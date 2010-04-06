XAU Protector Pro

XAU Protector Pro es un Asesor Experto profesional optimizado específicamente para operar con Oro (XAUUSD). A diferencia de los EAs agresivos que persiguen beneficios a toda costa, XAU Protector Pro prioriza la preservación del capital mientras captura oportunidades consistentes.

FILOSOFÍA CENTRAL

Proteger primero, ganar después. Este EA fue construido para los operadores que entienden que permanecer en el juego es más importante que batear jonrones. Cada característica ha sido diseñada con la gestión del riesgo como principal preocupación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema Shield - Triple capa de protección:

  • Protector de Drawdown: Detiene automáticamente las operaciones cuando la reducción supera el umbral definido. Sólo se reanuda cuando las condiciones del mercado se estabilizan.
  • Anti-Weekend Gap: Cierra todas las posiciones antes del cierre del viernes para evitar los peligrosos gaps del lunes.
  • Ajuste dinámico del riesgo: Reduce automáticamente el tamaño de la posición durante periodos de alta volatilidad.

Sistema de Entrada Multi-Filtro:

  • Filtro de tendencia EMA 200: Opera sólo en la dirección de la tendencia principal.
  • Filtro ADX: Confirma la fuerza de la tendencia antes de entrar
  • Filtro de sesión: Opera sólo durante las horas óptimas de negociación del oro
  • Confirmación de vela fuerte: Valida el impulso antes de la ejecución

SL/TP dinámico basado en ATR:

  • Stop Loss y Take Profit se adaptan a la volatilidad actual del mercado
  • Sin valores de pips fijos que quedan obsoletos cuando cambia la volatilidad
  • Óptima relación riesgo-recompensa mantenida en todas las condiciones

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

  • Broker: Exness (se recomienda cuenta Raw Spread o Pro)
  • Capital mínimo: 10000 USD
  • Símbolo: XAUUSD solamente
  • Marco temporal: M5 (por defecto) o M15
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
  • Tipo de cuenta: Cobertura o compensación

POR QUÉ EXNESS

Este EA ha sido desarrollado y probado principalmente en Exness debido a:

  • Spreads competitivos en Oro
  • Rápida ejecución con mínimo deslizamiento
  • Tiempo de actividad del servidor fiable
  • No hay restricciones en el comercio de EA

PARÁMETROS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Todas las características de protección son totalmente personalizables:

  • Límite máximo de operaciones diarias
  • Umbral máximo de reducción para la pausa automática
  • Porcentaje de riesgo por operación
  • Límite máximo de tamaño de lote
  • Hora de cierre del viernes
  • Hora de negociación segura del lunes

LO QUE ESTE EA NO ES

Esta no es una solución para hacerse rico rápidamente. XAU Protector Pro está diseñado para operadores pacientes que buscan un crecimiento constante y protegido. Espere resultados moderados pero consistentes con un riesgo significativamente reducido de explosión de la cuenta.

SOPORTE

Documentación completa incluida. Para preguntas o asistencia en la configuración personalizada, póngase en contacto a través del sistema de mensajes MQL5.

VERSION FRANÇAISE

XAU Protector Pro - Asesor Experto con Protección de Capital para el Oro

DESCRIPCIÓN

XAU Protector Pro es un Asesor Experto profesional optimizado específicamente para el comercio de Oro (XAUUSD). A diferencia de los EA agresivos que buscan ganancias a cualquier precio, XAU Protector Pro prioriza la preservación del capital al tiempo que captura oportunidades consistentes.

FILOSOFÍA

Proteger primero, beneficiarse después. Este EA ha sido construido para los traders que saben que permanecer en el juego es más importante que ver ganancias excepcionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Systeme Shield - Protección Triple Couche:

  • Drawdown Protector: Pausa automática si el drawdown detrae su dinero
  • Anti-Weekend Gap: Cierre de posiciones antes del fin de semana
  • Ajuste dinámico del riesgo: Reducción automática de posiciones en periodo volátil

    CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

    • Broker: Exness (compte Raw Spread ou Pro recommande)
    • Capital Mínimo: 10000 USD
    • Símbolo: XAUUSD uniquement
    • Plazo: M5 o M15
    • Nivel: 1:100 mínimo

