AW Heiken Ashi MT5
- Indicadores
- AW Trading Software Limited
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
AW Heiken Ashi: Indicador inteligente de tendencia y niveles de TP. Indicador avanzado basado en el clásico Heiken Ashi, adaptado para traders, con mayor flexibilidad y claridad. A diferencia del indicador estándar, AW Heiken Ashi ayuda a analizar la tendencia, determinar objetivos de ganancias y filtrar señales falsas, brindando decisiones de trading más confiables.
Ventajas de AW Heiken Ashi:
- Funciona con cualquier activo y en cualquier plazo.
- Altamente adaptable al estilo del trader,
- Cálculo dinámico de niveles de entrada y salida,
- Interfaz fácil de usar + carga mínima en el terminal,
- Adecuado para su uso como estrategia comercial completa.
Posibilidades:
Visualización avanzada de tendencias: Crea velas Heiken Ashi de colores según la dirección de la tendencia actual: una interpretación conveniente y visual de la situación del mercado.
Niveles de TakeProfit flexibles (TP1 y TP2): Los objetivos visuales se registran directamente en el gráfico, con la posibilidad de ajustar el objetivo para cada uno.
Filtro personalizable por número de velas: Permite evitar señales falsas y ruido de mercado. El operador controla en qué vela se mostrará la señal y qué parte de la tendencia debe confirmarse.
Selección de anti-aliasing (4 métodos): Aplique diferentes tipos y períodos de suavizado para adaptar el indicador a su estrategia y al mercado.
Nunca repinta: Las señales se forman al cierre de la vela y permanecen estables, lo que es especialmente importante para el trading algorítmico y manual.
Sistema de notificación multinivel: Recibir señales vía Notificación Push, Correo Electrónico o Alerta, notificaciones cuando se reciben señales.
Optimización de gráficos y rendimiento: El indicador se puede mostrar antes o detrás de las velas, habilitar/deshabilitar elementos de texto y el panel, ahorrando así recursos si es necesario.
Personalización flexible del diseño visual: Los colores, tamaños y estilo de visualización de todos los elementos se pueden adaptar a su plantilla de gráfico.
Panel de análisis interactivo de múltiples fotogramas: Mostrar la tendencia actual en otros marcos temporales de forma compacta o completa es una herramienta poderosa para analizar el panorama general del mercado.
Recomendaciones:
- Del 5 al 15 de marzo, la entrada mediante señal confirmada + filtrado de tendencia en H1 funciona muy bien.
- Para un enfoque agresivo, puedes reducir la cantidad de tapones de filtro y usar TP1 como objetivo principal.
- Para una estrategia conservadora, aumente el marco temporal y utilice TP2 o salga ante una señal de reversión.