Gold Liquidity Hunter MT5

Gold Liquidity Hunter es un sistema profesional de trading automatizado diseñado para la naturaleza de alta volatilidad del mercado moderno XAUUSD (Oro). El algoritmo opera en el marco temporal H1, utilizando una estrategia basada en barridos de liquidez institucional y recuperaciones de precios.

Estrategia "Régimen de Volatilidad

Este Asesor Experto está ajustado específicamente para la estructura de mercado posterior a 2024, donde los rangos diarios del oro se han ampliado significativamente. A diferencia de estrategias más antiguas diseñadas para rangos más pequeños, Gold Liquidity Hunter ignora el ruido del mercado y apunta a "movimientos de expansión" masivos.

Objetivo: Apunta a grandes movimientos (hasta 500 pips) que se alinean con el impulso actual del mercado.

Lógica: Identifica los precios extremos en un periodo de 24 horas. Las entradas se toman sólo cuando un "barrido" (movimiento más allá de los extremos) es seguido por una "recuperación" confirmada del precio.

IMPORTANTE: NO DISEÑADO PARA EMPRESAS DE PROP

Por favor, lea atentamente: Este EA está optimizado para el crecimiento de la cuenta personal y NO se recomienda para Prop Firm Challenges.

La Razón: La estrategia utiliza un agresivo 1:50 Risk-to-Reward Ratio . Esto matemáticamente resulta en una menor tasa de ganancias, pero los pagos masivos cuando tiene éxito.

Advertencia de Drawdown: Estadísticamente, pueden ocurrir rachas perdedoras de 15-20 operaciones antes de que una operación ganadora recupere las pérdidas y entre en beneficios.

Consecuencia: En una cuenta Prop Firm, una racha perdedora de esta duración (con un riesgo del 1%) alcanzaría el Límite Máximo de Reducción y la cuenta fallaría.

Recomendación: Utilice este EA sólo en cuentas personales en las que tenga la paciencia de soportar periodos de drawdown para capturar los grandes movimientos de expansión.

Núcleo de Gestión de Riesgo

El sistema prioriza la protección del capital a través de parámetros fijos.

Relación recompensa-riesgo: Una estricta relación de 1:50 (100 puntos Stop Loss / 5000 puntos Take Profit).

Riesgo fijo: La configuración predeterminada limita el riesgo al 1% del saldo de la cuenta por secuencia de operaciones.

Divisor de posiciones: El volumen de riesgo total se divide automáticamente en varias posiciones para optimizar la ejecución.

Protección de Hitos: Incluye una función para reducir automáticamente el riesgo al 0,5% una vez que la cuenta alcanza un hito de crecimiento específico (por defecto: 10 veces el saldo inicial).

La seguridad ante todo: Sin Martingala. Sin cuadrícula. Sin promedios. Cada operación tiene un Stop Loss.

Requisitos técnicos

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: H1

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread es obligatorio. Nota: La estrategia utiliza un Stop Loss ajustado de 10 pips (100 puntos). Los spreads bajos y la ejecución rápida son críticos para el rendimiento.



Backtesting y Configuración