Contraction SMC Smart Entry Indicator
- Indicadores
- Emma-ekong Ben Eshiet
- Versión: 3.5
- Activaciones: 20
ESCÁNER DE CAJAS DE CONTRACCIÓN + EXPANSIÓN
La Guía SIMPLE para Traders Regulares
QUÉ HACE ESTE INDICADOR (EN INGLÉS SENCILLO )
Piense en el mercado como una banda elástica:
1. CONTRACCIÓN = La banda elástica se aprieta (el precio se mueve en un rango pequeño)
2. 2. EXPANSIÓN = La goma elástica se aprieta y se estira (el precio hace un gran movimiento)
Este indicador hace UN SIMPLE TRABAJO:
Encuentra cuando el mercado está apretado (recuadro dorado) y luego le muestra cuando está a punto de hacer un gran movimiento (recuadro azul).
LO QUE VERÁ EN SU PANTALLA
DOS CUADROS DE COLORES:
1. 1. CUADRO ORO = Zona de precios ajustados (contracción)
2. CUADRO AZUL = Comienzo de un gran movimiento (Expansión)
Un DASHBOARD (como un marcador) que muestra:
- Qué pares de divisas tienen señales
- Si hay que COMPRAR o VENDER
- Cómo de "fuerte" es la señal (0-100%)
- Dónde entrar, dónde colocar el stop loss, dónde tomar beneficios
EL MÉTODO DE NEGOCIACIÓN EN 3 PASOS:
PASO 1: BUSQUE EL PATRÓN
Espere hasta que vea
1. Una CAJA DE ORO en primer lugar (compresión del mercado)
2. 2. Después se forma un CAJA AZUL (el mercado empieza a moverse)
IMPORTANTE: El compartimento azul debe formarse DESPUÉS del compartimento dorado.
PASO 2: DECIDA COMPRAR O VENDER
REGLA FACIL:
- SI LA CAJA AZUL ESTA POR ENCIMA DE LA CAJA DORADA = COMPRAR
- SI LA CAJA AZUL ESTÁ POR DEBAJO DE LA CAJA DORADA = VENDER
Ejemplo:
- Caja dorada de $1.50 a $1.52
- Caja azul de $1.52 a $1.55
- AZUL ESTÁ POR ENCIMA DE ORO = SEÑAL DE COMPRA
---
PASO 3: COLOQUE SU OPERACIÓN
OPERACIÓN DE COMPRA:
- ENTRAR EN: Precio inferior de la caja de oro
- STOP LOSS POR DEBAJO DE: 1 altura de la caja de oro por debajo de la entrada
- TAKE PROFIT AT: Parte superior de la caja azul (o superior si es fuerte)
OPERACIÓN DE VENTA:
- ENTRAR EN: Precio máximo del recuadro dorado
- STOP DE PÉRDIDA POR ENCIMA: 1 altura de la caja de oro por encima de la entrada
- TOMA DE BENEFICIOS EN: Parte inferior de la caja azul (o más bajo si es fuerte)
CÓMO UTILIZAR EL CUADRO DE MANDOS:
El tablero (esa tabla en su gráfico) muestra TODAS las señales. He aquí cómo leerlo:
Columna Qué significa Qué hay que buscar
Símbolo/TF Divisa y marco temporal EURUSD/H1 significa Euro-Dólar en gráfico de 1 hora
Dirección COMPRA o VENTA Verde COMPRA o Rojo VENTA
Confianza Intensidad de la señal (0-100%) Operar sólo 70%+ (barra verde/amarilla)
Precio de entrada para entrar Su precio de entrada
TP/SL Take Profit / Stop Loss Sus precios de salida
MEJORES MOMENTOS PARA OPERAR:
Gráfico M15 (15 minutos):
- Bueno para operar durante el día
- Señales rápidas (operaciones de 1-4 horas)
- Utilizar durante las sesiones de Londres y Nueva York (8 AM - 5 PM EST )
Gráfico H1 (1 hora):
- Lo mejor para la mayoría de los operadores
- Las señales duran de 4 horas a 2 días
- Menos ruido que M15
Gráfico D1 (diario):
- Para swing trading
- Las señales duran de 3 a 10 días
- Mayores beneficios pero requiere paciencia
---
CUANDO NO OPERAR:
1. 1. Durante las grandes noticias (consulte el calendario económico)
2. Si la confianza está por debajo del 70% (barra roja/naranja)
3. Viernes por la tarde (el mercado se ralentiza)
4. Si ve AMBAS señales de compra y venta (mercado confuso)
Sistema de Caja de Contracción + Expansión - Mañual
Imagine el Mercado como un MUELLE:
Imagínese esto: Tienes un MUELLE en la mano.
PASO 1: CONTRACCIÓN (El Muelle se APAGA)
- Empuja el muelle hacia abajo con la mano
- El muelle se aprieta y se hace más pequeño
- Esta es la CAJA DE ORO en su gráfico
- El precio se mueve en un rango pequeño (el mercado está "dormido")
- La volatilidad es BAJA
PASO 2: EXPANSIÓN (Se suelta el muelle)
- Suelte el muelle
- Sube con fuerza
- Esta es la CAJA AZUL en su gráfico
- El precio se dispara con un gran movimiento
- La volatilidad es ALTA
---
POR QUÉ ESTE SISTEMA ES FIABLE (Simple Lógica):
Razón 1: ASÍ FUNCIONAN NATURALMENTE LOS MERCADOS
Piense en la respiración:
- INHALE = Contracción (pequeño rango)
- EXHALE = Expansión (gran movimiento)
Los mercados SIEMPRE realizan este ciclo, siempre lo han hecho y siempre lo harán.
Razón 2: ES FÍSICA (no magia)
Como un muelle enrollado, aire comprimido o una goma elástica estirada:
- La energía se acumula durante la contracción
- La energía se libera durante la expansión
Esto es física básica aplicada a los mercados.
---
CÓMO GENERA LAS SEÑALES (Paso a paso):
Paso 1: El Ordenador Busca el "SQUEEZE".
Escanea el precio y encuentra cuando:
- Las últimas 2-3 oscilaciones de precios se están haciendo más pequeñas
- El rango se está reduciendo
- DIBUJA UN CUADRO ORO alrededor de esta zona
Paso 2: El Ordenador Busca la "EXPLOSIÓN".
Después de que aparezca la caja de oro, vigila:
- El precio se mueve repentinamente fuera de la caja dorada
- El movimiento es MÁS GRANDE que la compresión
- DIBUJA UNA CAJA AZUL para este movimiento
Paso 3: La Computadora Dice "COMERCIE AQUI"
Si la caja azul está:
- POR ENCIMA de la caja de oro → COMPRAR
- POR DEBAJO de la caja dorada → VENDER
Eso es todo. No hay matemáticas complicadas. Sólo buscando patrones de squeeze→explosion.
---
POR QUÉ ES PRECISO (De mis pruebas):
1. Espera la CONFIRMACIÓN
- No predice (como muchos indicadores)
- Espera a que se produzca el movimiento
- Sólo opera DESPUÉS de que comience la expansión
- Esto evita falsas rupturas
2. Se basa en la ESTRUCTURA DEL MERCADO
- No sólo en líneas o cruces aleatorios
- Se basa en las oscilaciones reales de los precios
- Observa cómo se comportan REALMENTE los mercados
3. 3. Tiene SEGURIDAD INTEGRADA
- Stop Loss = 1 caja dorada
- Take Profit = 1 caja azul (o más)
- El riesgo es CLARO y MEDIBLE
4. Es VISUAL
- Puede VER el patrón
- Caja dorada → Caja azul
- No adivinar
---
EJEMPLO DE LA VIDA REAL:
Piensa en una CARRERA DE COCHES:
1. Contracción = Coches alineados en la línea de salida (muy juntos)
2. Expansión = Comienza la carrera → los coches se dispersan (gran separación)
Nuestro Sistema:
- Espera a que los coches se alineen (caja dorada)
- Espera a que empiece la carrera (el precio se rompe)
- Apuesta por el coche que rompa primero (dirección caja azul)
---
POR QUÉ ES MEJOR QUE OTROS SISTEMAS:
La mayoría de los sistemas:
- "Predicen" hacia dónde irá el precio (a menudo se equivocan)
- Utilizan indicadores rezagados (medias móviles, MACD)
- Generan demasiadas señales
Nuestro Sistema:
- SIGUE la trayectoria del precio (más fiable)
- Se basa en la ESTRUCTURA actual del mercado (no en matemáticas rezagadas)
- Sólo da señales cuando el patrón es CLARO (menos señales, mejores)
---
LA SALSA SECRETA:
La magia está en el TIEMPO:
1. No opere durante la contracción (demasiado pronto)
2. No opere mucho después de la expansión (demasiado tarde)
3. Opere JUSTO DESPUÉS de que termine la contracción y comience la expansión (el momento perfecto).
Este sistema encuentra ese MOMENTO EXACTO en el que la contracción se convierte en explosión.
---
REGLAS SIMPLES PARA OPERAR:
Regla 1: Regla de Color
- Caja dorada primero → Espere
- Caja azul aparece → Prepárate
- Azul por encima del Oro → COMPRAR
- Azul por debajo del oro → VENDER
Regla 2: Regla de confianza
Opere sólo cuando:
- Confianza ≥ 70% (barra verde/amarilla)
- En las 4 señales superiores del tablero
Regla 3: Regla de seguridad
Utilice siempre:
- Stop Loss (línea discontinua roja)
- Take Profit (línea discontinua azul)
---
POR QUÉ ESTO PUEDE SER UN GRAN AVANCE
Para principiantes:
- Fácil de entender (sólo cuadros)
- Visual (sin gráficos complicados)
- Menos estrés (reglas claras)
Para expertos:
- Basado en la física del mercado (no sólo indicadores)
- Menos operaciones pero mejores (calidad sobre cantidad)
- Funciona en todos los marcos temporales (M15 a D1)
Para todos:
- Elimina la emoción (sigue los cuadros)
- Gestión de riesgos clara (integrada)
- Enfoque coherente (siempre las mismas reglas)
---
PIÉNSELO ASÍ
Trading tradicional: Como intentar adivinar cuándo estallará un globo.
Nuestro sistema: Como ver cómo se infla un globo y luego apostar a que seguirá inflándose DESPUÉS de haberse hecho más grande.
¿Qué es más fiable? Obviamente, ¡observar lo que YA está sucediendo!
---
PENSAMIENTO FINAL:
Esto no es una "bala mágica" - ningún sistema lo es. Pero está basado en el COMPORTAMIENTO REAL DEL MERCADO que ha existido durante siglos:
Los mercados SIEMPRE:
1. 1. Consolidar (dormir/descansar)
2. Tendencia (correr/moverse)
3. Repetir
Este sistema sólo hace que ese patrón sea VISIBLE y le da reglas CLARAS para negociarlo.
No es predecir el futuro - es reconocer un patrón que YA existe y SEGUIRLO.
Por eso es fiable. Por eso funciona. Por eso sus pruebas muestran señales precisas
5 CONSEJOS RÁPIDOS PARA PRINCIPIANTES:
1. COMIENCE EN PEQUEÑO: Opere sólo con 1 señal al principio.
2. UTILICE EL MARCO TEMPORAL H1: El más fiable para los principiantes
3. 3. ESPERA AL CIERRE: Asegúrate de que la vela CIERRE fuera de la caja dorada antes de operar.
4. PRACTICA PRIMERO: Utiliza la cuenta demo para 20 operaciones
5. LIMÍTESE A 2-3 PARES: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Oro) son buenos para empezar
EJEMPLO : COMERCIO EURUSD (NÚMEROS REALES)
Usted ve en el gráfico H1
- Caja de oro: 1.0950 a 1.0980 (30 pips de altura)
- Caja azul se forma arriba: 1,0980 a 1,1020
Su operación:
- SEÑAL : COMPRA (azul por encima del oro)
- CONFIANZA : 85% (barra verde - ¡bien!)
- ENTRAR EN: 1,0980
- STOP LOSS: 1,0950 (30 pips de riesgo)
- TOMA DE BENEFICIO: 1,1040 (60 pips de recompensa)
Resultado: El precio sube a 1,1040 al día siguiente. Usted gana +60 pips.
CONFIGURACIONES SIMPLES PARA EMPEZAR:
Para nuevos operadores - Copie estos ajustes exactos:
- Símbolos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
- Auto Scan: 15 (segundos)
- Plazos: sólo H1 (desmarque M15, D1)
- Swing Lookback: 200
- Oscilaciones mínimas de contracción: 3
- Todo lo demás: Dejar por defecto
PREGUNTAS COMUNES:
P: ¿Cuántas señales por día?
R: De 2 a 5 buenas señales en todas las divisas.
P: ¿Puedo perder dinero?
R: Sí - el comercio tiene riesgos. Utilice siempre stop loss.
P: ¿La mejor divisa para empezar?
R: EURUSD - más estable, señales claras.
P: ¿Necesito otros indicadores?
R: No - esto da señales completas. Mantenga el gráfico limpio.
SU PLAN PARA LA PRIMERA SEMANA
Día 1-2: Sólo OBSERVE. No opere. Vea cómo se forman las cajas.
Día 3-4: NEGOCIE EN PAPEL. Escribe lo que harías.
Día 5-7: 1 OPERACIÓN REAL (de pequeño tamaño) siguiendo las reglas.
¿NECESITAS AYUDA?
Recuerda:
1. Caja dorada PRIMERO → Caja azul SEGUNDO
2. Azul POR ENCIMA del dorado = COMPRAR
3. Azul POR DEBAJO del oro = VENDER
4. Sólo operar con un 70%+ de confianza
5. Siempre use stop loss
---
RESULTADO FINAL :
Esta herramienta hace que el comercio SIMPLE:
1. VER el squeeze (oro)
2. VER la ruptura (azul)
3. SEGUIR las flechas (COMPRA/VENTA)
4. UTILICE las líneas (Entrada, SL, TP)
Sin análisis complicados. Sólo cajas de colores y reglas claras.
"Si puedes saber si una casilla está por encima o por debajo de otra, puedes operar con este indicador".
¿LISTO PARA EMPEZAR?
El trading simplificado. Decisiones tomadas con claridad.