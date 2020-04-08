StrategySchedule

Este indicador es un tipo de estrategia que, con la ayuda de líneas, construye esas u otras lecturas de velas que ayudarán al comerciante en sus cálculos y operaciones.





El indicador en sí es el promedio móvil habitual, que se pinta en dos colores: claro y oscuro, y, por lo tanto, muestra al comerciante la naturaleza del comportamiento del mercado en la situación actual en este momento y, dependiendo de la lectura del color, indica qué operaciones en esta etapa del tiempo son las mejores para abrir: ya sea para comprar o para vender.





Pero las líneas verticales y horizontales del indicador le dan al comerciante el derecho de prestar más atención a sus conclusiones, y más aún si el comerciante está operando en un cierto tiempo, ya que este indicador, con sus líneas horizontales durante un cierto tiempo, establecido por el propio comerciante en la configuración del indicador, calcula el máximo y el mínimo de apertura y cierre de velas y dividiendo este parámetro por la mitad por la línea muestra el valor promedio del máximo y el mínimo durante un cierto período de tiempo establecido por el propio comerciante. Y agregué una tercera línea vertical para la comodidad del comerciante, que en el comercio diario mostrará el final de las operaciones hasta la fecha.





El indicador funciona correctamente en el período H1. En otros períodos no lo he probado.



