Presentando XAU Breakout Scalper MT5 - EA de Trading de Oro con Doble Estrategia



Un EA sistemático diseñado utilizando técnicas cuantitativas y experiencia de trading profesional.

➤ [Descargar SETFILE(.set)]

XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set | Periodo: 2025.01.15 → 2025.11.16 | Balance inicial: $50,000 | Balance final: ≈ 158 000 $ | Riesgo por operación: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | Máx. drawdown: 13.10% | Tasa de acierto: 63–64% | Operaciones: 874 Su EA profesional de breakout, diseñado para ofrecer control, transparencia y optimización profesional. Para quién es: para traders que quieren tener control total sobre las entradas, el riesgo y las sesiones de trading, y que necesitan un proceso claro para optimizar el EA según su bróker y sus objetivos. Por qué los traders eligen este EA Usted controla todo. Todas las variables importantes están expuestas para que pueda adaptar el comportamiento del EA a su mercado, tipo de cuenta y perfil de riesgo.

Lógica robusta únicamente (sin grid ni martingala): Potente motor de breakout: dos estrategias en una — ZigZag Breakout Specialist integrado en un modelo SuperTrend Precision Scalper . Gestión de riesgo limpia: control completo del riesgo — lote fijo / % de balance / riesgo monetario, trailing por ATR, modos dinámicos de control de drawdown, control de sesiones, panel en el gráfico. Filtros de trading inteligentes: paquete avanzado de filtros — ADX, VWAP, triple cascada de medias móviles, confirmación en marcos temporales superiores, validación previa al disparo.

Versatilidad: aunque está diseñado para Oro, la lógica robusta del EA y su amplia personalización permiten adaptarlo a otros instrumentos volátiles como índices (US500, NAS100) o pares de divisas principales (siempre re-optimizar).

Proceso antes que promesas: le mostramos cómo construir su ventaja con el probador de estrategias de MT5 mediante un esquema paso a paso, para obtener resultados acordes a su bróker y a sus instrumentos, y no simplemente cargar un archivo y esperar. Diseñado específicamente para la optimización. Cómo probarlo y encontrar los ajustes que funcionan para usted ¿Sabía que puede realizar backtests masivos de múltiples escenarios? En lugar de cambiar un solo parámetro, ejecutar, analizar el resultado, volver a cambiar el parámetro, volver a ejecutar

y repetir este proceso una y otra vez hasta encontrar una configuración que le guste, MT5 ofrece una solución integrada en el probador de estrategias: la optimización, que permite probar gran cantidad de combinaciones de forma automática.

Nuestro modelo de auto-optimización ha demostrado ser uno de los enfoques más sólidos de su categoría.

Usted controla todo. Este EA expone las variables de la estrategia (qué operar, cuándo y con qué tamaño), de modo que pueda adaptarla a su riesgo, a las condiciones de su bróker y a sus instrumentos, en lugar de adivinar por qué un EA “caja negra” abrió una operación. Esta transparencia le permite optimizar de forma inteligente y repetir los resultados.

No existe un “set file” universal. Los brókers difieren en spreads, comisiones, swaps, latencia de ejecución e incluso en los datos históricos de ticks. El propio probador de MT5 permite configurar comisiones y reglas de margen para reflejar las condiciones de cada bróker, precisamente porque estos parámetros varían y son importantes. Optimizar usted mismo alinea el EA con su realidad.

Mejor relación riesgo/beneficio. Los criterios de optimización en MT5 van más allá del beneficio bruto (por ejemplo, Recovery Factor, Sharpe) e incluso permiten un criterio personalizado (mediante OnTester) si el EA lo expone; así puede optimizar en función de lo que realmente le importa.

Aviso legal: El rendimiento pasado de XAU Breakout Scalper MT5, o de cualquier sistema de trading, no es indicativo de resultados futuros. No se garantiza ni se insinúa que ninguna cuenta vaya a obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados. El rendimiento del Asesor Experto depende de la configuración del usuario, de las condiciones del bróker, de la volatilidad del mercado y de otros factores fuera del control del desarrollador. Todas las decisiones de trading son responsabilidad exclusiva del usuario. La compra y uso de este Asesor Experto implica que usted entiende y acepta estos riesgos.