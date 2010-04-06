Fixed Volume Profile

Daily VWAP Riccardo Moreo 4.75 (4) Indicadores

Este es el Volume Avarage Weighted Price (VWAP) es un indicador que muestra donde está el promedio de los volúmenes actuales y los niveles en los que el precio se considera premium, por encima de la segunda banda superior, o descuento, por debajo de la segunda banda inferior, también es muy útil para utilizar el nivel de VWAP como un objetivo para las operaciones, ya que es un nivel muy líquido por lo que el precio es atraído a ella. ¡siéntase libre de dejar un comentario ya sea positivo o negat