TrendFlower

🌸 Trend Flower MT4 Indikator

Trend Flower ist ein professioneller Indikator für Kauf- und Verkaufssignale, der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde.
Er generiert präzise Einstiegssignale mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die es Händlern ermöglichen, mit Klarheit, Disziplin und Vertrauen zu handeln.

🚀 Hauptmerkmale

  • Echte Non-Repaint-Signale
    Alle Kauf- und Verkaufssignale werden bei Kerzenschluss bestätigt und ändern sich nicht, werden nicht neu gezeichnet und verschwinden nicht. Was Sie auf dem Chart sehen, ist genau das, was passiert ist.

  • 📍 Exakte Buy & Sell Entries
    Trend Flower liefert klare Einstiegspunkte, keine Trendvermutungen oder verzögerte Bestätigungen.
    Jedes Signal ist so konzipiert, dass es direkte Handelsentscheidungen ermöglicht.

  • 🎯 Eingebautes SL & 3-Level TP System
    Jedes Signal kommt mit:

    • Einem klar definierten Stop Loss (SL)

    • Drei Take-Profit-Levels (TP1 - TP2 - TP3)
      , die ein strukturiertes Risikomanagement und messbare Handelsresultate gewährleisten.

  • Alle Zeitrahmen werden unterstützt
    Funktioniert einwandfrei auf allen Zeitrahmen von M1 bis W1, geeignet für:

    • Scalping

    • Daytrading

    • Swing-Handel

  • 🌍 Alle Märkte & Instrumente
    Optimiert und verwendbar auf:

    • Forex-Paare

    • Indizes

    • Edelmetalle (Gold, Silber, etc.)

    • Rohstoffen

    • Jedes MT4-unterstützte Instrument

  • ⚙️ Vollständig anpassbar & optimierbar
    Die Eingabeparameter ermöglichen Händlern eine Feinabstimmung des Indikators für maximale Genauigkeit auf verschiedenen Märkten und unter verschiedenen Bedingungen.

🧠 Wer sollte Trend Flower verwenden?

  • Trader, die sofort einsetzbare Kauf- und Verkaufssignale wünschen

  • Trader, die klare SL- und TP-Levels für jeden Handel benötigen

  • Trader, die eine regelbasierte Ausführung gegenüber einer subjektiven Analyse bevorzugen

  • Trader, die nach konsistenten und wiederholbaren Handels-Setups suchen

🌺 Warum Trend Flower?

Trend Flower ist kein Trendfolgetool.
Es ist ein signalbasiertes Handelssystem, das klare Einstiegsmöglichkeiten, kontrolliertes Risiko und definierte Gewinnziele für jeden Handel bietet.


