Remote Trade copieur

Utilizar la herramienta es sencillo. Sólo tiene que ejecutarla en modo maestro en la cuenta maestra y en modo esclavo en la cuenta esclava, a continuación, introduzca el número de cuenta maestra en la cuenta esclava. Asegúrese de que el modo de copia (local o remoto) es el mismo en ambas cuentas.

Free version of the tool specifically for the slave account (MT5 and MT4), for those who want to provide trade signals to clients without requiring them to purchase this tool:

Versión MT5: ( Con opción de ejecución manual de operaciones (Simulada))

Versión MT4: (Con opción de ejecución manual de operaciones (Simulada))

Para obtener la versión gratuita con funciones adicionales, deje un mensaje en la sección de comentarios después de la compra. Tenga en cuenta que la versión adquirida puede utilizarse sola.