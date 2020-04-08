HolyGrail Premium System Indicator

Sistema HolyGrail Premium: La Solución Definitiva para Operar con la Oferta y la Demanda





Descubra por fin la "ventaja injusta" que los operadores profesionales llevan años utilizando





"Pasé de adivinar inconsistentemente a operar con precisión con un 83% de exactitud una vez que empecé a combinar la confirmación en múltiples marcos temporales con zonas de flujo de órdenes institucionales"





Nota: Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener el Manual de trading y la receta secreta de trading.

Este indicador es un SISTEMA KISS - Keep it Stupid Simple.

Una vez que la señal viene, espere a una ruptura de la MotherBar High/Low - en el Cuarto o quinto Candlestick....





SL - MotherBar High/Low

Mejor TP - Funciona el 90% de las veces es 1:1

Esta cansado de:





- ¿Falsas rupturas que le detienen justo antes del gran movimiento?

- ¿Mercados indecisos donde no sabe cuando entrar o salir?

- ¿De perderse movimientos importantes porque no puede identificar el verdadero soporte/resistencia?

- ¿Indicadores contradictorios que le dan señales contradictorias en momentos críticos?

- ¿Operar sin contexto, siguiendo señales sin entender POR QUÉ se mueven los precios?





¿Y si pudiera ver el mercado a través de los ojos de los operadores institucionales?





Presentamos HolyGrail Premium System - El único indicador que combina el Análisis de Dinero Inteligente de 3 Capas con el Reconocimiento Automatizado de Patrones para ofrecerle inteligencia de trading de nivel institucional.





---





Por qué HolyGrail es DIFERENTE de cualquier otro indicador:





SISTEMA DE CONFIRMACIÓN DE TRIPLE CAPA





La mayoría de los indicadores le dan UNA señal. HolyGrail le da TRES CAPAS CONFIRMADAS:





1. NIVEL 1 (Smart Money Dots) - Puntos de entrada institucionales tempranos

2. NIVEL 2 (Zonas de Medio Plazo) - Confirmación de cambios de momentum

3. NIVEL 3 (Puntos de inflexión importantes) - Zonas de inversión de alta probabilidad





DETECCIÓN DE ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA





Vea EXACTAMENTE dónde están colocando sus órdenes los grandes jugadores:





- Zonas de Oferta (Rojo) - Donde las instituciones están VENDIENDO

- Zonas de demanda (Verde) - Donde las instituciones están comprando

- Soporte/Resistencia - Niveles clave que se han mantenido varias veces

- Bloques de órdenes - Las velas en las que entraron los grandes inversores.





ESCÁNER AUTOMÁTICO Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES





Mientras usted duerme, HolyGrail trabaja:





- Escáner multisímbolo - Encuentra las MEJORES configuraciones en TODOS los pares

- Detección de Barra Madre - Detecta consolidaciones antes de grandes rupturas

- Alertas de consolidación - Le avisa ANTES de movimientos explosivos

- Notificaciones Push - Recibe alertas en tu teléfono en cualquier lugar, en cualquier momento





---





Esto es lo que obtiene con el sistema HolyGrail Premium:





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





- Sistema ZigZag de 3 capas para confirmación en múltiples marcos temporales

- Zonas inteligentes de oferta/demanda que realmente FUNCIONAN

- Detección de Bloqueo de Órdenes - ve puntos de entrada institucionales

- Escáner de Mercado Automatizado - encuentra configuraciones 24/7

- Reconocimiento de patrones de barras madre - acumulación/distribución puntual

- Análisis Multi-Tiempo integrado en un indicador

- Alertas personalizables (Sonido, Push, Visual)





HERRAMIENTAS AVANZADAS





- Control de Ancho de Zona - ajuste la sensibilidad a su estilo

- Personalización del color: se adapta al tema de su plataforma de negociación

- Auto-Refresco de Zonas - siempre al día con las condiciones del mercado

- Análisis con un solo clic: análisis instantáneo del mercado

- Diseño visual limpio - sin desorden, sólo señales claras





---





Cómo utilizan HolyGrail los operadores profesionales:





ESTRATEGIA SCALPING (M1-M15)





1. Espere a que el precio se acerque a la ZONA DE DEMANDA (Verde)

2. Busque los puntos de NIVEL 1 que confirmen el rebote

3. Entre cuando aparezca el patrón de Barra Madre

4. Diríjase a la siguiente zona de oferta





ESTRATEGIA DE TRADING DIARIO (M15-H1)





1. Utilice el escáner para encontrar pares en consolidación

2. 2. Esperar a la ruptura de la Barra Madre con confirmación de 3 Niveles

3. 3. Entrar en el retest del nivel roto

4. Llegar a la zona opuesta de oferta/demanda





ESTRATEGIA DE SWING TRADING (H4-D1)





1. 1. Identifique los BLOQUES DE ORDEN más importantes en los marcos temporales superiores.

2. 2. Espere a que el precio vuelva a estos niveles

3. Entrar con los 3 niveles ZigZag alineados

4. Mantener hasta que se alcance la zona principal





---





Resultados reales que los operadores están obteniendo:





"Conseguí 7 operaciones ganadoras seguidas una vez que aprendí a esperar a que se alinearan los 3 niveles. La claridad es increíble!" - Mark R., Day Trader





"Las zonas de oferta/demanda son increíblemente precisas. Por fin entiendo POR QUÉ el precio se invierte en ciertos niveles." - Sarah L., Swing Trader





"El escáner encontró una configuración EUR/USD mientras estaba en el trabajo. Recibí la notificación push, entré en mi teléfono, e hice 45 pips sin siquiera mirar los gráficos." - James T., Trader a tiempo parcial





---





"Pero he probado otros indicadores antes.. . "





Lo entendemos. Usted ha sido quemado por "bala mágica" indicadores que no funcionan en los mercados reales.





He aquí por qué HolyGrail es diferente:





SIN REPINTADO - Lo que ve es lo que hay

NO LAG - Análisis en tiempo real, no señales retardadas

CONTEXTO DE MERCADO - Entienda POR QUÉ no sólo CUÁNDO operar

MULTI-TIMEFRAME - Trabaja en cualquier marco de tiempo, cualquier par

EDUCACIÓN REAL - Le enseñamos CÓMO operar, no sólo qué botones pulsar.





---





¿Cuánto vale esta ventaja profesional?





Considere:





- Una sola buena operación puede hacerle ganar $500-$1000+.

- Malas operaciones que evitará: $200-$500 cada una

- Cursos de formación: $1,000-$5,000

- Asesoramiento personal: más de 200 $/hora

- La confianza de saber EXACTAMENTE cuándo entrar/salir: IMPRECIABLE





Pero no pagará miles...





OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO:





Sistema HolyGrail Premium: $297





(Precio regular: $497)





LO QUE OBTIENES:





Indicador HolyGrail Premium (MT5)

Zonas Avanzadas de Oferta/Demanda

Scanner Automatizado y Alertas

Manual completo de trading

Curso de formación en vídeo

Acceso al Grupo de Soporte Privado

Actualizaciones de por vida

Garantía de devolución del dinero en 30 días





---





Nuestra Garantía de 30 días





Pruebe HolyGrail Premium System completamente libre de riesgos durante 30 días. Si no ves una mejora inmediata en la claridad de tus operaciones, si no empiezas a detectar configuraciones de alta probabilidad que antes pasabas por alto, o si no estás completamente satisfecho por CUALQUIER razón - simplemente envíanos un correo electrónico para obtener un reembolso completo, sin hacer preguntas.





O consigue la ventaja comercial que ha estado buscando, o le devolvemos su dinero.





---





Preguntas más frecuentes :





P: ¿Funciona en todos los marcos de tiempo y pares?

R: ¡Sí! Desde scalping (M1) hasta swing trading (D1), y en cualquier par de divisas, materias primas o índices.





P: ¿Es fácil de instalar?

R:¡Extremadamente! Una copia del archivo, 2 minutos de configuración, y ya está listo para operar.





P: ¿Necesito experiencia en operaciones?

R:El sistema funciona para todos los niveles. Los principiantes obtienen señales claras, los operadores avanzados obtienen un contexto profundo del mercado.





P: ¿Hay algún coste adicional?

R: ¡No! El pago único incluye actualizaciones y soporte de por vida.





---





¿Listo para transformar sus operaciones?





Haga clic en "Añadir a la cesta" ahora y obtenga:





1. Indicador HolyGrail Premium - Su ventaja institucional en el trading.

2. Materiales de Entrenamiento Completos - Domine el sistema rápidamente

3. Acceso a la Comunidad Privada - Aprenda con otros traders de éxito

4. Actualizaciones y soporte de por vida - Disponga siempre de la última versión

5. 30-Días de Garantía de Devolución del Dinero - Cero riesgo para probar





No siga luchando con herramientas incompletas. Obtenga el sistema de trading profesional completo que le muestra DÓNDE, CUÁNDO y POR QUÉ entrar en operaciones.





¡Por su éxito comercial!





---





P.D. Recuerda - cada día que esperas es otro día de oportunidades perdidas, frustrantes señales falsas, y mirando desde la barrera mientras otros operadores se benefician. El sistema HolyGrail le da la claridad y la confianza para finalmente tomar el control de su trading. ¡Consíguelo ahora sin riesgos!