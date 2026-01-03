Analytical Volume Profile Indicator

Descripción del indicador (basado en el EA AVPT):

Este indicador visualiza una arquitectura de liquidez basada en el Perfil de Volumen en el gráfico analizando dónde se concentra el volumen de negociación a través de los niveles de precios durante un periodo de revisión retrospectiva especificado. Calcula estructuras de volumen clave como

Punto de Control (POC): el nivel de precios con mayor volumen negociado.

Área de Valor (VA): el rango que contiene un porcentaje configurable del volumen total (normalmente ~70%).

Nodos de alto volumen (HVN): niveles de precios con liquidez significativa (fuerte soporte/resistencia).

Nodos de bajo volumen (LVN): zonas de baja liquidez donde el precio tiende a acelerarse.

El indicador los muestra como histogramas y zonas horizontales en el gráfico, lo que ayuda a los operadores a identificar grupos de liquidez e ineficiencias, interpretar el consenso del mercado y alinear las entradas y salidas con los patrones de volumen institucional en lugar de sólo con el precio. Su configuración permite ajustar el porcentaje del área de valor, los umbrales HVN/LVN y la visibilidad de los elementos del histograma.
