Excalibur Trend Following EA

Excalibur es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias diseñado para operadores que buscan un rendimiento constante en múltiples clases de activos. Basado en principios de análisis técnico probados, combina el filtrado de la fuerza del ADX, la detección de rupturas de precios y un sistema inteligente de trailing stop para capturar los movimientos tendenciales y proteger el capital.


Estrategia principal


El EA identifica las condiciones de tendencia fuerte utilizando el Índice Direccional Medio (ADX) combinado con un filtro de Media Móvil Exponencial de 100 periodos. Las señales de entrada se generan cuando el precio rompe por encima o por debajo del canal de máximos y mínimos de 20 periodos, confirmando el impulso en la dirección de la tendencia. Este enfoque de doble confirmación ayuda a filtrar las señales falsas y se centra en las configuraciones de alta probabilidad.


Adaptación inteligente a múltiples activos


A diferencia de los EA tradicionales que se limitan a un único instrumento, Excalibur detecta automáticamente el tipo de activo y ajusta sus parámetros en consecuencia:


- Criptodivisas (BTC, ETH, etc.): Stops más amplios para adaptarse a la volatilidad

- Pares de divisas: Optimizado para los movimientos típicos de las divisas

- Metales preciosos (XAU, XAG): Parámetros de riesgo equilibrados

- Índices bursátiles: Trailing adaptado al comportamiento de los índices

- Materias primas: Enfoque conservador para los mercados de materias primas


Gestión dinámica del riesgo


El EA ofrece dos métodos de cálculo de stop-loss:


1. Basado en el porcentaje: Stop loss calculado como un porcentaje del precio actual

2. Basado en ATR: Stop dinámico utilizando el Average True Range para la adaptación a la volatilidad.


Esta flexibilidad permite al EA adaptarse automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado.


Sistema Trailing Stop en tres etapas


La protección del capital se gestiona mediante un mecanismo de trailing stop progresivo:


Etapa 1 - Punto de equilibrio: Una vez que el beneficio alcanza 1x el riesgo inicial, el stop loss se desplaza al punto de equilibrio más la cobertura del diferencial.


Etapa 2 - Candle Trailing: Después de 1,5 veces el beneficio del riesgo, el stop sigue el mínimo/alto de la vela anterior, bloqueando las ganancias mientras se permite que se desarrolle la tendencia.


Este enfoque maximiza el potencial de beneficios en las operaciones ganadoras, al tiempo que limita estrictamente el riesgo a la baja.


Rendimiento probado


El EA ha sido ampliamente probado a través de múltiples instrumentos y marcos de tiempo:


- BTCUSD: Profit Factor 1.16, Drawdown 18.48%.

- XAUUSD: Profit Factor 1.97, Drawdown 3.45%, Sharpe Ratio 2.81


Los resultados demuestran una rentabilidad constante con una reducción controlada en diferentes condiciones de mercado.


Características principales


- Sin martingala ni estrategias de rejilla

- Sin cobertura ni arbitraje

- Posición única por símbolo

- Funcionamiento totalmente automatizado

- Compatible con cualquier marco temporal (se recomienda H4)

- Funciona tanto en cuentas de compensación como de cobertura

- Bajos requisitos de latencia

- Uso mínimo de la CPU


Ajustes recomendados


- Marco temporal: H4 (por defecto) o H1

- Depósito mínimo: 1.000 $ para 0,01 lotes

- Broker recomendado: ECN/STP con spreads bajos

- Símbolos: BTCUSD, XAUUSD, EURUSD y otros instrumentos de tendencia


Parámetros


Riesgo y protección del capital:

- Stop Loss (% del precio): Por defecto 1.3%

- Multiplicador Take Profit: Por defecto 4.5x

- Tamaño de lote fijo: Por defecto 0.02

- Usar ATR para SL/TP dinámicos: Por defecto activado


Ajustes ATR:

- Periodo ATR: Por defecto 14

- Multiplicador ATR: Por defecto 2.0


Análisis de Tendencias:

- Fuerza ADX mínima: Por defecto 28

- Periodo del filtro EMA: Por defecto 100

- Periodo Breakout Lookback: Por defecto 20


Motor de ejecución:

- Breakeven después de X veces riesgo: Por defecto 1.0

- Comienzo del trailing después de X veces el riesgo: Por defecto 1,5

- Buffer de seguridad: Por defecto 50 puntos

BTC :

Stop Loss (% del precio) : 1.3

Multiplicador Take Profit : 4.5

Tamaño de Lote Fijo : 0.02

Usar ATR para SL/TP : true

Periodo ATR : 14

Multiplicador ATR : 2.0

ADX Fuerza : 28

Periodo EMA : 100

Periodo de ruptura : 20

Punto de equilibrio después de : 1.0x

Inicio de seguimiento después de : 1.5x


XAUUSD

Stop Loss (% del precio) : 1.3

Multiplicador Take Profit : 4.5

Tamaño de lote fijo : 0.06 o más

Usar ATR para SL/TP : true

Periodo ATR : 14

Multiplicador ATR : 2.0

Fuerza ADX : 28

Periodo EMA : 100

Periodo de ruptura : 20

Punto de equilibrio después de : 1.0x

Inicio de seguimiento después de : 1.5x


**Soporte


Para preguntas, asistencia en la optimización o solicitudes de funciones, utilice la sección Comentarios o envíe un mensaje privado. Las actualizaciones regulares se proporcionan para mantener la compatibilidad con los cambios de corredor y actualizaciones de la plataforma.


**Descargo de responsabilidad**


Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

