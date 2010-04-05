Orderflow Scalp Pro

Orderflow Scalp Pro v2.4 ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP, supervisión de puntuación agresiva en tiempo real y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de negociación transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para obtener una rentabilidad constante en plazos de 3-4 minutos.

📖 Full Documentation: [Download PDF]

Cuatro potentes componentes en un solo sistema

Perfil de volumen HeatMap con POC/VAH/VAL

Transforme sus gráficos en análisis de flujo de órdenes de nivel institucional. El mapa térmico codificado por colores de 20 niveles revela dónde está posicionado el dinero inteligente, mostrando las zonas de soporte y resistencia antes de que sean obvias para otros operadores.

Características principales:

  • Punto de Control (POC): Identificación automática de los niveles de precios de máximo volumen
  • Value Area High (VAH) y Low (VAL): zonas de concentración del 70% del volumen marcadas en tiempo real
  • Nodos de Alto Volumen (HVN): Agrupaciones de volumen codificadas por colores para soportes/resistencias clave
  • Análisis de brechas de volumen para oportunidades de ruptura
  • Seguimiento del flujo de órdenes institucionales en tiempo real
  • Actualizaciones dinámicas del histograma al cierre de la vela para un rendimiento óptimo

Sistema VWAP avanzado

Cálculos profesionales del precio medio ponderado por volumen con bandas de desviación estándar triples. El VWAP sirve como punto de referencia institucional: un precio superior indica un sentimiento alcista y un precio inferior, un impulso bajista.

Bandas VWAP:

  • Banda 1: Niveles de soporte/resistencia inmediatos
  • Banda 2: Niveles institucionales fuertes
  • Banda 3: Zonas extremas de reversión
  • Reajustes automáticos basados en la sesión
  • Motor de cálculo optimizado: Se actualiza al cierre de la vela para un backtesting 10-50 veces más rápido

Sistema de puntuación agresivo (NUEVO en v2.4)

Revolucionario análisis de la presión compradora/vendedora que se muestra en tiempo real en su gráfico. Esta métrica avanzada de flujo de órdenes revela la agresividad institucional antes de que se produzcan movimientos importantes de los precios.

Métricas en tiempo real:

  • Puntuación agresiva: Indicador de presión neta comprador/vendedor
  • Puntuación del comprador: Medición de la agresividad compradora en tiempo real
  • Puntuación del vendedor: Análisis de la presión vendedora en tiempo real
  • Visualización codificada por colores (verde para los alcistas, rojo para los bajistas)
  • Períodos de retrospectiva y ubicación de las esquinas configurables
  • Se actualiza cada tick para obtener información instantánea sobre el sentimiento del mercado

Señales de flecha de precisión

Generación inteligente de señales que combina la confirmación del volumen, la interacción con el VWAP, un análisis de puntuación agresivo y la validación del impulso. Dos tipos distintos de señales proporcionan claras oportunidades de entrada.

Tipos de señales:

  • Flechas de Rechazo: Retrocesos de alta probabilidad en niveles clave con confirmación de volumen.
  • Flechas de ruptura: Señales de continuación del impulso alineadas con una puntuación agresiva
  • Posicionamiento basado en ATR para un momento óptimo de entrada
  • La confirmación multibarra reduce las señales falsas
  • Integración de la banda VWAP para una mayor precisión

Optimizado para operaciones de alta frecuencia

Plazos perfectos

Principal: gráficos de 3-4 minutos para entradas precisas
Confirmación: 15 minutos para sesgo de tendencia
Contexto: 1 hora para niveles importantes

Los mejores mercados

Oro (XAUUSD): Ideal para operar con metales preciosos volátiles
Principales pares de divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD
Índices bursátiles: US100, US30, US500
Sesiones de gran volumen: Períodos de solapamiento Londres-Nueva York

Marco de negociación multiconfirmación

Configuraciones de nivel 1 (porcentaje de victorias superior al 70 %)

Todos los elementos deben estar alineados:

  • Confirmación de volumen en los niveles POC/VAH/VAL
  • Posición VWAP clara
  • Señal de flecha presente
  • Alineación agresiva de la puntuación (puntuación de comprador para largos, puntuación de vendedor para cortos)
  • Alineación de la tendencia en el marco temporal superior

Configuraciones de nivel 2 (porcentaje de ganancias superior al 60 %)

Cuatro de cinco elementos alineados para operaciones de probabilidad moderada

Control de calidad de las señales

El filtrado avanzado evita las operaciones excesivas y mejora la precisión de la señal mediante la validación del volumen, la confirmación de la puntuación agresiva y el análisis de la tendencia.

Estrategias de entrada profesionales

Estrategia VWAP + Puntuación agresiva

Combina la interacción de la banda VWAP con la divergencia agresiva de la puntuación para entradas de alta probabilidad cuando la presión compradora/vendedora se alinea con la acción del precio.

Estrategia de Rechazo del POC

Negocie retrocesos en el Punto de Control cuando el precio es rechazado con una fuerte confirmación de puntuación agresiva y soporte de volumen.

Estrategia de ruptura VAH/VAL

Entre en rupturas a través de los máximos o mínimos del área de valor cuando la puntuación agresiva muestre un fuerte impulso y el volumen confirme el movimiento.

Perfil de Volumen Gap Fill

Opere en áreas de bajo volumen en el mapa de calor cuando el precio se mueva para rellenar huecos con un fuerte impulso y una puntuación agresiva favorable.

Confluencia Multi-Tiempo

Combine el sesgo de 15 minutos con entradas de precisión de 3-4 minutos y una alineación de puntuación agresiva para obtener una relación óptima entre riesgo y recompensa.

Excelencia en la gestión del riesgo

Lógica de Stop Loss incorporada

  • Cálculo automático basado en puntos de oscilación recientes
  • Niveles de stop basados en VWAP
  • Stops dinámicos VAL/VAH
  • Riesgo máximo del 2% por operación

Sistema de objetivos de beneficios

  • Objetivo 1: VWAP Banda 1 o POC
  • Objetivo 2: VAH/VAL o VWAP Banda 2
  • Objetivo 3: VWAP Banda 3 con trailing stops

Dimensionamiento de la posición

Cálculo inteligente de la posición: Riesgo de la cuenta ÷ (Entrada - Stop Loss)

Técnicas avanzadas de negociación

Divergencia de Puntuación Agresiva

Identifique reversiones tempranas cuando la puntuación agresiva diverge de la acción del precio en niveles clave de perfil de volumen o VWAP.

Operaciones de magnetismo del POC

Negocie la reversión a la media del Punto de Control cuando el precio se extienda con una puntuación agresiva debilitada.

Lectura del flujo de órdenes institucionales

Identifique la actividad del dinero inteligente mediante el análisis del volumen, los picos de puntuación agresiva y los patrones de interacción del VWAP.

Plan de negociación basado en la sesión

Preparación previa al mercado

  • Configurar el análisis de marcos temporales múltiples
  • Marque los niveles POC/VAH/VAL de la sesión anterior
  • Comprobar la línea de base de la puntuación agresiva
  • Comprobar el calendario económico
  • Determinar el sesgo del mercado

Principales sesiones de negociación

Mañana (alta volatilidad): Centrarse en estrategias de ruptura con confirmación de puntuación agresiva
Tarde (menor volatilidad): Enfatizar las operaciones de retroceso VWAP y las reacciones POC
Hora de cierre: Esté atento al posicionamiento institucional mediante cambios agresivos en la puntuación

Optimización del rendimiento (actualización v2.4)

Rendimiento ultrarrápido

  • Pruebas retrospectivas 10-50 veces más rápidas que en versiones anteriores
  • Motor de cálculo de VWAP optimizado
  • Representación eficiente del perfil de volumen
  • Almacenamiento en caché inteligente para cálculos de puntuación agresivos
  • Menor uso de la CPU para una negociación en tiempo real más fluida
  • Gestión de memoria mejorada para grandes conjuntos de datos

Resultados esperados

Enfoque conservador: 8-15% de rentabilidad mensual con <10% de reducción
Enfoque agresivo: 15-25% de rentabilidad mensual con <15% de reducción

Métricas clave de rendimiento

  • Relación riesgo-recompensa mínima de 1:1,5
  • Objetivo de una tasa de ganancias global superior al 65
  • Revisión y optimización mensual del rendimiento

Especificaciones técnicas

Instrumentos admitidos

  • XAUUSD (Oro) - Enfoque principal
  • XAGUSD (Plata)
  • EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
  • AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD
  • Índices bursátiles (US100, US30, US500, DAX, FTSE)
  • Cualquier par de divisas de gran volumen

Sistema de alertas

  • Notificaciones emergentes con detalles de la operación
  • Alertas sonoras para diferentes tipos de señales
  • Notificaciones por correo electrónico con análisis
  • Notificaciones push para operaciones móviles
  • Períodos de enfriamiento de alertas configurables

Instalación y configuración

Inicio rápido

  • Detección automática del tipo de símbolo (divisas, oro, plata, índices)
  • Parámetros BinRange preconfigurados para un rendimiento óptimo
  • Plantillas de gráficos profesionales incluidas
  • Manual de usuario completo con tutoriales en vídeo
  • Visualización instantánea de la agresiva puntuación al iniciarse

Opciones de personalización

  • Esquemas de color ajustables para el perfil de volumen y el mapa de calor
  • Preferencias de alerta flexibles
  • Parámetros de riesgo personalizados
  • Personalización de elementos visuales
  • Posición y estilo de visualización de la puntuación agresiva
  • Anchura y niveles del histograma del perfil de volumen

Soporte educativo

Paquete de aprendizaje completo

  • Guía profesional de estrategias de negociación
  • Manual de interpretación de la puntuación agresiva
  • Técnicas de análisis del perfil de volumen
  • Curso de gestión de riesgos
  • Formación en psicología y disciplina

Soporte continuo

  • Contacto directo con el desarrollador
  • Actualizaciones y mejoras periódicas
  • Acceso a la comunidad
  • Asistencia para la optimización del rendimiento

Descargo de responsabilidad profesional

Este indicador se ha diseñado con fines educativos y analíticos. Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. El sistema proporciona herramientas y señales de análisis técnico, pero no garantiza beneficios. Practique siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder. Se recomienda realizar pruebas de backtesting y prácticas de demostración antes de operar en vivo.

Novedades de la versión 2.4:
✅ Sistema de Puntuación Agresiva en tiempo real con métricas de presión comprador/vendedor
✅ Integración completa de perfiles de volumen (detección de POC, VAH, VAL, HVN)
✅ Rendimiento de backtesting 10-50 veces más rápido
✅ Motor de cálculo de VWAP optimizado
✅ Mejora de la eficiencia de la memoria y del uso de la CPU
✅ Almacenamiento en caché inteligente para todos los módulos de cálculo.

Optimizado para: XAUUSD , XAGUSD, principales pares de divisas, índices bursátiles
Mejores marcos temporales: 3-4 minutos (principal), 15 minutos (confirmación)
Estilo de negociación: Scalping de alta frecuencia con análisis de flujos institucionales
Objetivo de porcentaje de ganancias: 65%+ global
Riesgo-recompensa: 1 :1.5 a 1:3
Plataforma: MetaTrader 5
Versión: 2 .4 (Rendimiento y funciones mejorados)

Transforme sus operaciones con un análisis de flujo de órdenes de nivel institucional. Experimente el poder de la tecnología profesional de perfil de volumen, cálculos avanzados de VWAP, monitorización de puntuación agresiva en tiempo real y señales de flecha de precisión en un sistema completo.

