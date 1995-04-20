Spline Searcher MT4

Spline Searcher MT5 — Indicador multimoneda para la detección temprana de splines de precio y puntos de interés

Herramienta auxiliar para la detección y visualización automáticas de las etapas iniciales de formaciones complejas de precio. El indicador está destinado exclusivamente al trading manual y es ideal para traders que experimentan con la identificación temprana de formaciones o tendencias más complejas, de las cuales pueden formar parte estructuras más simples. Detecta hasta seis tipos de formaciones iniciales: parábolas con vértice en la vela lejana o cercana, oscilaciones armónicas con amortiguación ajustable, ondas lineales y otras. Todas las formaciones se evalúan según criterios de precisión, tamaño, duración y robustez. Ofrece una personalización flexible de la apariencia y una lógica avanzada de búsqueda.

Si desea:

¿Para quién es este indicador?

  • Para traders que experimentan con la detección temprana de situaciones de mercado interesantes y están dispuestos a aplicar enfoques diversos.
  • Para analistas que trabajan con parábolas, armónicos, ondas de Elliott y otros patrones, y desean automatizar su identificación visual en etapas tempranas.
  • Para quienes valoran la flexibilidad: puede activar/desactivar tipos de formaciones, ajustar colores, fuentes, sonidos y la precisión de la búsqueda según su estilo de trading.

Funcionalidades y ventajas

Análisis multiformal El indicador busca simultáneamente 6 tipos de formaciones: parábolas, armónicos, ondas lineales — cada una con configuración individual.
Estilo de visualización personalizable Para cada formación puede configurar el color de la línea principal, la línea auxiliar, la etiqueta, el grosor y el desplazamiento respecto al precio.
Etiquetas de texto y alertas sonoras Al detectar una nueva formación, el indicador puede mostrar una etiqueta de texto y/o reproducir un sonido — configurable de forma independiente.
Gestión de memoria La limpieza automática de formaciones antiguas mediante el parámetro "Last Splines In Memory" mantiene el gráfico limpio y legible.
Interfaz intuitiva en el gráfico Botones integrados «REDETECT», «HIDE», «STOP» y selección de la esquina del panel.

Recomendaciones

  • Periodos del gráfico: Funciona en cualquier periodo — desde M1 hasta MN1.
  • Múltiples instrumentos: Puede aplicar el indicador a tantos gráficos como desee — las notificaciones llegan de todos simultáneamente.
  • Configuración: Los parámetros predeterminados están equilibrados para pruebas en el visualizador del Probador de Estrategias. Posteriormente puede realizar ajustes finos.
  • Rendimiento: La búsqueda de splines complejos requiere recursos computacionales y su tiempo personal para experimentar — siempre pruebe la configuración en el visualizador antes de usarla en trading real.
  • Trading: El indicador está diseñado exclusivamente para análisis manual y no puede utilizarse en sistemas de trading automáticos.

Cómo funciona — en términos sencillos

El indicador analiza las velas más recientes e intenta aproximar el movimiento del precio mediante uno de seis modelos matemáticos: una parábola de grado "n", una onda armónica con decremento de amortiguación, una ruptura lineal, etc. Cada modelo se verifica según criterios como tamaño mínimo/máximo en puntos y velas, precisión de la aproximación "Accuracy" y robustez frente a valores atípicos. Si una formación supera todos los filtros, se muestra en el gráfico con una etiqueta de texto y, si se desea, con una alerta sonora. Puede activar o desactivar la búsqueda de cada tipo de formación de forma independiente.

Parámetros de entrada del indicador

Categoría Parámetro Descripción
Principales Show Basic Spline Mostrar la línea principal de cada formación detectada.
Show Help Spline Mostrar una línea paralela auxiliar (desplazada hacia arriba en precio).
Show Spline Labels Mostrar etiquetas de texto con el nombre de la formación.
Play Warn. Sound On Detect Reproducir un sonido al detectar una nueva formación.
Message On Detect Escribir un mensaje en la pestaña «Experts» del terminal MetaTrader.
Clean Old Splines Eliminar automáticamente formaciones antiguas, manteniendo solo las más recientes.
Last Splines In Memory Número de formaciones que permanecen simultáneamente en el gráfico.
Font Size Tamaño de fuente de las etiquetas de texto (de 8 a 30).
Font Y Coordinate Accumulation Desplazamiento vertical de la etiqueta de texto respecto a su punto de anclaje.
Font X Coordinate Accumulation Desplazamiento horizontal de la etiqueta de texto respecto a su punto de anclaje.
Activar búsqueda de tipos de formaciones Searching PARABOLIC(b) Búsqueda de parábolas con vértice en la vela lejana.
Searching PARABOLIC(a) Búsqueda de parábolas con vértice en la vela lejana y extensión horizontal posterior.
Searching HARMONIC(b) Búsqueda de oscilaciones armónicas sin extensión horizontal.
Searching HARMONIC(a) Búsqueda de armónicos con línea horizontal tras la última cresta.
Searching PARABOLIC(c) Búsqueda de parábolas con vértice en la vela cercana.
Searching LINEAR BREAK(b) Búsqueda de rupturas lineales con punto de inflexión entre inicio y fin.
Parámetros de formación individual Para ahorrar espacio y evitar duplicados, los parámetros a continuación se aplican a todos los tipos de formación (PARABOLIC, HARMONIC, etc.) con nombres consistentes. Por ejemplo, el parámetro "Label" para "PARABOLIC(b)" se llama "PAR.(b) Label", para "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", y así sucesivamente.
Label Texto de la etiqueta de la formación (por ejemplo, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Color del texto de la etiqueta.
Main Spline Color Color de la línea principal de la formación.
Help Spline Color Color de la línea auxiliar.
Help Dot Color Color de la línea punteada (estilo DOT).
Widht Main Spline Grosor de la línea principal (1–10).
Widht Help Spline Grosor de la línea auxiliar.
Widht Help Dot Grosor de la línea punteada.
Help Spline Y Desplazamiento hacia arriba de la línea auxiliar (usa unidades "_Point").
Min Point's Size Amplitud mínima de la formación (usa unidades "_Point").
Max Point's Size Amplitud máxima de la formación (usa unidades "_Point").
Min Bougie Size Duración mínima en velas.
Max Bougie Size Duración máxima en velas.
Exponent Grado de la parábola (solo para formaciones parabólicas).
Decrement Variation Número de pasos de variación del decremento (solo para armónicos).
Top Variation Accuracy Precisión en la búsqueda del punto de inflexión (solo para rupturas lineales).
Relative Lengthening Left Extensión relativa de la línea hacia la izquierda (0.0 = sin extensión, 1.0 = doble longitud).
Relative Lengthening Right Extensión relativa de la línea hacia la derecha.
Accuracy Precisión mínima de la aproximación (cuanto mayor, más estricto el filtro).
