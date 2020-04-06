Retest Hunter Pro Gold

EA Retest Hunter Pro Gold es un Asesor Experto profesional que negocia automáticamente retrocesos después de rupturas de niveles clave. El sistema detecta importantes niveles de soporte y resistencia, espera su ruptura y luego entra en posiciones cuando el precio vuelve a probar estos niveles. Este enfoque explota un comportamiento recurrente del mercado en el que los antiguos soportes se convierten en resistencias y viceversa.

ESTRATEGIA

El bot funciona en tres fases. En primer lugar, identifica automáticamente los niveles de pivote significativos analizando el historial de precios. En segundo lugar, valida la ruptura de estos niveles midiendo la fuerza de la ruptura. En tercer lugar, entra en una posición cuando el precio vuelve a probar el nivel roto, proporcionando un punto de entrada óptimo con una relación riesgo/recompensa favorable.

GESTIÓN DEL RIESGO

El sistema integra tres niveles de protección del capital. El control diario de las caídas evita pérdidas excesivas en un solo día. El control semanal protege contra las malas semanas. El control total evita que la cuenta sufra pérdidas catastróficas. La negociación se detiene automáticamente si se alcanza cualquiera de estos umbrales.

GESTIÓN MONETARIA

El tamaño de cada posición se calcula automáticamente en función del porcentaje de riesgo definido. Tras pérdidas consecutivas, el sistema reduce automáticamente el riesgo para proteger el capital. El número de posiciones simultáneas está limitado y la exposición total de la cuenta se controla continuamente.

GESTIÓN DE POSICIONES

Cada operación tiene un Stop Loss dinámico basado en el ATR que se adapta a la volatilidad del mercado. El Take Profit se calcula en función de una relación riesgo/beneficio configurable, normalmente entre 2:1 y 4:1. Un Trailing Stop adaptativo asegura progresivamente los beneficios cuando la operación se vuelve rentable. En caso de racha perdedora, puede activarse una pausa automática para evitar el exceso de negociación emocional.

FILTROS DE CALIDAD

El sistema no entra en cualquier ruptura. Se requiere una fuerza de ruptura mínima para evitar falsas rupturas. Un retardo máximo en el retest elimina las señales obsoletas. Un filtro de sesión permite operar sólo durante las horas más favorables. El ATR permite al sistema adaptarse automáticamente a las diferentes condiciones de volatilidad.

PRINCIPALES PARÁMETROS

El parámetro RiskPercent define el porcentaje de capital arriesgado por operación, normalmente entre el 0,5% y el 2%. MaxRiskPerTrade establece un límite absoluto para evitar posiciones sobredimensionadas. RiskReward determina la relación riesgo/recompensa objetivo, normalmente 3:1. MaxDailyDrawdownPct limita la pérdida diaria aceptable, a menudo del 3%. MaxWeeklyDrawdownPct controla las pérdidas semanales, generalmente el 6%. MaxTotalDrawdownPct protege contra una reducción general excesiva, generalmente del 15%. PivotBars define la sensibilidad de detección de nivel. MaxBarsRetest controla la frescura de la señal. MinBreakForceATR filtra las rupturas débiles.

USO RECOMENDADO

El sistema funciona particularmente bien en XAUUSD en M15 y H1 marcos de tiempo. También funciona eficazmente en los principales pares como EURUSD y GBPUSD en M15 y M30. Los principales índices también dan buenos resultados. Se recomienda un capital mínimo de 1000 USD para operar con comodidad, aunque 500 USD es aceptable con un riesgo reducido al 0,5%. Un broker ECN o STP con spread bajo y ejecución rápida es esencial para optimizar el rendimiento.

PERFILES DE RIESGO

Un perfil conservador utiliza un riesgo del 0,5% por operación con una proporción de 2:1 y una reducción diaria máxima del 2%. Un perfil equilibrado emplea un riesgo del 1% con una proporción de 3:1 y una reducción diaria del 3%. Un perfil agresivo acepta un 2% de riesgo por operación con un ratio de 4:1 y una reducción diaria máxima del 5%.

VENTAJAS

La seguridad está garantizada por una protección del capital multinivel con stop automático en caso de problemas y una estricta gestión del riesgo. El rendimiento se basa en una estrategia probada que se adapta a la volatilidad y mantiene una relación riesgo/remuneración favorable. La autonomía es total con un funcionamiento 100% automatizado que no requiere intervención, capaz de operar 24 horas al día, 5 días a la semana. La transparencia está garantizada por un código fuente legible, registros detallados y estadísticas completas.

ADVERTENCIA

Operar en Forex y CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no predicen resultados futuros. Invierta sólo dinero que pueda permitirse perder. Pruebe siempre el sistema en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en vivo. Asegúrese de que entiende perfectamente todos los parámetros y riesgos asociados antes de operar con dinero real.


Productos recomendados
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Asesores Expertos
Robot que he construido exclusivamente para su uso en XAUUSD. Se debe utilizar con cuentas ECN con spreads bajos (Vantage bueno). El robot busca el volumen y el impulso de la acción del precio, en busca de señales para comprar o vender movimientos. Yo lo uso con un sistema de escalera. Hay días que hace muchas operaciones, días que hace pocas y puede haber días que no haga ninguna operación. Depende mucho de la "actividad" del mercado. Puede consultar MYFXBOOK. SI USTED COMPRA, POR FAVOR PÓNGAS
TrendFollowMT
King Lok Leung
Asesores Expertos
TrendFollowMT es un sistema de comercio totalmente automatizado que está utilizando gran marco de tiempo para determinar la tendencia y el uso de marco de tiempo pequeño para encontrar el punto de entrada. Una vez que la tendencia cambia al lado opuesto, el sistema esperará otro punto de entrada para recuperar con un tamaño de lote más grande. El objetivo es cubrir el coste del tiempo de espera y el riesgo. Filtro de tendencia: ADX y zzFibo (marco temporal sugerido: H4) Entrada: RSI y Pin bar (
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Hunter plus for gold
Fahd Hammoune
Asesores Expertos
Nuestros productos se encuentran actualmente en descuento. No somos los únicos, pero sí los mejores. ¿Es usted un inversor que busca nuevas oportunidades en el mercado del oro? ¿Necesita una herramienta confiable e inteligente que le ayude a dominar el trading? ¡No busques más! Descubra Hunter Plus for Gold, el revolucionario robot comercial diseñado para maximizar sus ganancias y minimizar los riesgos. Gestión Inteligente de Riesgos Con Hunter Plus for Gold, el riesgo de stop loss no es un pro
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Asesores Expertos
Presentamos el Barber Scalper MT5, EA para el par de divisas USDJPY . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento correcto de entrada. Inicio de tendencia, reversión, dirección y fuerza. Soporte y resistencia. TP y SL auto-optimizados. Para ello Barber Scalper utiliza : Datos de varios marcos temporales al mismo tiempo. Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP a SL es
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
HaiWa Alone
Eka Jatnika
Asesores Expertos
Bienvenido a HaiWa Alone, el último producto de HaiWa Project diseñado por un programador veterano con larga experiencia en programación lógica desde 1990. HaiWa Alone es un Asesor Experto de Forex (EA) que combina las ventajas de los indicadores de media móvil y RSI con la exclusiva de HaiWa Project. Lógica de decisión inteligente. Características clave: Indicador clave: utiliza una combinación de media móvil y RSI para un análisis técnico preciso. Lógica de decisión inteligente: Lógica espec
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Uso en EURUSD; Uso en M5. Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Ichimoku y Alligator (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador). Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trab
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Asesores Expertos
Señal en vivo Encuentra más aquí:   https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller ¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de  PrizmaL! Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales. Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
Asesores Expertos
NEXOR-Q: Inteligencia Adaptativa en el Trading Algorítmico ¿Listo para la Transparencia? NEXOR-Q es una inversión en disciplina y consistencia a largo plazo, validada por datos reales del mercado. Compruébelo usted mismo: Señal en Vivo (Live Signal): Supervise el rendimiento real, las reducciones controladas y la fluidez de la curva de equidad de NEXOR-Q en tiempo real. VER SEÑAL EN VIVO DE NEXOR-Q Precio: A partir de $299 . Introducción La mayoría de los Asesores Expertos (EAs) dependen de comb
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Asesores Expertos
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA es un motor de breakout y grid multi timeframe diseñado para oro y símbolos volátiles. Combina entradas de breakout, confirmación Williams %R en 2 marcos temporales, gestión de cuadrícula adaptable, bloqueo de beneficios e integración manual mediante botones gráficos, todo ello supervisado por un claro HUD en el gráfico. Símbolo recomendado: XAUUSD Marco temporal base recomendado: M10 (gráfico personalizado de 10 minutos) Este EA es una herramienta p
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
MT5 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Asesores Expertos
Nota : - Feliz Navidad el 25 de diciembre de 2025 y Feliz Año Nuevo el 1 de enero de 2026. - 40% de descuento hasta fin de año. El precio normal de lanzamiento es de 450 USD. - La señal en vivo está aquí . ¡La señal en vivo está en vivo! Ahora estoy ampliando a cuentas adicionales en los corredores regulados a través de diferentes regiones para ofrecerle más consistente, verificable datos de rendimiento en el tiempo. - Además de su inversión de Arbor, es necesario registrarse en DeepSeek y reca
UJ Go Go
Tepparit Charoensappanich
Asesores Expertos
UJ Go Go - ¡Domine el USDJPY con mayor precisión! UJ Go Go es un potente Asesor Experto optimizado para el USDJPY en el marco temporal H4. Impulsado por una estrategia avanzada de EMA + RSI, ofrece rendimientos excepcionales con un riesgo controlado. Probado desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025 con un capital inicial de 100 $ y un lote de 0,01, consigue: - 1 Mes: 9,99% de rentabilidad - 3 Meses: 126,25% de rentabilidad - 6 Meses: 119,49% de rentabilidad - 12 Meses: 138,47% de rentabil
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Asesores Expertos
MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Asesores Expertos
Smart Edge Analyzer - Supera tus riesgos. Domine su mercado. Smart Edge Analyzer es un potente robot de trading totalmente automatizado diseñado para operadores que desean entradas inteligentes y precisas en el mercado, sin mover un dedo. Creado originalmente como una herramienta de señales manuales, Smart Edge Analyzer se ha actualizado completamente para colocar operaciones reales de forma automática basándose en condiciones técnicas avanzadas. Combina un sólido análisis de mercado con un m
Phoenix Dual Engine
Jonathan Mboya Kinaro
Asesores Expertos
Breve descripción Asesor Experto avanzado de estrategia dual que combina técnicas de negociación de rejilla y gestión de posiciones con una completa gestión de riesgos en los principales pares de divisas. Trading Strategy Phoenix Dual Engine es un sistema de trading automatizado que opera dos motores de trading independientes simultáneamente - uno para posiciones de Compra y otro para posiciones de Venta. Este enfoque permite al EA ejecutar operaciones en ambas direcciones del mercado al tiemp
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Otros productos de este autor
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4 (5)
Asesores Expertos
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - TP INTELIGENTE Asesor Experto Especializado para BTCUSD - M1 Timeframe Optimizado Importante : ActiverModeMarketTest : false RESUMEN TÉCNICO Bitcoin Quantum Profit V6 es un Asesor Experto profesional específicamente diseñado y optimizado para operar con BTCUSD en el marco temporal M1 . Integra un revolucionario sistema Intelligent Take Profit que se adapta a la volatilidad única de Bitcoin y explota los micro-movimientos en el mercado de criptomonedas 24/7. ESPECIALIZ
FREE
Grid Master Pro12
Sidi Mamoune Moulay Ely
3.67 (3)
Asesores Expertos
GridMaster ULTRA - Inteligencia Artificial Adaptativa El EA de cuadrícula más avanzado del mercado MT5 GridMaster ULTRA revoluciona el trading de grid con Inteligencia Artificial Adaptativa que se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado en tiempo real. DESCRIPCIÓN BREVE Asesor Experto en grid inteligente con IA adaptativa, análisis multidimensional del mercado, gestión dinámica del riesgo y optimización automática de parámetros. Sistema de protección avanzado y adaptación con
FREE
Trading Storm
Sidi Mamoune Moulay Ely
Asesores Expertos
Trading Storm EA v3.01 es un sistema profesional de trading grid para MetaTrader 5 que combina el análisis adaptativo del mercado con una completa protección contra el riesgo. A diferencia de los EA de cuadrícula tradicionales con parámetros fijos, Trading Storm se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado en tiempo real. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Sistema dinámico Take Profit - Se adapta a la volatilidad en tiempo real utilizando el análisis ATR - Se ajusta en función de la tensió
Bitcoin Grid Adaptive Pro
Sidi Mamoune Moulay Ely
Asesores Expertos
Bitcoin Grid Adaptive Pro es un sistema inteligente de trading grid diseñado para instrumentos BTCUSD y Bitcoin CFD. El Asesor Experto opera una estrategia de cuadrícula bidireccional con gestión adaptativa de toma de beneficios y protección de mercado multinivel. VISIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA El EA mantiene dos series de cuadrícula independientes (COMPRA y VENTA) simultáneamente. Cada serie abre posiciones a intervalos de distancia calculados cuando el precio se mueve en contra de la direc
XAU Protector Pro
Sidi Mamoune Moulay Ely
Asesores Expertos
XAU Protector Pro es un Asesor Experto profesional optimizado específicamente para operar con Oro (XAUUSD). A diferencia de los EAs agresivos que persiguen beneficios a toda costa, XAU Protector Pro prioriza la preservación del capital mientras captura oportunidades consistentes. FILOSOFÍA CENTRAL Proteger primero, ganar después. Este EA fue construido para los operadores que entienden que permanecer en el juego es más importante que batear jonrones. Cada característica ha sido diseñada con la g
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario