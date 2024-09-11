Trade Panel R3

Panel de operaciones sencillo y fácil de usar.

Sustituye al panel estándar de Meta Trader 5.

Este nuevo panel le permite añadir stop loss y take profit (en puntos).

También permite hacer clic y arrastrarlo a cualquier lugar de la pantalla, lo que facilita su visualización y manejo.

Rediseñado para centrarse en el control del riesgo, con un límite en el margen que se puede utilizar y un límite en la pérdida posible por stop loss.

Con la facilidad de colocar sólo el stop loss y el EA calcula automáticamente el tamaño de lote permitido, para evitar posibles pérdidas por encima del límite.

Antes de iniciar el EA, confirme que MT5 tiene Permitir Algo Trading.

Atención, ver los parámetros al inicio del EA como:

1) Permitir algo trading

2) Límite de uso de margen

3) Límite de Stop Loss por operación


Comentarios 1
Rana Karthick
18
Rana Karthick 2025.01.23 17:14 
 

I unable to trade in Live account , after enabling the expert advisor. Can some advice me on this to trade in live account.

My Email: sckc306@gmail.com

