EA Retest Hunter Pro Gold ist ein professioneller Expert Advisor, der automatisch mit Umkehrungen nach Durchbrüchen wichtiger Niveaus handelt. Das System erkennt wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, wartet auf deren Durchbruch und geht dann Positionen ein, wenn der Preis zurückkehrt, um diese Niveaus zu testen. Dieser Ansatz nutzt ein wiederkehrendes Marktverhalten aus, bei dem ehemalige Unterstützungen zu Widerständen werden und umgekehrt.

STRATEGIE

Der Bot arbeitet in drei Stufen. Zunächst identifiziert er automatisch wichtige Pivot-Levels durch die Analyse des Kursverlaufs. Zweitens überprüft er den Durchbruch dieser Niveaus, indem er die Stärke des Ausbruchs misst. Drittens geht er eine Position ein, wenn der Preis zurückkehrt, um das durchbrochene Niveau zu testen, und bietet so einen optimalen Einstiegspunkt mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis.

RISIKOMANAGEMENT

Das System verfügt über einen dreistufigen Kapitalschutz. Die tägliche Drawdown-Kontrolle verhindert übermäßige Verluste an einem einzigen Tag. Die wöchentliche Kontrolle schützt vor schlechten Wochen. Die Gesamtkontrolle verhindert, dass das Konto katastrophale Verluste erleidet. Der Handel wird automatisch gestoppt, wenn einer dieser Schwellenwerte erreicht wird.

GELDMANAGEMENT

Jede Positionsgröße wird automatisch entsprechend dem festgelegten Risikoprozentsatz berechnet. Nach aufeinanderfolgenden Verlusten reduziert das System automatisch das Risiko, um das Kapital zu schützen. Die Anzahl der gleichzeitigen Positionen ist begrenzt, und das Gesamtrisiko des Kontos wird kontinuierlich überwacht.

POSITIONSMANAGEMENT

Jeder Handel hat einen dynamischen Stop Loss, der auf der ATR basiert und sich an die Marktvolatilität anpasst. Der Take Profit wird nach einem konfigurierbaren Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnet, das normalerweise zwischen 2:1 und 4:1 liegt. Ein anpassungsfähiger Trailing Stop sichert schrittweise die Gewinne, wenn der Handel profitabel wird. Im Falle einer Pechsträhne kann eine automatische Pause aktiviert werden, um emotionales Overtrading zu vermeiden.

QUALITÄTSFILTER

Das System steigt nicht bei jedem Ausbruch ein. Ein Minimum an Ausbruchsstärke ist erforderlich, um falsche Ausbrüche zu vermeiden. Eine maximale Retest-Verzögerung eliminiert überholte Signale. Ein Sitzungsfilter ermöglicht den Handel nur zu den günstigsten Stunden. ATR ermöglicht es dem System, sich automatisch an unterschiedliche Volatilitätsbedingungen anzupassen.

HAUPTPARAMETER

Der Parameter RiskPercent definiert den prozentualen Anteil des Kapitals, der pro Handel riskiert wird, typischerweise zwischen 0,5% und 2%. MaxRiskPerTrade legt eine absolute Grenze fest, um übergroße Positionen zu vermeiden. RiskReward bestimmt das angestrebte Risiko/Ertrags-Verhältnis, in der Regel 3:1. MaxDailyDrawdownPct begrenzt den akzeptablen täglichen Verlust, häufig 3 %. MaxWeeklyDrawdownPct kontrolliert die wöchentlichen Verluste, in der Regel 6 %. MaxTotalDrawdownPct schützt vor übermäßigem Gesamtdrawdown, in der Regel 15 %. PivotBars definiert die Empfindlichkeit der Pegelerkennung. MaxBarsRetest steuert die Frische der Signale. MinBreakForceATR filtert schwache Ausbrüche.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Das System funktioniert besonders gut bei XAUUSD in den Zeitrahmen M15 und H1. Es funktioniert auch effektiv bei wichtigen Paaren wie EURUSD und GBPUSD in M15 und M30. Die wichtigsten Indizes liefern ebenfalls gute Ergebnisse. Ein Mindestkapital von 1000 USD wird für einen komfortablen Handel empfohlen, obwohl 500 USD mit einem reduzierten Risiko von 0,5% akzeptabel sind. Ein ECN- oder STP-Broker mit niedrigem Spread und schneller Ausführung ist für eine optimale Performance unerlässlich.

RISIKOPROFILE

Ein konservatives Profil verwendet ein Risiko von 0,5% pro Handel mit einem Verhältnis von 2:1 und einem maximalen täglichen Drawdown von 2%. Bei einem ausgewogenen Profil wird ein Risiko von 1% bei einem Verhältnis von 3:1 und einem täglichen Drawdown von 3% in Kauf genommen. Ein aggressives Profil akzeptiert ein Risiko von 2% pro Handel mit einem Verhältnis von 4:1 und einem maximalen täglichen Drawdown von 5%.

VORTEILE

Die Sicherheit wird durch einen mehrstufigen Kapitalschutz mit automatischem Stopp im Falle von Problemen und ein strenges Risikomanagement gewährleistet. Die Performance beruht auf einer bewährten Strategie, die sich an die Volatilität anpasst und ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis beibehält. Völlige Autonomie mit 100% automatisiertem Betrieb, der kein Eingreifen erfordert und 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche handeln kann. Die Transparenz wird durch einen lesbaren Quellcode, detaillierte Protokolle und vollständige Statistiken gewährleistet.

WARNUNG

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Investieren Sie nur Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren. Testen Sie das System immer auf einem Demokonto, bevor Sie es live einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Parameter und die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.