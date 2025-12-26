TrendFlower
- Indikatoren
- Meryem Sabir
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 26 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
🌸 Trend Flower MT4 Indikator
Trend Flower ist ein professioneller Indikator für Kauf- und Verkaufssignale, der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde.
Er generiert präzise Einstiegssignale mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die es Händlern ermöglichen, mit Klarheit, Disziplin und Vertrauen zu handeln.
🚀 Hauptmerkmale
-
Echte Non-Repaint-Signale
Alle Kauf- und Verkaufssignale werden bei Kerzenschluss bestätigt und ändern sich nicht, werden nicht neu gezeichnet und verschwinden nicht. Was Sie auf dem Chart sehen, ist genau das, was passiert ist.
-
📍 Exakte Buy & Sell Entries
Trend Flower liefert klare Einstiegspunkte, keine Trendvermutungen oder verzögerte Bestätigungen.
Jedes Signal ist so konzipiert, dass es direkte Handelsentscheidungen ermöglicht.
-
🎯 Eingebautes SL & 3-Level TP System
Jedes Signal kommt mit:
-
Einem klar definierten Stop Loss (SL)
-
Drei Take-Profit-Levels (TP1 - TP2 - TP3)
, die ein strukturiertes Risikomanagement und messbare Handelsresultate gewährleisten.
-
-
⏱ Alle Zeitrahmen werden unterstützt
Funktioniert einwandfrei auf allen Zeitrahmen von M1 bis W1, geeignet für:
-
Scalping
-
Daytrading
-
Swing-Handel
-
-
🌍 Alle Märkte & Instrumente
Optimiert und verwendbar auf:
-
Forex-Paare
-
Indizes
-
Edelmetalle (Gold, Silber, etc.)
-
Rohstoffen
-
Jedes MT4-unterstützte Instrument
-
-
⚙️ Vollständig anpassbar & optimierbar
Die Eingabeparameter ermöglichen Händlern eine Feinabstimmung des Indikators für maximale Genauigkeit auf verschiedenen Märkten und unter verschiedenen Bedingungen.
🧠 Wer sollte Trend Flower verwenden?
-
Trader, die sofort einsetzbare Kauf- und Verkaufssignale wünschen
-
Trader, die klare SL- und TP-Levels für jeden Handel benötigen
-
Trader, die eine regelbasierte Ausführung gegenüber einer subjektiven Analyse bevorzugen
-
Trader, die nach konsistenten und wiederholbaren Handels-Setups suchen
🌺 Warum Trend Flower?
Trend Flower ist kein Trendfolgetool.
Es ist ein signalbasiertes Handelssystem, das klare Einstiegsmöglichkeiten, kontrolliertes Risiko und definierte Gewinnziele für jeden Handel bietet.