📘 FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK)

1. Visión general

FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela.

Le ayuda a responder:

¿Quién tiene el control? (Compradores agresivos vs. Vendedores)

¿Dónde está el volumen? (Zonas de acumulación/distribución institucional)

¿Se acepta el precio? (En función de la duración y las zonas de valor)

¿Está agotada la tendencia? (Identificado mediante señales de Divergencia)

¿Deben recordarse las desviaciones críticas? (Enviar avisos emergentes MT5 a través de señales de desviación y notificaciones push a dispositivos móviles)

2. Interfaz y características principales

2.1 Vista estándar de la huella

En el modo estándar, la vela se divide en niveles de precios (Bins):

Número izquierdo (Oferta/Venta): Representa el volumen de Venta Agresiva (El Mercado Vende golpeando la Oferta).

Número derecho (Ask/Buy): Representa el volumen de compra agresiva (el mercado compra hasta la demanda).

Fondo del mapa de calor: Los colores más oscuros/brillantes indican un mayor volumen total a ese precio específico, visualizando grupos de liquidez.

Destaques de Desequilibrio: Definición: Cuando la diferencia de volumen entre las ofertas y las demandas diagonales supera un umbral establecido (por defecto 3:1). Visual: El fondo se vuelve cian (desequilibrio de compra) o amarillo (desequilibrio de venta). Significado: Indica una presión agresiva abrumadora de un lado.



2.2 Modo Microscopio - La característica principal

Cuando está activado, el ancho de la vela se expande (por defecto 4.5x) para revelar datos granulares:

Barra lateral izquierda: Muestra el volumen total o el delta total (configurable). Útil para detectar perfiles en forma de P o b. Barra lateral derecha: Muestra la Duración (Tiempo) transcurrido a ese precio. Tiempo = Aceptación. Cuanto más tiempo permanezca el precio en un nivel, mayor será la aceptación del mercado. Barras Delta del Núcleo: Situadas entre los números de compra/venta.

Barra verde a la derecha: Delta positiva (Compra neta).

Barra roja a la izquierda: Delta negativa (Venta neta). Etiqueta DM: Marca el nivel de precios con la Delta Máxima Absoluta dentro de la vela (el "campo de batalla").

3. Cuadro de resumen inteligente

En el Modo Microscopio, un panel de datos semitransparente flota debajo de cada vela. Esta es su principal herramienta para la toma de decisiones.

Datos Elemento Descripción Importancia Rango de tiempo Hora de inicio y fin de la vela (hora local del PC). Fácil backtesting histórico. OHLC Precios de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre. Referencia estándar. Volumen / Delta Volumen total y Delta neto (con %). Delta positivo = dominan los compradores; negativo = dominan los vendedores. Max/Min Delta La Delta acumulada más alta y más baja alcanzada durante la formación de la vela. Crucial: Si una vela cierra con Delta Positivo, pero tuvo un Delta Mínimo masivo, muestra que los compradores absorbieron una fuerte presión vendedora. VPOC Punto de Control de Volumen. El precio con más volumen. El "centro de gravedad" de la vela. TPOC Punto de Control de Tiempo. El precio donde el mercado pasó más tiempo (Valor Justo). DM Precio Delta Max. Donde los agresores comprometieron más capital. VAH / VAL Valor Área Alto/Bajo (70% Volumen). Soporte/Resistencia: Los retests de VAL que se mantienen son alcistas; las rupturas son bajistas. Desequilibrio Recuento total de desequilibrios de compra frente a los de venta. Los recuentos de desequilibrio elevados sugieren un fuerte impulso de la tendencia. Alertas Estado de Delta, VPOC y TPOC. Texto resaltado en amarillo indica anomalías o divergencias (Señales de Reversión).

4. Profundización: Divergencia y Sentimiento del Mercado

La divergencia es una de las señales de inversión más fiables en la operativa de Order Flow. El indicador detecta automáticamente:

4.1 Divergencia Delta

Escenario: Divergencia Alcista: La vela cierra ABAJO (Bajista), pero Delta es POSITIVO (Compra Neta). Divergencia Bajista: La vela cierra al alza (alcista), pero Delta es NEGATIVA (venta neta).

Sentimiento: Absorción: La divergencia bajista implica que a pesar de la compra agresiva (Delta Positivo), el precio no pudo subir. Esto significa que las órdenes de venta limitadas (Icebergs ) absorbieron todas las compras. Esta es una fuerte señal de reversión.



4.2 Divergencia Estructural (Ubicación VPOC/TPOC)

El indicador analiza dónde se formó el POC en relación con el cuerpo de la vela (Superior vs. Inferior).

Divergencia Superior Alcista (Advertencia): Escenario: Gran vela verde, pero el VPOC/TPOC permanece en la parte inferior . Sentimiento: El precio subió con poco volumen en los máximos. Esto suele ser "Short Covering" o "Retail Chasing". A falta de apoyo institucional en el máximo, es un rally débil propenso al retroceso.

Divergencia de Fondo Alcista (Saludable): Escenario: Vela Verde, VPOC en el Fondo (cerca de la Apertura). Sentimiento: Fuerte construcción de la base. Los compradores absorbieron a los vendedores en el mínimo y empujaron el precio al alza. Es una estructura saludable .

Divergencia bajista en la parte superior (saludable): Escenario: Vela roja, VPOC en la parte superior . Sentimiento: Los vendedores defendieron el máximo y empujaron el precio a la baja. Estructura saludable.



Ejemplo de Cuadro Resumen:

VPOC Status: ⚠️ Bull Top Div (Resaltado Amarillo) -> Precaución: Los largos pueden estar atrapados; precios altos rechazados.

4.3 Ráfaga de Volumen

Escenario: El volumen de la vela actual es > 2x la media de las dos velas anteriores.

Sentimiento: En la ruptura: Valida el movimiento. Después de una tendencia larga: Sugiere Clímax/Agotamiento .



5. Guía de configuración de parámetros

Ajuste estos parámetros en función de su clase de activo:

🔧 Core Settings

InpPriceStep: Parámetro más crítico . Define el tamaño de cada "bin" (agregación de precios). Forex (EURUSD): Pruebe 0,00005 (5 puntos) o 0,00010 (10 puntos). Demasiado pequeño = demasiado ruido; demasiado grande = pérdida de detalle. Oro (XAUUSD): Pruebe con 0,1 (10 céntimos) o 0,5 . Índices (US30): Pruebe 1.0 o 5.0 .

InpMaxBarsToDraw: Número de velas a renderizar. Mantener entre 200-500 para mantener el rendimiento.

🔍 Modo Microscopio

InpMicroscopeMode: Establecer a true para habilitar el zoom y el cuadro de resumen.

InpMicroZoomScale: Factor de zoom. Por defecto es 4.5 (450% ancho). Si el texto se solapa, aumente a 5.0 o 6.0 . Si el gráfico es demasiado ancho, disminuya a 3.0 .

InpMicroscopeTextMode: Porcentaje : Muestra el % del volumen total. Bueno para análisis de distribución. Coeficiente de Valor : Muestra (Vol Actual / Vol Promedio). Valor > 1.0 significa alta actividad.



Colores y alertas

InpImbalanceRatio: Umbral para colorear desequilibrios (Por defecto 3.0 ).

InpColorHighlight: Color para el texto de advertencia en el cuadro de resumen (Amarillo por defecto ).

InpAlert...: Habilitar notificaciones emergentes/push para tipos de divergencia específicos.

6. Instalación y uso

Descargue el footprintdorderflow. Arrastre el indicador a su gráfico. Importante: En la primera carga, verá "Syncing History (Calculating Vol)...". El indicador está descargando datos Tick de alta precisión. Por favor, espere de unos segundos a unos minutos dependiendo de su conexión a Internet y de la profundidad del historial. Consejo: Utilice Ctrl + Mouse Scroll o arrastre la escala de precios para ajustar la altura del gráfico y obtener la mejor experiencia visual.

Descargo de responsabilidad: Los gráficos de huella revelan la microestructura del pasado. Aunque mejoran significativamente la probabilidad, ningún indicador garantiza el movimiento futuro de los precios. Utilícelo junto con su estrategia de negociación más amplia.