Channel Searcher MT5

Principales

Search In Last "N" Candles Número de velas más recientes en las que se realiza la búsqueda de canales. Aumentarlo acelera el análisis, pero reduce la profundidad.

Min. Bars Between Construction Fractals Distancia mínima (en barras) entre los fractales utilizados para construir el canal.

Max. Bars Between Construction Fractals Distancia máxima entre fractales. Los canales construidos con picos demasiado distantes se ignoran.

Fractal Among "X" Candles Dimensión del fractal: el pico se detecta en el centro de un segmento de X velas (solo valores impares: 3, 5, 7...).

Min. Contacts About Border Número mínimo de toques del precio en la línea del canal para su confirmación.

Max. Contacts About Border Número máximo permitido de toques — filtro contra canales «pegados».

Rel. Dev. Of Fractals From The Line Desviación relativa máxima de un fractal respecto a la línea del canal (en proporción al rango total de precios).

Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Distancia relativa mínima entre el fractal inicial y uno distante — excluye canales demasiado «comprimidos».

Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Llenado mínimo del paralelogramo inicial por el canal — filtro contra estructuras «vacías».

Relative Exit For Borders Salida máxima permitida del precio más allá de los límites del canal durante su actividad (en modo de seguimiento).

Min. Inclination Of The Channel Inclinación mínima absoluta del canal (en puntos por barra). Filtra el «ruido» horizontal.

Max. Inclination Of The Channel Inclinación máxima permitida — excluye canales bruscos e inestables.

Sonidos Play Warn. Sound On Detect Reproducir sonido al detectar un nuevo canal.

Play Warn. Sound On Following Sonido cuando el canal continúa con éxito (el precio no sale de los límites).

Play Warn. Sound On Following Break Sonido al romperse el límite del canal y finalizarlo.

Mensajes Message On Detect Al detectar un nuevo canal, se registra un mensaje en la pestaña "Experts" de su terminal MetaTrader.

Message On Following Cuando el canal actual sigue siendo válido, se registra un mensaje en la pestaña "Experts" de su terminal MetaTrader.

Message On Following Break Cuando el canal actual se rompe, se registra un mensaje en la pestaña "Experts" de su terminal MetaTrader.

Modos de visualización Draw Points Mostrar los puntos fractales utilizados en la construcción del canal.

Draw Lower Line Dibujar la línea inferior del canal.

Draw Upper Line Dibujar la línea superior del canal.

Use Following Mode Activar el modo de seguimiento: el indicador continúa rastreando el canal en tiempo real.

Old Line Cleaning Eliminar automáticamente los canales antiguos, manteniendo solo los más recientes.

Last Channels In Memory Número de canales que permanecen simultáneamente en el gráfico.

Estilo visual Lower Line Color Color de la línea inferior del canal.

Upper Line Color Color de la línea superior del canal.

Lower Help Line Color Color de la línea inferior extendida en modo "Following".

Upper Help Line Color Color de la línea superior extendida en modo "Following".

Points Color Color de los puntos fractales.

Lines Width Grosor de todas las líneas del canal (de 1 a 50).