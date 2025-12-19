Spline Searcher MT5

Principales Show Basic Spline Mostrar la línea principal de cada formación detectada.

Show Help Spline Mostrar una línea paralela auxiliar (desplazada hacia arriba en precio).

Show Spline Labels Mostrar etiquetas de texto con el nombre de la formación.

Play Warn. Sound On Detect Reproducir un sonido al detectar una nueva formación.

Message On Detect Escribir un mensaje en la pestaña «Experts» del terminal MetaTrader.

Clean Old Splines Eliminar automáticamente formaciones antiguas, manteniendo solo las más recientes.

Last Splines In Memory Número de formaciones que permanecen simultáneamente en el gráfico.

Font Size Tamaño de fuente de las etiquetas de texto (de 8 a 30).

Font Y Coordinate Accumulation Desplazamiento vertical de la etiqueta de texto respecto a su punto de anclaje.

Font X Coordinate Accumulation Desplazamiento horizontal de la etiqueta de texto respecto a su punto de anclaje.

Activar búsqueda de tipos de formaciones Searching PARABOLIC(b) Búsqueda de parábolas con vértice en la vela lejana.

Searching PARABOLIC(a) Búsqueda de parábolas con vértice en la vela lejana y extensión horizontal posterior.

Searching HARMONIC(b) Búsqueda de oscilaciones armónicas sin extensión horizontal.

Searching HARMONIC(a) Búsqueda de armónicos con línea horizontal tras la última cresta.

Searching PARABOLIC(c) Búsqueda de parábolas con vértice en la vela cercana.

Searching LINEAR BREAK(b) Búsqueda de rupturas lineales con punto de inflexión entre inicio y fin.

Parámetros de formación individual Para ahorrar espacio y evitar duplicados, los parámetros a continuación se aplican a todos los tipos de formación (PARABOLIC, HARMONIC, etc.) con nombres consistentes. Por ejemplo, el parámetro "Label" para "PARABOLIC(b)" se llama "PAR.(b) Label", para "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", y así sucesivamente.

Label Texto de la etiqueta de la formación (por ejemplo, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").

Label Color Color del texto de la etiqueta.

Main Spline Color Color de la línea principal de la formación.

Help Spline Color Color de la línea auxiliar.

Help Dot Color Color de la línea punteada (estilo DOT).

Widht Main Spline Grosor de la línea principal (1–10).

Widht Help Spline Grosor de la línea auxiliar.

Widht Help Dot Grosor de la línea punteada.

Help Spline Y Desplazamiento hacia arriba de la línea auxiliar (usa unidades "_Point").

Min Point's Size Amplitud mínima de la formación (usa unidades "_Point").

Max Point's Size Amplitud máxima de la formación (usa unidades "_Point").

Min Bougie Size Duración mínima en velas.

Max Bougie Size Duración máxima en velas.

Exponent Grado de la parábola (solo para formaciones parabólicas).

Decrement Variation Número de pasos de variación del decremento (solo para armónicos).

Top Variation Accuracy Precisión en la búsqueda del punto de inflexión (solo para rupturas lineales).

Relative Lengthening Left Extensión relativa de la línea hacia la izquierda (0.0 = sin extensión, 1.0 = doble longitud).

Relative Lengthening Right Extensión relativa de la línea hacia la derecha.