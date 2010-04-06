Fixed Volume Profile

Este indicador, titulado "Fixed Volume Profile.mq5", es una herramienta personalizada para MetaTrader 5 (MQL5) diseñada para calcular y visualizar un perfil de volumen (Volume Profile) en un rango fijo de tiempo definido por el usuario. El perfil de volumen muestra la distribución del volumen negociado en diferentes niveles de precio durante un período específico, ayudando a identificar zonas de alta actividad (como el Punto de Control o POC) y áreas de soporte/resistencia basadas en el volumen.

Funcionamiento principal:

  • Rango interactivo: El indicador crea dos líneas verticales en el gráfico ("FP begin" para el inicio y "FP finish" para el fin del rango). Estas líneas se pueden arrastrar manualmente para ajustar el período de análisis. Por defecto, el rango inicial cubre las últimas 60 barras desde el tiempo actual.
  • Cálculo del perfil:
    • Divide el rango de precios (del mínimo al máximo en el período seleccionado) en un número de "bins" o niveles definido por el parámetro "precision" (por defecto, 100).
    • Acumula el volumen de cada vela (barra) en los niveles de precio correspondientes, prorrateando el volumen si una vela abarca múltiples niveles (considerando colas, mechas y cuerpo de la vela).
    • Usa el volumen real o de ticks según el parámetro "applied volume".
    • Identifica el POC (Point of Control), que es el nivel de precio con el mayor volumen acumulado, y lo resalta con un color diferente.
  • Visualización:
    • Dibuja barras horizontales (usando etiquetas rectangulares) en el lado derecho del gráfico, alineadas con el fin del rango.
    • La longitud de cada barra es proporcional al volumen en ese nivel relativo al POC, ajustada por el parámetro "ratio" (relación con el ancho del gráfico, por defecto 0.25).
    • Las barras se adaptan al alto del gráfico y se redibujan automáticamente al mover las líneas o cambiar el zoom.
    • Colores personalizables: barras generales (por defecto, clrLightSalmon), POC (clrBlueViolet), y líneas de rango (clrGray).

Parámetros de entrada:

  • tf0: Marco temporal para el cálculo (por defecto, el actual del gráfico).
  • precision: Número de niveles en el perfil (debe ser mayor que 0).
  • av: Tipo de volumen (real o ticks).
  • ratio: Factor para el tamaño de las barras en relación al ancho del gráfico.
  • gc, pocc, svlc, evlc: Colores para barras, POC y líneas de rango.

Notas adicionales:

  • Si el marco temporal seleccionado es mayor que el actual, usa el actual para evitar errores.
  • El indicador se actualiza en eventos como arrastrar objetos o cambios en el gráfico, pero no en cada tick para optimizar rendimiento.
  • Al remover el indicador, elimina las líneas verticales; de lo contrario, solo redibuja el gráfico.
  • Es útil para traders que analizan volúmenes en rangos específicos, como sesiones de trading o periodos históricos, para detectar acumulaciones de volumen y posibles puntos de reversión.

Productos recomendados
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicadores
El indicador funciona para convertir el volumen normal en niveles y determinar los puntos de control de la liquidez financiera. Su funcionamiento es muy similar al del Perfil de Volumen Fijo. Pero se considera más preciso y fácil de usar que el que se encuentra en Trading View porque calcula los volúmenes de negociación completos en cada vela y en todos los brokers presentes en MetaTrade, a diferencia de lo que se encuentra en Trading View, ya que sólo mide los precios mostrados del broker.
FREE
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen diario y compuesto Esta es una herramienta de perfil de mercado de nivel profesional diseñada para MetaTrader 5. Utiliza un sistema de doble perfil para visualizar la oferta, la demanda y las concentraciones de liquidez. Características principales Lado Izquierdo: Perfiles de sesión diaria Identifica automáticamente el inicio y el final de cada día de negociación. Genera un Perfil de Volumen único para cada día individual. Le permite ver cómo ha migrado el valor de ayer a hoy
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
El Smart FVG Statistics Indicator es una potente herramienta de MetaTrader 5 diseñada para identificar, seguir y analizar automáticamente los Fair Value Gaps (FVGs) en sus gráficos. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? ¡Házmelo saber en un comentario! Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :) Pruebe "The AUDCAD Trader ": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Características principales Detección avanzada de brechas en el valor razonable Identificación a
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicadores
Mejore sus operaciones con la tecnología avanzada de precio medio ponderado por volumen (VWAP) anclado Desbloquee el verdadero poder de la acción del precio con nuestro indicador premium Anchored VWAP para MetaTrader 5 - la herramienta esencial para entradas de precisión, salidas estratégicas y configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad. Escríbame un DM para una prueba gratuita de 7 días. Anchored VWAP Plus ofrece a los operadores un control sin precedentes al permitir pun
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
(Promoción especial de Año Nuevo - ¡precio libre!) El indicador muestra la 'Escala en puntos por barra' actual (idéntica a la configuración manual en el Terminal, ver captura de pantalla) en la esquina superior derecha del gráfico. El valor mostrado cambia INSTANTANEAMENTE cada vez que se cambia la escala del gráfico. (Esto es muy conveniente cuando se planifican capturas de pantalla). En Ajustes: Cambiar idioma (Ruso/Inglés), tamaño de letra del texto mostrado, coeficiente de desplazamiento
FREE
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Visual Volatility Clustering agrupa el mercado en función de la volatilidad. El indicador no redibuja y proporciona datos precisos, no utiliza precios de cierre. Utiliza los precios de apertura o los máximos o mínimos de la barra anterior completada. Por lo tanto, toda la información será clara e inequívoca. La esencia del indicador es dividir el mercado de precios en ciertas áreas de acuerdo con un tipo similar de volatilidad. Esto se puede hacer de cualquier manera. En este ejemp
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
Clarity Pulse Detector
Camila Bernardez Camero
Indicadores
Clarity Pulse Detector Clarity Pulse Detector analiza barras cerradas y las barras de volumen asociadas para identificar reversiones de tendencia genuinas sin depender de datos futuros. El indicador calcula la fuerza del pulso basado en la configuración configurable del SSP (Parámetro de Fuerza de Señal) y compara los máximos y mínimos recientes para detectar puntos de ruptura. Una vez que se cumplen las condiciones requeridas en una barra cerrada, la herramienta muestra un marcador claro de
BoxProfile MT5
Evgeny Shevtsov
4.6 (10)
Indicadores
El indicador muestra perfiles de volumen basados en el principio de anidamiento. Los periodos de los perfiles están preestablecidos de modo que cada perfil subsiguiente tiene una longitud dos veces mayor que la longitud del perfil anterior. Además de los perfiles, el indicador muestra grupos de volúmenes ordenados por colores, en función del volumen que contengan. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en marcos temporales típicos de M5 a MN, pero para los cálcul
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Sentinel Equity Protector PRO MT5
Ricardo Sdoya
Utilidades
Sentinel PRO — Protector de capital de RixiRoo La última palabra en protección de capital. Sentinel PRO es la versión completa de Sentinel. La protección de capital no está limitada. ¿Quieres probar antes de comprar? Consulta la versión gratuita Sentinel Equity Protector Mini MT5 Un solo error puede llevar a una llamada de margen. Sentinel protege tu capital con Authorooty. Si tu capital cae por debajo del umbral definido, Sentinel iniciará una desconexión total. Lo que hace Sentin
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Simple QM Pattern es un indicador de trading potente e intuitivo diseñado para simplificar la identificación del patrón de trading Quasimodo (QM). El patrón QM es ampliamente reconocido entre los operadores por señalar eficazmente posibles retrocesos al resaltar las estructuras clave del mercado y las formaciones de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operadores a visualizar fácilmente el patrón QM directamente en sus gráficos, por lo que es sencillo incluso para aquellos que son nu
FREE
Advance Demand and Supply
Oyinemomoemi Emeledor
5 (1)
Indicadores
Este indicador de zonas de demanda y oferta con filtrado de volumen es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader que identifica las zonas de precios clave donde se concentra la presión de compra (demanda) o venta (oferta). Utiliza fractales, análisis de volumen y la acción del precio para detectar y resaltar estas zonas en el gráfico. Características principales: Detección de zonas basada en fractales Identifica zonas de demanda (soporte) y oferta (resistencia) utilizando patrones frac
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Daily VWAP
Riccardo Moreo
4.75 (4)
Indicadores
Este es el Volume Avarage Weighted Price (VWAP) es un indicador que muestra donde está el promedio de los volúmenes actuales y los niveles en los que el precio se considera premium, por encima de la segunda banda superior, o descuento, por debajo de la segunda banda inferior, también es muy útil para utilizar el nivel de VWAP como un objetivo para las operaciones, ya que es un nivel muy líquido por lo que el precio es atraído a ella. ¡siéntase libre de dejar un comentario ya sea positivo o negat
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Descripción : VWAP (Volume-Weighted Average Price) es la relación entre el valor negociado y el volumen total negociado en un horizonte temporal determinado. Es una medida del precio medio al que se negocia durante el horizonte de negociación. Leer más. Todos los Símbolos y Todos los Plazos son soportados. Entradas del Indicador : Modo VWAP : Modo de Cálculo VWAP. Opciones seleccionables : Individual,Sesión,Diario,Semanal,Mensual Volúmenes : Volúmenes Reales,Volúmenes Tick Tipo de Precio
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves es un indicador técnico desarrollado por David Weis, inspirado en los principios de Richard Wyckoff. A diferencia del volumen tradicional, que se muestra barra por barra, Weis Waves acumula el volumen en “olas” alcistas o bajistas, reiniciando el conteo cada vez que el precio cambia de dirección. Este método permite al trader ver con claridad la fuerza real del movimiento del mercado, ya que cada ola refleja la intensidad del volumen que sostiene la secuencia de velas. Característi
FREE
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilidades
1. Registre los datos de precios de cada transacción de Tick. Contenido del fichero de datos: "Tick hora", "ASK precio", "BID precio", "SPREAD SPREAD", "Tick cantidad cotizada". 2. Mientras tanto, genere un fichero de datos de cotización con un periodo de 1 minuto. Contenido del fichero de datos de 1min: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3.
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Basic Volume Profile MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
¡Descubre el poder del análisis de volumen con nuestro indicador de perfil de volumen para Metatrader!   /   Version MT4 Basic Volume Profile es un indicador especificamente diseñado para traders manuales que buscan optimizar su operativa. El indicador de perfil de volumen es una herramienta esencial para cualquier trader serio que desee entender mejor el comportamiento del mercado. Con nuestra solución innovadora podrás visualizar de manera clara y concisa cómo se distribuye el volumen de neg
Advanced Order Flow Volume Profile Indicator
Pusita Worapong
Indicadores
Cada VolumeProfile contiene: El rango de precios para un periodo determinado El volumen de compra/venta para cada nivel de precios POC, VAH, VAL, Delta y Desequilibrio calculados Resumen de la lógica del indicador Divide los datos por marco temporal (por ejemplo, un perfil H1 por hora). Agregue los volúmenes para cada nivel de precios. Separar los volúmenes de compra y venta por tick o dirección de la operación. Calcula Delta (Compra - Venta) y Desequilibrio (dominancia ≥70%). Detectar POC
Tick Database
Boris Sedov
Utilidades
Base de datos de tick - exportación de la base de datos de tick del terminal MT5 a MT4. La utilidad proporciona acceso a la base de datos de ticks en tiempo real. Esto es necesario para generar gráficos sintéticos en el terminal MT4, que inicialmente no prevé la carga de una base de datos de ticks. Por ejemplo, puede organizar el acceso permanente a la base de datos de ticks para la utilidad Seconds Chart . Si la hora de apertura de la última vela en los terminales es diferente, deberá especific
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
FREE
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilidades
Teclas de acceso rápido más clic con el botón izquierdo del ratón en el gráfico. El Asesor Experto abre operaciones, establece órdenes límite y stop, elimina órdenes y cierra posiciones, también invierte posiciones abiertas, establece stop loss y take profit prescritos en los ajustes. (inversión sólo en cuentas de compensación). Al iniciar el Asesor Experto, puede ver una pista de cómo funciona el Asesor Experto pulsando la tecla + clic en el gráfico. A la derecha de la última barra, por debajo
Price Alerts Advanced Price Target Notifications
Elsayed Mohamed Kamal Elsayed Abdelwadod
Indicadores
Alertas de precios - Notificaciones avanzadas de objetivos de precios No vuelva a perderse ningún nivel de precios importante. Price Alert Pro permite a los operadores: - Establecer un número ilimitado de alertas de precios objetivo - Recibir notificaciones instantáneas de escritorio y móvil - Seguir visualmente el progreso hacia cada objetivo - Personalizar los sonidos y frecuencias de las alertas - Gestionar todas las alertas desde un panel intuitivo Perfecto para: - Operadores de ruptura
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Bright Night MT5
Marat Baiburin
1 (2)
Asesores Expertos
Noche brillante es un asesor completamente automático para trabajar en el mercado Forex durante las horas tranquilas. Another 1 copies will be sold for $599. Next price 699$ Seguimiento del trabajo del asesor: https://www.mql5.com/en/users/bayburinmarat/seller Configuración GMT correcta: https://www.mql5.com/en/blogs/post/743531 Como sabemos, últimamente por la noche el diferencial en el mercado Forex se ha ido ampliando, a veces hasta límites irrazonables. A veces, un diferencial puede acabar
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Volumen y Fuerza de Movimiento (VMS) para MT5 El indicador V MS muestra la relación entre el volumen de operaciones y la fuerza del movimiento del precio, ayudando a los operadores a evaluar en qué medida la actividad del mercado apoya la acción del precio. Cómo funciona: Mide el volumen de ticks como actividad de negociación. Calcula la fuerza del movimiento usando un Rango Verdadero normalizado (%). Ambos valores pueden ser suavizados (por defecto: 5) y opcionalmente normalizados
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (34)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT5   es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador   100% sin repintado   de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos:   divisas ,   materias primas ,   criptomonedas ,   índices ,   acciones .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de prod
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Otros productos de este autor
Gamma Volatility Levels
Carlos Pascual Perez Maturano
Indicadores
Gamma & Volatility Levels Pro [XAUUSD Edition] – El indicador que usan los traders profesionales de oro en 2025 Indicador 100 % automático diseñado exclusivamente para XAUUSD (oro). Combina en tiempo real los niveles institucionales más potentes que mueven el precio del oro todos los días: • HVL (High Volatility Level) – Línea naranja punteada Nivel dinámico de volatilidad extrema (SMA 20 + 1 desviación estándar). El oro rebota o rompe este nivel en el 87 % de las sesiones con movimientos de +$4
Long Grid Remaining Candle Time
Carlos Pascual Perez Maturano
Asesores Expertos
Long Grid Remaining Candle Time – ¡EA PROFESIONAL para XAUUSD GRATIS solamente en LATAM!  (méxico) ¡Automatiza tus ganancias en oro con grid largo inteligente! Usa EMA para tendencia, RSI para momentum y ATR para volatilidad – abre hasta 4 posiciones seguras y cierra en profit total.   Desde $200: Lotes auto-ajustados + trailing stop   $2,000+: VPS GRATIS de por vida (24/7 sin lag).   + asesoría 1:1   Ponte en contacto para saber mas sobre la descarga gratis y el VPS Gratuito. Copy-tradin
GridAssaultBTC
Carlos Pascual Perez Maturano
Asesores Expertos
GridAssaultBTC es un asesor experto para la plataforma MetaTrader 5. Este programa automatiza operaciones en el mercado de divisas y criptomonedas. Está diseñado para trabajar en el marco de tiempo de una hora en el par BTCUSD, aunque puede usarse en otros símbolos. En la compra de este asesor adquiere también  Long Grid Remaining Candle Time  GRATIS! (solamente las 5 primeras compras). El asesor experto abre posiciones de compra o venta basadas en señales de indicadores técnicos simples. Estos
GoldSenTelegram
Carlos Pascual Perez Maturano
Asesores Expertos
Este EA es un asesor experto para MT5 basado en el indicador Ichimoku Kinko Hyo, optimizado para generar señales de compra/venta en cualquier símbolo (forex, cripto, etc.). Parámetros ajustables incluyen Tenkan-sen (9), Kijun-sen (26), Senkou Span B (52), y umbrales de cruce para adaptarse a volatilidad. Usa cruces de Tenkan/Kijun y nube para entradas, con stops basados en ATR. Plus: Envía notificaciones a Telegram (ingresa tu TOKEN y CHAT ID). Estrategia conservadora: filtra por tendencia fuert
IndicatorAMV
Carlos Pascual Perez Maturano
Indicadores
Indicador AMV: Trading Intuitivo y Eficiente AMV (Advanced Market Vision) es un indicador avanzado para MetaTrader 5, diseñado para ofrecer a los traders una visión clara y práctica de las tendencias del mercado, facilitando la toma de decisiones informadas. Este indicador combina un sistema visual de velas personalizado con un análisis basado en el volumen, proporcionando señales claras y niveles de precios clave para optimizar estrategias de trading. Ideal para traders intradía, swing traders
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario