Retest Hunter Pro Gold

EA Retest Hunter Pro Gold ist ein professioneller Expert Advisor, der automatisch mit Umkehrungen nach Durchbrüchen wichtiger Niveaus handelt. Das System erkennt wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, wartet auf deren Durchbruch und geht dann Positionen ein, wenn der Preis zurückkehrt, um diese Niveaus zu testen. Dieser Ansatz nutzt ein wiederkehrendes Marktverhalten aus, bei dem ehemalige Unterstützungen zu Widerständen werden und umgekehrt.

STRATEGIE

Der Bot arbeitet in drei Stufen. Zunächst identifiziert er automatisch wichtige Pivot-Levels durch die Analyse des Kursverlaufs. Zweitens überprüft er den Durchbruch dieser Niveaus, indem er die Stärke des Ausbruchs misst. Drittens geht er eine Position ein, wenn der Preis zurückkehrt, um das durchbrochene Niveau zu testen, und bietet so einen optimalen Einstiegspunkt mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis.

RISIKOMANAGEMENT

Das System verfügt über einen dreistufigen Kapitalschutz. Die tägliche Drawdown-Kontrolle verhindert übermäßige Verluste an einem einzigen Tag. Die wöchentliche Kontrolle schützt vor schlechten Wochen. Die Gesamtkontrolle verhindert, dass das Konto katastrophale Verluste erleidet. Der Handel wird automatisch gestoppt, wenn einer dieser Schwellenwerte erreicht wird.

GELDMANAGEMENT

Jede Positionsgröße wird automatisch entsprechend dem festgelegten Risikoprozentsatz berechnet. Nach aufeinanderfolgenden Verlusten reduziert das System automatisch das Risiko, um das Kapital zu schützen. Die Anzahl der gleichzeitigen Positionen ist begrenzt, und das Gesamtrisiko des Kontos wird kontinuierlich überwacht.

POSITIONSMANAGEMENT

Jeder Handel hat einen dynamischen Stop Loss, der auf der ATR basiert und sich an die Marktvolatilität anpasst. Der Take Profit wird nach einem konfigurierbaren Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnet, das normalerweise zwischen 2:1 und 4:1 liegt. Ein anpassungsfähiger Trailing Stop sichert schrittweise die Gewinne, wenn der Handel profitabel wird. Im Falle einer Pechsträhne kann eine automatische Pause aktiviert werden, um emotionales Overtrading zu vermeiden.

QUALITÄTSFILTER

Das System steigt nicht bei jedem Ausbruch ein. Ein Minimum an Ausbruchsstärke ist erforderlich, um falsche Ausbrüche zu vermeiden. Eine maximale Retest-Verzögerung eliminiert überholte Signale. Ein Sitzungsfilter ermöglicht den Handel nur zu den günstigsten Stunden. ATR ermöglicht es dem System, sich automatisch an unterschiedliche Volatilitätsbedingungen anzupassen.

HAUPTPARAMETER

Der Parameter RiskPercent definiert den prozentualen Anteil des Kapitals, der pro Handel riskiert wird, typischerweise zwischen 0,5% und 2%. MaxRiskPerTrade legt eine absolute Grenze fest, um übergroße Positionen zu vermeiden. RiskReward bestimmt das angestrebte Risiko/Ertrags-Verhältnis, in der Regel 3:1. MaxDailyDrawdownPct begrenzt den akzeptablen täglichen Verlust, häufig 3 %. MaxWeeklyDrawdownPct kontrolliert die wöchentlichen Verluste, in der Regel 6 %. MaxTotalDrawdownPct schützt vor übermäßigem Gesamtdrawdown, in der Regel 15 %. PivotBars definiert die Empfindlichkeit der Pegelerkennung. MaxBarsRetest steuert die Frische der Signale. MinBreakForceATR filtert schwache Ausbrüche.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Das System funktioniert besonders gut bei XAUUSD in den Zeitrahmen M15 und H1. Es funktioniert auch effektiv bei wichtigen Paaren wie EURUSD und GBPUSD in M15 und M30. Die wichtigsten Indizes liefern ebenfalls gute Ergebnisse. Ein Mindestkapital von 1000 USD wird für einen komfortablen Handel empfohlen, obwohl 500 USD mit einem reduzierten Risiko von 0,5% akzeptabel sind. Ein ECN- oder STP-Broker mit niedrigem Spread und schneller Ausführung ist für eine optimale Performance unerlässlich.

RISIKOPROFILE

Ein konservatives Profil verwendet ein Risiko von 0,5% pro Handel mit einem Verhältnis von 2:1 und einem maximalen täglichen Drawdown von 2%. Bei einem ausgewogenen Profil wird ein Risiko von 1% bei einem Verhältnis von 3:1 und einem täglichen Drawdown von 3% in Kauf genommen. Ein aggressives Profil akzeptiert ein Risiko von 2% pro Handel mit einem Verhältnis von 4:1 und einem maximalen täglichen Drawdown von 5%.

VORTEILE

Die Sicherheit wird durch einen mehrstufigen Kapitalschutz mit automatischem Stopp im Falle von Problemen und ein strenges Risikomanagement gewährleistet. Die Performance beruht auf einer bewährten Strategie, die sich an die Volatilität anpasst und ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis beibehält. Völlige Autonomie mit 100% automatisiertem Betrieb, der kein Eingreifen erfordert und 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche handeln kann. Die Transparenz wird durch einen lesbaren Quellcode, detaillierte Protokolle und vollständige Statistiken gewährleistet.

WARNUNG

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Investieren Sie nur Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren. Testen Sie das System immer auf einem Demokonto, bevor Sie es live einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Parameter und die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.


Empfohlene Produkte
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Experten
Roboter, den ich ausschließlich für den Einsatz auf XAUUSD gebaut. Es sollte mit ECN-Konten mit niedrigen Spreads (Vantage gut) verwendet werden. Der Roboter sucht nach Volumen und Preis-Aktion-Momentum, die Suche nach Signalen für Kauf oder Verkauf Bewegungen. Ich verwende ihn mit einem Ladder-System. Es gibt Tage, an denen er viele Trades macht, Tage, an denen er wenig Trades macht, und es kann Tage geben, an denen er überhaupt keine Trades macht. Das hängt stark von der "Aktivität" des Markt
TrendFollowMT
King Lok Leung
Experten
TrendFollowMT ist ein vollautomatisches Handelssystem, das mit einem großen Zeitrahmen den Trend bestimmt und mit einem kleinen Zeitrahmen den Einstiegspunkt findet. Sobald sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung ändert, wartet das System auf einen anderen Einstiegspunkt, um sich mit einer größeren Losgröße zu erholen. Außerdem wird das Gewinnziel nach oben verschoben, wenn mehr Positionen eröffnet wurden, um die Kosten der Wartezeit und des Risikos zu decken. Trend-Filter: ADX und zzFi
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ! Nächster Preis --> 699$ und endgültig: 1779$ Dies ist ein automatisiertes Handelssystem auf der Basis eines intelligenten Gitters, das auf der Grundlage von über einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt wurde. Das System nutzt quantitative Analysen, Trendbewertungen und wichtige Widerstandsniveaus, um präzise Einstiege auszuführen. Unser EA ist auf den Handel mit drei wichtige
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Hunter plus for gold
Fahd Hammoune
Experten
Unsere Produkte sind derzeit im Rabatt. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind die Besten. Sind Sie ein Investor, der nach neuen Möglichkeiten auf dem Goldmarkt sucht? Benötigen Sie ein zuverlässiges und intelligentes Tool, das Ihnen hilft, den Handel zu meistern? Schau nicht weiter! Entdecken Sie Hunter Plus for Gold, den revolutionären Handelsroboter, der darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Intelligentes Risikomanagement Mit Hunter Plus
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experten
Wir stellen Ihnen den Barber Scalper MT5, EA für das Währungspaar USDJPY vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn, Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-Optimierung von TP und SL. Barber Scalper verwendet dazu : Daten von mehreren Zeitrahmen zur gleichen Zeit. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Ve
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
HaiWa Alone
Eka Jatnika
Experten
Willkommen bei HaiWa Alone, dem neuesten Produkt von HaiWa Project, das von einem erfahrenen Programmierer mit langjähriger Erfahrung in der Programmierlogik seit 1990 entwickelt wurde. HaiWa Alone ist ein Forex Expert Advisor (EA), der die Vorteile der Indikatoren Moving Average und RSI mit den exklusiven Vorteilen von HaiWa Project kombiniert Intelligente Entscheidungslogik. Hauptmerkmale: Schlüsselindikator: Verwendet eine Kombination aus gleitendem Durchschnitt und RSI für eine genaue tech
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
5 (1)
Experten
NEXOR-Q: Adaptive Intelligenz im algorithmischen Handel Bereit für Transparenz? NEXOR-Q ist eine Investition in Disziplin und langfristige Konsistenz, validiert durch reale Marktdaten. Überzeugen Sie sich selbst: Live-Signal: Überwachen Sie die tatsächliche Performance, die kontrollierten Drawdowns und die Glätte der Eigenkapitalkurve von NEXOR-Q in Echtzeit. NEXOR-Q LIVE-SIGNAL ANZEIGEN Preis: Ab $299 . Einleitung Die Mehrheit der Expert Advisors (EAs) basiert auf statischen, historisch optimie
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Experten
DAI Ausbruchsmatrix EA DAI Breakout Matrix EA ist eine Multi-Timeframe Breakout- und Grid-Engine, die für Gold und volatile Symbole entwickelt wurde. Er kombiniert Breakout-Einträge, 2-Timeframe-Williams %R-Bestätigung, adaptives Grid-Management, Profit-Locking und manuelle Integration über Chart-Buttons, alles überwacht durch ein klares On-Chart-HUD. Empfohlenes Symbol: XAUUSD Empfohlener Basis-Zeitrahmen: M10 (benutzerdefinierter 10-Minuten-Chart) Bei diesem EA handelt es sich um ein professio
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen den Punisher Scalper MT5, EA für das Währungspaar NZDUSD vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn , Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-optimierende TP und SL. Dazu verwendet Punisher Scalper : Daten von mehreren Zeitrahmen gleichzeitig. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Verhä
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
MT5 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Experten
Notiz : - Fröhliche Weihnachten 25. Dezember 2025 & Frohes Neues Jahr 1. Januar 2026. - 40% Rabatt bis Ende des Jahres. Der normale Einführungspreis beträgt 450 USD. - Das Live-Signal ist hier . Das Live-Signal ist live! Ich expandiere jetzt auf zusätzliche Konten bei regulierten Brokern in verschiedenen Regionen, um Ihnen im Laufe der Zeit konsistentere, überprüfbare Leistungsdaten zu bieten. - Neben Ihrer Investition von Arbor, müssen Sie sich bei DeepSeek registrieren und mindestens 5 Dollar
UJ Go Go
Tepparit Charoensappanich
Experten
UJ Go Go - Beherrschen Sie USDJPY mit verbesserter Präzision! UJ Go Go ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für USDJPY auf dem H4-Zeitrahmen optimiert ist. Angetrieben von einer fortschrittlichen EMA + RSI Strategie, liefert er außergewöhnliche Renditen bei kontrolliertem Risiko. Backtested von September 2024 bis August 2025 mit einem Startkapital von $100 und 0,01 Lot, erreicht er: - 1 Monat: 9,99% Rendite - 3 Monate: 126,25% Rendite - 6 Monate: 119,49% Rendite - 12 Monate: 138,47% Re
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experten
MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Experten
Smart Edge Analyzer - Begrenzen Sie Ihr Risiko. Meistern Sie Ihren Markt. Smart Edge Analyzer ist ein leistungsstarker vollautomatischer Handelsroboter für Händler, die intelligente, präzisionsgesteuerte Markteintritte wünschen - ohne einen Finger zu rühren. Ursprünglich als manuelles Signal-Tool entwickelt, wurde Smart Edge Analyzer vollständig aufgerüstet, um echte Trades automatisch auf der Grundlage fortschrittlicher technischer Bedingungen zu platzieren. Er kombiniert eine robuste Markta
Phoenix Dual Engine
Jonathan Mboya Kinaro
Experten
Kurzbeschreibung Fortgeschrittener Dual-Strategy Expert Advisor, der Grid-Trading- und Positionsmanagement-Techniken mit einem umfassenden Risikomanagement für die wichtigsten Währungspaare kombiniert. Die Handelsstrategie Phoenix Dual Engine ist ein automatisiertes Handelssystem, das zwei unabhängige Trading-Engines gleichzeitig betreibt - eine für Kaufpositionen und eine für Verkaufspositionen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem EA, Trades in beide Marktrichtungen auszuführen und gleichzeitig M
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4 (5)
Experten
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - INTELLIGENT TP Expert Advisor speziell für BTCUSD - M1-Zeitrahmen optimiert Wichtig : ActiverModeMarketTest : false TECHNISCHE ÜBERSICHT Bitcoin Quantum Profit V6 ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde . Er integriert ein revolutionäres Intelligent Take Profit System, das sich an die einzigartige Volatilität von Bitcoin anpasst und Mikrobewegungen im 24/7 Kryptomarkt ausnutzt. BITC
FREE
Grid Master Pro12
Sidi Mamoune Moulay Ely
3.67 (3)
Experten
GridMaster ULTRA - Adaptive Künstliche Intelligenz Der fortschrittlichste Grid EA auf dem MT5 Markt GridMaster ULTRA revolutioniert den Grid-Handel mit adaptiver künstlicher Intelligenz , die sich automatisch an die Marktbedingungen in Echtzeit anpasst. KURZBESCHREIBUNG Intelligenter Grid Expert Advisor mit adaptiver KI, mehrdimensionaler Marktanalyse, dynamischem Risikomanagement und automatischer Parameteroptimierung. Fortschrittliches Schutzsystem und kontinuierliche Anpassung für al
FREE
Trading Storm
Sidi Mamoune Moulay Ely
Experten
Trading Storm EA v3.01 ist ein professionelles Grid-Handelssystem für MetaTrader 5, das adaptive Marktanalyse mit umfassender Risikoabsicherung kombiniert. Im Gegensatz zu traditionellen Grid EAs mit festen Parametern passt sich Trading Storm automatisch und in Echtzeit an die Marktbedingungen an. SCHLÜSSEL-FEATURES Dynamisches Gewinnmitnahme-System - Passt sich mit Hilfe der ATR-Analyse an die Volatilität in Echtzeit an - Passt sich je nach Positionsbelastung und Marktbedingungen an - Garanti
Bitcoin Grid Adaptive Pro
Sidi Mamoune Moulay Ely
Experten
Bitcoin Grid Adaptive Pro ist ein intelligentes Grid-Handelssystem, das für BTCUSD und Bitcoin-CFD-Instrumente entwickelt wurde. Der Expert Advisor betreibt eine bidirektionale Grid-Strategie mit adaptivem Take-Profit-Management und mehrstufigem Marktschutz. STRATEGIE-ÜBERSICHT Der EA unterhält zwei unabhängige Grid-Serien (BUY und SELL) gleichzeitig. Jede Serie eröffnet Positionen in berechneten Abstandsintervallen, wenn sich der Preis entgegen der ursprünglichen Richtung bewegt. Alle Positi
XAU Protector Pro
Sidi Mamoune Moulay Ely
Experten
XAU Protector Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert wurde. Im Gegensatz zu aggressiven EAs, die um jeden Preis Gewinne anstreben, steht bei XAU Protector Pro die Kapitalerhaltung im Vordergrund, während gleichzeitig beständige Chancen genutzt werden. KERNPHILOSOPHIE Erst schützen, dann profitieren. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass es wichtiger ist, im Spiel zu bleiben als Homeruns zu erzielen. Bei der Entwicklung
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension