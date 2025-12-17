Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5

Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 5

El Asesor Experto Pro BTB Poursamadi Robot es un avanzado sistema de trading algorítmico desarrollado en base a la detección de picos, estructuras Breaker Block, Fair Value Gaps (FVG), y la metodología de trading Unicorn.

Al integrar un análisis preciso de la acción del precio con las reglas de negociación propias de Poursamadi, este Asesor Experto identifica puntos de entrada y salida de bajo riesgo y alta probabilidad, proporcionando decisiones de negociación estructuradas y basadas en reglas directamente en el gráfico.

Este robot está diseñado para ayudar a los operadores a captar los movimientos del mercado impulsados por la liquidez con una mayor precisión y una ejecución disciplinada.

Robot Pro BTB Poursamadi - Especificaciones técnicas



Categoría Detalles Categorías de Indicadores Acción del Precio Indicadores MT5

Señal y Previsión Indicadores MT5

Asesores Expertos (EA) Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Intermedio Tipo de Indicador Sistema de inversión Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Intradía Mercados soportados Divisas

Criptodivisas

Acciones

Materias primas

Índices

Robot Pro BTB Poursamadi - Visión General



El Robot Pro BTB Poursamadi detecta picos de precios de alto impulso, confirma rupturas del Bloque Rompedor y evalúa la alineación de la Brecha de Valor Justo para determinar las entradas óptimas en las operaciones.

Funciones principales:

Identificación de picos de precios rápidos y zonas de liquidez

Confirmación de la entrada basada en la ruptura del bloque de ruptura combinada con el FVG.

Generación de señales mediante flechas verdes para configuraciones de compra y flechas rojas para configuraciones de venta .

Alineación completa con las reglas propias de Poursamadi y la lógica de negociación de Unicorn.

Comportamiento alcista del mercado

En condiciones alcistas, el robot

Detecta picos alcistas alineados con la ruptura del Bloque Rompedor y FVG

Destaca el área del pico utilizando cuadros de colores cerca de las zonas clave de pivote

Dibuja una línea de soporte amarilla como nivel de reacción

Emite una señal de compra (flecha verde) cuando el precio reacciona positivamente durante los picos posteriores

Este proceso garantiza que las entradas de compra estén alineadas con la liquidez y la confirmación basada en la estructura.

Comportamiento bajista del mercado

En tendencias bajistas, el Asesor Experto:

Identifica picos bajistas acompañados de ruptura del Bloque Rompedor y FVG

Destaca visualmente las zonas de venta en el gráfico

Traza una línea de resistencia amarilla en la zona de pivote

Activa una señal de venta (flecha roja) cuando se confirma la reacción bajista del precio.

Este enfoque sistemático ayuda a los operadores a entrar en posiciones de venta con mayor confianza.



Configuración del Robot Pro BTB Poursamadi



Parámetro Descripción Profundidad Número de velas analizadas Desviación Valor de desviación permitido Paso atrás Paso atrás para el cálculo Promedio de velas Número de velas utilizadas para promediar Porcentaje superior Porcentaje del rango de velas superior Velas de ruptura Número de velas necesarias para la ruptura Enviar Alerta Activar alertas en la plataforma Enviar notificación Activar notificaciones móviles Ejecución automática de operaciones Activar la apertura automática de operaciones Tamaño del lote Volumen de la operación Take Profit (Puntos) Objetivo de beneficio Stop Loss (Puntos) Límite de riesgo

Conclusión



El Asesor Experto Pro BTB Poursamadi Robot es una potente solución comercial MetaTrader 5 diseñada para identificar oportunidades comerciales de alta precisión y bajo riesgo a través de la detección de picos, el análisis del Bloque Rompedor y la confirmación de la Brecha de Valor Justo.

Mediante la fusión de conceptos de negociación Unicornio con reglas exclusivas de Poursamadi, este Asesor Experto ofrece entradas estructuradas, basadas en la liquidez que se alinean con el comportamiento real del mercado, por lo que es una herramienta eficaz para los operadores que buscan la automatización disciplinada y basada en reglas.