HolyGrail Premium System Indicator

Sistema HolyGrail Premium: La Solución Definitiva para Operar con la Oferta y la Demanda

Descubra por fin la "ventaja injusta" que los operadores profesionales llevan años utilizando

"Pasé de adivinar inconsistentemente a operar con precisión con un 83% de exactitud una vez que empecé a combinar la confirmación en múltiples marcos temporales con zonas de flujo de órdenes institucionales"

Nota: Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener el Manual de trading y la receta secreta de trading.
BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75
✦-------------------------------------------------------------------✦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ "El mercado respira... nosotros nos movemos entre sus pulsaciones" 𥁑 ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ░▒▓" Precisión | Ritmo | Flujo "▓▒░ ║┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
✦-------------------------------------------------------------------✦

Este indicador es un SISTEMA KISS - Keep it Stupid Simple.
Una vez que la señal viene, espere a una ruptura de la MotherBar High/Low - en el Cuarto o quinto Candlestick....

SL - MotherBar High/Low
Mejor TP - Funciona el 90% de las veces es 1:1
Esta cansado de:

- ¿Falsas rupturas que le detienen justo antes del gran movimiento?
- ¿Mercados indecisos donde no sabe cuando entrar o salir?
- ¿De perderse movimientos importantes porque no puede identificar el verdadero soporte/resistencia?
- ¿Indicadores contradictorios que le dan señales contradictorias en momentos críticos?
- ¿Operar sin contexto, siguiendo señales sin entender POR QUÉ se mueven los precios?

¿Y si pudiera ver el mercado a través de los ojos de los operadores institucionales?

Presentamos HolyGrail Premium System - El único indicador que combina el Análisis de Dinero Inteligente de 3 Capas con el Reconocimiento Automatizado de Patrones para ofrecerle inteligencia de trading de nivel institucional.

---

Por qué HolyGrail es DIFERENTE de cualquier otro indicador:

SISTEMA DE CONFIRMACIÓN DE TRIPLE CAPA

La mayoría de los indicadores le dan UNA señal. HolyGrail le da TRES CAPAS CONFIRMADAS:

1. NIVEL 1 (Smart Money Dots) - Puntos de entrada institucionales tempranos
2. NIVEL 2 (Zonas de Medio Plazo) - Confirmación de cambios de momentum
3. NIVEL 3 (Puntos de inflexión importantes) - Zonas de inversión de alta probabilidad

DETECCIÓN DE ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA

Vea EXACTAMENTE dónde están colocando sus órdenes los grandes jugadores:

- Zonas de Oferta (Rojo) - Donde las instituciones están VENDIENDO
- Zonas de demanda (Verde) - Donde las instituciones están comprando
- Soporte/Resistencia - Niveles clave que se han mantenido varias veces
- Bloques de órdenes - Las velas en las que entraron los grandes inversores.

ESCÁNER AUTOMÁTICO Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES

Mientras usted duerme, HolyGrail trabaja:

- Escáner multisímbolo - Encuentra las MEJORES configuraciones en TODOS los pares
- Detección de Barra Madre - Detecta consolidaciones antes de grandes rupturas
- Alertas de consolidación - Le avisa ANTES de movimientos explosivos
- Notificaciones Push - Recibe alertas en tu teléfono en cualquier lugar, en cualquier momento

---

Esto es lo que obtiene con el sistema HolyGrail Premium:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema ZigZag de 3 capas para confirmación en múltiples marcos temporales
- Zonas inteligentes de oferta/demanda que realmente FUNCIONAN
- Detección de Bloqueo de Órdenes - ve puntos de entrada institucionales
- Escáner de Mercado Automatizado - encuentra configuraciones 24/7
- Reconocimiento de patrones de barras madre - acumulación/distribución puntual
- Análisis Multi-Tiempo integrado en un indicador
- Alertas personalizables (Sonido, Push, Visual)

HERRAMIENTAS AVANZADAS

- Control de Ancho de Zona - ajuste la sensibilidad a su estilo
- Personalización del color: se adapta al tema de su plataforma de negociación
- Auto-Refresco de Zonas - siempre al día con las condiciones del mercado
- Análisis con un solo clic: análisis instantáneo del mercado
- Diseño visual limpio - sin desorden, sólo señales claras

---

Cómo utilizan HolyGrail los operadores profesionales:

ESTRATEGIA SCALPING (M1-M15)

1. Espere a que el precio se acerque a la ZONA DE DEMANDA (Verde)
2. Busque los puntos de NIVEL 1 que confirmen el rebote
3. Entre cuando aparezca el patrón de Barra Madre
4. Diríjase a la siguiente zona de oferta

ESTRATEGIA DE TRADING DIARIO (M15-H1)

1. Utilice el escáner para encontrar pares en consolidación
2. 2. Esperar a la ruptura de la Barra Madre con confirmación de 3 Niveles
3. 3. Entrar en el retest del nivel roto
4. Llegar a la zona opuesta de oferta/demanda

ESTRATEGIA DE SWING TRADING (H4-D1)

1. 1. Identifique los BLOQUES DE ORDEN más importantes en los marcos temporales superiores.
2. 2. Espere a que el precio vuelva a estos niveles
3. Entrar con los 3 niveles ZigZag alineados
4. Mantener hasta que se alcance la zona principal

---

Resultados reales que los operadores están obteniendo:

"Conseguí 7 operaciones ganadoras seguidas una vez que aprendí a esperar a que se alinearan los 3 niveles. La claridad es increíble!" - Mark R., Day Trader

"Las zonas de oferta/demanda son increíblemente precisas. Por fin entiendo POR QUÉ el precio se invierte en ciertos niveles." - Sarah L., Swing Trader

"El escáner encontró una configuración EUR/USD mientras estaba en el trabajo. Recibí la notificación push, entré en mi teléfono, e hice 45 pips sin siquiera mirar los gráficos." - James T., Trader a tiempo parcial

---

"Pero he probado otros indicadores antes.. . "

Lo entendemos. Usted ha sido quemado por "bala mágica" indicadores que no funcionan en los mercados reales.

He aquí por qué HolyGrail es diferente:

SIN REPINTADO - Lo que ve es lo que hay
NO LAG - Análisis en tiempo real, no señales retardadas
CONTEXTO DE MERCADO - Entienda POR QUÉ no sólo CUÁNDO operar
MULTI-TIMEFRAME - Trabaja en cualquier marco de tiempo, cualquier par
EDUCACIÓN REAL - Le enseñamos CÓMO operar, no sólo qué botones pulsar.

---

¿Cuánto vale esta ventaja profesional?

Considere:

- Una sola buena operación puede hacerle ganar $500-$1000+.
- Malas operaciones que evitará: $200-$500 cada una
- Cursos de formación: $1,000-$5,000
- Asesoramiento personal: más de 200 $/hora
- La confianza de saber EXACTAMENTE cuándo entrar/salir: IMPRECIABLE

Pero no pagará miles...

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO:

Sistema HolyGrail Premium: $297

(Precio regular: $497)

LO QUE OBTIENES:

Indicador HolyGrail Premium (MT5)
Zonas Avanzadas de Oferta/Demanda
Scanner Automatizado y Alertas
Manual completo de trading
Curso de formación en vídeo
Acceso al Grupo de Soporte Privado
Actualizaciones de por vida
Garantía de devolución del dinero en 30 días

---

Nuestra Garantía de 30 días

Pruebe HolyGrail Premium System completamente libre de riesgos durante 30 días. Si no ves una mejora inmediata en la claridad de tus operaciones, si no empiezas a detectar configuraciones de alta probabilidad que antes pasabas por alto, o si no estás completamente satisfecho por CUALQUIER razón - simplemente envíanos un correo electrónico para obtener un reembolso completo, sin hacer preguntas.

O consigue la ventaja comercial que ha estado buscando, o le devolvemos su dinero.

---

Preguntas más frecuentes :

P: ¿Funciona en todos los marcos de tiempo y pares?
R: ¡Sí! Desde scalping (M1) hasta swing trading (D1), y en cualquier par de divisas, materias primas o índices.

P: ¿Es fácil de instalar?
R:¡Extremadamente! Una copia del archivo, 2 minutos de configuración, y ya está listo para operar.

P: ¿Necesito experiencia en operaciones?
R:El sistema funciona para todos los niveles. Los principiantes obtienen señales claras, los operadores avanzados obtienen un contexto profundo del mercado.

P: ¿Hay algún coste adicional?
R: ¡No! El pago único incluye actualizaciones y soporte de por vida.

---

¿Listo para transformar sus operaciones?

Haga clic en "Añadir a la cesta" ahora y obtenga:

1. Indicador HolyGrail Premium - Su ventaja institucional en el trading.
2. Materiales de Entrenamiento Completos - Domine el sistema rápidamente
3. Acceso a la Comunidad Privada - Aprenda con otros traders de éxito
4. Actualizaciones y soporte de por vida - Disponga siempre de la última versión
5. 30-Días de Garantía de Devolución del Dinero - Cero riesgo para probar

[AGREGAR AL CARRITO] - Obtenga el Sistema HolyGrail Premium por $297

El precio aumenta a $497 en: [CUENTA ATRÁS]

No siga luchando con herramientas incompletas. Obtenga el sistema de trading profesional completo que le muestra DÓNDE, CUÁNDO y POR QUÉ entrar en operaciones.

¡Por su éxito comercial!

[Su Nombre]
Trader Profesional& Creador del Sistema HolyGrail Premium

---

P.D. Recuerda - cada día que esperas es otro día de oportunidades perdidas, frustrantes señales falsas, y mirando desde la barrera mientras otros operadores se benefician. El sistema HolyGrail le da la claridad y la confianza para finalmente tomar el control de su trading. ¡Consíguelo ahora sin riesgos!

Productos recomendados
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Trendscout indicator MT5
Chinedu Peter
Indicadores
Recibir notificaciones de ruptura de múltiples líneas de tendencia o de una sola línea de tendencia. ¡Sí! Recibirá una notificación en el momento en que el precio cruce todas y cada una de las líneas de tendencia que haya elegido. 1. AÑADIR LÍNEAS DE TENDENCIA MÚLTIPLES O SIMPLES EN LA MISMA DIRECCIÓN Para activar una oportunidad de trading más fuerte puede requerir que el precio rompa una o más líneas de tendencia de diferentes marcos temporales en la misma dirección. Para ello, vaya al marco t
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y
FREE
Price Retest MT5
Suvashish Halder
4.83 (6)
Indicadores
Presentamos nuestro nuevo indicador Price Retest. Obtenga alertas instantáneas cuando el precio vuelva a probar, dándole una poderosa ventaja en su estrategia de negociación. Recuerde hacer su propio análisis antes de hacer cualquier movimiento en el mercado. Versión MT4 - https://www.mql5.com/en/market/product/118031 Únase para aprender la profundidad del mercado - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Aquí tiene una explicación detallada de cómo funciona el indicador Price Retest, su
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicadores
Actualizaciones de Spike Catch Pro 22:03 Motor avanzado para la búsqueda de entradas comerciales en todos los pares Boom y Crash (300,500 y 1000) Mejoras en las estrategias programadas Mx_Spikes (para combinar Mxd,Mxc y Mxe), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) hemos añadido una flecha en la identificación de la estrategia, esto ayudará también en el backtesting manual visual de las estrategia
FREE
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicadores
Este indicador es un indicador de retraso cero y muestra la fuerza del cambio de tendencia . True Trend Oscillator Pro funciona mejor en combinación con True Trend Moving Average Pro que muestra la tendencia exacta como es. El valor del oscilador es el cambio exacto del precio en la dirección dada de la tendencia. True Trend Media Móvil Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Si establece el parámetro de entrada PERIOD a 1 este indicador se convierte en un sharpshooter para las opc
FREE
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicadores
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecuten en la medida de lo posible y dar la vuelta a la operación cuando se indique. El indicador observa los rangos históricos de negociación diaria para establecer los niveles en los que toma posiciones largas y cortas basándose en los niveles estadísticos. El indicador se construye en torno a los futuros de índices, principal
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
En MetaTrader, trazar múltiples   líneas horizontales   y luego hacer seguimiento de sus respectivos niveles de precio puede ser una tarea tediosa. Este indicador dibuja automáticamente varias líneas horizontales a intervalos iguales para establecer alertas de precio, marcar niveles de soporte y resistencia, y otros fines manuales. Este indicador es ideal para traders de Forex principiantes que buscan oportunidades para obtener ganancias rápidas comprando y vendiendo. Las líneas horizontales pue
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía. Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descripción :  nos complace presentar nuestro nuevo indicador gratuito basado en uno de los indicadores profesionales y populares en el mercado de divisas (PSAR). Este indicador es una nueva modificación del indicador Parabolic SAR original. En el indicador pro SAR puede ver el cruce entre puntos y el gráfico de precios. el cruce no es una señal, pero habla sobre el final del potencial de movimiento, puede comenzar a comprar con un nuevo punto azul y colocar un límite de pérdidas un atr antes
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; Es un indicador de seguimiento de tendencias basado en el SuperTrend ATR creado por Olivier Seban. Se puede utilizar para detectar cambios en la dirección de la tendencia y localizar paradas. Cuando el precio cae por debajo de la curva del indicador, se vuelve rojo e indica una tendencia bajista. Por el contrario, cuando el precio se mueve por encima de la curva, el indicador se vuelve verde, lo que indica una tendencia alcista. Al igual que otros indicadores, funciona bien en SuperT
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Standardize
Manuel Gonzales
5 (1)
Indicadores
El indicador "Standardize " es una herramienta de análisis técnico diseñada para estandarizar y suavizar los datos de precios o volúmenes para resaltar patrones significativos y reducir el ruido del mercado, facilitando la interpretación y el análisis.  Descripción y Funcionalidad: Estandarización : El indicador estandariza los valores de precio o volumen restando la media y dividiendo por la desviación estándar. Esto convierte los datos en una distribución con media cero y desviación estándar
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
Otros productos de este autor
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL INDICADOR DE ENTRADA PERFECTA ¡Entra en operaciones como un profesional con el indicador de entrada perfecto! No más conjeturas. Sólo Precisión. Doble-ZigZag + Confirmación Fractal = Sólo las Configuraciones de Compra y Venta más Fuertes. ¿Está cansado de señales falsas, entradas tardías y confusión interminable en los gráficos? El Indicador de Entrada Perfecta fue construido para dar a los operadores puntos de entrada cristalinos sin vacilación. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026
ReversalPower Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
REVERSAL POWER PRO El ÚNICO indicador que le muestra dónde se invertirán los mercados - ANTES de que se muevan BIENVENIDO AL SIGUIENTE NIVEL DE PRECISIÓN EN EL TRADING ¿Cansado de adivinar dónde girará el mercado ? ¿Perder entradas porque no sabe dónde está REALMENTE el soporte/resistencia ? ¿Pararse en niveles "falsos" ? ¿Preguntarse si su sesgo es correcto antes de entrar? ¿Y si tuviera : Zonas de oferta/demanda claras como el cristal que los mercados RESPETAN Motor diario de sesgo que le
FREE
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (3)
Indicadores
INDICADOR DE POTENCIA NIVEL 3 La obra maestra del cronometraje profesional Deje de adivinar los giros del mercado. Empiece a verlos antes de que ocurran. --- ¿Se está perdiendo los grandes movimientos? ¿Inicia operaciones justo antes de que el mercado se invierta? ¿No está seguro de si una tendencia ha terminado de verdad o simplemente se ha detenido? ¿Le cuesta confiar en sus operaciones? No es el único. La mayoría de los operadores luchan con estos desafíos exactos... hasta que desc
FREE
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SEER DETECTOR DE PICOS La última herramienta de pronóstico de reversión de mercado y picos para índices de crash y boom, divisas y mercados sintéticos BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ *:･ﾟ
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR AVANZADO DE ANÁLISIS DE MERCADO Visión general del indicador No se trata de un simple indicador, sino de un sistema de predicción multianálisis. Combina: Perfil de Volumen (POC, VAH, VAL) Extensiones de Fibonacci Niveles Pivote (Diario, Semanal, 4H) Determinación de la tendencia (basada en MA) Conceptos de Dinero Inteligente y Detección de Patrones (marcadores de posición básicos para expansión) Motor de Predicción (proyecta el precio a 1 hora) Le proporciona Línea de Precio
FREE
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indicadores
ZPOWER INDICADOR DE COMPRA Y VENTA Opere con inteligencia. Opere con confianza. Opere con rentabilidad. ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? ¿Entras tarde y sales demasiado pronto, dejando dinero sobre la mesa? Ha llegado el momento de actualizar su estrategia con ZPOWER BUY & SELL INDICATOR, creado con una lógica de nivel institucional que le ayuda a detectar con precisión las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Por qué ZPOWER es diferente A diferencia de los indicadore
FREE
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Captura Cada Movimiento Explosivo / Picos con Precisión Quirúrgica "Solía ver los picos pasar volando - Ahora los atrapo consistentemente usando niveles de órdenes institucionales". ¿OBSERVANDO EL PICO DE 500 PUNTOS y no sacando provecho? ¿entrando demasiado tarde cuando ya se ha producido el gran movimiento? ¿HACIENDO STOP justo antes de la explosión? ¿Y si pudiera ver los picos ANTES de que se produzcan y saber exactamente dónde entrar? Presentamos el Detector de
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SMART SD ARROW INDICATOR Comercie más inteligentemente, no más duro: El Indicador de Flecha SD Inteligente que pinta claras señales de compra y venta ¡justo en su gráfico! Por fin, una herramienta todo en uno de oferta y demanda que no se limita a dibujar zonas, sino que le proporciona flechas de entrada precisas y procesables. Deje de Analizar, Comience a Ejecutar. Estimado Trader, Seamos sinceros. Ha probado indicadores que dibujan zonas complicadas por todo el gráfico. Parecen inteligen
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
LOS 4 GUARDIANES DE PROFIT BANKER 1 . INDICADOR DE PODER DE NIVEL 3 (El General) - Identifica los principales puntos de inflexión del mercado - Filtra el ruido y las fluctuaciones menores - Sólo actúa en puntos altos/bajos significativos 2 . ZIGZAG FRACTALS (El Confirmer) - Valida las señales de Nivel 3 - Garantiza la autenticidad de los puntos de giro - Añade confirmación de segunda capa 3 . BOLLINGER BANDS (Los Límites) - Identifica niveles de precios sobreextendidos - Proporciona zona
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Eternal Spike Detector Pro - Sistema de Maestría M5 CÓMO OPERAR CON ESTE SISTEMA REGLAS DE NEGOCIACIÓN Para CRASH 500/900/1000: VENDER SETUP: - Espere a que aparezca la FLECHA ROJA ABAJO - Entrar en VENTA al cierre de la vela M5 donde aparece la flecha - Stop Loss: 1.5x ATR por encima del máximo de entrada - Take Profit: 2-3x ATR por debajo de la entrada - Opere un máximo de 7 señales al día Para BOOM 500/900/1000: CONFIGURACIÓN DE COMPRA: - Espere a que aparezca la FLECHA VERDE ARRIBA
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PRESENTACIÓN del potente indicador de sesgo diario El Indicador Diario de Sesgo Deje de adivinar. Empiece a operar con confianza. Cansado de mirar tus gráficos y no saber si hoy es un día de compra o de venta? El Indicador de Sesgo Diario hace el trabajo pesado por usted. Escanea el mercado utilizando 7 poderosas herramientas (tendencia EMA, RSI, MACD, ADX, Volumen, Puntos Pivote y Acción del Precio). Le dice en un lenguaje sencillo: "HOY: SOLO COMPRA" "HOY: SÓLO VENDER" O "SIN
FREE
HolyGrail MostWanted Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
HolyGrail Edición más buscada Descripción general ¡ATENCIÓN A TODOS LOS COMERCIANTES! POR FIN DESVELADO: El Indicador "HolyGrail MostWanted" - Su Tablero Institucional Todo-en-Uno para MetaTrader 5 BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL PRONOSTICADOR ANTICIPADO DE PRECIOS - EDICIÓN GURÚ ¿Cansado de hacer conjeturas? Conozca el "Todopoderoso Pronosticador", potenciado por la IA, que señala objetivos de alta probabilidad antes del movimiento, con precisión quirúrgica. Deje de perseguir puntos. Empiece a atraerlos. Nuestro algoritmo patentado fusiona Análisis Multi-Tiempo + Conceptos de Dinero Inteligente + Puntuación de Confluencia en Tiempo Real para ofrecerle una ventaja clara y calculada en cada operación. ¿Se pregunt
FREE
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
ESCÁNER PROFESIONAL DE PATRONES DE DOBLE TECHO/FONDO El mejor sistema de inversión para operadores de divisas y criptomonedas TRANSFORME SUS OPERACIONES CON EL RECONOCIMIENTO INSTANTÁNEO DE PATRONES ¿Está cansado de perder rentables configuraciones de inversión? ¿Cansado de mirar gráficos durante horas, tratando de detectar dobles máximos y mínimos? ¿Frustrado con falsas rupturas y entradas perdidas? ¿Y si le dijera que existe una herramienta profesional que: ESCANEA TODOS LOS SÍMBOLOS AUTO
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Pronosticador de Precios Pro ¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles! Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación? Con Price Predictor Pro , operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5. Qué hace Price Predictor Pro: ️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más . ️ Proyecta instant
FREE
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SNIPER SALES COPY ¿Cansado de rociar y rezar? Obtenga la ventaja del francotirador con el indicador del ojo del francotirador. De Trader a Táctico: Ejecute operaciones con la precisión de un francotirador. El mercado es un campo de batalla. La mayoría de los operadores son como la infantería: disparan a lo loco con la esperanza de acertar. Están plagados de ruido, señales falsas y decisiones emocionales que diezman sus cuentas. Es hora de cambiar de papel. Es hora de convertirse en francotir
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Descubra el plan oculto del mercado con el reconocedor avanzado de patrones ¿Cansado de mirar los gráficos, luchando por detectar oportunidades de trading de alta probabilidad? ¿Y si tuviera un analista profesional escaneando los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, dibujando líneas de tendencia perfectas y calculando objetivos de beneficios precisos para usted? Presentamos Advanced Pattern Recognizer para MetaTrader 5: su centro neurálgico de análisis técnico automatizado. Esto no es s
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Presentamos el indicador Bollinger Flipper - ¡Su ventaja definitiva ! ¿Está cansado de cuestionar sus entradas y salidas? El Indicador Bollinger Flipper está aquí para voltear el juego a su favor. Construido con el poder de las Bandas de Bollinger + Sistema de Poder de Nivel 3 + Fractales ZigZag, esta herramienta avanzada está diseñada para detectar señales de compra y venta de alta probabilidad con precisión. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD
Perfect Day Scalper Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Perfect Day Scalper Pro Su Rutina Diaria de 5 Puntos para un Ingreso de 5 Cifras. Precio: $150 USD (Deje de Perseguir, Empiece a Cobrar) --- Una Operación. Un objetivo. Una vuelta de la victoria. Su día está hecho. (Olvídese de los sueños de más de 1000 pips que se convierten en pérdidas de más de 100 pips. La verdadera riqueza se basa en la consistencia, no en la complejidad. ¿Qué pasaría si todo su día de operaciones terminara en 15 minutos, con una sola operación de alta probabilidad qu
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
RESUMEN DEL INDICADOR BUYSELL PRO DAILY DECIDER Descubra el secreto diario del mercado: ¡El indicador Daily Decider BuySell ya está aquí! ¿Cansado de la parálisis por análisis? ¿Luchando con señales falsas y mercados ruidosos? ¿Y si pudiera conocer la intención principal del mercado en las primeras horas del día y operar con una confianza inquebrantable? Presentamos el indicador Daily Decider BuySell para MetaTrader 5. Consejo profesional: Nunca se pierda la primera señal del día No se trata
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DESATA EL DETECTOR DE PICOS DE FLECHA ESPARTANA El arma definitiva para operar en el boom y el crash que nunca duerme --- ️ ESTO NO ES SÓLO UN INDICADOR - ES SU EJÉRCITO PERSONAL DE 300 ESPARTANOS BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
El Santo Grial Indicador MotherBar : Su camino definitivo hacia ganancias consistentes en el trading El problema con todos los demás indicadores que ha probado Déjame adivinar - has gastado incontables horas y cientos (tal vez miles) de dólares en indicadores que prometen el mundo pero entregan resultados mediocres. Lo ha intentado: - Indicadores rezagados que le dicen lo que ya ha pasado - Sistemas sobre-optimizados que funcionan en backtests pero fallan en mercados reales - Configuraciones
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DAY TRADER PLUS: El Sistema de Flujo de Órdenes Institucional Vea por fin dónde colocan los bancos sus órdenes - y benefíciese con ellas ¿ESTÁ HARTO DE ESTO? "Entré en la operación en lo que parecía el momento perfecto... sólo para ver cómo el precio se invertía inmediatamente y alcanzaba mi stop loss". "Tomé beneficios demasiado pronto, y luego vi cómo el mercado corría otros 100 pips sin mí". "No tengo ni idea de dónde colocar mi stop loss o take profit - es como adivinar". ¿Y si pudie
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador DayTrader Premium System: Dominio completo del trading El indicador DayTrader Premium System representa la culminación de la metodología de negociación institucional puesta al alcance de los operadores minoristas. Al combinar el análisis de bloques de órdenes, la identificación de zonas de oferta/demanda y la confirmación multifactorial, proporciona un marco completo para una rentabilidad constante. No se trata de un indicador más, sino de un sistema de negociación completo que tiend
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador Premium Breakout Scanner: Su sistema de negociación de rupturas de grado institucional DESCUBRA LAS RUPTURAS DE ALTA PROBABILIDAD ANTES DE QUE OCURRAN ESTA ES UNA ESTRATEGIA/SISTEMA DE RUPTURA DE CUATRO VELAS CON UN 70%+ DE PRECISIÓN . BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
desbloquee el secreto de las 4 velas: opere como un profesional con "inside bar dominator". ¡ ATENCIÓN A TODOS LOS TRADERS! ¿Está cansado de: - ¿Perder operaciones por falsas rupturas? - ¿Perder entradas porque está atascado analizando gráficos? - ¿Indicadores complejos que dan señales contradictorias? - ¿Luchando por encontrar niveles claros de stop loss y take profit? ¿Y si le dijera que hay UN patrón que utilizan las instituciones... que aparece TODOS LOS DÍAS en TODOS los plazos... y qu
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 DESCUBRA EL SECRETO DEL TRADING INSTITUCIONAL SIN EL PRESUPUESTO DE UN HEDGE FUND ¿Y si le dijera que hay una forma de detectar las inversiones ANTES de que se produzcan? Los operadores profesionales lo saben: Las barras en niveles clave son donde se hacen las fortunas. Las instituciones las utilizan. El dinero inteligente las sigue. Y ahora, USTED puede operarlas con precisión quirúrgica. ---BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIAR
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR REVERSAL ENTRY PRO El arma secreta del dinero inteligente para localizar las zonas de inversión extremas INTRODUCCIÓN: EL DILEMA DEL OPERADOR Todo operador conoce la frustración: Ve un mercado que alcanza extremos, pero ¿cuándo entra? ¿Cómo distingue entre un retroceso menor y un cambio de tendencia importante? ¿Dónde colocar un stop loss que no sea ni demasiado ajustado ni demasiado amplio? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
GOLD MASTER TRADER 3.0 Sistema profesional de compraventa de oro de grado institucional --- DESCUBRA LA VENTAJA DE LOS PROFESIONALES EN LA COMPRAVENTA DE ORO ¿Y si pudiera ver el mercado del oro a través de los ojos de los operadores institucionales? ¿Qué pasaría si tuviera un sistema que no sólo le mostrara dónde está el precio, sino dónde es probable que el dinero lo mueva a continuación? Gold Master Trader 3.0 no es otro indicador rezagado que le muestra lo que ya ha sucedido. Es un comp
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario