MT5 Forecast System

Hola Trader,

Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout.

En el momento de la ruptura, el indicador traza tres niveles objetivo y un nivel de retroceso.

La entrada óptima se produce en el nivel de retroceso.

La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada en verde/azul (ARRIBA) o rojo (ABAJO).

Por favor, utilice el stoploss propuesto para calcular su riesgo.

Se recomienda entrar en el nivel de retroceso. Sin embargo, este nivel no siempre se activa.
Dependiendo del impulso del movimiento en el momento de la ruptura... se puede abrir una posición inmediatamente.
La intervención en el nivel de retroceso evita errores comunes: comprar en la resistencia y vender en el soporte.
La ruptura también puede ser un momento de inversión... evalúe la situación en los plazos superiores (H4/H1) para validar la operación.
Importante: Una vez que un objetivo ha sido activado... el nivel de ruptura se convierte en soporte/resistencia.

El sistema funciona para todos los pares de divisas y marcos temporales (periodos).

Para scalping (operaciones cortas - cerrar cuando el beneficio): Opero en M5 con entradas en M1 (ver captura de pantalla).

Incluye alertas emergentes y notificaciones de teléfonos inteligentes.

Por favor, envíeme un mensaje privado para cualquier pregunta, orientación adicional y los indicadores adicionales que utilizo.

No dude en familiarizarse con el sistema en el uso de la versión EURUSD sólo en el enlace.

¡Feliz trading! Peter


