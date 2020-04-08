StrategySchedule

Este indicador es un tipo de estrategia que, con la ayuda de líneas, construye esas u otras lecturas de velas que ayudarán al comerciante en sus cálculos y operaciones.
El indicador en sí es el promedio móvil habitual, que se pinta en dos colores: claro y oscuro, y, por lo tanto, muestra al comerciante la naturaleza del comportamiento del mercado en la situación actual en este momento y, dependiendo de la lectura del color, indica qué operaciones en esta etapa del tiempo son las mejores para abrir: ya sea para comprar o para vender.
Pero las líneas verticales y horizontales del indicador le dan al comerciante el derecho de prestar más atención a sus conclusiones, y más aún si el comerciante está operando en un cierto tiempo, ya que este indicador, con sus líneas horizontales durante un cierto tiempo, establecido por el propio comerciante en la configuración del indicador, calcula el máximo y el mínimo de apertura y cierre de velas y dividiendo este parámetro por la mitad por la línea muestra el valor promedio del máximo y el mínimo durante un cierto período de tiempo establecido por el propio comerciante. Y agregué una tercera línea vertical para la comodidad del comerciante, que en el comercio diario mostrará el final de las operaciones hasta la fecha.
El indicador funciona correctamente en el período H1. En otros períodos no lo he probado.
Luego, publicaré un asesor experto gratuito, una especie de panel para ayudar en el comercio manual, que se puede instalar con este indicador. Aquí hay un enlace a este asesor: https://www.mql5.com/en/code/66175
P. S: ahora el perdigonal en el gráfico por períodos y miró las velas y vio que los cálculos se producen en el período H1 y en los gráficos M30 y M15, y M5, y M1 sucede que el indicador cuenta las barras como se indica en el período H1. Pero lo considera igual de correcto. Es decir, si especificó morning-0, y evening - 8, entonces 8-0 = 8 barras y el indicador le calculará los máximos y mínimos de cierre y apertura de barras para 8 barras, lo que significa que en el gráfico M30 el indicador hará el cálculo para 16 barras, y en el gráfico M15 el indicador hará el cálculo para 32 barras, en el gráfico H4 el indicador hará el cálculo para solo 2 barras. Y es bueno que ahora miré esto y verifiqué que tenía la oportunidad de modificar mi función de cálculo y, en consecuencia, tendría que Mostrar estos parámetros en la configuración para el usuario...