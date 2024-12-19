Remote Trade copieur

5

Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo.

VersiónMT4 (sólo local)
Versión MT5 (sólo local)
Versión MT4 completa (local y remota)

El modo local se refiere a que ambas plataformas MetaTrader están instaladas en el mismo sistema, mientras que el modo remoto permite copiar entre instalaciones MetaTrader en sistemas separados en diferentes ubicaciones.

  • Esta herramienta es increíblemente conveniente, ya que elimina la necesidad de un servidor personal cuando se opera de forma remota.
  • Es totalmente compatible con modificaciones de órdenes, órdenes pendientes y trailing stop.
  • Incluso puede invertir operaciones o ajustar el tamaño de la orden en la cuenta esclava.

Características principales:

  • Gestión de pérdidas y ganancias máximas diarias y globales: Para detener automáticamente las operaciones una vez alcanzados los límites predefinidos.
  • Filtro avanzado de noticias: Incluye un filtro avanzado de noticias para evitar operar durante noticias de alto impacto.
  • Modo de Copia Manual: Colocación manual de órdenes mediante simulación de teclado.
  • Soporte multiplataforma: Copia operaciones desde MT5 a cuentas MT4 y MT5 .
  • Esclavos ilimitados: Sin restricciones en el número de cuentas de clientes.
  • Copia completa de operaciones: Soporta apertura de órdenes, modificaciones, cierres y funcionalidad de trailing stop.
  • Funcionamiento en modo dual: Funciona sin problemas tanto en entornos locales como remotos.
  • Integración con Telegram Server: En modo remoto, un potente y seguro servidor basado en Telegram actúa como puente, garantizando una transmisión fiable de las operaciones incluso a través de diferentes ubicaciones.
  • Ejecución de alta velocidad: Copia ultrarrápida de operaciones con una latencia mínima.
  • Seguro y fiable: Construido para traders profesionales y proveedores de señales.

Características principales de un sistema de copia oculta de operaciones para PROP

  • Ejecución manual de operaciones (simulada)
  • Retraso de ejecución aleatorio
  • Copia selectiva de operaciones (por ejemplo, omitir el 5-10% de las operaciones aleatoriamente)
  • Tamaño de lote personalizable, SL/TP independiente de la fuente
  • No se puede rastrear el nombre del Asesor Experto ni sus comentarios
  • Registro invisible o salidas de registro naturales (sin spam de impresión)
  • Separación de IP y hardware entre cuentas maestras y esclavas
  • Variación del tiempo de las órdenes para evitar la detección de patrones
  • Control total sobre la dirección de la operación (normal o inversa)

Perfecto para empresas de utilería, gestores de fondos, gestores de cuentas y cualquiera que desee gestionar varias cuentas con precisión y facilidad.

¿Cómo utilizarlo?

Utilizar la herramienta es sencillo. Sólo tiene que ejecutarla en modo maestro en la cuenta maestra y en modo esclavo en la cuenta esclava, a continuación, introduzca el número de cuenta maestra en la cuenta esclava. Asegúrese de que el modo de copia (local o remoto) es el mismo en ambas cuentas.

Free version of the tool specifically for the slave account (MT5 and MT4), for those who want to provide trade signals to clients without requiring them to purchase this tool:

Versión MT5: ( Con opción de ejecución manual de operaciones (Simulada))
Versión MT4: (Con opción de ejecución manual de operaciones (Simulada))

Para obtener la versión gratuita con funciones adicionales, deje un mensaje en la sección de comentarios después de la compra. Tenga en cuenta que la versión adquirida puede utilizarse sola.

Versión demo de prueba gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/136982
Es posible que algunas funciones nuevas (filtro de noticias, gestión de renta variable, modo de copia manual, etc.) no estén disponibles en la versión de prueba.

Estaré encantado de responder a cualquier pregunta que pueda tener.
 Información de contacto:

Telegram (Ver perfil)

https://www.mql5.com/en/users/Rashedsamir/messages


Comentarios 4
Salauat Tleumuratov
129
Salauat Tleumuratov 2026.01.07 04:44 
 

I purchased Remote Trade Receiver and tested it earlier. It is an excellent copier. The author answered all my questions, and everything worked. I highly recommend this copier for copy trading.

Jokermajer
109
Jokermajer 2025.07.11 10:41 
 

The Romote Trade Copier is an excellent tool that does not exist yet. You can send from VPS to VPS. From MT5 to MT4 Send with Martingale. Or Fixet Lots Or multiply his lots. (Also basic setting of the lot that sends is possible) The Salve receiver has a built-in loss protection as well as Max DD protection. The built-in news filter gives the whole thing the crowning glory. I have to say there were real specialists at work here. If you think about it carefully, you can see what is possible with these programs. You can, for example. The best trades of Telegram copier or copy from EAs, from the Master account and the Salve recipient all come together. And you only need to enter the corresponding account number. And immediately you mirror all trades with built-in account protection and newsfilter. It's incredible, thank you for this product. Professional products!

Ferran Lopez Navarro
3053
Ferran Lopez Navarro 2025.06.21 10:17 
 

I purchased Remote Trade Receiver, and I've been testing the demo before, and it's an excellent copier. The author answered all my questions, and it worked. I highly recommend this copier for ProFirm businesses and for your personal accounts.

