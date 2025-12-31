Contraction SMC Smart Entry Indicator

ESCÁNER DE CAJAS DE CONTRACCIÓN + EXPANSIÓN

La Guía SIMPLE para Traders Regulares


QUÉ HACE ESTE INDICADOR (EN INGLÉS SENCILLO )

Piense en el mercado como una banda elástica:

1. CONTRACCIÓN = La banda elástica se aprieta (el precio se mueve en un rango pequeño)
2. 2. EXPANSIÓN = La goma elástica se aprieta y se estira (el precio hace un gran movimiento)

Este indicador hace UN SIMPLE TRABAJO:
Encuentra cuando el mercado está apretado (recuadro dorado) y luego le muestra cuando está a punto de hacer un gran movimiento (recuadro azul).

LO QUE VERÁ EN SU PANTALLA

DOS CUADROS DE COLORES:

1. 1. CUADRO ORO = Zona de precios ajustados (contracción)
2. CUADRO AZUL = Comienzo de un gran movimiento (Expansión)

Un DASHBOARD (como un marcador) que muestra:

- Qué pares de divisas tienen señales
- Si hay que COMPRAR o VENDER
- Cómo de "fuerte" es la señal (0-100%)
- Dónde entrar, dónde colocar el stop loss, dónde tomar beneficios

EL MÉTODO DE NEGOCIACIÓN EN 3 PASOS:

PASO 1: BUSQUE EL PATRÓN

Espere hasta que vea

1. Una CAJA DE ORO en primer lugar (compresión del mercado)
2. 2. Después se forma un CAJA AZUL (el mercado empieza a moverse)

IMPORTANTE: El compartimento azul debe formarse DESPUÉS del compartimento dorado.
PASO 2: DECIDA COMPRAR O VENDER

REGLA FACIL:

- SI LA CAJA AZUL ESTA POR ENCIMA DE LA CAJA DORADA = COMPRAR
- SI LA CAJA AZUL ESTÁ POR DEBAJO DE LA CAJA DORADA = VENDER

Ejemplo:

- Caja dorada de $1.50 a $1.52
- Caja azul de $1.52 a $1.55
- AZUL ESTÁ POR ENCIMA DE ORO = SEÑAL DE COMPRA

---

PASO 3: COLOQUE SU OPERACIÓN

OPERACIÓN DE COMPRA:

- ENTRAR EN: Precio inferior de la caja de oro
- STOP LOSS POR DEBAJO DE: 1 altura de la caja de oro por debajo de la entrada
- TAKE PROFIT AT: Parte superior de la caja azul (o superior si es fuerte)

OPERACIÓN DE VENTA:

- ENTRAR EN: Precio máximo del recuadro dorado
- STOP DE PÉRDIDA POR ENCIMA: 1 altura de la caja de oro por encima de la entrada
- TOMA DE BENEFICIOS EN: Parte inferior de la caja azul (o más bajo si es fuerte)


CÓMO UTILIZAR EL CUADRO DE MANDOS:

El tablero (esa tabla en su gráfico) muestra TODAS las señales. He aquí cómo leerlo:

Columna Qué significa Qué hay que buscar
Símbolo/TF Divisa y marco temporal EURUSD/H1 significa Euro-Dólar en gráfico de 1 hora
Dirección COMPRA o VENTA Verde COMPRA o Rojo VENTA
Confianza Intensidad de la señal (0-100%) Operar sólo 70%+ (barra verde/amarilla)
Precio de entrada para entrar Su precio de entrada
TP/SL Take Profit / Stop Loss Sus precios de salida


MEJORES MOMENTOS PARA OPERAR:

Gráfico M15 (15 minutos):

- Bueno para operar durante el día
- Señales rápidas (operaciones de 1-4 horas)
- Utilizar durante las sesiones de Londres y Nueva York (8 AM - 5 PM EST )

Gráfico H1 (1 hora):

- Lo mejor para la mayoría de los operadores
- Las señales duran de 4 horas a 2 días
- Menos ruido que M15

Gráfico D1 (diario):

- Para swing trading
- Las señales duran de 3 a 10 días
- Mayores beneficios pero requiere paciencia

---

CUANDO NO OPERAR:

1. 1. Durante las grandes noticias (consulte el calendario económico)
2. Si la confianza está por debajo del 70% (barra roja/naranja)
3. Viernes por la tarde (el mercado se ralentiza)

4. Si ve AMBAS señales de compra y venta (mercado confuso)

Sistema de Caja de Contracción + Expansión - Mañual

Imagine el Mercado como un MUELLE:

Imagínese esto: Tienes un MUELLE en la mano.

PASO 1: CONTRACCIÓN (El Muelle se APAGA)

- Empuja el muelle hacia abajo con la mano
- El muelle se aprieta y se hace más pequeño
- Esta es la CAJA DE ORO en su gráfico
- El precio se mueve en un rango pequeño (el mercado está "dormido")
- La volatilidad es BAJA

PASO 2: EXPANSIÓN (Se suelta el muelle)

- Suelte el muelle
- Sube con fuerza
- Esta es la CAJA AZUL en su gráfico
- El precio se dispara con un gran movimiento
- La volatilidad es ALTA

---

POR QUÉ ESTE SISTEMA ES FIABLE (Simple Lógica):

Razón 1: ASÍ FUNCIONAN NATURALMENTE LOS MERCADOS

Piense en la respiración:

- INHALE = Contracción (pequeño rango)
- EXHALE = Expansión (gran movimiento)
Los mercados SIEMPRE realizan este ciclo, siempre lo han hecho y siempre lo harán.

Razón 2: ES FÍSICA (no magia)

Como un muelle enrollado, aire comprimido o una goma elástica estirada:

- La energía se acumula durante la contracción
- La energía se libera durante la expansión
Esto es física básica aplicada a los mercados.

---

CÓMO GENERA LAS SEÑALES (Paso a paso):

Paso 1: El Ordenador Busca el "SQUEEZE".

Escanea el precio y encuentra cuando:

- Las últimas 2-3 oscilaciones de precios se están haciendo más pequeñas
- El rango se está reduciendo
- DIBUJA UN CUADRO ORO alrededor de esta zona

Paso 2: El Ordenador Busca la "EXPLOSIÓN".

Después de que aparezca la caja de oro, vigila:

- El precio se mueve repentinamente fuera de la caja dorada
- El movimiento es MÁS GRANDE que la compresión
- DIBUJA UNA CAJA AZUL para este movimiento

Paso 3: La Computadora Dice "COMERCIE AQUI"

Si la caja azul está:

- POR ENCIMA de la caja de oro → COMPRAR
- POR DEBAJO de la caja dorada → VENDER

Eso es todo. No hay matemáticas complicadas. Sólo buscando patrones de squeeze→explosion.

---

POR QUÉ ES PRECISO (De mis pruebas):

1. Espera la CONFIRMACIÓN

- No predice (como muchos indicadores)
- Espera a que se produzca el movimiento
- Sólo opera DESPUÉS de que comience la expansión
- Esto evita falsas rupturas

2. Se basa en la ESTRUCTURA DEL MERCADO

- No sólo en líneas o cruces aleatorios
- Se basa en las oscilaciones reales de los precios
- Observa cómo se comportan REALMENTE los mercados

3. 3. Tiene SEGURIDAD INTEGRADA

- Stop Loss = 1 caja dorada
- Take Profit = 1 caja azul (o más)
- El riesgo es CLARO y MEDIBLE

4. Es VISUAL

- Puede VER el patrón
- Caja dorada → Caja azul
- No adivinar

---

EJEMPLO DE LA VIDA REAL:

Piensa en una CARRERA DE COCHES:

1. Contracción = Coches alineados en la línea de salida (muy juntos)
2. Expansión = Comienza la carrera → los coches se dispersan (gran separación)

Nuestro Sistema:

- Espera a que los coches se alineen (caja dorada)
- Espera a que empiece la carrera (el precio se rompe)
- Apuesta por el coche que rompa primero (dirección caja azul)

---

POR QUÉ ES MEJOR QUE OTROS SISTEMAS:

La mayoría de los sistemas:

- "Predicen" hacia dónde irá el precio (a menudo se equivocan)
- Utilizan indicadores rezagados (medias móviles, MACD)
- Generan demasiadas señales

Nuestro Sistema:

- SIGUE la trayectoria del precio (más fiable)
- Se basa en la ESTRUCTURA actual del mercado (no en matemáticas rezagadas)
- Sólo da señales cuando el patrón es CLARO (menos señales, mejores)

---

LA SALSA SECRETA:

La magia está en el TIEMPO:

1. No opere durante la contracción (demasiado pronto)
2. No opere mucho después de la expansión (demasiado tarde)
3. Opere JUSTO DESPUÉS de que termine la contracción y comience la expansión (el momento perfecto).

Este sistema encuentra ese MOMENTO EXACTO en el que la contracción se convierte en explosión.

---

REGLAS SIMPLES PARA OPERAR:

Regla 1: Regla de Color

- Caja dorada primero → Espere
- Caja azul aparece → Prepárate
- Azul por encima del Oro → COMPRAR
- Azul por debajo del oro → VENDER

Regla 2: Regla de confianza

Opere sólo cuando:

- Confianza ≥ 70% (barra verde/amarilla)
- En las 4 señales superiores del tablero

Regla 3: Regla de seguridad

Utilice siempre:

- Stop Loss (línea discontinua roja)
- Take Profit (línea discontinua azul)

---

POR QUÉ ESTO PUEDE SER UN GRAN AVANCE

Para principiantes:

- Fácil de entender (sólo cuadros)
- Visual (sin gráficos complicados)
- Menos estrés (reglas claras)

Para expertos:

- Basado en la física del mercado (no sólo indicadores)
- Menos operaciones pero mejores (calidad sobre cantidad)
- Funciona en todos los marcos temporales (M15 a D1)

Para todos:

- Elimina la emoción (sigue los cuadros)
- Gestión de riesgos clara (integrada)
- Enfoque coherente (siempre las mismas reglas)

---

PIÉNSELO ASÍ

Trading tradicional: Como intentar adivinar cuándo estallará un globo.

Nuestro sistema: Como ver cómo se infla un globo y luego apostar a que seguirá inflándose DESPUÉS de haberse hecho más grande.

¿Qué es más fiable? Obviamente, ¡observar lo que YA está sucediendo!

---

PENSAMIENTO FINAL:

Esto no es una "bala mágica" - ningún sistema lo es. Pero está basado en el COMPORTAMIENTO REAL DEL MERCADO que ha existido durante siglos:

Los mercados SIEMPRE:

1. 1. Consolidar (dormir/descansar)
2. Tendencia (correr/moverse)
3. Repetir

Este sistema sólo hace que ese patrón sea VISIBLE y le da reglas CLARAS para negociarlo.

No es predecir el futuro - es reconocer un patrón que YA existe y SEGUIRLO.

Por eso es fiable. Por eso funciona. Por eso sus pruebas muestran señales precisas


5 CONSEJOS RÁPIDOS PARA PRINCIPIANTES:

1. COMIENCE EN PEQUEÑO: Opere sólo con 1 señal al principio.
2. UTILICE EL MARCO TEMPORAL H1: El más fiable para los principiantes
3. 3. ESPERA AL CIERRE: Asegúrate de que la vela CIERRE fuera de la caja dorada antes de operar.
4. PRACTICA PRIMERO: Utiliza la cuenta demo para 20 operaciones
5. LIMÍTESE A 2-3 PARES: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Oro) son buenos para empezar


EJEMPLO : COMERCIO EURUSD (NÚMEROS REALES)

Usted ve en el gráfico H1

- Caja de oro: 1.0950 a 1.0980 (30 pips de altura)
- Caja azul se forma arriba: 1,0980 a 1,1020

Su operación:

- SEÑAL : COMPRA (azul por encima del oro)
- CONFIANZA : 85% (barra verde - ¡bien!)
- ENTRAR EN: 1,0980
- STOP LOSS: 1,0950 (30 pips de riesgo)
- TOMA DE BENEFICIO: 1,1040 (60 pips de recompensa)

Resultado: El precio sube a 1,1040 al día siguiente. Usted gana +60 pips.


CONFIGURACIONES SIMPLES PARA EMPEZAR:

Para nuevos operadores - Copie estos ajustes exactos:

- Símbolos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
- Auto Scan: 15 (segundos)
- Plazos: sólo H1 (desmarque M15, D1)
- Swing Lookback: 200
- Oscilaciones mínimas de contracción: 3
- Todo lo demás: Dejar por defecto


PREGUNTAS COMUNES:


P: ¿Cuántas señales por día?
R: De 2 a 5 buenas señales en todas las divisas.

P: ¿Puedo perder dinero?
R: Sí - el comercio tiene riesgos. Utilice siempre stop loss.

P: ¿La mejor divisa para empezar?
R: EURUSD - más estable, señales claras.

P: ¿Necesito otros indicadores?
R: No - esto da señales completas. Mantenga el gráfico limpio.


SU PLAN PARA LA PRIMERA SEMANA

Día 1-2: Sólo OBSERVE. No opere. Vea cómo se forman las cajas.
Día 3-4: NEGOCIE EN PAPEL. Escribe lo que harías.
Día 5-7: 1 OPERACIÓN REAL (de pequeño tamaño) siguiendo las reglas.

¿NECESITAS AYUDA?

Recuerda:

1. Caja dorada PRIMERO → Caja azul SEGUNDO
2. Azul POR ENCIMA del dorado = COMPRAR
3. Azul POR DEBAJO del oro = VENDER
4. Sólo operar con un 70%+ de confianza
5. Siempre use stop loss

---

RESULTADO FINAL :

Esta herramienta hace que el comercio SIMPLE:

1. VER el squeeze (oro)
2. VER la ruptura (azul)
3. SEGUIR las flechas (COMPRA/VENTA)
4. UTILICE las líneas (Entrada, SL, TP)

Sin análisis complicados. Sólo cajas de colores y reglas claras.

"Si puedes saber si una casilla está por encima o por debajo de otra, puedes operar con este indicador".

¿LISTO PARA EMPEZAR?
CONSÍGUELO AQUÍ → [TU ENLACE]

El trading simplificado. Decisiones tomadas con claridad.

Otros productos de este autor
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL INDICADOR DE ENTRADA PERFECTA ¡Entra en operaciones como un profesional con el indicador de entrada perfecto! No más conjeturas. Sólo Precisión. Doble-ZigZag + Confirmación Fractal = Sólo las Configuraciones de Compra y Venta más Fuertes. ¿Está cansado de señales falsas, entradas tardías y confusión interminable en los gráficos? El Indicador de Entrada Perfecta fue construido para dar a los operadores puntos de entrada cristalinos sin vacilación. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (4)
Indicadores
INDICADOR DE POTENCIA NIVEL 3 La obra maestra del cronometraje profesional Deje de adivinar los giros del mercado. Empiece a verlos antes de que ocurran. --- ¿Se está perdiendo los grandes movimientos? ¿Inicia operaciones justo antes de que el mercado se invierta? ¿No está seguro de si una tendencia ha terminado de verdad o simplemente se ha detenido? ¿Le cuesta confiar en sus operaciones? No es el único. La mayoría de los operadores luchan con estos desafíos exactos... hasta que desc
FREE
ReversalPower Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
REVERSAL POWER PRO El ÚNICO indicador que le muestra dónde se invertirán los mercados - ANTES de que se muevan BIENVENIDO AL SIGUIENTE NIVEL DE PRECISIÓN EN EL TRADING ¿Cansado de adivinar dónde girará el mercado ? ¿Perder entradas porque no sabe dónde está REALMENTE el soporte/resistencia ? ¿Pararse en niveles "falsos" ? ¿Preguntarse si su sesgo es correcto antes de entrar? ¿Y si tuviera : Zonas de oferta/demanda claras como el cristal que los mercados RESPETAN Motor diario de sesgo que le
FREE
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SEER DETECTOR DE PICOS La última herramienta de pronóstico de reversión de mercado y picos para índices de crash y boom, divisas y mercados sintéticos BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ *:･ﾟ
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR AVANZADO DE ANÁLISIS DE MERCADO Visión general del indicador No se trata de un simple indicador, sino de un sistema de predicción multianálisis. Combina: Perfil de Volumen (POC, VAH, VAL) Extensiones de Fibonacci Niveles Pivote (Diario, Semanal, 4H) Determinación de la tendencia (basada en MA) Conceptos de Dinero Inteligente y Detección de Patrones (marcadores de posición básicos para expansión) Motor de Predicción (proyecta el precio a 1 hora) Le proporciona Línea de Precio
FREE
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Captura Cada Movimiento Explosivo / Picos con Precisión Quirúrgica "Solía ver los picos pasar volando - Ahora los atrapo consistentemente usando niveles de órdenes institucionales". ¿OBSERVANDO EL PICO DE 500 PUNTOS y no sacando provecho? ¿entrando demasiado tarde cuando ya se ha producido el gran movimiento? ¿HACIENDO STOP justo antes de la explosión? ¿Y si pudiera ver los picos ANTES de que se produzcan y saber exactamente dónde entrar? Presentamos el Detector de
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indicadores
ZPOWER INDICADOR DE COMPRA Y VENTA Opere con inteligencia. Opere con confianza. Opere con rentabilidad. ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? ¿Entras tarde y sales demasiado pronto, dejando dinero sobre la mesa? Ha llegado el momento de actualizar su estrategia con ZPOWER BUY & SELL INDICATOR, creado con una lógica de nivel institucional que le ayuda a detectar con precisión las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Por qué ZPOWER es diferente A diferencia de los indicadore
FREE
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SMART SD ARROW INDICATOR Comercie más inteligentemente, no más duro: El Indicador de Flecha SD Inteligente que pinta claras señales de compra y venta ¡justo en su gráfico! Por fin, una herramienta todo en uno de oferta y demanda que no se limita a dibujar zonas, sino que le proporciona flechas de entrada precisas y procesables. Deje de Analizar, Comience a Ejecutar. Estimado Trader, Seamos sinceros. Ha probado indicadores que dibujan zonas complicadas por todo el gráfico. Parecen inteligen
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
LOS 4 GUARDIANES DE PROFIT BANKER 1 . INDICADOR DE PODER DE NIVEL 3 (El General) - Identifica los principales puntos de inflexión del mercado - Filtra el ruido y las fluctuaciones menores - Sólo actúa en puntos altos/bajos significativos 2 . ZIGZAG FRACTALS (El Confirmer) - Valida las señales de Nivel 3 - Garantiza la autenticidad de los puntos de giro - Añade confirmación de segunda capa 3 . BOLLINGER BANDS (Los Límites) - Identifica niveles de precios sobreextendidos - Proporciona zona
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Eternal Spike Detector Pro - Sistema de Maestría M5 CÓMO OPERAR CON ESTE SISTEMA REGLAS DE NEGOCIACIÓN Para CRASH 500/900/1000: VENDER SETUP: - Espere a que aparezca la FLECHA ROJA ABAJO - Entrar en VENTA al cierre de la vela M5 donde aparece la flecha - Stop Loss: 1.5x ATR por encima del máximo de entrada - Take Profit: 2-3x ATR por debajo de la entrada - Opere un máximo de 7 señales al día Para BOOM 500/900/1000: CONFIGURACIÓN DE COMPRA: - Espere a que aparezca la FLECHA VERDE ARRIBA
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PRESENTACIÓN del potente indicador de sesgo diario El Indicador Diario de Sesgo Deje de adivinar. Empiece a operar con confianza. Cansado de mirar tus gráficos y no saber si hoy es un día de compra o de venta? El Indicador de Sesgo Diario hace el trabajo pesado por usted. Escanea el mercado utilizando 7 poderosas herramientas (tendencia EMA, RSI, MACD, ADX, Volumen, Puntos Pivote y Acción del Precio). Le dice en un lenguaje sencillo: "HOY: SOLO COMPRA" "HOY: SÓLO VENDER" O "SIN
FREE
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL PRONOSTICADOR ANTICIPADO DE PRECIOS - EDICIÓN GURÚ ¿Cansado de hacer conjeturas? Conozca el "Todopoderoso Pronosticador", potenciado por la IA, que señala objetivos de alta probabilidad antes del movimiento, con precisión quirúrgica. Deje de perseguir puntos. Empiece a atraerlos. Nuestro algoritmo patentado fusiona Análisis Multi-Tiempo + Conceptos de Dinero Inteligente + Puntuación de Confluencia en Tiempo Real para ofrecerle una ventaja clara y calculada en cada operación. ¿Se pregunt
FREE
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
ESCÁNER PROFESIONAL DE PATRONES DE DOBLE TECHO/FONDO El mejor sistema de inversión para operadores de divisas y criptomonedas TRANSFORME SUS OPERACIONES CON EL RECONOCIMIENTO INSTANTÁNEO DE PATRONES ¿Está cansado de perder rentables configuraciones de inversión? ¿Cansado de mirar gráficos durante horas, tratando de detectar dobles máximos y mínimos? ¿Frustrado con falsas rupturas y entradas perdidas? ¿Y si le dijera que existe una herramienta profesional que: ESCANEA TODOS LOS SÍMBOLOS AUTO
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Pronosticador de Precios Pro ¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles! Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación? Con Price Predictor Pro , operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5. Qué hace Price Predictor Pro: ️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más . ️ Proyecta instant
FREE
HolyGrail MostWanted Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
HolyGrail Edición más buscada Descripción general ¡ATENCIÓN A TODOS LOS COMERCIANTES! POR FIN DESVELADO: El Indicador "HolyGrail MostWanted" - Su Tablero Institucional Todo-en-Uno para MetaTrader 5 BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SNIPER SALES COPY ¿Cansado de rociar y rezar? Obtenga la ventaja del francotirador con el indicador del ojo del francotirador. De Trader a Táctico: Ejecute operaciones con la precisión de un francotirador. El mercado es un campo de batalla. La mayoría de los operadores son como la infantería: disparan a lo loco con la esperanza de acertar. Están plagados de ruido, señales falsas y decisiones emocionales que diezman sus cuentas. Es hora de cambiar de papel. Es hora de convertirse en francotir
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Descubra el plan oculto del mercado con el reconocedor avanzado de patrones ¿Cansado de mirar los gráficos, luchando por detectar oportunidades de trading de alta probabilidad? ¿Y si tuviera un analista profesional escaneando los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, dibujando líneas de tendencia perfectas y calculando objetivos de beneficios precisos para usted? Presentamos Advanced Pattern Recognizer para MetaTrader 5: su centro neurálgico de análisis técnico automatizado. Esto no es s
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Presentamos el indicador Bollinger Flipper - ¡Su ventaja definitiva ! ¿Está cansado de cuestionar sus entradas y salidas? El Indicador Bollinger Flipper está aquí para voltear el juego a su favor. Construido con el poder de las Bandas de Bollinger + Sistema de Poder de Nivel 3 + Fractales ZigZag, esta herramienta avanzada está diseñada para detectar señales de compra y venta de alta probabilidad con precisión. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD
Perfect Day Scalper Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Perfect Day Scalper Pro Su Rutina Diaria de 5 Puntos para un Ingreso de 5 Cifras. Precio: $150 USD (Deje de Perseguir, Empiece a Cobrar) --- Una Operación. Un objetivo. Una vuelta de la victoria. Su día está hecho. (Olvídese de los sueños de más de 1000 pips que se convierten en pérdidas de más de 100 pips. La verdadera riqueza se basa en la consistencia, no en la complejidad. ¿Qué pasaría si todo su día de operaciones terminara en 15 minutos, con una sola operación de alta probabilidad qu
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
RESUMEN DEL INDICADOR BUYSELL PRO DAILY DECIDER Descubra el secreto diario del mercado: ¡El indicador Daily Decider BuySell ya está aquí! ¿Cansado de la parálisis por análisis? ¿Luchando con señales falsas y mercados ruidosos? ¿Y si pudiera conocer la intención principal del mercado en las primeras horas del día y operar con una confianza inquebrantable? Presentamos el indicador Daily Decider BuySell para MetaTrader 5. Consejo profesional: Nunca se pierda la primera señal del día No se trata
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DESATA EL DETECTOR DE PICOS DE FLECHA ESPARTANA El arma definitiva para operar en el boom y el crash que nunca duerme --- ️ ESTO NO ES SÓLO UN INDICADOR - ES SU EJÉRCITO PERSONAL DE 300 ESPARTANOS BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
El Santo Grial Indicador MotherBar : Su camino definitivo hacia ganancias consistentes en el trading El problema con todos los demás indicadores que ha probado Déjame adivinar - has gastado incontables horas y cientos (tal vez miles) de dólares en indicadores que prometen el mundo pero entregan resultados mediocres. Lo ha intentado: - Indicadores rezagados que le dicen lo que ya ha pasado - Sistemas sobre-optimizados que funcionan en backtests pero fallan en mercados reales - Configuraciones
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DAY TRADER PLUS: El Sistema de Flujo de Órdenes Institucional Vea por fin dónde colocan los bancos sus órdenes - y benefíciese con ellas ¿ESTÁ HARTO DE ESTO? "Entré en la operación en lo que parecía el momento perfecto... sólo para ver cómo el precio se invertía inmediatamente y alcanzaba mi stop loss". "Tomé beneficios demasiado pronto, y luego vi cómo el mercado corría otros 100 pips sin mí". "No tengo ni idea de dónde colocar mi stop loss o take profit - es como adivinar". ¿Y si pudie
HolyGrail Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Sistema HolyGrail Premium: La Solución Definitiva para Operar con la Oferta y la Demanda Descubra por fin la "ventaja injusta" que los operadores profesionales llevan años utilizando "Pasé de adivinar inconsistentemente a operar con precisión con un 83% de exactitud una vez que empecé a combinar la confirmación en múltiples marcos temporales con zonas de flujo de órdenes institucionales" Nota: Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener el Manual de trading y la receta sec
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador DayTrader Premium System: Dominio completo del trading El indicador DayTrader Premium System representa la culminación de la metodología de negociación institucional puesta al alcance de los operadores minoristas. Al combinar el análisis de bloques de órdenes, la identificación de zonas de oferta/demanda y la confirmación multifactorial, proporciona un marco completo para una rentabilidad constante. No se trata de un indicador más, sino de un sistema de negociación completo que tiend
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador Premium Breakout Scanner: Su sistema de negociación de rupturas de grado institucional DESCUBRA LAS RUPTURAS DE ALTA PROBABILIDAD ANTES DE QUE OCURRAN ESTA ES UNA ESTRATEGIA/SISTEMA DE RUPTURA DE CUATRO VELAS CON UN 70%+ DE PRECISIÓN . BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
desbloquee el secreto de las 4 velas: opere como un profesional con "inside bar dominator". ¡ ATENCIÓN A TODOS LOS TRADERS! ¿Está cansado de: - ¿Perder operaciones por falsas rupturas? - ¿Perder entradas porque está atascado analizando gráficos? - ¿Indicadores complejos que dan señales contradictorias? - ¿Luchando por encontrar niveles claros de stop loss y take profit? ¿Y si le dijera que hay UN patrón que utilizan las instituciones... que aparece TODOS LOS DÍAS en TODOS los plazos... y qu
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 DESCUBRA EL SECRETO DEL TRADING INSTITUCIONAL SIN EL PRESUPUESTO DE UN HEDGE FUND ¿Y si le dijera que hay una forma de detectar las inversiones ANTES de que se produzcan? Los operadores profesionales lo saben: Las barras en niveles clave son donde se hacen las fortunas. Las instituciones las utilizan. El dinero inteligente las sigue. Y ahora, USTED puede operarlas con precisión quirúrgica. ---BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIAR
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR REVERSAL ENTRY PRO El arma secreta del dinero inteligente para localizar las zonas de inversión extremas INTRODUCCIÓN: EL DILEMA DEL OPERADOR Todo operador conoce la frustración: Ve un mercado que alcanza extremos, pero ¿cuándo entra? ¿Cómo distingue entre un retroceso menor y un cambio de tendencia importante? ¿Dónde colocar un stop loss que no sea ni demasiado ajustado ni demasiado amplio? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario