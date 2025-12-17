Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5

Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 5

El Asesor Experto Pro BTB Poursamadi Robot es un avanzado sistema de trading algorítmico desarrollado en base a la detección de picos, estructuras Breaker Block, Fair Value Gaps (FVG), y la metodología de trading Unicorn.

Al integrar un análisis preciso de la acción del precio con las reglas de negociación propias de Poursamadi, este Asesor Experto identifica puntos de entrada y salida de bajo riesgo y alta probabilidad, proporcionando decisiones de negociación estructuradas y basadas en reglas directamente en el gráfico.

Este robot está diseñado para ayudar a los operadores a captar los movimientos del mercado impulsados por la liquidez con una mayor precisión y una ejecución disciplinada.

Robot Pro BTB Poursamadi - Especificaciones técnicas

Categoría

Detalles

Categorías de Indicadores

Acción del Precio Indicadores MT5
Señal y Previsión Indicadores MT5
Asesores Expertos (EA)

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de habilidad

Intermedio

Tipo de Indicador

Sistema de inversión

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Intradía

Mercados soportados

Divisas
Criptodivisas
Acciones
Materias primas
Índices

Robot Pro BTB Poursamadi - Visión General

El Robot Pro BTB Poursamadi detecta picos de precios de alto impulso, confirma rupturas del Bloque Rompedor y evalúa la alineación de la Brecha de Valor Justo para determinar las entradas óptimas en las operaciones.

Funciones principales:

  • Identificación de picos de precios rápidos y zonas de liquidez
  • Confirmación de la entrada basada en la ruptura del bloque de ruptura combinada con el FVG.
  • Generación de señales mediante flechas verdes para configuraciones de compra y flechas rojas para configuraciones de venta.
  • Alineación completa con las reglas propias de Poursamadi y la lógica de negociación de Unicorn.

Comportamiento alcista del mercado

En condiciones alcistas, el robot

  • Detecta picos alcistas alineados con la ruptura del Bloque Rompedor y FVG
  • Destaca el área del pico utilizando cuadros de colores cerca de las zonas clave de pivote
  • Dibuja una línea de soporte amarilla como nivel de reacción
  • Emite una señal de compra (flecha verde) cuando el precio reacciona positivamente durante los picos posteriores

Este proceso garantiza que las entradas de compra estén alineadas con la liquidez y la confirmación basada en la estructura.

Comportamiento bajista del mercado

En tendencias bajistas, el Asesor Experto:

  • Identifica picos bajistas acompañados de ruptura del Bloque Rompedor y FVG
  • Destaca visualmente las zonas de venta en el gráfico
  • Traza una línea de resistencia amarilla en la zona de pivote
  • Activa una señal de venta (flecha roja) cuando se confirma la reacción bajista del precio.

Este enfoque sistemático ayuda a los operadores a entrar en posiciones de venta con mayor confianza.


Configuración del Robot Pro BTB Poursamadi

Parámetro

Descripción

Profundidad

Número de velas analizadas

Desviación

Valor de desviación permitido

Paso atrás

Paso atrás para el cálculo

Promedio de velas

Número de velas utilizadas para promediar

Porcentaje superior

Porcentaje del rango de velas superior

Velas de ruptura

Número de velas necesarias para la ruptura

Enviar Alerta

Activar alertas en la plataforma

Enviar notificación

Activar notificaciones móviles

Ejecución automática de operaciones

Activar la apertura automática de operaciones

Tamaño del lote

Volumen de la operación

Take Profit (Puntos)

Objetivo de beneficio

Stop Loss (Puntos)

Límite de riesgo

Conclusión

El Asesor Experto Pro BTB Poursamadi Robot es una potente solución comercial MetaTrader 5 diseñada para identificar oportunidades comerciales de alta precisión y bajo riesgo a través de la detección de picos, el análisis del Bloque Rompedor y la confirmación de la Brecha de Valor Justo.

Mediante la fusión de conceptos de negociación Unicornio con reglas exclusivas de Poursamadi, este Asesor Experto ofrece entradas estructuradas, basadas en la liquidez que se alinean con el comportamiento real del mercado, por lo que es una herramienta eficaz para los operadores que buscan la automatización disciplinada y basada en reglas.

