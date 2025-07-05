BitcoinQuantum
- Asesores Expertos
- Sidi Mamoune Moulay Ely
- Versión: 6.10
- Actualizado: 21 julio 2025
Asesor Experto Especializado para BTCUSD - M1 Timeframe Optimizado
Importante : ActiverModeMarketTest : false
RESUMEN TÉCNICO
Bitcoin Quantum Profit V6 es un Asesor Experto profesional específicamente diseñado y optimizado para operar con BTCUSD en el marco temporal M1. Integra un revolucionario sistema Intelligent Take Profit que se adapta a la volatilidad única de Bitcoin y explota los micro-movimientos en el mercado de criptomonedas 24/7.
ESPECIALIZACIÓN BITCOIN M1
Algoritmo BTCUSD dedicado: A diferencia de los EAs generalistas, Bitcoin Quantum Profit V6 ha sido desarrollado exclusivamente para capitalizar las características únicas de Bitcoin:
- Volatilidad de Bitcoin: Explotación óptima de las variaciones rápidas
- Mercado 24/7: Negociación continua sin interrupciones de fin de semana
- Marco temporal M1: Máxima reactividad a los micromovimientos
- Crypto Spreads: Adaptación a las condiciones específicas de negociación de Bitcoin
PRINCIPAL INNOVACIÓN: ALGORITMO TP INTELIGENTE PARA BITCOIN
Nuestro sistema propietario calcula automáticamente el Take Profit óptimo específicamente para las características del BTCUSD, asegurando que todas las posiciones de una serie sean rentables al cierre. El algoritmo tiene en cuenta:
- La volatilidad instantánea de Bitcoin (cálculos cada minuto)
- Umbrales de beneficio adaptados a los movimientos de la criptomoneda ($50-$500)
- Niveles técnicos de resistencia/soporte de Bitcoin
- Patrones de volatilidad intradía de las criptomonedas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
OPTIMIZACIÓN EXCLUSIVA BTCUSD M1
Máximo rendimiento de Bitcoin: El EA está específicamente calibrado para explotar las oportunidades únicas del BTCUSD:
- M1 Timeframe Optimizado: Reactividad en tiempo real a las variaciones de Bitcoin
- Parámetros Bitcoin: Take Profit y distancias adaptadas a la volatilidad de las criptomonedas
- Sesiones 24/7: Explotación continua de los cripto mercados sin pausa
- Micro-escalado inteligente: Captura de movimientos intradía
Compatibilidad ampliada: Aunque está optimizado para BTCUSD M1, el EA detecta automáticamente otros instrumentos:
- Otras Criptomonedas: Ethereum/USD, adaptaciones automáticas
- Divisas principales: EUR/USD, GBP/USD (parámetros ajustados)
- Metales preciosos: XAU/USD Oro (configuración especializada)
- Índices: Posible adaptación pero rendimiento óptimo en cripto
SISTEMA DE PROTECCIÓN AVANZADO
- Protección Stop Out: Supervisión continua del nivel de margen
- Gestión de detracciones: Limitación automática al 20% máximo
- Protección de diferenciales: Evitación de modificaciones durante spreads excesivos
- Antirrepetición: Prevención de errores de modificación repetidos
MODOS DE NEGOCIACIÓN ADAPTATIVOS
El EA dispone de 5 modos automáticos según las condiciones:
- Normal: Trading estándar con parámetros optimizados
- Prudente: Reducción del riesgo con mayor espaciamiento
- Conservador: Mayor protección durante la volatilidad
- Defensivo: Modo seguro para condiciones difíciles
- Emergencia: Parada casi total, sólo cierres rentables
ANÁLISIS TÉCNICO INTEGRADO
MÚLTIPLES INDICADORES
- ADX (Índice Direccional Medio): Medición de la fuerza de la tendencia
- Volatilidad mejorada: cálculo de 50 periodos para adaptar los parámetros
- Tendencia larga: análisis de 80 periodos para la dirección general
- Puntuación de la calidad del mercado: Evaluación global de las condiciones de negociación
ADAPTACIÓN EN TIEMPO REAL
El EA recalcula continuamente la calidad del mercado y se adapta automáticamente:
- Distancias entre posiciones
- Porcentajes de Take Profit
- Factores de multiplicación del lote
- Intervalos de evaluación
VALIDACIÓN OFICIAL DEL MERCADO MT5
Este Asesor Experto ha superado con éxito la rigurosa validación de MetaQuotes para MT5 Market:
- Pruebasmultiinstrumento: EURUSD y XAUUSD validados (compatibilidad ampliada)
- Optimización principal: BTCUSD M1 - máximo rendimiento verificado
- No se han detectadoerrores críticos durante las pruebas de validación
- Rendimiento ver ificado a lo largo de 6 meses de datos históricos multimercado
- Compatibilidad universal con todos los brokers MT5 que ofrecen criptomonedas
CONFIGURACIÓN Y USO
⚠️ IMPORTANTE - CONFIGURACIÓN OBLIGATORIA
ANTES DEL USO EN VIVO:
- Desactivar el modo de prueba de mercado: Cambiar ActiverModeMarketTest = false
- Utilice M1 marco de tiempo: Para un rendimiento óptimo en BTCUSD
- Ajuste los parámetros según su estrategia de riesgo de Bitcoin
- Compruebe el spread de Bitcoin: < 0,1% del precio para una máxima eficiencia
El modo de prueba de mercado está activado por defecto para la validación MT5. Limita drásticamente el número de operaciones y debe desactivarse para un funcionamiento normal.
PRINCIPALES PARÁMETROS BTCUSD M1
- MaxTrades: 8 posiciones máximo por serie (optimizado para la volatilidad de Bitcoin)
- LotInitial: 0.01 (lote inicial cripto conservador)
- FacteurLot: 1.015 (progresión prudente de Bitcoin)
- TP Bitcoin: 50000 puntos (~500$ de beneficio por serie)
- Distancia Bitcoin: 30000 puntos (~300$ entre posiciones)
GESTIÓN DEL RIESGO BITCOIN
- UmbralDefensivo: 8% max drawdown (adaptado a la volatilidad de las criptomonedas)
- Umbral de emergencia: 12% Bitcoin umbral crítico
- CompleteStop: 18% límite absoluto (más estricto que Forex)
- Protección de márgenes: Supervisión continua a un nivel del 80%+.
RENDIMIENTO BTCUSD M1 : archivo config :Comentario
INDICADORES DE RENDIMIENTO OPTIMIZADOS
- Plazo principal: M1 - Máxima reactividad a las variaciones del Bitcoin
- Tasa de éxito: 95%+ series cerradas en beneficio en BTCUSD
- Reducción de Bitcoin: Controlada automáticamente en función de la volatilidad de las criptomonedas
- Sesiones óptimas: Explotación continua del cripto mercado 24/7
- Eficiencia de spreads: Optimizado para spreads estándar de Bitcoin
VENTAJAS ESPECÍFICAS DE BTCUSD M1
- Micro-movimientos: Captura de las variaciones intradía de Bitcoin
- Volatilidad adaptativa: Ajuste en tiempo real a las condiciones de las criptomonedas
- Sesión continua: Sin pausa de fin de semana, a diferencia de Forex
- Liquidez Bitcoin: Aprovechamiento de los elevados volúmenes de criptomonedas
COMPATIBILIDAD TÉCNICA
PLATAFORMAS COMPATIBLES
- MetaTrader 5 (Build 3815+) con soporte para criptodivisas
- Brokers que ofrecen BTCUSD con spreads competitivos
- Compatibilidad con Windows y VPS (recomendado para M1)
- Soporte comercial 24/7 para cripto mercados
CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA BTCUSD
- Capital mínimo: $1000 para Bitcoin M1
- Conexión: Internet estable para M1
- VPS: Recomendado para operar con criptomonedas 24/7
- Broker: Spreads de Bitcoin < $50 para una eficiencia óptima
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADA EN BITCOIN
- Guía de instalación de BTCUSD M1
- Configuración óptima de Bitcoin incluida
- Explicación de los parámetros criptográficos avanzados
- Solución de problemas específicos de Bitcoin
FUNCIONES DE SEGURIDAD
- Código fuente protegido y cripto-optimizado
- No requiere conexiones externas
- Funcionamiento completamente offline
- Protección antimanipulación especializada en Bitcoin
INFORMACIÓN LEGAL
Advertencia de riesgo: El trading con Bitcoin implica riesgos sustanciales debido a su alta volatilidad. El marco temporal M1 amplifica estos riesgos, pero también las oportunidades. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Este Asesor Experto está optimizado para BTCUSD M1 pero sigue siendo una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder.
Especialización: Diseñado y optimizado principalmente para el marco temporal BTCUSD M1. Compatible con otros instrumentos, pero el máximo rendimiento garantizado sólo en Bitcoin M1.
Versión: 6.5
Especialización: BTCUSD M1 Optimizado
Desarrollador: SMK CryptoBot
Copyright: 2025 - Todos los derechos reservados
Validación: Mercado Oficial MT5
BitcoinQuantum EA is surprisingly effective on BTC’s fast moves. The risk controls give peace of mind. Great for 1-minute scalping!