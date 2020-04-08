Pattern 123 Pro Indicator

PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING





POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS





Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan?





BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 ✦-------------------------------------------------------------------✦ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ "El mercado respira... nosotros nos movemos entre sus pulsaciones" 𥁑 ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ░▒▓" Precisión | Ritmo | Flujo "▓▒░ ║┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ✦-------------------------------------------------------------------✦)





SOLUCIONAMOS ESTE PROBLEMA.





Presentamos PATTERN 123 PRO - El primer indicador del mundo de SÓLO SEÑALES DE COMERCIO VALIDADAS que le muestra EXACTAMENTE dónde entrar, dónde colocar su stop loss y dónde tomar beneficios - ANTES de que se mueva el mercado.





CONSEJO PROFESIONAL: DESPUÉS DE ESCANEAR - COMPRUEBE SIEMPRE ""PESTAÑA DE EXPERTO"" PARA VER LOS DETALLES DE LAS SEÑALES





¿EN QUÉ SE DIFERENCIA ESTE INDICADOR DE LOS DEMÁS?





OTROS INDICADORES:





- Muestran patrones DESPUÉS de que ya se hayan ejecutado

- Inundan su gráfico con más de 50 líneas inútiles

- No hay reglas claras de entrada/salida

- No valida si la operación sigue siendo válida

- Sólo un símbolo





PATRÓN 123 PRO:





- Muestra SÓLO los patrones en los que aún no se ha entrado

- Validación en tiempo real de cada señal

- Niveles automáticos de Entrada/SL/TP dibujados en el gráfico

- Escaneo multisímbolo en todos los marcos temporales

- Filtro de proximidad - sólo muestra operaciones dentro de su rango de riesgo





---





FUNCIONES CLAVE QUE TRANSFORMARÁN SU OPERATIVA





VALIDACIÓN INTELIGENTE DE PATRONES





- Sólo muestra oportunidades de negociación ACTIVAS

- Filtra automáticamente los patrones en los que el precio ya ha alcanzado la entrada

- Calcula la distancia desde el precio actual hasta la entrada

- Distancia máxima configurable (usted controla el riesgo)





PAQUETE COMPLETO DE OPERACIONES





- Precio de entrada - Línea horizontal clara

- Stop Loss - Calculado automáticamente

- Take Profit - Riesgo-recompensa optimizado (1:1,5)

- Confirmación visual en el gráfico

- Visualización de la distancia en pips





ESCÁNER MULTISÍMBOLO





- Escanea TODOS los símbolos en su Market Watch

- Análisis de múltiples marcos temporales (M5, M15, H1, H4)

- Botón "BUSCAR PATRONES" con un solo clic

- Visualización del progreso en tiempo real

- Los patrones encontrados se resaltan inmediatamente





SISTEMA DE ALERTA PROFESIONAL





- Alertas emergentes con todos los detalles de la operación

- Notificaciones sonoras

- Enfriamiento de 30 segundos para evitar la fatiga de las alertas

- Las alertas detalladas incluyen:

- Símbolo y marco temporal

- Precio de entrada

- Distancia a la entrada en pips

- Stop Loss

- Toma de beneficios

- Relación riesgo-recompensa





FILTRADO AVANZADO





- Filtrado de tamaño de patrón mínimo/máximo

- Validación del porcentaje de retroceso

- Algoritmos de detección de puntos de oscilación

- Sensibilidad configurable

- Límite máximo de patrones por gráfico





---





CÓMO FUNCIONA - SENCILLO PROCESO DE 3 PASOS





PASO 1: ANALIZAR





Haga clic en el botón "BUSCAR PATRONES" o deje que el indicador se ejecute automáticamente. Escanea todos sus símbolos y plazos preferidos.





PASO 2: VALIDAR





El indicador valida automáticamente cada patrón:





- ¿Está el precio de entrada todavía por delante?

- ¿Está dentro de su distancia máxima?

- ¿Son correctas las proporciones del patrón?

- ¿Está el retroceso dentro del rango óptimo?





PASO 3: OPERAR





Los patrones válidos aparecen en su gráfico con





- Líneas VERDES para las pautas de COMPRA

- Líneas ROJAS de VENTA

- Línea de entrada ORO

- Línea roja de stop loss

- Línea AZUL de toma de beneficios

- Etiqueta de detalles de la operación





---





¿PARA QUIÉN ES?





Perfecto para:





- Principiantes que desean señales claras e inequívocas

- Operadores intermedios que buscan mejorar la precisión

- Operadores avanzados que desean un escaneo multisímbolo

- Profesionales ocupados que necesitan configuraciones rápidas y fiables

- Operadores discrecionales que buscan confirmación visual

- Operadores algorítmicos que buscan el reconocimiento de patrones





No es para:





- Jugadores que buscan hacerse ricos rápidamente

- Operadores que ignoran la gestión del riesgo

- Aquellos que quieren un trading 100% automatizado

- Personas poco dispuestas a seguir reglas





---





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Configuración de patrones:





- Sensibilidad de swing ajustable (5+ barras)

- Filtro de tamaño de patrón (50-500+ pips)

- Rango de retroceso (30-70%)

- Limitación del número máximo de patrones por gráfico





Opciones de visualización:





- Colores personalizables para todos los elementos

- Ancho de línea ajustable

- Activar/desactivar etiquetas

- Mostrar/ocultar líneas de entrada/SL/TP





Capacidad de escaneo:





- Escanea todos los símbolos de Market Watch

- Marcos temporales seleccionables

- Barras de historial ajustables

- Seguimiento del progreso en tiempo real





Sistema de alertas:





- Alertas emergentes configurables

- Alertas sonoras personalizadas

- Sistema de enfriamiento inteligente

- Detalles completos de las alertas





---





RENDIMIENTO COMPROBADO





(Nota: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros)





Muestra de resultados de los principales pares:





- Tasa de precisión: 65-75% en señales validadas

- Riesgo-Recompensa media: 1:1,5 mínimo

- Frecuencia de señales: 3-8 señales diarias de alta calidad en todos los pares principales

- Tasa de filtrado: Elimina el 80% de los patrones falsos





---





¿CUÁL ES EL VALOR REAL?





Piense en lo siguiente: ¿Cuánto vale para usted una operación perdedora evitada? $100? $500? $1000?





Pattern 123 Pro le ayuda a evitar malas operaciones y sólo tomar configuraciones de alta probabilidad.





Enfoque Tradicional:





- Horas de análisis gráfico manual

- Oportunidades perdidas en otros símbolos

- Toma de decisiones emocional

- Gestión de riesgos incoherente





Con Pattern 123 Pro:





- Segundos para escanear todo el mercado

- Validación automática de patrones

- Confirmación visual de la operación

- Parámetros de riesgo coherentes





---





FUNCIONES ADICIONALES INCLUIDAS





ACTUALIZACIONES GRATUITAS:





- Mejoras periódicas del algoritmo

- Nuevas funciones

- Corrección de errores y optimizaciones





ASISTENCIA PRIORITARIA:





- Asistencia directa a desarrolladores

- Tiempo de respuesta rápido

- Guía de negociación incluida





MATERIAL DIDÁCTICO:





- Completo manual de usuario

- Serie de tutoriales en vídeo

- Guía de estrategias de negociación de patrones

- Plantillas de gestión de riesgos





---





AVISO IMPORTANTE





NINGÚN INDICADOR ES EL SANTO GRIAL. Pattern 123 Pro proporciona oportunidades de trading de alta probabilidad basadas en patrones clásicos de análisis técnico. Usted es responsable de:





- Gestión adecuada del riesgo

- Decisiones comerciales personales

- Gestión de la cuenta

- Control emocional





Esta es una herramienta, no un sustituto de la educación y la disciplina en el trading.





-LO QUE OBTIENE





- Indicador Pattern 123 Pro (MT5)

- Manual de usuario completo

- Serie de vídeos tutoriales

- Guía de Estrategias de Trading de Patrones

- 6 meses de actualizaciones gratuitas

- Soporte prioritario por correo electrónico

- Garantía de devolución del dinero en 30 días













PREGUNTAS FRECUENTES





P: ¿Funciona en MT5?

R: Sí, está diseñado específicamente para MetaTrader 5.





P: ¿Es fácil de instalar?

R:¡Extremadamente! Sólo hay que copiar un archivo e instalarlo en 30 segundos.





P: ¿Puedo utilizarlo en varios ordenadores?

R: Sí, una licencia para su uso personal en hasta 3 dispositivos.





P: ¿Existe una versión móvil?

R: Por el momento, sólo para ordenadores de sobremesa.





P: ¿Proporcionan señales de trading?

R: No, nosotros proporcionamos la herramienta que GENERA las señales. Usted toma las decisiones de negociación.





---





NUESTRA PROMESA





No sólo vendemos un indicador. Le proporcionamos un TRADING EDGE que ha tardado años en desarrollarse.





Nosotros mismos utilizamos esta herramienta en nuestras operaciones.





Por eso le ofrecemos una GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO DE 30 DÍAS. Pruébelo durante un mes completo. Si no mejora la claridad de sus operaciones, si no le ayuda a identificar mejores oportunidades, si no se amortiza en pérdidas evitadas, le devolveremos hasta el último céntimo.





---





LO QUE DICEN LOS OPERADORES





"¡Por fin un indicador que sólo muestra configuraciones válidas! El escáner multisímbolo me ahorra horas diariamente". - James P., Trader profesional





"La claridad visual es increíble. Sé exactamente dónde entrar y salir sin adivinar". - Sarah L., Trader de Swing





"Vale cada centavo. Se amortizó en la primera semana con una buena operación". - Mike R., Trader de Forex





"La función de validación por sí sola elimina el 80% de mis operaciones perdedoras anteriores". - David K., Gestor de fondos





---





¿LISTO PARA TRANSFORMAR SU TRADING?





Haga clic en "AÑADIR AL CARRITO" ahora y obtenga acceso instantáneo a:





1. Enlace de descarga (Entrega inmediata)

2. Vídeo de instalación (5 minutos)

3. Guía de inicio rápido (Se comercializa en 10 minutos)

4. Manual de estrategia (Maximice sus resultados)

5. Información de soporte (Estamos aquí para ayudarle)





---





BONO POR TIEMPO LIMITADO





Los primeros 100 compradores reciben:





- Actualizaciones de por vida (Normalmente 97 $/año)

- Sesión individual de configuración con el desarrollador

- Paquete de configuración avanzada de filtros





No se lo pierda, ¡esta oferta caduca pronto!





----





Opere más inteligentemente, no más duro.





PATTERN 123 PRO - Su ventaja en los mercados.





---





2024 Pattern 123 Pro. Todos los derechos reservados. Esta es una herramienta de análisis técnico. Operar conlleva riesgo de pérdida. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. Resultados no garantizados. Los resultados individuales variarán en función de las condiciones del mercado, el estilo de negociación y la gestión del riesgo. Lea el descargo de responsabilidad completo al finalizar la compra.