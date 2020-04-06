Nexor Q EA MT5

NEXOR-Q: Inteligencia Adaptativa en el Trading Algorítmico

¿Listo para la Transparencia?

NEXOR-Q es una inversión en disciplina y consistencia a largo plazo, validada por datos reales del mercado.

Compruébelo usted mismo:

  • Señal en Vivo (Live Signal): Supervise el rendimiento real, las reducciones controladas y la fluidez de la curva de equidad de NEXOR-Q en tiempo real.

VER SEÑAL EN VIVO DE NEXOR-Q

  • Precio: A partir de $299.

Introducción

La mayoría de los Asesores Expertos (EAs) dependen de combinaciones de indicadores estáticas y optimizadas históricamente. NEXOR-Q representa un alejamiento fundamental de esta convención. Diseñado como un sistema de trading adaptativo de próxima generación, NEXOR-Q opera sobre una Arquitectura de Decisión Basada en Fusión (Fusion-Based Decision Architecture), posicionándolo como una herramienta para la gestión seria de capital. Está diseñado no solo para ejecutar operaciones, sino para filtrar el ruido del mercado y actuar exclusivamente cuando se presenta una ventaja estadística verificable, asegurando un compromiso disciplinado a través de diversos ciclos de mercado.

Arquitectura Central: La Capa de Fusión Q-Q

El núcleo operativo de NEXOR-Q es la propietaria Capa de Fusión Q-Q (Q-Q Fusion Layer). Este es un módulo de decisión híbrido que reemplaza los umbrales rígidos de indicadores con una evaluación continua y probabilística de la estructura del mercado. La Capa integra tres flujos de datos críticos:

  • Cuantificación de Volatilidad (Volatility Quantization): Medición continua y de alta resolución de la energía del mercado y los ciclos de contracción/expansión.

  • Análisis de Precios Conductual (Behavioral Price Analysis): Evaluación en tiempo real de la intención de la acción del precio, distinguiendo el movimiento direccional verdadero del ruido de reversión a la media.

  • Detección de Impulsos con Desplazamiento de Fase (Phase-Shifted Impulse Detection): Identificación de puntos de iniciación del impulso subyacente, minimizando el tiempo de reacción a las tendencias establecidas.

El resultado de la Capa de Fusión Q-Q es una señal de alta confianza, permitiendo al sistema desplegar capital solo cuando las condiciones del mercado se alinean con su marco lógico inherente.

Enfoque de Riesgo y Estabilidad: Motor de Compresión de Riesgo Adaptativo

La preservación del capital es el mandato de diseño principal de NEXOR-Q. Esto se gestiona mediante el Motor de Compresión de Riesgo Adaptativo (Adaptive Risk Compression Engine), un mecanismo dinámico que vincula la estabilidad del mercado directamente al tamaño de la posición.

Este motor no utiliza porcentajes de riesgo fijos. En su lugar, hace lo siguiente:

  1. Comprime la Exposición: Durante períodos de inestabilidad del mercado elevada o atípica (por ejemplo, picos de volatilidad bruscos e inesperados), el motor reduce o pausa automáticamente la nueva exposición al mercado.

  2. Expande las Posiciones: El tamaño de la posición solo se incrementa después de secuencias confirmadas de comportamiento estable del mercado y ejecución exitosa de la operación.

  3. Limita la Exposición al Mercado: El sistema cuenta con un limitador interno que restringe automáticamente la exposición máxima simultánea al mercado, evitando el apalancamiento excesivo independientemente del sentimiento de mercado predominante.

Este control dinámico da como resultado reducciones controladas y una curva de equidad más suave, lo que refleja un compromiso con la estabilidad sobre la ganancia agresiva a corto plazo.

Adaptación al Mercado: Filtro de Memoria del Mercado

Para mantener la consistencia del rendimiento a través de paisajes financieros en evolución, NEXOR-Q incorpora un Filtro de Memoria del Mercado (Market Memory Filter). Este mecanismo de horizonte largo analiza y retiene datos de múltiples ciclos de mercado que abarcan una historia completa (probado en el rango 2015–2025).

El filtro realiza dos funciones clave:

  • Eliminación de la Degradación de Patrones: Identifica y descarta activamente los patrones de trading históricos cuya eficacia ha disminuido debido a cambios estructurales del mercado, asegurando que la lógica del sistema siga siendo moderna y relevante.

  • Adaptación al Régimen de Volatilidad: NEXOR-Q calibra automáticamente su sensibilidad a los entornos de volatilidad cambiantes, permitiendo una lógica de ejecución consistente ya sea que el mercado esté en tendencia bruscamente o consolidándose de forma estrecha.

Conclusión

NEXOR-Q es una solución de ingeniería para el trader algorítmico sofisticado. Su arquitectura está dedicada a extraer valor a través de la precisión lógica, no de la agresión especulativa. Diseñado para la longevidad y probado en décadas de datos de mercado, NEXOR-Q ofrece un marco caracterizado por un comportamiento de equidad suave y una ejecución consistente. Es un sistema de grado profesional diseñado para aquellos que valoran la integridad estructural, la lógica y el rendimiento controlado a largo plazo.

Descargo de Responsabilidad Importante: Los resultados presentados se basan en pruebas históricas. El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros, y el uso de NEXOR-Q, como cualquier sistema algorítmico, implica el riesgo de pérdida de capital. El sistema está diseñado para mejorar la disciplina de ejecución, pero no elimina los riesgos de mercado.

Productos recomendados
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Asesores Expertos
UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Asesores Expertos
ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT5 Actualizado v4.80 !! Importante actualización: Fusionar estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimizar parámetros , Añadir parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Actualizado v1.80 ! ! https://www.mql5.
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Asesores Expertos
¡Oferta de fin de verano – Por tiempo limitado! Se aplica un modelo de precios escalonados: cada quinta compra aumenta el precio en 50 dólares. Con cada nuevo comprador, el siguiente nivel de precio se acerca más, lo que hace que tu entrada sea más cara. Asegura SGear al precio actual antes de que se active el siguiente aumento de precio. Esta oferta es limitada, tanto en tiempo como en cantidad. Después de eso, se aplicará el precio de mercado regular. SGear – Lógica de tendencia clara, no pro
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 549$ Precio final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.  Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia. El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set fil
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Asesores Expertos
El Asesor Experto ayuda a reducir el drawdown de la cuenta. Para ello, la operación perdedora se divide en varias partes pequeñas, cada una de las cuales se cierra por separado. El EA puede interactuar con otros expertos. Por ejemplo, cuando se alcanza un cierto drawdown, Open Lock puede desactivar el otro experto y empezar a trabajar con sus órdenes. Open Lock para MetaTrader 4 está disponible aquí El algoritmo del EA utiliza transacciones de contador y un gran número de posiciones abiertas, po
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Asesores Expertos
GoldMax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero, multiplicador de lotes, cuadrícula y mecanismo de reducción de hundimiento. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file t
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Asesores Expertos
FXmax EA   es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza los indicadores estándar de Meta Trader 5. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click Here ] Recom
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Asesores Expertos
Smart Edge Analyzer - Supera tus riesgos. Domine su mercado. Smart Edge Analyzer es un potente robot de trading totalmente automatizado diseñado para operadores que desean entradas inteligentes y precisas en el mercado, sin mover un dedo. Creado originalmente como una herramienta de señales manuales, Smart Edge Analyzer se ha actualizado completamente para colocar operaciones reales de forma automática basándose en condiciones técnicas avanzadas. Combina un sólido análisis de mercado con un m
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Asesores Expertos
MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Asesores Expertos
Grid trading Strategy Una estrategia muy segura y rentable basada en dividir el gráfico en cuadrículas horizontales y en base a la dirección del mercado (alcista/bajista) abrir comprar o vender cuando el precio toque cada línea de la cuadrícula. La distancia de la cuadrícula se calculará en base al porcentaje del precio. De esta manera este EA puede ser utilizado para cualquier tipo de mercado. operar una lista de pares dados al mismo tiempo en una sola cuenta y aplicar la regla de gestión de r
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico , que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala. Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará ganancias en movimientos pequeños y grandes.  Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede trabajar en los dos lados al mi
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Otros productos de este autor
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
Asesores Expertos
Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.   Synapse Trader   es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona. ¡Oferta p
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
Asesores Expertos
Paradox Flux Trader: Una Revolución en el Trading de Oro (XAU/USD) Imagina una herramienta que no solo analiza el mercado, sino que redefine la forma en que operas.   Paradox Flux Trader   no es solo un asesor experto (EA), sino un sistema de trading de última generación diseñado exclusivamente para operar con oro (XAU/USD). Utiliza tecnologías únicas que lo distinguen de cualquier otra solución en el mercado. Oferta por tiempo limitado Paradox Flux Trader   está disponible por   $499   por tie
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
Asesores Expertos
Executor AI Ultra X es un asesor experto diseñado para el trading algorítmico en el mercado del oro, utilizando tres estrategias de trading independientes. Su arquitectura incorpora algoritmos avanzados de aprendizaje profundo, como Deep Q-Learning (DQN) y Redes Neuronales con Retardo de Tiempo (TDNN), lo que proporciona alta adaptabilidad y precisión analítica. DQN , basado en técnicas de aprendizaje por refuerzo, optimiza los algoritmos de toma de decisiones mediante la simulación de datos his
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Asesores Expertos
Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. Synapse Trader es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona. ¡Oferta por t
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario