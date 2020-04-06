EA Retest Hunter Pro Gold es un Asesor Experto profesional que negocia automáticamente retrocesos después de rupturas de niveles clave. El sistema detecta importantes niveles de soporte y resistencia, espera su ruptura y luego entra en posiciones cuando el precio vuelve a probar estos niveles. Este enfoque explota un comportamiento recurrente del mercado en el que los antiguos soportes se convierten en resistencias y viceversa.

ESTRATEGIA

El bot funciona en tres fases. En primer lugar, identifica automáticamente los niveles de pivote significativos analizando el historial de precios. En segundo lugar, valida la ruptura de estos niveles midiendo la fuerza de la ruptura. En tercer lugar, entra en una posición cuando el precio vuelve a probar el nivel roto, proporcionando un punto de entrada óptimo con una relación riesgo/recompensa favorable.

GESTIÓN DEL RIESGO

El sistema integra tres niveles de protección del capital. El control diario de las caídas evita pérdidas excesivas en un solo día. El control semanal protege contra las malas semanas. El control total evita que la cuenta sufra pérdidas catastróficas. La negociación se detiene automáticamente si se alcanza cualquiera de estos umbrales.

GESTIÓN MONETARIA

El tamaño de cada posición se calcula automáticamente en función del porcentaje de riesgo definido. Tras pérdidas consecutivas, el sistema reduce automáticamente el riesgo para proteger el capital. El número de posiciones simultáneas está limitado y la exposición total de la cuenta se controla continuamente.

GESTIÓN DE POSICIONES

Cada operación tiene un Stop Loss dinámico basado en el ATR que se adapta a la volatilidad del mercado. El Take Profit se calcula en función de una relación riesgo/beneficio configurable, normalmente entre 2:1 y 4:1. Un Trailing Stop adaptativo asegura progresivamente los beneficios cuando la operación se vuelve rentable. En caso de racha perdedora, puede activarse una pausa automática para evitar el exceso de negociación emocional.

FILTROS DE CALIDAD

El sistema no entra en cualquier ruptura. Se requiere una fuerza de ruptura mínima para evitar falsas rupturas. Un retardo máximo en el retest elimina las señales obsoletas. Un filtro de sesión permite operar sólo durante las horas más favorables. El ATR permite al sistema adaptarse automáticamente a las diferentes condiciones de volatilidad.

PRINCIPALES PARÁMETROS

El parámetro RiskPercent define el porcentaje de capital arriesgado por operación, normalmente entre el 0,5% y el 2%. MaxRiskPerTrade establece un límite absoluto para evitar posiciones sobredimensionadas. RiskReward determina la relación riesgo/recompensa objetivo, normalmente 3:1. MaxDailyDrawdownPct limita la pérdida diaria aceptable, a menudo del 3%. MaxWeeklyDrawdownPct controla las pérdidas semanales, generalmente el 6%. MaxTotalDrawdownPct protege contra una reducción general excesiva, generalmente del 15%. PivotBars define la sensibilidad de detección de nivel. MaxBarsRetest controla la frescura de la señal. MinBreakForceATR filtra las rupturas débiles.

USO RECOMENDADO

El sistema funciona particularmente bien en XAUUSD en M15 y H1 marcos de tiempo. También funciona eficazmente en los principales pares como EURUSD y GBPUSD en M15 y M30. Los principales índices también dan buenos resultados. Se recomienda un capital mínimo de 1000 USD para operar con comodidad, aunque 500 USD es aceptable con un riesgo reducido al 0,5%. Un broker ECN o STP con spread bajo y ejecución rápida es esencial para optimizar el rendimiento.

PERFILES DE RIESGO

Un perfil conservador utiliza un riesgo del 0,5% por operación con una proporción de 2:1 y una reducción diaria máxima del 2%. Un perfil equilibrado emplea un riesgo del 1% con una proporción de 3:1 y una reducción diaria del 3%. Un perfil agresivo acepta un 2% de riesgo por operación con un ratio de 4:1 y una reducción diaria máxima del 5%.

VENTAJAS

La seguridad está garantizada por una protección del capital multinivel con stop automático en caso de problemas y una estricta gestión del riesgo. El rendimiento se basa en una estrategia probada que se adapta a la volatilidad y mantiene una relación riesgo/remuneración favorable. La autonomía es total con un funcionamiento 100% automatizado que no requiere intervención, capaz de operar 24 horas al día, 5 días a la semana. La transparencia está garantizada por un código fuente legible, registros detallados y estadísticas completas.

ADVERTENCIA

Operar en Forex y CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no predicen resultados futuros. Invierta sólo dinero que pueda permitirse perder. Pruebe siempre el sistema en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en vivo. Asegúrese de que entiende perfectamente todos los parámetros y riesgos asociados antes de operar con dinero real.