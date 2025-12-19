Spline Searcher MT5
- Indicadores
- Evgeniy Ilin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Spline Searcher MT5 — Indicador multimoneda para la detección temprana de splines de precio y puntos de interés
Herramienta auxiliar para la detección y visualización automáticas de las etapas iniciales de formaciones complejas de precio. El indicador está destinado exclusivamente al trading manual y es ideal para traders que experimentan con la identificación temprana de formaciones o tendencias más complejas, de las cuales pueden formar parte estructuras más simples. Detecta hasta seis tipos de formaciones iniciales: parábolas con vértice en la vela lejana o cercana, oscilaciones armónicas con amortiguación ajustable, ondas lineales y otras. Todas las formaciones se evalúan según criterios de precisión, tamaño, duración y robustez. Ofrece una personalización flexible de la apariencia y una lógica avanzada de búsqueda.
¿Para quién es este indicador?
- Para traders que experimentan con la detección temprana de situaciones de mercado interesantes y están dispuestos a aplicar enfoques diversos.
- Para analistas que trabajan con parábolas, armónicos, ondas de Elliott y otros patrones, y desean automatizar su identificación visual en etapas tempranas.
- Para quienes valoran la flexibilidad: puede activar/desactivar tipos de formaciones, ajustar colores, fuentes, sonidos y la precisión de la búsqueda según su estilo de trading.
Funcionalidades y ventajas
|Análisis multiformal
|El indicador busca simultáneamente 6 tipos de formaciones: parábolas, armónicos, ondas lineales — cada una con configuración individual.
|Estilo de visualización personalizable
|Para cada formación puede configurar el color de la línea principal, la línea auxiliar, la etiqueta, el grosor y el desplazamiento respecto al precio.
|Etiquetas de texto y alertas sonoras
|Al detectar una nueva formación, el indicador puede mostrar una etiqueta de texto y/o reproducir un sonido — configurable de forma independiente.
|Gestión de memoria
|La limpieza automática de formaciones antiguas mediante el parámetro "Last Splines In Memory" mantiene el gráfico limpio y legible.
|Interfaz intuitiva en el gráfico
|Botones integrados «REDETECT», «HIDE», «STOP» y selección de la esquina del panel.
Recomendaciones
- Periodos del gráfico: Funciona en cualquier periodo — desde M1 hasta MN1.
- Múltiples instrumentos: Puede aplicar el indicador a tantos gráficos como desee — las notificaciones llegan de todos simultáneamente.
- Configuración: Los parámetros predeterminados están equilibrados para pruebas en el visualizador del Probador de Estrategias. Posteriormente puede realizar ajustes finos.
- Rendimiento: La búsqueda de splines complejos requiere recursos computacionales y su tiempo personal para experimentar — siempre pruebe la configuración en el visualizador antes de usarla en trading real.
- Trading: El indicador está diseñado exclusivamente para análisis manual y no puede utilizarse en sistemas de trading automáticos.
Cómo funciona — en términos sencillos
El indicador analiza las velas más recientes e intenta aproximar el movimiento del precio mediante uno de seis modelos matemáticos: una parábola de grado "n", una onda armónica con decremento de amortiguación, una ruptura lineal, etc. Cada modelo se verifica según criterios como tamaño mínimo/máximo en puntos y velas, precisión de la aproximación "Accuracy" y robustez frente a valores atípicos. Si una formación supera todos los filtros, se muestra en el gráfico con una etiqueta de texto y, si se desea, con una alerta sonora. Puede activar o desactivar la búsqueda de cada tipo de formación de forma independiente.
Parámetros de entrada del indicador
|Categoría
|Parámetro
|Descripción
|Principales
|Show Basic Spline
|Mostrar la línea principal de cada formación detectada.
|Show Help Spline
|Mostrar una línea paralela auxiliar (desplazada hacia arriba en precio).
|Show Spline Labels
|Mostrar etiquetas de texto con el nombre de la formación.
|Play Warn. Sound On Detect
|Reproducir un sonido al detectar una nueva formación.
|Message On Detect
|Escribir un mensaje en la pestaña «Experts» del terminal MetaTrader.
|Clean Old Splines
|Eliminar automáticamente formaciones antiguas, manteniendo solo las más recientes.
|Last Splines In Memory
|Número de formaciones que permanecen simultáneamente en el gráfico.
|Font Size
|Tamaño de fuente de las etiquetas de texto (de 8 a 30).
|Font Y Coordinate Accumulation
|Desplazamiento vertical de la etiqueta de texto respecto a su punto de anclaje.
|Font X Coordinate Accumulation
|Desplazamiento horizontal de la etiqueta de texto respecto a su punto de anclaje.
|Activar búsqueda de tipos de formaciones
|Searching PARABOLIC(b)
|Búsqueda de parábolas con vértice en la vela lejana.
|Searching PARABOLIC(a)
|Búsqueda de parábolas con vértice en la vela lejana y extensión horizontal posterior.
|Searching HARMONIC(b)
|Búsqueda de oscilaciones armónicas sin extensión horizontal.
|Searching HARMONIC(a)
|Búsqueda de armónicos con línea horizontal tras la última cresta.
|Searching PARABOLIC(c)
|Búsqueda de parábolas con vértice en la vela cercana.
|Searching LINEAR BREAK(b)
|Búsqueda de rupturas lineales con punto de inflexión entre inicio y fin.
|Parámetros de formación individual
|Para ahorrar espacio y evitar duplicados, los parámetros a continuación se aplican a todos los tipos de formación (PARABOLIC, HARMONIC, etc.) con nombres consistentes. Por ejemplo, el parámetro "Label" para "PARABOLIC(b)" se llama "PAR.(b) Label", para "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", y así sucesivamente.
|Label
|Texto de la etiqueta de la formación (por ejemplo, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
|Label Color
|Color del texto de la etiqueta.
|Main Spline Color
|Color de la línea principal de la formación.
|Help Spline Color
|Color de la línea auxiliar.
|Help Dot Color
|Color de la línea punteada (estilo DOT).
|Widht Main Spline
|Grosor de la línea principal (1–10).
|Widht Help Spline
|Grosor de la línea auxiliar.
|Widht Help Dot
|Grosor de la línea punteada.
|Help Spline Y
|Desplazamiento hacia arriba de la línea auxiliar (usa unidades "_Point").
|Min Point's Size
|Amplitud mínima de la formación (usa unidades "_Point").
|Max Point's Size
|Amplitud máxima de la formación (usa unidades "_Point").
|Min Bougie Size
|Duración mínima en velas.
|Max Bougie Size
|Duración máxima en velas.
|Exponent
|Grado de la parábola (solo para formaciones parabólicas).
|Decrement Variation
|Número de pasos de variación del decremento (solo para armónicos).
|Top Variation Accuracy
|Precisión en la búsqueda del punto de inflexión (solo para rupturas lineales).
|Relative Lengthening Left
|Extensión relativa de la línea hacia la izquierda (0.0 = sin extensión, 1.0 = doble longitud).
|Relative Lengthening Right
|Extensión relativa de la línea hacia la derecha.
|Accuracy
|Precisión mínima de la aproximación (cuanto mayor, más estricto el filtro).
