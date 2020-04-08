Apex WilliamsR MT5
- Indicadores
- German Pablo Gori
- Versión: 1.2
- Activaciones: 12
Apex WilliamsR MT5
Apex Williams %R MT5 es un indicador técnico profesional que mejora el tradicional oscilador Williams %R con un análisis avanzado del momento y múltiples filtros de calidad.
Características principales
Sistema inteligente de señales
- Generación automática de señales de compra/venta
- Filtros de calidad para reducir las señales falsas
- Indicadores visuales claros en el gráfico
Análisis avanzado de divergencias
- Detección automática de divergencias
- Análisis integrado del oscilador de precios
- Confirmación de señales técnicas
Sistema de filtros múltiples
- Filtros de tendencia y momento
- Filtros de volatilidad y volumen
- Configuración personalizable
Cuadro de mandos visual interactivo
- Completo panel de información
- Datos en tiempo real
- Indicadores de intensidad de señal
Tipos de negociación ideales
Swing Trading
- Señales fiables a medio plazo
- Mejor relación riesgo-recompensa
- Gestión de posiciones estable
Negociación diaria
- Señales intradía eficaces
- Adaptable a sesiones específicas
- Buena tasa de acierto
Scalping
- Operaciones de alta frecuencia
- Requiere condiciones de volatilidad
- Configuración especializada
Operaciones de posición
- Confirmación de tendencias importantes
- Señales de inversión importantes
- Horizonte temporal largo
Plazos recomendados
Muy eficaz
- H1 (1 hora) para swing trading
- H4 (4 horas) para tendencias claras
- D1 (diario) para negociación de posiciones
Moderadamente eficaz
- M30 (30 minutos) para operaciones diarias
- M15 (15 minutos) para operaciones activas
Requiere configuración especial
- M5 (5 minutos) para scalping experto
- M1 (1 minuto) en condiciones ideales
Símbolos y mercados compatibles
Forex (Muy recomendado)
- Principales pares con alta liquidez
- Spreads bajos y ejecución rápida
- Volumen significativo
Índices bursátiles
- Mercados con tendencias claras
- Alto volumen de negociación
- Menor impacto de las noticias
Materias primas
- Materias primas con liquidez adecuada
- Análisis técnico eficaz
- Correlaciones predecibles
Criptodivisas
- Activos con alta volatilidad
- Negociación disponible 24/7
- Análisis técnico aplicable
Acciones individuales
- Empresas con liquidez suficiente
- Análisis fundamental complementario
- Gestión de riesgos especializada
Configuraciones por defecto optimizadas
Configuración conservadora (recomendada para principiantes)
- Parámetros estándar de fábrica
- Filtros por defecto activados
- Uso educativo del panel de control
Configuración agresiva (operadores con experiencia)
- Mayor sensibilidad
- Filtros mínimos para más señales
- Uso de funciones avanzadas
Configuración de scalping (M5-M15)
- Parámetros de velocidad optimizada
- Filtros de volatilidad activados
- Alertas inmediatas
Ventajas competitivas
- Algoritmos de análisis avanzados
- Filtros de calidad incluidos
- Completo panel de información
- Sistema de alertas profesional
- Configuración altamente personalizable
Nota importante
El trading implica riesgos inherentes. Este indicador es una herramienta de análisis técnico que no garantiza resultados positivos. Se recomienda utilizarlo junto con otros métodos de análisis y una gestión adecuada del riesgo.