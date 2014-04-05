Order Flow Pro
- Indicadores
- Kaan Caliskan
- Versión: 3.2
- Actualizado: 16 enero 2026
- Activaciones: 10
Order Flow Pro: Análisis de Flujo de Órdenes Sintético
Order Flow Pro es una suite de análisis integral diseñada para sintetizar métricas de Flujo de Órdenes de grado profesional utilizando datos Tick estándar del bróker. Combina gráficos Footprint, Perfil de Volumen, CVD y VWAP en un solo indicador optimizado sin requerir datos de Nivel 2.
Características Clave
Gráficos Footprint (Venta x Compra): Visualiza los volúmenes de compradores y vendedores dentro de cada vela. Permite analizar niveles de absorción y agotamiento.
Tick Delta y CVD (Delta de Volumen Acumulado): Analiza la fuerza de la tendencia e identifica divergencias de CVD.
Perfil de Volumen: Identifica automáticamente el Punto de Control (POC) y las Áreas de Valor (VAH/VAL).
VWAP Institucional: Incluye Bandas de Desviación Estándar (±2σ) para identificar niveles algorítmicos.
Detección de Desequilibrios: Resalta los desequilibrios apilados (stacked imbalances), indicando un fuerte inicio de impulso.
Sistema de Alertas Avanzado: Notificaciones Push y alertas en pantalla para desequilibrios, picos de Delta y cambios de señal.
Personalizable: Funciones como Delta, CVD, Footprint y VWAP se pueden activar/desactivar individualmente.
Especificaciones Técnicas
Fuente de Datos: Datos Tick del Bróker (Flujo de Órdenes Sintético).
Búfer: Soporta un búfer de más de 10,000 Ticks para análisis histórico.
Reinicio: Opciones de reinicio Diario/Semanal/Mensual para CVD y VWAP.
