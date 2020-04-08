AW Heiken Ashi MT5

AW Heiken Ashi: Indicador inteligente de tendencia y niveles de TP. Indicador avanzado basado en el clásico Heiken Ashi, adaptado para traders, con mayor flexibilidad y claridad. A diferencia del indicador estándar, AW Heiken Ashi ayuda a analizar la tendencia, determinar objetivos de ganancias y filtrar señales falsas, brindando decisiones de trading más confiables.

Guía de configuración e instrucciones - Aquí / Versión MT4 - Aquí

Ventajas de AW Heiken Ashi:

Funciona con cualquier activo y en cualquier plazo.

Altamente adaptable al estilo del trader,

Cálculo dinámico de niveles de entrada y salida,

Interfaz fácil de usar + carga mínima en el terminal,

Adecuado para su uso como estrategia comercial completa.

Posibilidades:

Visualización avanzada de tendencias: Crea velas Heiken Ashi de colores según la dirección de la tendencia actual: una interpretación conveniente y visual de la situación del mercado.

Niveles de TakeProfit flexibles (TP1 y TP2): Los objetivos visuales se registran directamente en el gráfico, con la posibilidad de ajustar el objetivo para cada uno.

Filtro personalizable por número de velas: Permite evitar señales falsas y ruido de mercado. El operador controla en qué vela se mostrará la señal y qué parte de la tendencia debe confirmarse.

Selección de anti-aliasing (4 métodos): Aplique diferentes tipos y períodos de suavizado para adaptar el indicador a su estrategia y al mercado.

Nunca repinta: Las señales se forman al cierre de la vela y permanecen estables, lo que es especialmente importante para el trading algorítmico y manual.

Sistema de notificación multinivel: Recibir señales vía Notificación Push, Correo Electrónico o Alerta, notificaciones cuando se reciben señales.

Optimización de gráficos y rendimiento: El indicador se puede mostrar antes o detrás de las velas, habilitar/deshabilitar elementos de texto y el panel, ahorrando así recursos si es necesario.

Personalización flexible del diseño visual: Los colores, tamaños y estilo de visualización de todos los elementos se pueden adaptar a su plantilla de gráfico.

Panel de análisis interactivo de múltiples fotogramas: Mostrar la tendencia actual en otros marcos temporales de forma compacta o completa es una herramienta poderosa para analizar el panorama general del mercado.

Recomendaciones:



Del 5 al 15 de marzo, la entrada mediante señal confirmada + filtrado de tendencia en H1 funciona muy bien.

Para un enfoque agresivo, puedes reducir la cantidad de tapones de filtro y usar TP1 como objetivo principal.

Para una estrategia conservadora, aumente el marco temporal y utilice TP2 o salga ante una señal de reversión.



