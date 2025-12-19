Channel Searcher MT5
- Indicadores
- Evgeniy Ilin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoneda para la detección de canales de precios
Herramienta auxiliar para la detección y visualización automáticas de canales de precios basados en picos fractales y análisis geométrico. El indicador está destinado exclusivamente al trading manual y es ideal para traders que siguen un enfoque estructural del mercado. Identifica canales según múltiples criterios: número de toques, inclinación, grado de llenado, profundidad de ruptura y posición relativa de los fractales. Ofrece una personalización flexible para adaptarse a cualquier gráfico de precios.
Enlaces que le ayudarán a obtener capacidades adicionales
Si desea:
¿Para quién es este indicador?
- Para traders que buscan estructuras de precios claras y desean ver canales de calidad suficiente — sin ruido innecesario ni líneas aleatorias.
- Para traders que quieren obtener más puntos de interés sin tener que supervisar visualmente un gran número de gráficos. Para usted está disponible un sistema de notificaciones.
- Para quienes valoran la flexibilidad en la configuración: puede ajustar la sensibilidad, colores, sonidos, modos de visualización e incluso limitar la búsqueda a rangos específicos de velas.
Características y ventajas
|Enfoque multidimensional
|El indicador busca canales basados en fractales, verificando geometría, densidad de toques, inclinación y resistencia a las rupturas — todo en una sola herramienta.
|Visualización flexible
|Control total sobre la visualización: puede activar/desactivar puntos, líneas del canal, modo de seguimiento, colores y grosor de los elementos.
|Notificaciones de sonido y texto
|El indicador puede alertarle sobre nuevos canales, su continuación o su ruptura — tanto mediante sonido como mediante mensajes en la pestaña «Experts» del terminal MetaTrader.
|Ahorro de recursos
|La limpieza automática de objetos antiguos y la limitación del número de canales mostrados "Last Channels In Memory" evitan sobrecargar el gráfico.
|Interfaz intuitiva en el gráfico
|Botones integrados «REDETECT», «HIDE», «STOP» y selección de la esquina del panel.
Recomendaciones
- Periodos del gráfico: Funciona en cualquier periodo — desde M1 hasta MN1.
- Múltiples instrumentos: Puede aplicar el indicador a tantos gráficos como desee. Las notificaciones llegarán simultáneamente desde todos ellos.
- Configuración: Los parámetros predeterminados están simplificados para que pueda probarlo en el visualizador del Probador de Estrategias. Luego puede ajustarlo manualmente o dejarlo tal como está.
- Rendimiento: La búsqueda de canales y los cálculos son bastante intensivos, por lo que debe ser cuidadoso al seleccionar parámetros y probar todo en el visualizador antes de usarlo en una cuenta real.
- Trading: El indicador está diseñado exclusivamente para análisis manual y no puede utilizarse en sistemas de trading automáticos.
Cómo funciona — en términos sencillos
El indicador escanea las últimas N velas en busca de picos fractales (máximos/mínimos locales), definidos por el parámetro "Fractal Among "X" Candles". Luego verifica si es posible trazar una línea de soporte o resistencia a través de dos de estos picos, de modo que entre ellos haya un número suficiente de toques "Min./Max. Contacts About Border" y la distancia entre los picos esté dentro del rango especificado "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". A continuación, se evalúa la inclinación del canal y su «grado de llenado». Si se cumplen todas las condiciones, el canal se muestra en el gráfico. En el modo "Use Following Mode", el indicador continúa rastreando el precio: si el canal persiste, permanece activo; y cuando el precio sale de sus límites, se emite una señal de finalización del canal.
Parámetros de entrada del indicador
|Categoría
|Parámetro
|Descripción
|Principales
|Search In Last "N" Candles
|Número de velas más recientes en las que se realiza la búsqueda de canales. Aumentarlo acelera el análisis, pero reduce la profundidad.
|Min. Bars Between Construction Fractals
|Distancia mínima (en barras) entre los fractales utilizados para construir el canal.
|Max. Bars Between Construction Fractals
|Distancia máxima entre fractales. Los canales construidos con picos demasiado distantes se ignoran.
|Fractal Among "X" Candles
|Dimensión del fractal: el pico se detecta en el centro de un segmento de X velas (solo valores impares: 3, 5, 7...).
|Min. Contacts About Border
|Número mínimo de toques del precio en la línea del canal para su confirmación.
|Max. Contacts About Border
|Número máximo permitido de toques — filtro contra canales «pegados».
|Rel. Dev. Of Fractals From The Line
|Desviación relativa máxima de un fractal respecto a la línea del canal (en proporción al rango total de precios).
|Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal
|Distancia relativa mínima entre el fractal inicial y uno distante — excluye canales demasiado «comprimidos».
|Rel. Filling Of A Starting Parallelogram
|Llenado mínimo del paralelogramo inicial por el canal — filtro contra estructuras «vacías».
|Relative Exit For Borders
|Salida máxima permitida del precio más allá de los límites del canal durante su actividad (en modo de seguimiento).
|Min. Inclination Of The Channel
|Inclinación mínima absoluta del canal (en puntos por barra). Filtra el «ruido» horizontal.
|Max. Inclination Of The Channel
|Inclinación máxima permitida — excluye canales bruscos e inestables.
|Sonidos
|Play Warn. Sound On Detect
|Reproducir sonido al detectar un nuevo canal.
|Play Warn. Sound On Following
|Sonido cuando el canal continúa con éxito (el precio no sale de los límites).
|Play Warn. Sound On Following Break
|Sonido al romperse el límite del canal y finalizarlo.
|Mensajes
|Message On Detect
|Al detectar un nuevo canal, se registra un mensaje en la pestaña "Experts" de su terminal MetaTrader.
|Message On Following
|Cuando el canal actual sigue siendo válido, se registra un mensaje en la pestaña "Experts" de su terminal MetaTrader.
|Message On Following Break
|Cuando el canal actual se rompe, se registra un mensaje en la pestaña "Experts" de su terminal MetaTrader.
|Modos de visualización
|Draw Points
|Mostrar los puntos fractales utilizados en la construcción del canal.
|Draw Lower Line
|Dibujar la línea inferior del canal.
|Draw Upper Line
|Dibujar la línea superior del canal.
|Use Following Mode
|Activar el modo de seguimiento: el indicador continúa rastreando el canal en tiempo real.
|Old Line Cleaning
|Eliminar automáticamente los canales antiguos, manteniendo solo los más recientes.
|Last Channels In Memory
|Número de canales que permanecen simultáneamente en el gráfico.
|Estilo visual
|Lower Line Color
|Color de la línea inferior del canal.
|Upper Line Color
|Color de la línea superior del canal.
|Lower Help Line Color
|Color de la línea inferior extendida en modo "Following".
|Upper Help Line Color
|Color de la línea superior extendida en modo "Following".
|Points Color
|Color de los puntos fractales.
|Lines Width
|Grosor de todas las líneas del canal (de 1 a 50).
|Points Width
|«Grosor» de los puntos fractales.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración