ORDER - этот параметр установит стоплосс чуть дальше, где-то на 20 пунктов противоположного уровня.

//---

Slippage - это сдвиг для открытия ордера.

bprice - это расстояние. На каком расстоянии откроется отложенный ордер на покупку от уровня.

sprice - это расстояние. На каком расстоянии откроется отложенный ордер на продажу от уровня.

//---

morning - это начало от куда советник начнет формировать минимумы и максимумы.

evening - это конец где советник прекратит формировать минимумы и максимумы и начнет выставлять отложенные стоп ордера на расстоянии указанное вами от уровней. (расстояние от уровней - это bprice и sprice)

nottrade - это когда советник прекратит открывать отложенные ордера.

//---

Далее идут цвета для уровней и тут думаю что разберетесь сами где и какого цвета тот или иной уровень.

//---

CounterPurchase - этот параметр отвечает за увеличение лота для встречного ордера на покупку.

CounterSale - этот параметр отвечает за увеличение лота для встречного ордера на продажу.

IncreasingTheLotForACounterPurchase - этот параметр отвечает за увеличение лота последующих ордеров, если цена встречного ордера на покупку будет идти в убыток. (Если вы установите 1 - единицу, то лот увеличиваться не будет и будут).

IncreasingTheLotForACounterSale - этот параметр отвечает за увеличение лота последующих ордеров, если цена встречного ордера на продажу будет идти в убыток. (Если вы установите 1 - единицу, то лот увеличиваться не будет и будут).

//---

TrallOrder - этот параметр включает тралл ордеров. Если true, то тралить, а если false, то не тралить.

PlusPoints - это расстояние трала от текущей цены.

TralingStep - это расстояние от текущей цены для закрытия ордера в прибыль.

MyClos - это объем всех ордеров достигнув которого все ордера закроются с прибылью указанных в этом параметре.

//----

Советник хорошо себе показал на валютной паре XAUUSD.