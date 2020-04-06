Wax Candle

O conselheiro negocia em níveis. Ou seja, nas configurações do Expert, os níveis são definidos: morning - é a partir de quando os níveis serão calculados, evening - é até quando os cálculos serão feitos e, é durante esse período que o Expert calculará os máximos e mínimos de fechamento e abertura das barras, e somente depois disso abrirá ordens pendentes Stop Uma acima do máximo para compra e uma abaixo do mínimo para venda. O parâmetro nottrade nas configurações do Expert Advisor é responsável pelo tempo até que hora o Expert irá abrir suas ordens pendentes. O vereador não tem parada. O EA abre uma contra-ordem para fechar a anterior, se o preço vai em uma perda. O EA abre uma ordem contrária exatamente no meio, entre os níveis máximo e mínimo. Ele abre este mandado com um lote aumentado. Porquê? Há um detalhe aqui que quanto maior o lote da contra-ordem, mais rápido a contra-ordem fechará a principal no lucro especificado também nas configurações do Expert para fechar ordens. Mas, se a contra-ordem não atingir o fechamento e o preço no mercado voltar a cair da contra-ordem, o EA começará a abrir uma rede de contra-ordens para ajudar a fechar a ordem principal.

Algo eu pensei e adicionei um stop-loss e adicionei um painel para negociação manual de ordens pendentes a este EA. Ou seja, nas configurações, você pode ativar o Expert Advisor automático ou o painel manual. O stop loss também pode ser definido manualmente, ou você pode confiar no EA automático, que coloca o stop loss também para escolher nas configurações de um nível ou outro, dependendo da situação e do temperamento. Além disso, uma modificação foi adicionada ao Expert Advisor, o arrasto de parada, mas na negociação manual ela não está presente aqui, quando a negociação manual terá que recorrer ao arrasto do seu terminal.

Configurações do EA:





TRADING > > - > - este parâmetro, onde estão:

COUNTER_TRADING-este parâmetro inicia o trabalho do Expert sem stop loss, em retrocessos do preço de abertura da ordem com perda, abre uma contra-ordem na distância especificada nas Configurações, cujo lote pode e deve ser aumentado para que ele feche a contra-ordem com lucro.

STOP_LOSS_TRADING-inicia um Expert Advisor com paradas automáticas dos níveis à escolha.

MANUAL_STOPLOSS-inicia o Expert Advisor Onde o stop ploss pode ser instalado manualmente

MANUAL_TRADING-inicia o Expert no modo manual através do painel, onde você decide o que fazer.

//---

Lots-este parâmetro é responsável pelo volume da posição aberta.

Magic1 - números mágicos do Expert para negociação automatizada

Magic2 - números mágicos do Expert para negociação automatizada

As ordens ordinárias são os números mágicos do Expert para negociação manual.

As ordens stop são números mágicos do Expert para negociação manual.

As ordens de limite são números mágicos do Expert para negociação manual.

StopLoss-parâmetro para inserir manualmente o stoploss.

//---

AutoStopLoss-este parâmetro, onde estão:

OPENING_LEVEL-este parâmetro colocará automaticamente um stop loss para a ordem pendente no nível a partir do qual a ordem pendente foi colocada. Ou seja, o stop loss será igual à distância que você definir para colocar uma ordem pendente a partir do nível.

CENTR_STOPLOSS - este parâmetro define o stop loss no nível médio.

OPPOSITE_LEVEL-este parâmetro colocará automaticamente um stop loss no nível oposto para uma ordem pendente.

OPPOSITE_ORDER-este parâmetro definirá o stop loss um pouco mais longe, em algum lugar em 20 pontos do nível oposto.

//---

Slippage é uma mudança para abrir uma ordem.

bprice é a distância. A que distância a ordem pendente de compra será aberta a partir do nível.

sprice é a distância. A que distância a ordem pendente de venda será aberta a partir do nível.

//---

morning - é o começo de onde o EA vai começar a formar mínimos e máximos.

evening-é o fim onde o EA irá parar de formar mínimos e máximos e começar a colocar ordens de stop pendentes na distância especificada por você a partir dos níveis. (a distância dos níveis é bprice e sprice)

nottrade é quando o EA pára de abrir ordens pendentes.

//---

Em seguida, vêm as cores para os níveis e então eu acho que você vai descobrir por si mesmo onde e que cor este ou aquele nível.

//---

CounterPurchase-este parâmetro é responsável pelo aumento do lote para a ordem de compra contrária.

CounterSale-este parâmetro é responsável pelo aumento do lote para a ordem contrária de venda.

IncreasingTheLotForACounterPurchase-esse parâmetro é responsável pelo aumento do lote de ordens subsequentes, se o preço da contra-ordem de compra for perdido. (Se você definir 1-unidade, então o lote não aumentará e será aumentado).

IncreasingTheLotForACounterSale-este parâmetro é responsável pelo aumento do lote de ordens subsequentes, se o preço da contra-ordem de venda for perdido. (Se você definir 1-unidade, então o lote não aumentará e será aumentado).

//---

TrallOrder-este parâmetro inclui trallorder de ordens. Se for verdadeiro, então arraste e se for falso, então não arraste.

PlusPoints é a distância da rede de arrasto do preço atual.

TralingStep é a distância do preço atual para fechar a ordem em lucro.

MyClos é o volume de todas as ordens, uma vez que todas as ordens são fechadas com o lucro especificado neste parâmetro.

//----

O Expert Advisor se saiu bem no par de moedas XAUUSD.