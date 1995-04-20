TrendFlower

El indicador Flor de Tendencia es una herramienta avanzada de detección de tendencias diseñada para MetaTrader 4, que ofrece a los operadores una forma fiable y sin esfuerzo de identificar la dirección del mercado. Construido con un algoritmo de no repintado, el indicador asegura que cada señal mostrada en el gráfico es definitiva, precisa y nunca repintada. Una vez que aparece una flecha, permanece permanentemente en el gráfico, proporcionando total transparencia y confianza para las pruebas retrospectivas y las operaciones en vivo.


Cada vez que se genera una nueva señal de compra o venta, Trend Flower envía instantáneamente una alerta en tiempo real, ayudando a los operadores a responder rápidamente a las nuevas oportunidades del mercado. Esto hace que el indicador sea adecuado tanto para los operadores profesionales que buscan precisión como para los principiantes que necesitan una orientación clara y sencilla.


Trend Flower incluye un conjunto completo de ajustes personalizables, incluidos parámetros optimizados para los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Estas entradas flexibles permiten a los operadores adaptar el indicador a cualquier par de divisas, marco temporal o condición de mercado. Tanto si prefiere el scalping, el day trading o el swing trading, Trend Flower puede ajustarse a su estrategia.


Con sus señales limpias, cero repintado y alta adaptabilidad, el indicador Trend Flower proporciona una poderosa ventaja para la identificación de tendencias, la mejora de las entradas de comercio, y el apoyo a un rendimiento constante de comercio.

