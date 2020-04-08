Ava IcT Pro Signals Sinais Profissionais

AVA ICT Pro Signals es un indicador profesional para MetaTrader 5 basado en conceptos ICT, diseñado para encontrar puntos de reversión y continuación con alta precisión. Combina pivotes inteligentes, detección de FVG y lectura de momentum para generar señales de compra y venta visualmente claras en el gráfico.

El indicador no se repinta, es ligero y funciona en cualquier par y marco temporal, lo que le permite utilizar la misma lógica en Forex, índices, oro y criptodivisas. Las entradas están marcadas con puntos y flechas, por lo que es fácil de leer incluso para aquellos que no dominan completamente la teoría de las TIC.

Puede ajustar el período de los pivotes, la fuerza de la señal y el uso de la confirmación FVG para adaptar el comportamiento del indicador a su estilo (scalping, day trading o swing trading). AVA ICT Pro Signals es ideal para aquellos que quieren una herramienta objetiva para operar en zonas de liquidez, mitigación de FVG e inversiones de tendencia, sin complicar el gráfico.

Indicador profesional basado en ICT para MT5 que combina pivotes inteligentes, detección de FVG y filtros de momentum para generar señales de compra/venta claras y sin repintar en cualquier símbolo y marco temporal.

🔥 AVA ICT Pro Signals - SEÑALES PROFESIONALES ✅ ICT Pivots + FVG + Momentum ✅ Visual bubbles BUY✅ SELL ✅ 100% NO SPLIT ✅ Super LIGHT (does not crash) ✅ ALL pairs/timeframes 🎯 SETUP : - Pivot Period: 11 - Signal Strength: 2 - FVG Confirm: Sí 💎 AVA TRADING BRASIL ⭐⭐⭐⭐⭐ 24h SOPORTE

