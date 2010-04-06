Fixed Volume Profile
- Indicadores
- Carlos Pascual Perez Maturano
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Este indicador, titulado "Fixed Volume Profile.mq5", es una herramienta personalizada para MetaTrader 5 (MQL5) diseñada para calcular y visualizar un perfil de volumen (Volume Profile) en un rango fijo de tiempo definido por el usuario. El perfil de volumen muestra la distribución del volumen negociado en diferentes niveles de precio durante un período específico, ayudando a identificar zonas de alta actividad (como el Punto de Control o POC) y áreas de soporte/resistencia basadas en el volumen.
Funcionamiento principal:
- Rango interactivo: El indicador crea dos líneas verticales en el gráfico ("FP begin" para el inicio y "FP finish" para el fin del rango). Estas líneas se pueden arrastrar manualmente para ajustar el período de análisis. Por defecto, el rango inicial cubre las últimas 60 barras desde el tiempo actual.
- Cálculo del perfil:
- Divide el rango de precios (del mínimo al máximo en el período seleccionado) en un número de "bins" o niveles definido por el parámetro "precision" (por defecto, 100).
- Acumula el volumen de cada vela (barra) en los niveles de precio correspondientes, prorrateando el volumen si una vela abarca múltiples niveles (considerando colas, mechas y cuerpo de la vela).
- Usa el volumen real o de ticks según el parámetro "applied volume".
- Identifica el POC (Point of Control), que es el nivel de precio con el mayor volumen acumulado, y lo resalta con un color diferente.
- Visualización:
- Dibuja barras horizontales (usando etiquetas rectangulares) en el lado derecho del gráfico, alineadas con el fin del rango.
- La longitud de cada barra es proporcional al volumen en ese nivel relativo al POC, ajustada por el parámetro "ratio" (relación con el ancho del gráfico, por defecto 0.25).
- Las barras se adaptan al alto del gráfico y se redibujan automáticamente al mover las líneas o cambiar el zoom.
- Colores personalizables: barras generales (por defecto, clrLightSalmon), POC (clrBlueViolet), y líneas de rango (clrGray).
Parámetros de entrada:
- tf0: Marco temporal para el cálculo (por defecto, el actual del gráfico).
- precision: Número de niveles en el perfil (debe ser mayor que 0).
- av: Tipo de volumen (real o ticks).
- ratio: Factor para el tamaño de las barras en relación al ancho del gráfico.
- gc, pocc, svlc, evlc: Colores para barras, POC y líneas de rango.
Notas adicionales:
- Si el marco temporal seleccionado es mayor que el actual, usa el actual para evitar errores.
- El indicador se actualiza en eventos como arrastrar objetos o cambios en el gráfico, pero no en cada tick para optimizar rendimiento.
- Al remover el indicador, elimina las líneas verticales; de lo contrario, solo redibuja el gráfico.
- Es útil para traders que analizan volúmenes en rangos específicos, como sesiones de trading o periodos históricos, para detectar acumulaciones de volumen y posibles puntos de reversión.