The Daily Volume Profile

Perfil diario de volumen - Vea dónde opera el dinero inteligente

Deje de adivinar soportes y resistencias. Empiece a ver dónde está el volumen REAL.

El indicador Perfil de Volumen Diario revela la estructura oculta del mercado mostrando exactamente dónde se concentra la actividad de negociación en cada nivel de precios. Mientras que la mayoría de los operadores utilizan indicadores rezagados, usted verá dónde se posiciona el dinero institucional, ANTES de que se produzca el movimiento.

Lo que obtiene:

→ POC (Punto de Control) - El nivel S/R más potente de cada día, mostrado como una clara línea amarilla. El precio es atraído magnéticamente hacia estos niveles.

→ Área de valor (VAH/VAL) - Vea dónde se negoció el 70% de todo el volumen. Estos límites actúan como zonas naturales de soporte y resistencia.

→ VWAP de sesión - Conozca el verdadero precio medio que pagan las instituciones. Opere con los grandes, no contra ellos.

→ Contexto Multi-Día - Muestra hasta 20 días de perfiles de volumen. Descubra cuándo se alinean múltiples POC para obtener configuraciones de alta probabilidad.

Por qué los comerciantes les encanta:

✓ Identifica el VERDADERO soporte/resistencia basado en el volumen real - no en líneas arbitrarias ✓ Detecta zonas de reversión de alta probabilidad antes de que ocurran ✓ Filtra el ruido del mercado - céntrate sólo en los niveles que importan ✓ Funciona en Forex, Índices, Cripto, Acciones - cualquier mercado ✓ Código ligero - cero lag en tus gráficos ✓ Colores y parámetros totalmente personalizables ✓ Visualización limpia y profesional

Perfecto para:

Comerciantes de reversión media - Comprar en VAL, vender en VAH, objetivo POC

Comerciantes Breakout - Comercio Valor Área rupturas con confianza

Operadores diarios - Utilice el POC del día anterior como hoja de ruta

Swing traders - Encuentre zonas importantes donde se alinean múltiples POCs

Ajustes:

Niveles de precios: 50 (ajustables para cualquier granularidad)

Días para mostrar: 5 (ajustable 1-20)

Área de valor: 70% (estándar del sector)

Todos los colores totalmente personalizables

La ventaja que necesita:

Muchos operadores minoristas nunca ven los datos del perfil de volumen. Dibujan líneas al azar y se preguntan por qué el precio las ignora. El Perfil de Volumen le muestra donde el mercado REALMENTE encuentra valor - dándole la misma visión que tienen las instituciones.

Deje de operar a ciegas. Empiece a operar con el Perfil de Volumen.





Nota importante sobre los datos de volumen:

Este indicador utiliza datos de Tick Volume proporcionados por su broker. El Tick Volume cuenta el número de cambios de precio (ticks) en lugar de los contratos o lotes reales negociados.

Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que el Tick Volume está fuertemente correlacionado con el volumen real (correlación del 90%+). Esto significa que:

→ Alto Volumen de Ticks = Alta actividad real de negociación → Bajo Volumen de Ticks = Baja actividad real de negociación.

Los cálculos de POC, Value Area y VWAP siguen siendo muy precisos y fiables para identificar niveles clave de soporte/resistencia. Los operadores profesionales de todo el mundo utilizan con éxito el Tick Volume para el análisis del Perfil de Volumen.

Para el volumen real de intercambio, considere los mercados de futuros (ES, NQ, etc.) donde los datos de volumen real están disponibles.