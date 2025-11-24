EA Retest Hunter Pro Gold est un Expert Advisor professionnel qui trade automatiquement les retournements après cassure de niveaux clés. Le système détecte les supports et résistances importants, attend leur rupture, puis entre en position lors du retour du prix sur ces niveaux. Cette approche exploite un comportement récurrent des marchés où les anciens supports deviennent résistances et inversement.

STRATEGIE

Le bot fonctionne en trois étapes. Premièrement, il identifie automatiquement les niveaux pivot significatifs en analysant l'historique des prix. Deuxièmement, il valide la cassure de ces niveaux en mesurant la force du breakout. Troisièmement, il entre en position lorsque le prix revient tester le niveau cassé, offrant ainsi un point d'entrée optimal avec un rapport risque/rendement favorable.

GESTION DU RISQUE

Le système intègre une protection du capital à trois niveaux. Un contrôle du drawdown journalier empêche les pertes excessives sur une seule journée. Un contrôle hebdomadaire protège contre les mauvaises semaines. Un contrôle total évite que le compte ne subisse des pertes catastrophiques. Le trading s'arrête automatiquement si l'un de ces seuils est atteint.

MONEY MANAGEMENT

La taille de chaque position est calculée automatiquement selon le pourcentage de risque défini. Après des pertes consécutives, le système réduit automatiquement le risque pour protéger le capital. Le nombre de positions simultanées est limité et l'exposition totale du compte est contrôlée en permanence.

GESTION DES POSITIONS

Chaque trade dispose d'un Stop Loss dynamique basé sur l'ATR qui s'adapte à la volatilité du marché. Le Take Profit est calculé selon un ratio risque/rendement configurable, généralement entre 2:1 et 4:1. Un Trailing Stop adaptatif sécurise progressivement les profits lorsque le trade devient gagnant. En cas de série de pertes, une pause automatique peut être activée pour éviter la surtrading émotionnel.

FILTRES DE QUALITE

Le système n'entre pas sur n'importe quelle cassure. Une force minimale de breakout est requise pour éviter les fausses ruptures. Un délai maximum pour le retest élimine les signaux obsolètes. Un filtre de session permet de trader uniquement pendant les heures les plus favorables. L'ATR permet au système de s'adapter automatiquement aux différentes conditions de volatilité.

PARAMETRES PRINCIPAUX

Le paramètre RiskPercent définit le pourcentage de capital risqué par trade, généralement entre 0.5% et 2%. MaxRiskPerTrade impose une limite absolue pour éviter les positions trop importantes. RiskReward détermine le ratio risque/rendement cible, typiquement 3:1. MaxDailyDrawdownPct limite la perte quotidienne acceptable, souvent 3%. MaxWeeklyDrawdownPct contrôle les pertes hebdomadaires, généralement 6%. MaxTotalDrawdownPct protège contre un drawdown global excessif, habituellement 15%. PivotBars définit la sensibilité de détection des niveaux. MaxBarsRetest contrôle la fraîcheur des signaux. MinBreakForceATR filtre les cassures faibles.

UTILISATION RECOMMANDEE

Le système performe particulièrement bien sur XAUUSD en timeframe M15 et H1. Il fonctionne aussi efficacement sur les paires majeures comme EURUSD et GBPUSD en M15 et M30. Les indices majeurs donnent également de bons résultats. Un capital minimum de 1000 USD est recommandé pour un trading confortable, bien que 500 USD soit acceptable avec un risque réduit à 0.5%. Un broker ECN ou STP avec spread faible et exécution rapide est essentiel pour optimiser les performances.

PROFILS DE RISQUE

Un profil conservateur utilise 0.5% de risque par trade avec un ratio 2:1 et un drawdown journalier maximum de 2%. Un profil équilibré emploie 1% de risque avec un ratio 3:1 et 3% de drawdown journalier. Un profil agressif accepte 2% de risque par trade avec un ratio 4:1 et 5% de drawdown journalier maximum.

AVANTAGES

La sécurité est assurée par une protection multi-niveaux du capital avec arrêt automatique en cas de problème et gestion stricte du risque. La performance repose sur une stratégie éprouvée qui s'adapte à la volatilité et maintient un ratio risque/rendement favorable. L'autonomie est totale avec un fonctionnement 100% automatisé sans intervention requise, capable de trader 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. La transparence est garantie par un code source lisible, des logs détaillés et des statistiques complètes.

AVERTISSEMENT

Le trading sur le Forex et les CFDs comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. N'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Testez toujours le système sur compte démo avant utilisation réelle. Assurez-vous de bien comprendre tous les paramètres et risques associés avant de trader avec de l'argent réel.