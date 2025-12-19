Channel Searcher MT5

Channel Searcher MT5 — Indicador multimoneda para la detección de canales de precios

Herramienta auxiliar para la detección y visualización automáticas de canales de precios basados en picos fractales y análisis geométrico. El indicador está destinado exclusivamente al trading manual y es ideal para traders que siguen un enfoque estructural del mercado. Identifica canales según múltiples criterios: número de toques, inclinación, grado de llenado, profundidad de ruptura y posición relativa de los fractales. Ofrece una personalización flexible para adaptarse a cualquier gráfico de precios.

¿Para quién es este indicador?

  • Para traders que buscan estructuras de precios claras y desean ver canales de calidad suficiente — sin ruido innecesario ni líneas aleatorias.
  • Para traders que quieren obtener más puntos de interés sin tener que supervisar visualmente un gran número de gráficos. Para usted está disponible un sistema de notificaciones.
  • Para quienes valoran la flexibilidad en la configuración: puede ajustar la sensibilidad, colores, sonidos, modos de visualización e incluso limitar la búsqueda a rangos específicos de velas.

Características y ventajas

Enfoque multidimensional El indicador busca canales basados en fractales, verificando geometría, densidad de toques, inclinación y resistencia a las rupturas — todo en una sola herramienta.
Visualización flexible Control total sobre la visualización: puede activar/desactivar puntos, líneas del canal, modo de seguimiento, colores y grosor de los elementos.
Notificaciones de sonido y texto El indicador puede alertarle sobre nuevos canales, su continuación o su ruptura — tanto mediante sonido como mediante mensajes en la pestaña «Experts» del terminal MetaTrader.
Ahorro de recursos La limpieza automática de objetos antiguos y la limitación del número de canales mostrados "Last Channels In Memory" evitan sobrecargar el gráfico.
Interfaz intuitiva en el gráfico Botones integrados «REDETECT», «HIDE», «STOP» y selección de la esquina del panel.

Recomendaciones

  • Periodos del gráfico: Funciona en cualquier periodo — desde M1 hasta MN1.
  • Múltiples instrumentos: Puede aplicar el indicador a tantos gráficos como desee. Las notificaciones llegarán simultáneamente desde todos ellos.
  • Configuración: Los parámetros predeterminados están simplificados para que pueda probarlo en el visualizador del Probador de Estrategias. Luego puede ajustarlo manualmente o dejarlo tal como está.
  • Rendimiento: La búsqueda de canales y los cálculos son bastante intensivos, por lo que debe ser cuidadoso al seleccionar parámetros y probar todo en el visualizador antes de usarlo en una cuenta real.
  • Trading: El indicador está diseñado exclusivamente para análisis manual y no puede utilizarse en sistemas de trading automáticos.

Cómo funciona — en términos sencillos

El indicador escanea las últimas N velas en busca de picos fractales (máximos/mínimos locales), definidos por el parámetro "Fractal Among "X" Candles". Luego verifica si es posible trazar una línea de soporte o resistencia a través de dos de estos picos, de modo que entre ellos haya un número suficiente de toques "Min./Max. Contacts About Border" y la distancia entre los picos esté dentro del rango especificado "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". A continuación, se evalúa la inclinación del canal y su «grado de llenado». Si se cumplen todas las condiciones, el canal se muestra en el gráfico. En el modo "Use Following Mode", el indicador continúa rastreando el precio: si el canal persiste, permanece activo; y cuando el precio sale de sus límites, se emite una señal de finalización del canal.

Parámetros de entrada del indicador

Categoría Parámetro Descripción
Principales
Search In Last "N" Candles Número de velas más recientes en las que se realiza la búsqueda de canales. Aumentarlo acelera el análisis, pero reduce la profundidad.
Min. Bars Between Construction Fractals Distancia mínima (en barras) entre los fractales utilizados para construir el canal.
Max. Bars Between Construction Fractals Distancia máxima entre fractales. Los canales construidos con picos demasiado distantes se ignoran.
Fractal Among "X" Candles Dimensión del fractal: el pico se detecta en el centro de un segmento de X velas (solo valores impares: 3, 5, 7...).
Min. Contacts About Border Número mínimo de toques del precio en la línea del canal para su confirmación.
Max. Contacts About Border Número máximo permitido de toques — filtro contra canales «pegados».
Rel. Dev. Of Fractals From The Line Desviación relativa máxima de un fractal respecto a la línea del canal (en proporción al rango total de precios).
Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Distancia relativa mínima entre el fractal inicial y uno distante — excluye canales demasiado «comprimidos».
Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Llenado mínimo del paralelogramo inicial por el canal — filtro contra estructuras «vacías».
Relative Exit For Borders Salida máxima permitida del precio más allá de los límites del canal durante su actividad (en modo de seguimiento).
Min. Inclination Of The Channel Inclinación mínima absoluta del canal (en puntos por barra). Filtra el «ruido» horizontal.
Max. Inclination Of The Channel Inclinación máxima permitida — excluye canales bruscos e inestables.
Sonidos Play Warn. Sound On Detect Reproducir sonido al detectar un nuevo canal.
Play Warn. Sound On Following Sonido cuando el canal continúa con éxito (el precio no sale de los límites).
Play Warn. Sound On Following Break Sonido al romperse el límite del canal y finalizarlo.
Mensajes Message On Detect Al detectar un nuevo canal, se registra un mensaje en la pestaña "Experts" de su terminal MetaTrader.
Message On Following Cuando el canal actual sigue siendo válido, se registra un mensaje en la pestaña "Experts" de su terminal MetaTrader.
Message On Following Break Cuando el canal actual se rompe, se registra un mensaje en la pestaña "Experts" de su terminal MetaTrader.
Modos de visualización Draw Points Mostrar los puntos fractales utilizados en la construcción del canal.
Draw Lower Line Dibujar la línea inferior del canal.
Draw Upper Line Dibujar la línea superior del canal.
Use Following Mode Activar el modo de seguimiento: el indicador continúa rastreando el canal en tiempo real.
Old Line Cleaning Eliminar automáticamente los canales antiguos, manteniendo solo los más recientes.
Last Channels In Memory Número de canales que permanecen simultáneamente en el gráfico.
Estilo visual Lower Line Color Color de la línea inferior del canal.
Upper Line Color Color de la línea superior del canal.
Lower Help Line Color Color de la línea inferior extendida en modo "Following".
Upper Help Line Color Color de la línea superior extendida en modo "Following".
Points Color Color de los puntos fractales.
Lines Width Grosor de todas las líneas del canal (de 1 a 50).
Points Width «Grosor» de los puntos fractales.
1036086 2025.12.20 12:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Evgeniy Ilin
Respuesta del desarrollador Evgeniy Ilin 2025.12.20 15:11
Thank you very much for your review! I decided to revive an old product and improve it a bit to make it more user-friendly. Looks like it worked out somehow.
Respuesta al comentario