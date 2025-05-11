XAU Breakout Scalper MT5
- Asesores Expertos
- Yassir Lamrichi
- Versión: 10.5
- Actualizado: 3 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Presentando XAU Breakout Scalper MT5 - EA de Trading de Oro con Doble Estrategia
Un EA sistemático diseñado utilizando técnicas cuantitativas y experiencia de trading profesional.
XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set | Periodo: 2025.01.15 → 2025.11.16 | Balance inicial: $50,000 | Balance final: ≈ 158 000 $ | Riesgo por operación: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | Máx. drawdown: 13.10% | Tasa de acierto: 63–64% | Operaciones: 874
Su EA profesional de breakout, diseñado para ofrecer control, transparencia y optimización profesional.
Para quién es: para traders que quieren tener control total sobre las entradas, el riesgo y las sesiones de trading, y que necesitan un proceso claro para optimizar el EA según su bróker y sus objetivos.
Por qué los traders eligen este EA
Usted controla todo. Todas las variables importantes están expuestas para que pueda adaptar el comportamiento del EA a su mercado, tipo de cuenta y perfil de riesgo.
Lógica robusta únicamente (sin grid ni martingala):
Potente motor de breakout: dos estrategias en una — ZigZag Breakout Specialist integrado en un modelo SuperTrend Precision Scalper.
Gestión de riesgo limpia: control completo del riesgo — lote fijo / % de balance / riesgo monetario, trailing por ATR, modos dinámicos de control de drawdown, control de sesiones, panel en el gráfico.
Filtros de trading inteligentes: paquete avanzado de filtros — ADX, VWAP, triple cascada de medias móviles, confirmación en marcos temporales superiores, validación previa al disparo.
-
Versatilidad: aunque está diseñado para Oro, la lógica robusta del EA y su amplia personalización permiten adaptarlo a otros instrumentos volátiles como índices (US500, NAS100) o pares de divisas principales (siempre re-optimizar).
Proceso antes que promesas: le mostramos cómo construir su ventaja con el probador de estrategias de MT5 mediante un esquema paso a paso, para obtener resultados acordes a su bróker y a sus instrumentos, y no simplemente cargar un archivo y esperar. Diseñado específicamente para la optimización.
Cómo probarlo y encontrar los ajustes que funcionan para usted
¿Sabía que puede realizar backtests masivos de múltiples escenarios?
En lugar de cambiar un solo parámetro, ejecutar, analizar el resultado, volver a cambiar el parámetro, volver a ejecutar
y repetir este proceso una y otra vez hasta encontrar una configuración que le guste,
MT5 ofrece una solución integrada en el probador de estrategias: la optimización, que permite probar gran cantidad de combinaciones de forma automática.
Desbloquee todo el potencial de su EA: El Plan Oficial de Optimización
Para potenciarlo en su viaje de trading, he creado el plan oficial de optimización para el XAU Breakout Scalper MT5. Esta serie exclusiva de 5 partes está diseñada para guiarlo a través de cada paso del proceso de optimización. Al seguir este plan, ganará el conocimiento para personalizar el EA a su estilo de trading y tolerancia al riesgo.
Lo invito a explorar esta guía completa y dominar el arte de la optimización.
XAU Breakout Scalper MT5: Plan Oficial de Optimización
Nuestro modelo de auto-optimización ha demostrado ser uno de los enfoques más sólidos de su categoría.
Usted controla todo. Este EA expone las variables de la estrategia (qué operar, cuándo y con qué tamaño), de modo que pueda adaptarla a su riesgo, a las condiciones de su bróker y a sus instrumentos, en lugar de adivinar por qué un EA “caja negra” abrió una operación. Esta transparencia le permite optimizar de forma inteligente y repetir los resultados.
No existe un “set file” universal. Los brókers difieren en spreads, comisiones, swaps, latencia de ejecución e incluso en los datos históricos de ticks. El propio probador de MT5 permite configurar comisiones y reglas de margen para reflejar las condiciones de cada bróker, precisamente porque estos parámetros varían y son importantes. Optimizar usted mismo alinea el EA con su realidad.
Mejor relación riesgo/beneficio. Los criterios de optimización en MT5 van más allá del beneficio bruto (por ejemplo, Recovery Factor, Sharpe) e incluso permiten un criterio personalizado (mediante OnTester) si el EA lo expone; así puede optimizar en función de lo que realmente le importa.
Aviso legal: El rendimiento pasado de XAU Breakout Scalper MT5, o de cualquier sistema de trading, no es indicativo de resultados futuros. No se garantiza ni se insinúa que ninguna cuenta vaya a obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados. El rendimiento del Asesor Experto depende de la configuración del usuario, de las condiciones del bróker, de la volatilidad del mercado y de otros factores fuera del control del desarrollador. Todas las decisiones de trading son responsabilidad exclusiva del usuario. La compra y uso de este Asesor Experto implica que usted entiende y acepta estos riesgos.
I’ll start with the author.
Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.
For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.
What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.
I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.